К 80-летию Прохоровского сражения

Здесь, под Прохоровкой,

В сорок третьем,

Смерть презрев, по сигналу атаки -

Шли солдаты наши в бессмертие,

Становились бессмертными танки.

(И. Чернухин)

50 дней, с 5 июля по 23 августа 1943 года, продолжалась Курская битва - одна из величайших битв Великой Отечественной войны. Более 4 млн. человек было вовлечено в это сражение с обеих сторон. В боях на Курской дуге принимало участие свыше 69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков и самоходных орудий, до 12 тыс. боевых самолетов. Здесь развернулись невиданные до тех пор танковые и воздушные сражения.

Выступ в районе Курска образовался в результате ожесточенных боев зимой и ранней весной 1943 г. Он имел большое стратегическое значение как для советских, так и для немецких войск. Боевые действия в районе Курского выступа развернулись 5 июля. Главный удар немцы наносили в направлении Обоянь, вспомогательный – на Корочу. Основную тяжесть удара приняли на себя воины 1-й гвардейской танковой армии М. Катукова, 6-й гвардейской армии И. Чистякова и 7-й гвардейской армии М Шумилова. В ходе тяжелых боев с 5 по 8 июля фашистам удалось продвинуться лишь на 10-25 км. Советские войска справились с поставленной задачей и не пропустили врага к Обояни.

После неудачных попыток прорваться на Обоянском направлении гитлеровцы решили нанести удар на Прохоровку, чтобы обойти Обоянь с востока и продолжить наступление на Курск. На узкий участок фронта перед Прохоровкой, не превышавший 8-10 км, они бросили свои основные танковые силы. На усиление советских войск были переданы из Степного фронта 5-я гвардейская армия генерал- лейтенанта А. С. Жадова и 5-я гвардейская танковая армия генерал-лейтенанта П. А. Ротмистрова.

10 июля танковые дивизии СС “Адольф Гитлер” и “Рейх” были перегруппированы в район Прохоровки, сюда же противник подтянул дивизии из резерва, танки и самоходные орудия. Удар наносился на узком участке фронта в 10 км.

Это поле победы суровой

Для потомков по праву равно

Полю грозному Куликову,

Ратным доблестям Бородино.

(И. Чернухин)

12 июля 1943 года под Прохоровкой развернулось небывалое в истории войн встречное танковое побоище. Вот как об этом вспоминает заместитель начальника оперотдела 5-й танковой армии И.А. Дакукин :

“Все слилось в сплошной гул и рев. Бой шел на земле и в воздухе. С высоты падали то гитлеровские. То наши горящие самолеты, несколько вражеских самолетов взорвались над полем боя, клочья дюралюминия, словно огромные подстреленные птицы, падали на землю. Загорелась пшеница. Едкий удушливый дым проникал в танки, щипал до слез глаза, душил. Солнце померкло, его заволокли тучи дыма и пыли. Боевые порядки обеих сторон перемешались. Над полем стоял грохот и скрежет столкнувшихся лоб в лоб танков”

Одновременно с обеих сторон в сражении участвовало свыше 1200 танков и самоходных артиллерийских установок. Только за один день боя общие потери составили свыше 700 танков.

День 12 июля стал днем острого кризиса фашистского наступления. С этого времени в ходе Курской битвы инициатива полностью перешла к советским войскам. 3 мая 1995 года колокольный благовест разнес весть об открытии новой духовной святыни Отечества. При небывалом стечении народа в Прохоровке был освящен Петропавловский храм, построенный на народные средства в память о погибших на Курской дуге. Решающее Прохоровское сражение произошло 12 июля 1943 г, в день святых апостолов Петра и Павла. По канонам православной церкви храм назван их именами.

58-метровый белокаменный храм построен в лучших традициях отечественного зодчества. Его композиция напоминает зажженную свечу. Особую торжественность храму придает белый цвет Преображения, цвет чистоты и благородства душ, удостоившихся вечной жизни. В храме на беломраморных плитах высечено около 7 тысяч имен воинов, павших под Прохоровкой. Слева от большого храма установлен “Памятный знак” с образами святых апостолов Петра и Павла, выполненными методом цветной мозаики художниками Троице-Сергиевой Лавры. На нем золотыми буквами выбиты фамилии Героев Советского Союза, список армий, частей и соединений, принимавших участие в битве.

В вечерних сумерках малиновые звуки

Плывут от храма Павла и Петра.

К тебе, Господь, протягиваю руки -

Молю: России дай защиту и тепла.

Покой полей ее не дай нарушить бою,

Убереги от пули и свинца.

Пусть колосится хлеб, дарованный тобою.

Молю тебя, Спасителя- отца.

Детей России сохрани от злобы,

Пусть обретут достоинство и честь.

Дай крепкой веры людям, чтобы

Не растерять святыни те, что есть.

Гляжу на неба синь, на вспаханное поле,

Вдыхаю воздух Родины моей.

