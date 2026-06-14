Город, в который пришла война, ч.1

14 июня – день памяти жертв нападения террористов на город Буденновск. 31 год назад в Буденновске террористы захватили городскую больницу и взяли в заложники более полутора тысяч жителей. Новость о жесточайшем нападении бандитов на небольшой городок потрясла весь мир. Этот июньский день навсегда останется днем траура для всех нас.



Тут собраны рассказы переживших эти черные дни.

Часть 1

14 июня 1995 год день который разделил жизнь города на «до» и «после».

День выдался жарким, как и всегда в это время года , +35-40 в июне - это нормально. Все, изнемогая от жары, занимались своими делами. Город, как большой улей, жужжал.

Рынок был полон людьми, которые, толкаясь, искали товары подешевле. Выпускники сдавали последние экзамены, малышня купалась в городском фонтане. Скорые мотались, спасая заболевших, а патрульные ГАИ стояли, изнемогая от жары, на самом пекле, проверяя машины идущие по федеральному шоссе. Ничего не предвещало беды. Дело близилось к обеду. И, как всегда, госслужбы готовились отправиться на него….

Постовые запросили смену и собирались выехать на обед, когда Александр увидел колонну Камазов, крытых брезентом идущих в их сторону. Подняв жезл и показав жестом им остановиться, он тормознул колонну. Подойдя к водителю и представившись, он попросил документы и спросил: «Что везете и куда идете?». В ответ водитель ответил, что везут груз-200. Саша попросил открыть брезент, на что получил отказ. По новым протоколам в случае отказа сотрудники должны в сопровождении отогнать транспортное средство к отделу МВД для осмотра, что они и сделали…

В 12:30 на пульт дежурного поступил звонок, что экипаж сопровождает колонну Камазов на досмотр с грузом-200. Он дал добро и дальше продолжал заниматься посетителями. Их в этот день было очень много, паспортный стол вел прием по полной. Сотрудников тоже было не мало, был день выдачи «пайковых» и ребята толпились у окошка бухгалтерии.

В 13:30 в приемный покой городской больницы поступит сообщение о двоих с огнестрельным ранением. Никто еще даже не догадывается, что это будут первые звонки, которые перевернут жизнь города Навсегда!! Это первые минуты горя и слез. Вскоре все поймут, что война дошла и до нас. Часть2

14 июня для меня был последним днем перед сдачей сессии. Мы с подругами чуть посидели, я приехала домой матери не было. Я по-быстрому, выключив радио орущее на всю квартиру, свалилась спать.

Проснувшись от орущего радио и телевизора, рыдающей в трубку матери и бегающей по квартире соседки, поняла, случилось что-то страшное и, скорее всего, Апокалипсис.

Выйдя из комнаты, услышала слова матери: «Они захватили почту! Связи нет!!». Я вошла в комнату с вопросом: «Что случилось?». Получила в ответ: «В Буденновске война!!», я отрезвела мгновенно!

Камазы въехали в город и остановились у входа в отдел. Сергей пошел докладывать, чтобы открыли ворота для их досмотра когда его обожгло что-то непонятное. Падая он стал оборачиваться. Перед потерей сознания он увидел, как из кузова стали выпрыгивать бородатые люди в зеленых повязках, и увидел лежащего под Камазом Александра.

Дежурный видя, что на улице творится заварушка стал по рации вызывать наряд, не понимая толком что происходит. В этот момент люди в форме стали заполнять коридор в приемной, расстреливая всех без разбора.

В коридоре начался ад, через стекло дежурного полетели снаряды и шквал автоматных очередей. Все смешалось, боевики заняли первый этаж, им никто не противостоял. В этот момент из остальных Камазов отряды пошли на город, расстреливая всех на своем пути.

До переговорного пункта и почты был квартал, он был взят вторым.

В этот момент в администрацию города поступил звонок, что боевики заняли город. Секретарь, дойдя до кабинета начальника, услышала взрыв петард. Как она потом скажет, взрыв она уже услышала в кабинете у мэра. Он распорядился эвакуироваться, но было поздно. Боевики зашли в администрацию. Прячась в туалете, она и еще несколько человек слышали как боевики «зачищали» тех, кто отказывался идти за ними.

В приемное отделение привезли двоих патрульных ГАИ и еще нескольких гражданских. Ребят врачи сразу взяли в операционную.

