Кого убили циничные твари?

Укронацисты пробили очередное дно. И даже не дно, а днище, где как бы дно и не подразумевалось. Охотиться за инвалидом не просто стаей отморозков, а ещё и вооружившись так им полюбившимся РСЗО HIMARS… это ли не верх признания своего полного бессилия над так и несломленным духом настоящего Человека?

Вечная Слава Герою Алексею Валерьевичу Журавко!

Алексей Валерьевич Журавко, 1974 г.р. — украинский политик, член Партии регионов; бывший депутат Верховной Рады Украины, член фракции Партии регионов, секретарь Комитета по правам инвалидов и ветеранов.

Инвалидом являлся от рождения — у него не было правой ноги и левой руки, а левая нога была сильно укорочена. До мая 1978 проживал в детском доме в городе Жёлтые Воды. Затем до 1990 года — в Цюрупинском детском доме-интернате.

В 1992 окончил Луганское ПТУ-интернат. В 2007 — Херсонский государственный университет, специальность: «Экономическая теория».

С 1993 г. — руководитель частного предприятия «Журавушка», города Цюрупинска. С 1997 г. — сотрудник ТОО «Содружество инициативных трудоспособных инвалидов». С 2004 г. — генеральный директор ТОО «Содружество инициативных трудоспособных инвалидов». В 2018 году президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов.

В апреле 2002 выдвигался кандидатом в народные депутаты Украины от проправительственного блока «За Единую Украину!». С апреля 2006 депутат ВРУ от Партии регионов. В 2012 году принимал участие в выборах по одномандатному округу. Занял второе место и выбыл из депутатов.

После смены власти в Киеве в 2014 году находился в оппозиции к власти Украины. В январе 2015 года бежал в Россию. В декабре 2020 года Служба безопасности Украины объявила Журавко заочное подозрение относительно его участия в создании террористической организации и действий, направленных на свержение конституционного строя.

В апреле 2022 года вернулся в Херсонскую область.

25 сентября 2022 года поступили сообщения о гибели Журавко в Херсоне в результате ракетного удара, нанесённого по гостинице Play Hotel by Ribas: по словам представителя экстренных служб, гостиницу обстреляли из РСЗО HIMARS, а в самом здании находились журналисты, освещавшие ход референдума о присоединении к РФ (Журавко успел отдать свой голос на том референдуме). Факт гибели Журавко подтвердил заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Прижизненные награды:

Юбилейная медаль «80 лет ВЧК-КГБ» от 12.08.1998 г.

Орден Президента Украины «За мужество» от 14.10.1999 г.

Награда Президента Украины «За заслуги» ІІІ ст. Приказ № 231 от 29.11.2000 г.

Орден МВД Украины «За содействие органам внутренних дел Украины» от 21.04.2003 г.

Медаль «10 лет МВД Украины», за содействием органам внутренних дел Украины. Приказ № 112 от 21.06.2003 г.

Орден «За содействие органам внутренних дел Украины». Приказ № 907 от 21.08.2003 г.

Орден ІІІ ст. «Святого равноапостольного князя Владимира Великого», № 780 от 08.09.2003 г.

Орден ІІІ ст. «Святого равноапостольного князя Владимира Великого» от 22.08.2003 г.

Медаль «За общественное мужество» (Союз воинов-интернационалистов) от 28.11.2003 г.

Отличие МВД Украины И ст. «За отличие в службе» № 1445 от 30.11.2003 г.

Медаль «За сотрудничество с внутренними войсками МВД Украины» от 21.04.2004 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Журавко,_Алексей_Валерьевич

Власти пророссийской администрации Херсонской области подтвердили, что при ударе со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона погиб бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко. Этот удар в администрации назвали терактом.

