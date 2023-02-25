Образ Ивана Грозного в кино

25 августа 1530 года родился первый русский царь - Иван Грозный. Я предлагаю сегодня небольшой экскурс в киноисторию - давайте посмотрим как образ Ивана Грозного воплощался в кино. Как по-вашему, кто из актеров больше похож на реконструкцию? А кто вам кажется более похожим по личным ощущениям?

Реконструкция облика Ивана Грозного, выполненная М.М.Герасимовым по черепу

Царь Иван Васильевич Грозный (1915) В роли Ивана Грозного - Фёдор Шаляпин. Режиссёр - Александр Иванов-Гай

Кабинет восковых фигур / Das Wachsfigurenkabinett (Германия, 1924). В роли Ивана Грозного - Конрад Фейдт. Режиссёр - Пауль Лени

Крылья холопа (1926). В роли Ивана Грозного - Леонид Леонидов. Режиссёр - Юрий Тарич

Первопечатник Иван Фёдоров (1941). В роли Ивана Грозного - Павел Шпрингфельд. Режиссёр - Григорий Левкоев

Иван Грозный (1944). В роли Ивана Грозного - Николай Черкасов. Режиссёр - Сергей Эйзенштейн

Царская невеста (1965). В роли Ивана Грозного - Пётр Глебов. Режиссёр - Владимир Гориккер

Спорт, спорт, спорт (1970) В роли Ивана Грозного - Игорь Класс. Режиссёр - Элем Климов

Иван Васильевич меняет профессию (1973). В роли Ивана Грозного - Юрий Яковлев. Режиссёр - Леонид Гайдай

Царь Иван Грозный (1991). В роли Ивана Грозного - Кахи Кавсадзе. Режиссёр - Геннадий Васильев

Кремлёвские тайны шестнадцатого века (1991). В роли Ивана Грозного - Алексей Жарков. Режиссёр - Борис Бланк

Откровение Иоанна Первопечатника (1991). В роли Ивана Грозного - Иннокентий Смоктуновский. Режиссёр - Юрий Сорокин

Гроза над Русью (1992). В роли Ивана Грозного - Олег Борисов. Режиссёр - Алексей Салтыков

Ермак (1996). В роли Ивана Грозного - Евгений Евстигнеев. Режиссёры - Валерий Усков, Владимир Краснопольский

Старые песни о главном 3 (1997). В роли Ивана Грозного - Юрий Яковлев. Режиссёр - Василий Пичул

Царь (2009). В роли Ивана Грозного - Пётр Мамонов. Режиссёр - Павел Лунгин

Иван Грозный (телесериал, 2009). В роли Ивана Грозного - Александр Демидов. Режиссёр - Андрей Эшпай

Ночь в музее 2 (2009). В роли Ивана Грозного - Кристофер Гест. Режиссёр - Шон Леви

Грозное время (2010). В роли Ивана Грозного - Олег Долин. Режиссёр - Андрей Даруга

Сокровища О. К. (2013). В роли Ивана Грозного - Гоша Куценко. Режиссёр - Дмитрий Коробкин

Годунов (2018). В роли Ивана Грозного - Сергей Маковецкий. Режиссёр - Алексей Андрианов

https://kino-sssr.livejournal.com/692286.html