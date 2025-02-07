Питер на холсте

Начнем снова со старых полотен Санкт-Петербург в картинах Бенжамина Патерсена Патерсен - шведский художник XVIII века, большую часть жизни проживший в Петербурге. Такой незнакомый, но родной Петербург кисти Фёдора Алексеева Картины художника Фёдора Алексеева (1755 — 1824) можно увидеть "вживую" в Русском музее

Удивительно красивый Петербург на картинах Бэгги Боем. Её картины я уже ставила, правда не помню какие именно, но даже если и повторюсь, то такие работы смотрятся, на мой взгляд, просто замечательно.

Бэгги Боем живёт в Санкт-Петербурге. Художница - наполовину немка, её отца звали Зигфрид Боем. Изобразительным искусством увлекается с детства, по образованию – архитектор. Много лет работала по основной специальности, совмещая её с профессией дизайнера. Улица Марата. В настоящее время занимается исключительно любимым делом - созданием работ, посвящённых городу на Неве. Золотой час в Петербурге

Художница Куприянова Полина

И еще одна картина Полины Куприяновой «Солнечный дождь»

Петербургские пейзажи Виктора Меркушева Художник стремился запечатлеть Петербург солнечным и приветливым. На его полотнах много света и тепла. Петербургские пейзажи Виктора Меркушева Санкт-Петербург на картинах Сергея Ляховича Сергей Ляхович родился в г. Подпорожье Ленинградской области. В 1981 закончил художественное училище им. Серова в Ленинграде. А позже и Академию Художеств. Его картины наполнены светом и яркими красками! Улицы Петербурга на картинах Натальи Ильиновой Улицы Петербурга на картинах Натальи Ильиновой