Службы были предупреждены о массовом поступлении, но не о войне.

Рынок в обеденный час был полон людей. Поэтому, когда боевики зашли в него, для них они были легкой мишенью, многие даже не поняли что происходит.

Они делали все, что хотели, кровь лилась рекой, люди побежали…

Напротив рынка стояли жилые дома и жители, как правило, занимались огородами. Услышав взрывы, они подумали, что это петарды. Услышав очереди, они вышли из домов. Увидя, что люди молча грузятся в автобусы или бегут, на вопрос: «Что происходит?» был ответ: "В городе война, чеченцы!". Все начали закрываться и прятаться в подвалы.

Город не верил, что в него пришла война. Часть 3

Андрей в этот день приехал из отпуска, и пришел в военкомат отметиться что явился к месту службы.

Выйдя из дверей военкомата, он услышал очереди автоматов и разрывы снарядов дальше по улице. Не поверив своим ушам, он пошел на звуки. На перекрестке лежал человек в крови. Подойдя поближе он понял, что мужчина мертв. Очереди не прекращались. Завернув за угол, он увидел бородатых мужчин в зеленых повязках с оружием, расстреливающих убегающих людей. Вернувшись в здание военкомата, он попросил телефон и сказал чтобы объявляли тревогу, в городе боевики.

Сообщив по телефону охреневшему дежурному, что в город вошли боевики и идут бои, он двинулся в сторону автовокзала. До него было несколько кварталов, шел перебежками. По дорогам мотались машины на большой скорости, мимо бежали люди кто в крови, кто в слезах, кого-то волокли под руки. Но самое страшное, что на тот момент поразило, все это происходило без криков и паники, все было как в страшном фильме.

Как во сне, он добрался через парк до вокзала в надежде найти такси или попутку, когда туда на полной скорости въехал сельский автобус. На первый взгляд можно было подумать, что он пустой, но крик водителя: «Прихали!» изменил эти обстоятельства.

Из автобуса стали выбегать люди с просьбой помочь. Андрей подбежал к автобусу и увидел на обшивке следы от пуль и отсутствие лобового стекла. Забежав в автобус, он подошел к водителю, склонившемуся над рулем, он был ранен. Осмотрев его, Андрей понял, что ранение серьезное и нужна скорая. Со словами: «Держись, братик» он побежал в диспетчерскую.

Там он начал объяснять диспетчеру, чтобы она вызвала скорую. Через пять минут они поняли что все линии заняты и скорая вряд ли приедет. Выйдя на улицу, он стал искать машину, водители отказывались везти, оправдываясь тем, что в городе страшно.

Один молодой паренек, который остановился, увидев мужика в крови, помог погрузить водителя в машину. Ударив по коробке со словами: «Прорвемся», помчал в объезд центра в больницу. Только подъехав к больнице и увидев машины скорой помощи, они осознали, почему линии заняты.

По дороге разговорив водителя, не давая ему отключиться, они узнали, что на подъезде в город их автобус был обстрелян боевиками, которые контролировали въезд. Их пытались остановить, но водитель, увидев зеленые повязки, скомандовал пассажирам лечь на пол и тем самым спас их жизни. А сам рванул на полной скорости через кордон, за что и получил пулю в живот и грудь.

В приемном отделении был ад, Андрей с парнем оставили водителя предварительно, записав его данные и присвоив номер. Последующая судьба его, к сожалению, неизвестна. Но этот героический поступок до сих пор передается из уст в уста в городе. Часть 4

У Кати в этот день было много дел: нужно было сходить на рынок, собрать капусты для кроликов и коз, о которой она договорилась с местным продавцом овощей.

С 7 утра уже стояла дикая жара +35 и к обеду обещали повышение за +50. Собрав Олега на работу, она с маленьким сыном вышла во двор кормить хозяйство и поливать огород. Племянник с братом обещали подойти к 10 помочь в огороде. Урожай обещал быть богатым, да и нужно было почистить загоны у скота. В общем, дел было много. Набрав малышу в ванночку воды, она выставила ее на солнце и пошла кормить хозяйство, думая о том что после обеда надо не забыть сходить за капустой и обрезками на рынок, благо, он был напротив дома.



Пришли Игорек с Саней и они пошли в огород. Мелкий бегал по двору игрался с козленком и собакой. Ближе к обеду они услышали одиночные выстрелы. Катя спросила: "Что за звуки?". Игорь сказал: "Похоже на петарды", затем когда стали звучать очереди, они поняли что это не праздник, и двинулись к калитке.

