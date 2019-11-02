В обстановке строжайшей секретности... как перезахоронили Сталина

Минуло больше полвека с того момента, как Сталина вынесли из Мавзолея. И все это время событие, знаковое для целой страны, было овеяно мрачной тайной. Пришла пора выяснить наконец, почему забальзамированные останки генсека перезахоранивали под покровом ночи в обстановке особой секретности…

Существовали грандиозные проекты по увековечению памяти генсека.

Проекты невероятные, порой даже абсурдные. Среди них — строительство Пантеона Сталина в Кремле. Своей высотой некрополь-мемориал затмил бы колокольню Ивана Великого и Спасскую башню. Каким, как предполагалось, он станет — сегодня и посмотрим.

Почему Сталина не похоронили рядом с женой

Справка

Иосиф Сталин был захоронен в Мавзолее в марте 1953 года. Перед этим его тело забальзамировали по той же технологии, что и тело Ленина. Останки генсека также поместили рядом с Владимиром Ильичом. Оба вождя лежали на одном постаменте в Мавзолее почти 8 лет. Перезахоронили Сталина 31 октября 1961 года. Перекинуть мостик на полвека назад оказалось непросто. Никто из непосредственных участников событий этого дня до сегодняшнего момента не дожил. Но зато есть архивные документы, свидетельства очевидцев, в том числе сохранившиеся только на магнитофонных записях и до сих пор не расшифрованные на бумаге. Сейчас самое время их рассекретить. Но для начала немного истории.

— Идея перезахоронения Сталина родилась на съезде партии, который проходил с 17 по 31 октября 1961 года, — рассказывает доктор исторических наук, профессор Сергей Девятов. — Но к этому моменту почва, что называется, была уже подготовлена. Еще на XX съезде Хрущев озвучил документ под названием «О преодолении культа личности Сталина и его последствий». Кстати сказать, причина напряженных отношений между Советским Союзом и компартиями Китая, Албании была как раз в критике культа личности Сталина.

Решение о выносе тела вождя было принято накануне, 30 октября, на закрытии съезда коммунистической партии. Однако остается загадкой, почему решение было воплощено в рекордно короткие сроки – всего за сутки? Формально инициаторами выноса тела выступили трудящиеся ленинградского Кировского машиностроительного завода, а некий делегат И. Спиридонов от имени Ленинградской парторганизации озвучил ее съезду. Решение было принято единогласно, и на следующий день, утром, информация была опубликована в газете «Правда».

Вероятно, власти таким образом предупреждали негативную общественную реакцию, но народных волнений не последовало, и перезахоронение решили начать вечером. Возможно, Никита Хрущев, тогдашний глава партии, памятуя, что «русские долго запрягают», решил использовать момент — пока граждане «быстро не поехали». Но это вряд ли. Скорее всего, решение о выносе Сталина из мавзолея и точная дата перезахоронения были определены задолго до октябрьского съезда ЦК КПСС. Почему 31 октября? Здесь может быть несколько версий. Самая экзотическая – о связи выноса тела Сталина с западным праздником Хэллоуин. Во время своей поездки в США в 1960 года, где состоялось знаменитое выступление Никиты Хрущев «с ботинком», глава СССР узнал о празднике Хэллоуин. Любознательный Никита Сергеевич просто не мог не заметить тыквенного изобилия в Нью-Йорке в середине октября и не поинтересоваться природой явления. Вероятно, узнав связь Хэллоуина с нечистой силой, он решил перенести его на советскую почву – всего на один день.

Но более правдоподобной выглядит другая версия. 30 октября 1961 года, в канун выноса тела вождя из мавзолея, в СССР прошли испытания самой мощной в истории водородной бомбы. Скорее всего, лидеры Советского Союза решили связать два события: во взрыве «царь-бомбы» они увидели отличный символический ритуал — прощания с культом Сталина.

Была создана комиссия по захоронению, в которую вошли первый секретарь ЦК Грузии Василий Мжаванадзе, первый секретарь Московского горкома КПСС (будущий министр культуры) Петр Демичев, председатель КГБ Александр Шелепин (его называли «железный Шурик»).

Председателем комиссии стал Николай Шверник (глава партконтроля). Заниматься всеми техническими вопросами поручили Кремлевскому полку. Коменданту Московского Кремля генералу Веденину поступила команда «сверху» — не мешкая, приступить к подготовке процедуры захоронения.

