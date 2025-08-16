В подвиги этого русского летчика трудно поверить

…Поверить трудно, потому что русский ас Борис Ковзан сделал невозможное: из 28 сбитых им самолётов четыре уничтожил... ТАРАНАМИ.

Борис Ковзан, как и многие другие его сверстники, летать научился в местном аэроклубе. В 1939 году был призван в ряды Красной Армии, год спустя окончил Одесскую военную авиационную школу лётчиков.

С первых же дней Великой Отечественной войны на фронте. Свой боевой счёт Младший лейтенант Ковзан открыл уже в Августе 1941 года, сбив вражеский бомбардировщик «Дорнье-215». Вспоминает сам Борис Иванович:«Сердце обливалось кровью, когда я узнал, что в первый день войны несколько бомб было сброшено и на родной Бобруйск. На третий день войны немецкие «стервятники» были замечены в небе над Гомелем, где я служил. Попросил разрешения на взлёт… Нагло вёл себя фашистский Ас. Это ещё больше меня «взвинтило»! Ну, думаю, сейчас покажу тебе, где раки зимуют. Выбрал удобное положение и открыл огонь. Вспыхнул Ас и пошёл вниз…»