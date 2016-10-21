Самые красивые русские избы часть 2

Продолжим тему, начатую Самые красивые русские избы, часть 1.

Дом Засецких в Вологде Здание принадлежало Засецким — старинному дворянскому роду. В Вологде наиболее известен Алексей Александрович Засецкий (1717—1784 годы) — один из первых краеведов Вологды, владелец большой библиотеки и коллекции древностей, автор первой книги о Вологде («Историческія и топографическія извѣстія по древности о Россіи, и частично о городѣ Вологдѣ и его уѣздѣ и о состояніи онаго по нынѣ, Изъ разныхъ печатныхъ и рукописныхъ Российскихъ и иностранныхъ книгъ съ пріобщеніемъ примѣчаній Собранныя Алексѣемъ Засѣцкимъ в 1777 году. Въ Университетской Типографіи 1780 года.»)

Усадьба Шорина, г. Гороховец Владимирской области Этот сказочный домик выстроил Иван Шорин — крупный судовладелец. В свое время усадьба была образцом смелого сочетания классики и модерна: ассиметричность и разновысотность считались модными веяниями в архитектуре. Старался мастер не для себя: в усадьбе жил его сын Михаил со своей семьей (женой, тремя дочерьми и сыном).

Терем в Погорелово, Костромская область

От всей деревни Погорелово остался всего один дом. Но зато что это за дом! Построены хоромы были в 1903 году крестьянином Полешовым.

В этом тереме прекрасно все: роскошная парадная лестница, лепнина, великолепные витражи.

Более сорока лет теремом владеет художник Анатолий Жигалов. В свое время он выкупил этот дом у сельсовета, который не мог решить, что же делать с такой недвижимостью. Если бы не художник, кто знает, какой бы была судьба терема сегодня.

Дом Тетюшинова 1872 г., Астрахань Дом бревенчатый, с террасой и светелкой, выполнен в классическом «русском стиле». В результате использования форм традиционной русской архитектуры и богатой резьбы по дереву он имеет нарядный, сказочный вид. Григорий Васильевич Тетюшинов – потомственный почётный гражданин города, в 1850-х годах им была заложена большая верфь на песчаной косе напротив города…

Дом с шатром купца Г. М. Голованова, Томск На собственные средства Георгия Голованова был выстроен этот шикарный духэтажный особняк. Голованов был известным томским купцом. Крестьянин по происхождению, Егор Голованов 1872 году открыл небольшой магазин. К началу ХХ века он уже был купцом второй гильдии и имел собственный торговый дом «Голованов и сыновья». А в 1910 году его наградили званием потомственного почетного гражданина. Купец Голованов торговал в Томске и Красноярске драгоценными камнями, кожаной и валяной обувью, головными уборами, мебелью, швейными машинами, велосипедами и бакалейными товарами. Теперь это строение — Русско-немецкий дом.

Дом архитектора С. В. Хомича, Томск Двухэтажный дом похож на сказочный терем. По количеству декоративных элементов он превосходит все другие здания в Томске. Удивительные и запутанные судьбы владельцев оставили дом в истории Томска одним из самых ярких.

Дача Юхневич 1906г., Комарово Дача Юхневича является, пожалуй, самой красивой сохранившейся дачей в Комарово. Она дает представление о том, как выглядел поселок до 1917 года. Ее хозяин, Александр Мечиславович Юхневич, заведовал театральной комиссией Невского Общества устройства народных развлечений.

После смерти А. М. Юхневича дом перешел к его наследникам, которые стали сдавать дачу внаем. Известно, что один год его снимала семья строительного подрядчика Крусанова. Сохранились устные свидетельства, что здесь гостили и артисты Народного Дома на Петроградской стороне, среди них Ф. И. Шаляпин и М. Ф. Кшесинская. Затерянный дом, Чухлома В Костромской области в 550 км от Москвы на северо-восток, неподалеку от города Чухлома находится терем, запрятанный между лесами и заброшенными деревнями. Деревянное кружево, Злынка, Брянская область Злынка — городок с 5-тысячным населением в 17 километрах западнее Новозыбкова. Сложно даже сказать, почему это город — как по формальным, так и по внешним признакам это натуральное село. Главная же достопримечательность Злынки — удивительной красоты деревянная резьба. Но последние сто лет население Злынки почти не менялось, а потому она в почти неизменном виде сохранила облик типичной для Стародубья старообрядческой слободы.

Деревянное кружево, Козьмодемьянск Ну и просто избы. Деревянный дом "вологодского типа" 1895 года после реставрации.