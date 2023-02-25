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Образ Ивана Грозного в кино

25 августа 1530 года родился первый русский царь - Иван Грозный. Я предлагаю сегодня небольшой экскурс в киноисторию - давайте посмотрим как образ Ивана Грозного воплощался в кино. Как по-вашему, кто из актеров больше похож на реконструкцию? А кто вам кажется более похожим по личным ощущениям?
иг0Реконструкция облика Ивана Грозного, выполненная М.М.Герасимовым по черепу

Царь Иван Васильевич Грозный (1915)  В роли Ивана Грозного - Фёдор Шаляпин. Режиссёр - Александр Иванов-Гай
игг15Кабинет восковых фигур / Das Wachsfigurenkabinett (Германия, 1924).  В роли Ивана Грозного - Конрад Фейдт. Режиссёр - Пауль Лени
иг24Крылья холопа (1926).  В роли Ивана Грозного - Леонид Леонидов. Режиссёр - Юрий Тарич
иг26Первопечатник Иван Фёдоров (1941). В роли Ивана Грозного - Павел Шпрингфельд. Режиссёр - Григорий Левкоев
иг41Иван Грозный (1944).  В роли Ивана Грозного - Николай Черкасов. Режиссёр - Сергей Эйзенштейн
иг44Царская невеста (1965).  В роли Ивана Грозного - Пётр Глебов. Режиссёр - Владимир Гориккер
иг65Спорт, спорт, спорт (1970)  В роли Ивана Грозного - Игорь Класс. Режиссёр - Элем Климов
иг70Иван Васильевич меняет профессию (1973).  В роли Ивана Грозного - Юрий Яковлев. Режиссёр - Леонид Гайдай
иг73Царь Иван Грозный (1991).  В роли Ивана Грозного - Кахи Кавсадзе. Режиссёр - Геннадий Васильев
иг91Кремлёвские тайны шестнадцатого века (1991). В роли Ивана Грозного - Алексей Жарков. Режиссёр - Борис Бланк
иг912Откровение Иоанна Первопечатника (1991). В роли Ивана Грозного -  Иннокентий Смоктуновский. Режиссёр - Юрий Сорокин
иг913Гроза над Русью (1992). В роли Ивана Грозного - Олег Борисов. Режиссёр - Алексей Салтыков
иг92Ермак  (1996). В роли Ивана Грозного - Евгений Евстигнеев. Режиссёры - Валерий Усков, Владимир Краснопольский
иг96Старые песни о главном 3 (1997). В роли Ивана Грозного - Юрий Яковлев. Режиссёр - Василий Пичул
иг97Царь (2009). В роли Ивана Грозного - Пётр Мамонов. Режиссёр - Павел Лунгин
иг2009Иван Грозный (телесериал, 2009).  В роли Ивана Грозного - Александр Демидов. Режиссёр - Андрей Эшпай
иг20091Ночь в музее 2  (2009). В роли Ивана Грозного - Кристофер Гест. Режиссёр - Шон Леви
иг20092Грозное время (2010). В роли Ивана Грозного - Олег Долин. Режиссёр - Андрей Даруга
иг2010Сокровища О. К. (2013). В роли Ивана Грозного - Гоша Куценко. Режиссёр - Дмитрий Коробкин
иг2013Годунов  (2018). В роли Ивана Грозного -  Сергей Маковецкий. Режиссёр - Алексей Андрианов
иг2018https://kino-sssr.livejournal.com/692286.html

советское киноСветлана Митленкофотоностальгия

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