31 октября.

Из воспоминаний командира отдельного полка Федора Конева:

«Ровно в полдень 31 октября меня вызвали в здание правительства и сказали приготовить роту для перезахоронения Сталина на Новодевичьем кладбище. Сначала собирались перезахоранивать именно там, рядом с женой».

13.00. Уже через час было принято другое решение — хоронить Сталина у стен Кремля. Члены политбюро вроде как опасались, что на Новодевичьем погосте генсека могут... откопать и выкрасть почитатели. Ведь должной охраны на кладбище нет. 14.00–17.00. Прямо за Мавзолеем была вырыта могила глубиной два метра. Ее дно и стены были уложены 10 железобетонными плитами, каждая размером 1 метр на 80 см. Одновременно была дана команда коменданту Мавзолея подготовить тело к изъятию из саркофага.

— Гроб был подготовлен заранее, — говорит Девятов. — Самый обычный. Качественный, добротный, но не из ценных пород дерева и без всяких инкрустаций драгметаллами. Его обили красной материей.

17.30–21.00. Подготовка тела к перезахоронению. Сталина решили не переодевать, так что он остался в том же мундире. Правда, с пиджака сняли золотые расшитые погоны генералиссимуса и забрали Звезду Героя СССР. Они до сих пор сохранились. А еще в мундире заменили пуговицы. А вот разговоры о том, что в гроб положили курительную трубку, — байки. По уверению очевидцев, ничего там не было. Сталина переложили из саркофага в гроб четверо военных. Все сделали быстро, аккуратно и предельно корректно.

22.00. Гроб закрыли крышкой. Но тут вышел казус — в спешке про гвозди и молоток совсем забыли. Военные сбегали за инструментом — и минут через двадцать гроб наконец заколотили.

22.30–23.00. 8 офицеров вынесли гроб с телом Сталина. Траурная процессия из двух десятков человек проследовала к вырытой могиле. Ни родных, ни близких Сталина среди присутствующих не было. На веревках гроб опустили в могилу. По русскому обычаю некоторые бросили по горсти земли.

После короткой паузы военные закопали могилу — в тишине, без залпов и музыки. Хотя готовили тело к перезахоронению под звуки барабанов — на Красной площади проходила репетиция парада. Кстати, благодаря этому удалось избежать любопытных зрителей (всю площадь перекрыли). 23.00–23.50. Для членов комиссии по захоронению подготовили поминальный стол. По неопубликованным воспоминаниям одного из тогдашних членов политбюро, это было в небольшом строении за Мавзолеем (там есть своего рода проходная комната). Сразу после того как могилу зарыли, всех пригласили туда. Коньяк, водка и кисель стояли между разными закусками. К столу притронулись не все. Кто-то демонстративно ушел. Кто-то рыдал в углу.

1 ноября.

1.00–2.00. Военнослужащие могилу накрыли белокаменной плитой, где было написано имя и год рождения — 1879. Кстати, год рождения был указан неправильно — и эту ошибку не исправили. Реально Иосиф Виссарионович родился в 1878 году.

— Мы видели его метрики, где фигурирует именно 78-й год, — рассказывают эксперты-историки. — Но ни о какой ошибке речи не идет. Сталин сознательно отписал себе год и месяц. Любопытный факт, не правда ли? Он один уже многое о человеке может сказать.

Где-то между 2.00 и 6.00. Надпись над входом в Мавзолей заменяют другой. С ней вообще вышла целая история. Еще в первый день сталинского «заселения» в Мавзолей решено было сразу же закрасить буквы «ЛЕНИН» черной (под гранит) краской. Для большего сходства с натуральным камнем в краску вкрапили голубоватые «искринки». А уже поверх разместили новую надпись «СТАЛИН ЛЕНИН». Но первые дожди и холода сделали свое дело — краска стала стираться, и над Мавзолеем предательски проступали первоначальные буквы. Тогда задумали заменить полностью плиту с надписью. К сведению, весит она 40 тонн. И это не просто плита — она одновременно являлась опорой для перил трибун, расположенных сверху Мавзолея. Комендант Кремля дал указание коменданту Мавзолея Машкову старую плиту вывести на Головинское кладбище и распилить... на памятники.

