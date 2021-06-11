Танковый прорыв

Танки стали важным оружием уже в годы Первой мировой войны, но свою определяющую роль танки приобрели уже в конфликтах последующих десятилетий, особенно во время Второй мировой войны. Советскому Союзу удалось осуществить значительный прорыв в танкостроении; советские танки стали одним из залогов победы в Великой Отечественной войне.

Разберём эволюцию советских танков.

Первый советский пятибашенный

Советская держава с момента возникновения остро нуждалась в производстве собственной боевой техники, способной противостоять на поле боя западным образцам. Уже в 1920‑е годы создаются первые (и достаточно успешные) лёгкие советские танки. Самым успешным, пожалуй, был Т‑18 (МС01), производимый с 1926 до 1931 года (всего было выпущено порядка тысячи машин).

В 1929 году Народный комиссариат по военным и морским делам СССР принял «Систему танко-тракторного и авто-броневого вооружения Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Именно в структуре данной системы утверждалось деление танковых машин на лёгкие, средние и тяжёлые. А также формулировались чёткие планы по конструированию новых машин, которые должны были соответствовать тактико-техническим характеристикам, описанным Системой, и выполнять поставленные ею задачи.

Важнейшее место в списке занимал «мощный танк особого назначения». Это и неудивительно: к началу 1930‑х годов для РККА основной проблемой было создание не самолётов или танков сопровождения, а именно тяжёлых танков. Полное отсутствие опыта создания таких машин стало причиной череды неудач советских инженеров в этом направлении.

После серии проб и ошибок, первым тяжёлым «танком прорыва» стал Т‑35, выпущенный специализированным КБ в 1932 году.

В то время танк впечатлял своими размерами, количеством башен и вооружения. Цифру в названии новая машина получила в связи с его 35-тонным весом. Танк обладал сразу пятью башнями, тремя артиллерийскими орудиями и тремя пулемётами.

Уже 1 мая 1933 года Т‑35–1 участвовал в параде в Москве, и с этого момента до самого начала Великой Отечественной войны он будет одной из основных «изюминок» военных парадов, проводимых в Москве, Ленинграде, Харькове и Киеве.

К сожалению, данная машина фактически и осталась «парадной», используемой в пропагандистских целях, а не на полях сражений. Танк имел массу недостатков в ходовой части, был сложен в эксплуатации, а к концу 1930‑х уже технически устарел.

Тем не менее, его идеологическую роль переоценить сложно. Первый тяжёлый танк СССР, «машина прорыва», пятибашенный монстр, способный создавать шквал огня по всему периметру. Неудивительно, что Т‑35 продолжал быть героем парадов и героических плакатов даже спустя десятилетие после своего выпуска.

Преображение накануне войны

Во второй половине 1930‑х годов была поставлена задача обновить «танк прорыва». К этому времени в мире уже ширилось понимание того, что многобашенные сверхтяжёлые танки являются тупиковой ветвью развития. Однако, в «Системе РККА» 1929 года, упоминаемой выше, «мощный танк особого назначения» был обязан иметь несколько башен. Поэтому советские конструкторы, стремясь к совмещению формальных критериев плана с боевой эффективностью, предлагали образцы трёх- и двухбашенных танков. Наиболее известные из них — СМК и Т‑100, разработанные в 1937 и 1938 годах.

Несмотря на то, что оба танка были весьма успешными модернизациями Т‑35, превосходя исходную машину по основным критериям, они уже не могли конкурировать с современными западными танками. Наиболее ясно это стало для руководства после боевых испытаний опытных образцов в Советско-финской войне.

Именно на полях сражений у линии Маннергейма было определено всё будущее развитие советских тяжёлых танков: единственным опытным образцом, вернувшимся с боёв, стал КВ‑1 — единственный однобашенный танк прорыва из всех советских наработок.