"Да, Журавко погиб, к сожалению. Только вчера с ним общались. Слов нет", - сказал заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, в гостинице не было военных - только постояльцы и съемочная группа RT. Никто из журналистов не пострадал.

https://www.mk.ru/politics/2022/09/25/vlasti-khersonskoy-oblasti-podtverdili-gibel-eksdeputata-rady-alekseya-zhuravko.html

https://t.me/infomoscow24/32854

Пучков Д.Ю. (Гоблин):

Алексей Журавко.

Убит американским HIMARS по наводке американской разведки руками укронацистов.

https://t.me/oper_goblin/18451

Канал АТО Донецк:

Погибшего от удара ВСУ по гостинице в Херсоне экс-нардепа Алексея Журавко наградили медалью «За отвагу» посмертно.

Соответствующий указ подписал глава ДНР Пушилин:

«Каждый, кто знал Алексея Журавко, не мог не восхищаться силой духа этого мужественного человека»

Алексею было 48 лет. Мы приносим соболезнования близким Алексея Валерьевича.

https://t.me/atodoneck/19535

Канал Приходько РИК:

Ушел из жизни мой друг, человек с несгибаемой волей и стальным характером, экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко.

С нами не стало замечательного человека, настоящего патриота Украины, верного друга и товарища.

Ужасное известие потрясло всех, кто был знаком с Алексеем. Он был русским по духу человеком, который на всех уровнях отстаивал свободу и независимость Украины от неонацизма.

До сих пор сложно поверить и принять, что человек с большим отважным сердцем и широкой душой погиб на своей родной земле в Херсоне в результате подлого террористического акта украинских карателей.

Алексей не раз посещал Горловку, общался с горловчанами, помогал военнослужащим. Он был светлым и добрым человеком. Вечная память, Лёша.

https://t.me/Prikhodko1970/6853

Александр Роджерс:

На смерть Журавко

украина убила инвалида.

Химарсом.

Они сами утверждают, что каждый удар этими ракетами согласовывают с американскими хозяевами.

украина и сша осознанно убили инвалида.

Ибо он "представлял угрозу национальной безопасности украины".

Можно спросить, что это за страна, которой вечно угрожают инвалиды и пенсионеры? Нужна ли такая страна? Достойно ли такое жалкое недоразумение существования?

Но есть вопросы и поважнее.

украина - это не про жизнь.

Изобрести что-то? Это не про украину.

Построить что-то? Это не про украину.

Созидать? Творить? Это не про украину.

Убивать, пытать, разрушать? Тут украина выбегает с криками "Подержи моё пыво!".

украина не может, когда где-то люди живут нормальной жизнью. Для неё это невыносимо.

Даже сейчас ВСУ не пытаются стрелять в российские войска, а обстреливают гражданское население.

В Донецке сажают розы на улицах? Бомбить Донецк!

В Мариуполе строят новое жильё? Бомбить Мариуполь!

В Херсоне выращивают арбузы? Бомбить Херсон!

украина - это Смерть.

Но не солидная смерть от старости, несущая покой. А смрадный зомби, пытающийся утащить за собой в могилу как можно больше живых.

Теперь украина американской вундервафлей убила инвалида.

слава ей?

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1604167.html

Канал Алексай Журавко:

Последнее видео Алексея Валерьевича (можно посмотреть по ссылке ниже). Он все 8 лет мечтал вернуться домой. Его мечта сбылась.

Он победил! Победил нацизм и победил смерть! Подлые трусы его боялись и потратили на него - инвалида на коляске - целую ракету. Они его очень боялись.

Заслужить такую смерть мог только великий и праведный человек! Он не прятался, он знал, что его могут убить и часто об этом говорил. Он вышел сам к ним лицом к лицу. Мужественно принял смерть на поле боя!

https://t.me/AlexeyZhuravko/34980

Можно прочитать: Большое интервью Алексея Журавко: о детском доме, миллионах долларов, дружбе с первыми лицами украинской власти и возвращении на родину

В заключении процитирум убитого так же подло Толстых Михаила (Гиви):