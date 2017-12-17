Якутский посёлок Усть-Нера - летний вид на полюс холода

Поселок золотодобытчиков Усть-Нера расположен в Республике Саха в 730 километрах к северо-востоку от Якутска (это по прямой, а по автотрассе — почти в тысяче). Окружающие Усть-Неру пейзажи многие считают одними из самых красивых — в Евразии, по крайней мере. В полной мере они раскрываются лишь в считаные летние недели. Ведь здешние места ещё и одни из самых суровых на планете. В районе Усть-Неры находится Полюс Холода Северного полушария.

1. Путь в Усть-Неру начинается в Якутске. И пролегает над Верхоянским хребтом. Этот горный водораздел бассейнов рек Лены и Яны протянулся более чем на тысячу километров. На самом деле Верхоянский — это целая горная система из нескольких хребтов. Примерно до высоты километра горы покрыты редкими лесами, а выше уже находится безжизненная горная тундра. Самая высокая точка — Орулган (2389 метра). 2. За Верхоянским хребтом начинается тундра Эльгинского плоскогорья. Средняя высота чуть меньше полутора километров. По плоскогорью течёт река Эльги. 3. Более чем на полторы тысячи километров с юга на север протянулось русло Индигирки — главной реки якутских золотодобытчиков. Богата она не только драгоценным металлом, но и рыбой, хотя, по одной из версий, название с языка местных народов переводится как «Собачья река». 4. Поселок Усть-Нера расположен у места слияния рек Индигирка и Нера. Население около 5,5 тысяч человек. 5. Улица Ленина. Во время Великой Отечественной войны в Усть-Нере были открыты первые золотые прииски. Сейчас здесь расположен большой горно-обогатительный комбинат. 6. Посёлок Усть-Нера строили заключенные. До конца 50-х годов здесь был центр так называемого Индигирлага. 7. Центр Усть-Неры. Местная администрация. И площадь Победы с монументом на берегу Индигирки. На перекрестке улиц Ленина и Коммунистической расположена Успенская церковь. А телевидение жители Усть-Неры получили лишь в 1972 году — одними из первых на северо-востоке страны, здесь построили станцию «Орбита». 8. Через поселок проходит федеральная трасса Р504 (ранее М56) «Колыма», она соединяет Якутск и Магадан. Бетонный мост через Индигирку был сдан в октябре 1975 года. 9. Аэропорт «Усть-Нера» обеспечивает регулярное сообщение поселка с Якутском. Первые самолёты для обслуживания нужд геологов сюда привезли в конце 30-х годов. До строительства стационарной полосы это гидроаэропорт — самолеты садились на воду, а зимой на лыжах. 10. Первую грунтовую ВПП в аэропорту «Усть-Нера» построили лишь в 1951 году. Длина полосы сегодня — 1530 метров. В 2010-м сдали новое здание аэровокзала. 11. Во время строительства Усть-Неры здешние леса до подножия сопок сильно пострадали от вырубок. Сейчас окрестности посёлка вновь «обросли». 12. Дорога назад. Эльгинское плоскогорье. 13. Заброшенный посёлок золотодобытчиков Нелькан. 14. Усть-Нера является центром Оймяконского улуса (района) Якутии. Именно Оймякон называют самым холодным местом Северного полушария, Полюсом Холода. Официально зафиксированный абсолютный минимум температуры — минус 67,7 градуса Цельсия (по другим данным, на десять градусов «прохладнее» — минус 77,8°C). 15. Хребет Сунтар-Хаята — часть Верхоянской горной системы. Первые русские исследователи и «покорители» здешних мест в XVII веке обходили хребет с севера и запада. Высшая точка — гора Мус-Хая (2959 м). Хребет Сунтар-Хаята богат ледниками, площадь которых составляет около 200 квадратных километров. 16. Якутские горы густо изрезаны руслами мелких рек и ручьёв. 17. Индигирка питается дождями, снегом и ледниками. Бассейн реки расположен на многолетних мёрзлых горных породах. Поэтому даже в июле на Индигирке можно встретить нерастаявшие ледяные островки. Это самая холодная река на земле, зимой Индигирка нередко промерзает насквозь.