Танк успешно прошёл испытания боем: его не могла поразить ни одна противотанковая пушка противника. Огорчение военных вызвало лишь то, что 76-миллиметровая пушка Л‑11 оказалась недостаточно сильной для борьбы с ДОТами врага. Для решения этой задачи в 1940 году был создан экспериментальный КВ‑2, вооружённый 152-миллиметровой гаубицей М‑10, установленной в высокой башне.

Проект был настолько уникальным для того времени, что среди советских военных ходила легенда: мол, когда Гитлеру рассказали о такой разработке советских конструкторов, он посчитал её совершенно невозможной в реализации.

Именно танки серии КВ стали самым массовым советским тяжёлым танком за всю Великую Отечественную войну. Они заслуженно носят имя «орудия Победы».

Отдельным пунктом следует отметить ещё одно важнейшее достижение советских конструкторов – в 1939 году был разработан и внедрён в производство первый в Европе дизельный танковый двигатель В‑2. Будучи 12-цилиндровым четырёхтактным двигателем V‑образной конструкции, он развивал мощность до 500 лошадиных сил. Благодаря своим первоклассным параметрам, был монтирован почти на все средние и тяжёлые танки СССР. Интересно, что эта разработка стала основой всей дальнейшей эволюции двигателей для бронетехники. Его дальние «потомки» до сих пор устанавливаются на российскую технику.

От Клима к Иосифу

Несмотря на то, что данные машины стали прорывом отечественного танкостроения, и руководство армии, и конструкторы понимали, что необходимо дальнейшее развитие тяжёлых танков в сжатые сроки.

Стараясь выпустить новые машины как можно быстрее, силы конструкторов были сосредоточены в первую очередь на модернизации серии КВ.

Однако, испытания прототипов против немецких «Тигров» показали необходимость более глубокой доработки. Были внесены изменения в корпус, была установлена новая башня, позволяющая эксплуатировать 85-миллиметровое орудие, а также доработана броневая защита и коробка передач. Новый тяжёлый танк, получив название ИС‑1 (Иосиф Сталин‑1), был запущен в производство в октябре 1943 года.

Но самым мощным советским танком Великой Отечественной, и, пожалуй, одним из самых лучших танков мира того времени, оказалась следующая модификация, вышедшая под индексом ИС‑2. Серийный выпуск был начат спустя 2 месяца после запуска первой модификации, в декабре 1943 года.

Конструкторам удалось не только укрепить защиту танка, но и установить 122-миллиметровое орудие. Это делало легендарные немецкие «Тигры» (которые успешно побеждали серию КВ и боролись наравне с ИС‑1) фактически беспомощными на поле боя. ИС‑2 был способен уничтожить «Тигров» всего с нескольких выстрелов, оставаясь почти неуязвимым благодаря улучшенной броне отечественного танка.

Серия ИС, оказавшись чрезвычайно эффективной на заключающем этапе войны, была продолжена и далее.

Например, танк ИС‑3 получил инновационную для того времени обтекаемую форму башни, становясь ещё более неуязвимым для соперника. Среди танкистов такая модификация получила прозвища «Щука».

Последней моделью в серии ИС стал грандиозный ИС‑7, разработанный в 1947 году и вышедший ограниченной серией в 1949 году. Размер орудия в «седьмом Иосифе» был доведен до 130 мм.

Примечательно, что, продемонстрировав свою эффективность, серия ИС продолжала оставаться на эксплуатации в мирное время вплоть до 1993 года. А в 2014-ом ополченцы Новороссии «оживили» ИС‑3, стоявший в виде памятника, и использовали его в столкновениях с вооружёнными силами Украины.

Подводя итоги, можно отметить феноменальную скорость эволюции отечественного тяжелого танкостроения. Начав «с абсолютного нуля» и выпустив первый серийный танк прорыва в 1931 году, советские конструкторы уже через 12 лет сумели создать самые мощные тяжёлые танки мира. Это доказывает потрясающий потенциал советских инженеров, способных в тяжелейших условиях достигать самых выдающихся результатов. Нам есть, чем гордиться.