Выйдя со двора, они увидели бегущих людей, спросив: «Что происходит?» у первого попавшегося человека, и получив в ответ: «Чеченцы захватили город», они закрыли калитку на засов и зашли в дом.

Катя взяла малыша на руки и подошла к окну. Напротив окна была остановка, люди беспорядочно садились в подходящие автобусы и уезжали.

И тут со стороны центра выехал автомобиль, открылась задняя дверь и из него на ходу вывалился боевик и стал стрелять из автомата по остановке. Люди стали падать как подкошенные, автомобиль остановился и оттуда в разные стороны стали разбегаться люди в зеленых повязках, двое подбежали под окна дома. Брат крикнул: «Чеченцы, ложись!»

И они как во сне упали на пол, и в этот момент треснуло окно. Катя подняла голову и на нее посыпалась штукатурка. Там, где была ее голова у окна образовалась дырка, пуля залетела в окно и отрикошетила в стену. Держа малыша на руках они поползли к подвалу.

В городе продолжались бои, она переживала за Олега, он был на работе и добраться через весь город было нереально.

Забравшись в подвал и наглухо закрыв дверь, Катя поняла, что малыш уснул ,крепко вцепившись в нее руками. Все попытки переложить его в угол на случай, если их найдут и расстреляют, потерпели фиаско, он крепко держался за нее.

Услышав топот во дворе, они прощались с жизнью. Когда открылась дверь подвала, Катя закрыла глаза, прощаясь с жизнью.

Оклик: «Катя!» привела ее в чувства. Это был Олег. Услышав по радио сообщение, он огородами побежал домой, мимо него гнали заложников, как не попался он - осталось загадкой.

Выйдя из подвала и осмотревшись, они увидели напротив дома разбитый автобус летчиков. Катя долго плакала, у нее была истерика. Осмотрев двор они долго искали собаку и козлят, даже животные спрятались. Часть 5

Утро выдалось жарким и душным, но Ксюшу было не остановить. Муж уехал на работу и строго-настрого наказал ей сидеть дома. Потому что передавали повышение температуры, а ей нужно себя беречь!

Он наказал ей дождаться его и они бы пошли вместе на рынок собирать вещи для малютки и ее в роддом. Ведь оставалось так мало времени, всего лишь пару недель до долгожданного события. Они так долго этого ждали и так долго не получалось. 15 лет в браке, куча анализов и врачей, бабок-гадалок и повитух, и когда казалось что все, выхода нет, такое чудо.

Мама должна была приехать 15-го, чтобы помочь. Ксюша вся была возбужденная и счастливая , а почему бы нет? Муж носит на руках, свекровь золотой человек, семья полная чаша на зависть. Не выдержав, Ксюша помчалась на рынок, ведь он совсем близко. Быстренько пробегусь и мужу сделаю сюрприз, чего-нибудь вкусненького приготовлю.

Быстро собравшись, она выбежала из подъезда, теплый ветерок обдувал ее легкое платье для беременных. Она гордилась тем, что живот был не очень большим. Но малышка на грех разгулялась, и приходилось часто останавливаться, чтобы перевести дух.

Поглаживая живот, она ее успокаивала, но все безуспешно.

Забежав на рыночную площадь, она тут же нашла магазинчик для новорожденных. "Сейчас быстренько все купим и домой" - уговаривала она малышку.

Они специально не узнавали пол ребенка. Муж думал, что будет мальчик, а она чувствовала, что будет девочка. И, конечно же, выбирала вещи для девочки. Накупив всяких прелестей, Ксюша решила зайти на рынок купить продуктов к обеду. Зашла в мясной, затем вышла на рыночную площадь к знакомой продавщице, которая всегда делала скидку. Зацепились с ней языками. Ксюша рассказывала про беременность, шутили, смеялись.

Когда раздались первые взрывы и автоматные очереди, они уже прощались. Первое, что услышала Ксюша, это крики: «Аллах Акбар!» и внизу живота похолодело. В голове пронеслись мысли о ребенке и вопросы: "Куда бежать? И что я скажу мужу?"