А тот взял, да и ослушался. Плиту отвезли по его личному поручению не на погост, а на завод. Там она лежала нетронутой вплоть до момента, когда Сталина вынесли из Мавзолея. Рабочие завода говорили — дескать, рука не поднялась ее разбивать. Да и мало ли что? И ведь они оказались правы. Старую плиту вернули на прежнее место, а ту, что с надписью «СТАЛИН ЛЕНИН», отвезли на этот же завод. Она там и сейчас хранится. Мало ли что... Утром 1 ноября к Мавзолею выстроилась огромная очередь. Многие были удивлены, не увидев внутри Сталина. К военнослужащим, стоящим у входа в Мавзолей и в помещении, то и дело подходили и интересовались: а где же Иосиф Виссарионович? Служивые терпеливо и доходчиво объясняли, как им велело начальство. Разумеется, были посетители, которые возмущались, узнав, что тело предано земле. Дескать, как так — почему у народа не спросили? Но абсолютное большинство восприняли известие совершенно спокойно. Можно даже сказать — равнодушно...

Почему с тела Сталина сняли все золото?

Совсем не понятна природа такого решения – не золото же было жалко высшим чиновникам СССР. Если снятие погон и ордена еще можно было отнести к своеобразному акту развенчания, но причем здесь пуговицы? Зачем создавать дополнительную суету с пришиванием новых, дешевых. Здесь мы имеем дело либо с каким-то очень странным ритуалом, понятным только его участникам, либо с тем, что золотые пуговицы с френча Сталина забрали себе высшие чиновники государства в качестве трофея, талисмана. Почему мавзолей открыли на следующий день? Это выглядит очень странно. Утром 1 ноября перед мавзолеем выстроилась традиционная очередь. Правда, украшавшую пирамиду надпись «Ленин-Сталин» закрывала ткань с одинокой фамилией Владимира Ильича. Почему высшие чиновники страны, привыкшие страховаться даже в мелочах, решили пойти на риск и пустить людей в мавзолей с « одиноким» Лениным. Причем, со слов очевидцев, Красная площадь даже не была дополнительно усилена охраной? Неужели партийные бонзы были так уверены в хладнокровной реакции народа.

Отсутствие Сталина и на самом деле не вызвало у посетителей негативной реакции или брожения, но кто мог тогда вообще это как-то спрогнозировать? Не водородная же бомба в руках властей так смирила сердца почитателей Иосифа Виссарионовича? Мотивы государственных мужей и тайну хладнокровия граждан СССР, большинство (и уж точно те, кто готов был отстоять трехчасовую очередь в мавзолей) которых почитало Сталина как победителя Великой Отечественной войны, мы уже точно никогда не разгадаем...

Участники операции по выносу Иосифа Виссарионовича из мавзолея спустя годы вспоминали, что изначально местом перезахоронения было выбрано кладбище Новодевичьего монастыря. От этой идеи отказались за несколько часов до погребения. Якобы, власти забеспокоились, как я уже упомянула, что Сталина впоследствии могут выкопать горячие поклонники вождя, которых в СССР насчитывалось еще миллионы. Однако очень слабо верится, что главные чиновники страны руководствовались бережным отношением к телу вождя. Тогда в чем же причина?

Надо сказать, что захоронение Сталина у Кремлевской стены проходило в чрезвычайной секретности – непосредственно в самой операции участвовало около 30 человек. Причем на церемонию прощания не были приглашены родственники. Иными словами, подтвердить, что возле Кремля похоронили именно Иосифа Виссарионовича, кроме «засекреченных» солдат и офицеров с высокими чиновниками, некому. Не случайно, что после перезахоронения по Москве поползли слухи, что Хрущев похоронил у стен Кремля не тело «великого кормчего», а кого-то другого, или вовсе пустой гроб. Тело же Сталина, якобы, было сожжено в крематории. Проверить эти легенды, конечно, уже не представляется возможным. Почему перезахоронение сопровождалось парадом? Вечером 31 октября 1961 года Красная площадь была перекрыта – там должна была проходить репетиция парада, который должен был состояться 7 ноября. Когда участники операции по выносу тела Сталина копошились в мавзолее, всего лишь в нескольких десятках метров от них маршировали бравые советские воины, гудела тяжелая военная техника… С первого взгляда кажется, что совмещение репетиции парада с секретной операцией по перезахоронению выглядит вполне логично. Якобы, как вспоминают участники выноса тела, это стало хорошим поводом для закрытия Красной площади.