Ты крестным знаменем поддерживаешь волю

Российских дочерей и сыновей.

В вечерних сумерках малиновые звоны

Плывут от храма Павла и Петра.

Дай, Господи, понять: зачем и кто мы,

Что рождены мы только для добра.

(Д. Башвинова)

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Воспоминания ветеранов: к 80-летию Курской битвы и Прохоровского сражения Болмосов Алексей Михайлович родился в 1922 году в селе Тростьянка Балашевского района Саратовской области. Комсорг отдельного батальона 287-го гвардейского стрелкового полка 95-ой гвардейской стрелковой дивизии 5-ой гвардейской армии, гвардии младший лейтенант.

Из воспоминаний: «В ночь на 11 июля мы вышли к совхозу «Октябрьский» и стали окапываться. Нам сказали: «Завтра будет бой, ройте себе окопы. Они будут для вас или могилой, или крепостью». Бой разгорелся рано утром. До этого я воевал в Сталинграде, в других местах артиллеристом. Но то, что мне лично пришлось пережить в этот день под Прохоровкой, не имеет никакого сравнения. Прошло часа два. Прибежали несколько наших бойцов, сообщили, что остальные убиты, а немцы скоро будут здесь. Вскоре налетела немецкая авиация. Летели они низко, бросали футляры, начиненные противопехотными бомбами, в воздухе футляры раскрывались, и бомбы летели, как рой пчел. Думалось: вот-вот упадут на тебя. Вжимались в землю, казалось, земля под тобой расступается. Улетели самолеты, нас накрыла артиллерия. И так непрерывно, не один десяток минут. Потом пошли танки. Они выходили с левой стороны, выстраивались в цепь. Я насчитал более сорока танков против одного нашего батальона. Мы начали стрелять из ПТР, из пулеметов и автоматов. Танки остановились в метрах в 300. Видимо, у них была другая задача, другое направление удара. Но огонь по нашим окопам открыли ураганный. А у нас кончились боеприпасы. Ни патронов, ни гранат – ничего. Поступил приказ отойти. Пошли назад. Несли с собой раненых. Когда отходили, командир взвода Воронов был ранен в голову и в грудь. Он бежал с перевязанной головой и грудью – хорошая мишень. Крикнул мне: «Иди сюда, здесь безопаснее». Только это сказал, как тут же упал. Когда я подбежал к нему, он уже не дышал. Вспомнилось, как накануне он словно чувствовал свою смерть, пел грустные песни, говорил мне: «Наверное, завтра меня убьют». Такое было у него предчувствие. Из 600 человек в батальоне мы в тот день потеряли убитыми и ранеными 330 человек. Потому что обрабатывали нас и с воздуха, и с земли – танками, артиллерией. Прямой наводкой били. После того боя осталась половина батальона»… https://прохоровское-поле.рф/novosti/1052-vospominaniya-veteranov-k-80-letiyu-kurskoj-bitvy-i-prokhorovskogo-srazheniya-4.html Литовченко Василий Глебович родился в 1923 году в селе Нижняя Кубанка Ново-Кубанского района Краснодарского края. Автоматчик 32-й мотострелковой бригады 18-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии. Из воспоминаний: «Завтрашний день (12 июля) предстоял быть нелегким. Мало кто из нас спал в ту теплую летнюю звездную ночь. Было чуть слышно, как в ночной тишине шуршат камыши в степной речке Псёл. Каждый понимал, что предстоит непростое сражение. Не пропустить фашистские танки к Прохоровке, выстоять, победить врага – таковы были мысли у всех в нашей армии от рядового до генерала. Забрезжило утро 12 июля. Я проснулся от гула летящих «мессершмиттов», за которыми тянулась армада немецких бомбардировщиков. А навстречу им летели наши краснознаменные истребители и бомбардировщики. Но воздушный бой не завязывался: самолеты каждой стороны летели друг другу в тыл выполнять свои боевые задания. А вдали на горизонте в это время показались немецкие танки. Еще недавно в Ольховатке мы их видели на цветных плакатах, где красными крестиками были помечены точки, куда следовало бросать противотанковую гранату, бутылку с зажигательной жидкостью, куда бить из ПТР и даже из автоматов. А теперь предстояла встреча с ними на практике. Их было не меньше двухсот против нашего 18 танкового корпуса. Ровно в 8 часов 30 минут после пятнадцатиминутного огневого налета и ударов авиации 5-я гвардейская танковая армия ринулась на встречу атакующим колоннам врага. У траншей нашей роты остановились 10 тридцатьчетвёрок. Раздалась команда ротного «По машинам!», и через полминуты все были на броне танков. Наших машин было так много, что интервал между ними не превышал 5-6 метров и сворачивать им было невозможно ни вправо, ни влево: один был путь – вперед! Земля стонала от разрывов