Питер на холсте

Начнем снова со старых полотенСанкт-Петербург в картинах Бенжамина ПатерсенаПатерсен - шведский художник XVIII века, большую часть жизни проживший в Петербурге.Такой незнакомый, но родной Петербург кисти Фёдора АлексееваКартины художника Фёдора Алексеева (1755 — 1824) можно увидеть "вживую" в Русском музее
Удивительно красивый Петербург на картинах Бэгги Боем. Её картины я уже ставила, правда не помню какие именно, но даже если и повторюсь, то такие работы смотрятся, на мой взгляд, просто замечательно.
Бэгги Боем живёт в Санкт-Петербурге. Художница - наполовину немка, её отца звали Зигфрид Боем. Изобразительным искусством увлекается с детства, по образованию – архитектор. Много лет работала по основной специальности, совмещая её с профессией дизайнера.Улица Марата.В настоящее время занимается исключительно любимым делом - созданием работ, посвящённых городу на Неве.Золотой час в Петербурге
Художница Куприянова Полина
И еще одна картина Полины Куприяновой«Солнечный дождь»
Петербургские пейзажи Виктора МеркушеваХудожник стремился запечатлеть Петербург солнечным и приветливым. На его полотнах много света и тепла.Петербургские пейзажи Виктора МеркушеваСанкт-Петербург на картинах Сергея ЛяховичаСергей Ляхович родился в г. Подпорожье Ленинградской области. В 1981 закончил художественное училище им. Серова в Ленинграде. А позже и Академию Художеств.Его картины наполнены светом и яркими красками!Улицы Петербурга на картинах Натальи ИльиновойУлицы Петербурга на картинах Натальи Ильиновой
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