Мимо побежали люди, кто-то падал подкошенный автоматной очередью, кто-то забегал и прятался в магазине. Ксюша повернулась вокруг себя, боясь упасть под ноги бегущих в панике людей. Продавщица схватила ее за грудки и протащила под прилавок. Все было как во сне, Ксюша сжалась в комок зажимая руками сверток с покупками и живот. Малышка успокоилась, как будто поняла, что нужно вести себя тихо. По лицу лились потоком слезы над головой свистели пули и земля дрожала от взрывов. Было ощущение, что ты находишься в центре дешевого блокбастера, рядом падали люди, кто-то стонал, кто-то падал замертво.

Ксюша ждала что все сейчас закончится. Продавщица сидела под соседним прилавком и подсматривала в щель между плитами.

И тут Ксюша получила сильный удар в спину. Вскрикнув она обернулась, перед ней стоял бородатый мужик в камуфляже и на ломаном русском приказал подниматься , Ксюша замотала головой и со слезами стала умолять не убивать ее ведь она ждет ребенка. Подняв ее буквально за шкирку, боевик поволок ее к остальным со словами: «Зачем мне тебя убивать, твои же сами тебя убьют».

Проходя мимо раненого мужчины она попыталась сказать, что ему нужна помощь. Боевик пустил в него автоматную очередь. Ксюша закричала, за что получила от него пощечину и приказ закрыть рот и двигаться с колонной.

Вся в крови, грязная и в порванном платье, но с заветным свертком она побрела с такими же людьми. Женщины плакали, мужчины шли стойко, все было за пределами реальности. Кто падал того добивали, кто пытался бежать, настигала та же участь. Часть 6

У Ксюши болела спина от удара прикладом, к ней подошла женщина и спросила: "Какой срок?" Ксюша ответила: "38 недель". Женщина закричала на боевиков: «Что же вы делаете, ироды? Ей же рожать скоро!», на что они смеясь ответили: «Закрой рот, мать, а то ни тебе, ни ей не придется нянчить ваших шоколят!».

Женщины пошли молча, поддерживая друг друга. Пройдя буквально квартала два, Ксюша почувствовала как по ногам что-то потекло, опустив глаза она увидела кровь. "Не может быть!" - промелькнула в голове страшная мысль. «Только не сейчас!», - ведь ей пророчили кесарево.

Она в ужасе посмотрела на теперь уже подругу по несчастью, глазами показывая на кровь. Увидев ужас в ее глазах, Ксюша стала отключаться, но вдруг кто-то плеснул на нее водой и с шепотом: «Только не сейчас», - сильные руки ее подхватили. Молясь всем богам, они продолжили свой путь в неизвестность.

Пройдя еще немного мимо домов в полубессознательном состоянии, Ксюша заметила женщину, стоящую у калитки двора. Она как будто сливалась с интерьером домов, и ее не увидели боевики. Их взгляды встретились, и она прошептала: «Спасите меня я рожаю», - и вывалилась из толпы. За считанные секунды она оказалась в сильных руках старушки, на вид слабой и хрупкой, которая с силой втолкнула ее во двор и закрыла калитку на засов. Оказавшись в безопасности, Ксюша потеряла сознание.

Придя в себя не зная через какое время, Ксюша обнаружила себя лежащей в кровати, рядом стоял старый комод, на котором дымился тазик с водой и лежало много окровавленных тряпок. Схватившись за живот, она почувствовала пустоту. «Моя девочка?!! Где она?!!! Неужели все?!». Ее накрыла истерика, она тихо завыла, постепенно повышая тональность. Не понимая где она и что произошло она задавалась одним вопросом, где ее малышка. Проклиная себя и все вокруг, понимая, что это конец, конец всему, ее жизни, ее семье. Она захотела убежать из этого дома, и чем дальше тем лучше а лучше умереть с ней вместе!

Но она не могла встать, лежала как прикованная и орала на весь дом.

Тут откинулась занавеска и в комнату вошла старушка держа на руках сверток. Со словами: «Ну вот и наша мама проснулась, испугалась видишь как? Давай с ней поздороваемся и познакомимся», - и с улыбкой подала ей сверток. Взяв на руки сверток, Ксюша не могла поверить в происходящее. Посмотрев в глаза ребенку, она узнала себя. Огромные василькового цвета глаза говорили о том, что их цвет не изменится, рыжие волосики пробивались через косынку.

Бабушка стояла и улыбалась: «Она у тебя героиня», - с восторгом сказала она. "Покорми ее", - Ксюша в испуге, достав грудь, попробовала дать ее ребенку. Малышка с удовольствием присосалась к ней, как будто знала что делать.