авиабомб, снарядов, мин и грохота танков. От черных туч пыли, поднятых ими, копоти горевших машин земля и небо стали серыми и мрачными. Не видно было линии горизонта, солнце еле пробивалось сквозь мглу. Конец дня застал нас в каком-то колхозном саду. Вернее, это были остатки сада. Почти у всех деревьев ветки срублены, а стволы изуродованы осколками авиабомб и снарядов. Ни одна птица не пролетала, ни одно насекомое не стрекотало. Казалось, всё умерщвлено. А ржаное поле, которое мы утром видели белым, теперь стало черным. Оно было распахано бомбами, снарядами и покрыто тысячами трупов солдат и офицеров каждой из сторон. Глазам не верилось, что в течение нескольких часов сотни танков, бронетранспортеров, самолетов и другой техники превратились в металлический лом и горящие факела». https://прохоровское-поле.рф/novosti/1107-vospominaniya-veteranov-k-80-letiyu-kurskoj-bitvy-i-prokhorovskogo-srazheniya-12.html Макушин Александр Иванович родился в 1924 году в деревне Подлесново Палехского района Ивановской области. Шофер, фельдъегерь-экспедитор пункта сбора донесений 4-го полка связи 5-ой гвардейской танковой армии. «12 июля 1943 года 5-ая гв. ТА вступила в бой. Спустя какое-то время меня послали на бронеавтомобиле БА-64 с пакетом от шифровального отдела в 146-ой зенитно-артиллерийский полк. Оперативный отдел штаба 5-ой гв. ТА указал мне вероятное расположение командного пункта на юго-западной окраине Прохоровки и на восточной у развилки дорог в отдельной хате. Пакет необходимо было вручить к 15-00. Подъезжая к Прохоровке, мы увидели около сотни пикирующих «Юнкерсов». Вокруг был дым и пыль. На восточной окраине в долине никого не было. Пришлось ехать через Прохоровку на запад, сквозь огонь, дым и через воронки. Слева были расположены расчеты противотанковых ружей и 45-мм пушек. На пересечении дорог вел огонь миномет. Продолжая дальнейший путь, мы попали под пулеметный обстрел. Я приказал водителю повернуть обратно. Мы оказались на нейтральной полосе. В недоумении остановились, думая, где искать командный пункт 146-го полка. Решили вернуться на восточную окраину. Миномет уже сменил позицию. Рядового Прянишникова и двух подполковников из 146-го полка мы нашли в воронке из-под разорвавшейся бомбы метрах в пятнадцати от хаты. Они вернулись на запасной командный пункт и кипятили чай. Шифровальщик принял от меня пакет, расшифровал, дал ответ. Мы осмотрели свой бронеавтомобиль и обнаружили пробитые шины колес и брызговики. Это было мое первое боевое крещение связиста. И так каждый день и ночь, на «Виллисе» мы доставляли секретную документацию в оперативные группы полков 5-ой гв. ТА. Попутно по просьбе солдат доставляли газеты, когда не было почтальонов из частей. Отказать в этой просьбе было неудобно». https://прохоровское-поле.рф/novosti/1117-vospominaniya-veteranov-k-80-letiyu-kurskoj-bitvy-i-prokhorovskogo-srazheniya-13.html Ветеранам вручили медали в честь 80-летия танкового сражения под Прохоровкой В честь Прохоровского танкового сражения, являющегося одним из ключевых сражений Курской битвы, 380 ветеранам Великой Отечественной войны вручили памятные медали. В Белгородской области медалью наградили Григория Пужаева, которому скоро исполнится 101 год. В Нижнем Новгороде медаль вручили Константину Бычкову. https://news.rambler.ru/troops/51011947-veteranam-vruchili-medali-v-chest-80-letiya-tankovogo-srazheniya-pod-prohorovkoy/ В Белгородской области готовятся к 80-й годовщине Прохоровского танкового сражения В Белгородской области, при благоприятной эпидемиологической ситуации, пройдёт полноценное авиашоу, танковый биатлон, традиционный фестиваль солдатской каши. К праздничной дате запустят стилизованный ретропоезд «Москва-Прохоровка». А на постоянной основе будет действовать туристический пригородный маршрут, который позволит добраться до Прохоровки из Белгорода, Старого Оскола, а также подобные рейсы запланированы из Курска и Воронежа. Схема уже согласована с соседними регионами для увеличения туристического потока к Прохоровскому полю. https://mirbelogorya.ru/region-news/56-prokhorovka/45236-v-belgorodskoj-oblasti-gotovyatsya-k-80-j-godovshchine-prokhorovskogo-tankovogo-srazheniya.html Предыдущие материалы:

Танковое сражение под Прохоровкой - 12 июля 1943 года

Прохоровка. Люди, огонь и сталь. Документальный проект

Битва под Прохоровкой. Трагедия и слава советских танкистов

Прохоровка, или О чем хочет забыть Die Welt?

70 лет (12 июля 1943 года) сражению под Прохоровкой