Ксюша почувствовала боль внизу живота, скорчилась, старушка сказала, что это хорошо и сейчас она принесет отвар. И тут Ксюша поняла, что не знает даже как зовут бабушку и что произошло. Часть 7

Когда бабушка принесла отвар, Ксюша попросила ее рассказать как она здесь оказалась.

Бабушка с удовольствием с ней познакомилась, рассказала, что зовут ее Авдотья, и это ее дом. Когда услышала выстрелы, вышла посмотреть что произошло, живет она одна и ей 90 лет. Увидев девушку в крови, не смогла не помочь.

Положить ее в кровать помог сосед Сережка, он мне всегда помогает, со смехом рассказывала она, пьет паршивец, только.

Ксюша внимательно слушала и пила отвар, медленно проваливаясь в сладкую дрему. Последнее, что она услышала: "Спи, деточка, набирайся сил".

Проснувшись не зная сколько времени прошло, Ксюша увидела на комоде кружку с молоком и кашу, а еще кроватку в которой сладко сопела дочка. Она лежала и смотрела на нее и не верила, что они выжили. В комнату вошла бабушка, Ксюша

опять вернулась к вопросам. Поев с аппетитом и все таки встав с трудом с кровати Ксюша доковыляла до уборной, где в одиночестве наконец-то смогла себя осмотреть.

Вскоре они все-таки вернулись к разговору о родах, бабушка Авдотья рассказала, что потеряв сознание, Ксюша упала ей на руки, когда они уложили ее на кровать Авдотья увидела, что у нее кровотечение. Скорую вызывать было бесполезно и в больницу везти тоже там террористы. Она взяла все в свои руки и, что самое интересное было, что девочка вышла сама, а кровотечение бабушка остановила препаратами, которые были у нее и отварами трав. Девочка родилась здоровой и спокойной как будто знала, что не время капризничать.

На вопрос Ксюши, сколько она здесь, бабушка ответила: "Четвертый день, два дня ты была в бреду". Ксюша разволновалась и сказала, что муж, наверное, с ума сошел ее искать и что ей нужно домой. Бабушка была не против, собрав ей травы и молитвы, дала наставления, Ксюша собралась выходить и поняла, что не знает даже адреса. Бабушка сказала ей направление к остановке и благословила но адрес так и не сказала.

Ксюша выйдя из дома быстро нашла такси назвала адрес и поехала, обернувшись чтобы запомнить номер дома она увидела только название улицы Калинина.

Мысленно поблагодарив еще раз бабушку и бога за их спасение, и пообещав что обязательно вернется и отблагодарит как следует ее Ксюша поехала домой.

Мысли путались ,как сказать где она была мужу? Как объяснить почему его не дождалась? Что это за вещи и как это произошло? Все свалилось сразу закрыв глаза она следовала советам бабушки Авдотьи, не нервничать и быть уверенной, что все будет по воле божьей он не оставил нас там, не оставит и сейчас.

Приехав домой и зайдя в подъезд Ксюша удивилась давящей тишине, никто не стучал, не слушал музыку, тишина давящая и тяжелая. Доковыляв до пятого этажа она долго прислушивалась, что происходит за дверью, тишина.

Отворив дверь она почувствовала запах валерьянки, и спиртного. Мужа дома не было, зайдя в комнату она увидела кроватку и коляску, значит мама приехала, положив малышку в кроватку она вышла на кухню, где увидела дремлющую над столом мать.

Мама? Я дома. Мать открыв глаза долго моргала думая что это сон, потом с криками и слезами бросилась к ней, обнимая но все еще не веря своим глазам.

Ксюша тоже плакала от счастья, стыда и боли, было еще больно стоять. Успокоившись и наревевшись они стали спрашивать что же произошло.

Ксюша рассказала свою невероятную историю спасения и родов. Мать рассказала что когда Ксюша исчезла все подумали что она в заложниках, в списках ее не нашли, среди мертвых тоже, муж пошел подавать в розыск. Когда приехал муж, они долго рассказывали друг другу что случилось за эти 4 дня, и пришли к общему мнению что девочку будут звать Авдотья как ее спасительницу. Но когда поехали к бабушке, Ксюша долго искала ее дом, но так и не нашла, и бабушку Авдотью никто не знал на этой улице.

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