Это выглядит немного наивно, поскольку Красную площадь поздно вечером вряд ли можно было назвать очень оживленным местом – тем более во времена, когда большинство людей ложилось спать в часов девять-десять. И уж, конечно, вряд ли народ очень стал нервничать от перекрытия главной площади страны даже в дневное время. Скорее всего, причина была в другом. Вероятно, партийные бонзы Советского Союза снова прибегли к излюбленному ими языку символизма. Парад стал показательным актом силы и могущества перед « изгнанным» из пирамиды мертвым тираном.

Как Грузию едва не переименовали в честь Сталина

То, что вынос тела генсека из Мавзолея не вызвал ажиотажа — в принципе понятно и объяснимо. В отличие от того, что творилось сразу после его смерти. Когда Сталин только умер, люди словно обезумели, высказывая предложения по увековечению его имени. Вот ряд уникальных документов. Они только недавно были опубликованв. Когда их читаешь, кажется, что это розыгрыш какой-то. Но не могут же ученые, министры, архитекторы и прочие интеллигентные люди предлагать ТАКОЕ! Хотя, лично я, отношусь весьма хорошо к личности Сталина. Но тут явный перебор.

Предполагалось построить в Москве целый район «Памяти товарища СТАЛИНА». В нем должны были быть музей Сталина, сталинская Академия общественных наук, спортивный центр на 400 тысяч человек (то есть в несколько раз больше «Лужников») и еще целый ряд сооружений. «Центральный комитет ЦК КПСС товарищу Маленкову. Район „Памяти товарища Сталина“ должен стать сосредоточением показа самой передовой в мире науки и техники, лучших достижений всех видов искусств, местом встреч на всемирных съездах, совещаниях, конференциях, соревнованиях и фестивалях лучших людей нашей страны с трудящимися всего мира.

Все сооружаемое в районе „Памяти товарища Сталина“ должно строиться на века, по лучшим проектам, из самых лучших материалов, самыми передовыми, совершенными методами».

А еще, судя по документу, это должна быть всенародная стройка — и основной взнос (20–25 миллиардов рублей) пришлось бы собрать трудящимся страны. Сдать район планировалось к 21 декабря 1959 года, ко дню восьмидесятилетия генсека. И, кстати, располагался бы он в Юго-Западном округе, непосредственно примыкая к МГУ. Сам Московский государственный университет носил бы не имя Ломоносова, а Сталина.

Вообще в списке около 40 пунктов. Чего стоит только предложение Ленинградское шоссе переименовать в честь Сталина. Советскую Армию также хотели называть «имени товарища Сталина». Пункт 23 гласит о переименовании Грузинской ССР в Сталинскую. Если бы тогда это сделали, то сегодня Грузии явно было бы сложнее искать поддержки за рубежом.

А если серьезно, то список абсурдных прожектов можно дополнить идеей 8 Марта перенести на другой день (генсек умер 5-го числа, и целая неделя после этой даты считалась бы траурной, а 9 марта — днем памяти Сталина). Из менее масштабных предложений можно назвать учреждение ордена Сталина или написание клятвы в честь вождя, которую бы произносил каждый трудящийся, создание Сталинской области в Узбекистане (за счет отдельных районов Ташкентской и Самаркандской областей)... Но это уже так, «мелочи». Так мог выглядеть пантеон Сталина в Кремле.

Некрополь Сталина

Если все эти предложения просто обсуждались (разумеется, на полном серьезе), то строительство пантеона Сталина был вопрос практически решенным. Если бы задумка требовала менее значительных усилий и к власти не пришел Хрущев — скорее всего, сейчас бы в центре Москвы красовался бы сталинский некрополь. Было даже подписано соответствующее постановление ЦК и Совета Министров СССР, после чего лучшие архитекторы страны принялись за дело.

Было разработано три варианта проекта пантеона. Согласно одному из них, здание предполагалось установить на месте ГУМа, как раз напротив Мавзолея.

«Размер участка, огражденного стенами, 200×165 м, стены возво­дятся в два ряда и используются для захоронений. В этом случае здание принимается круглым с двумя рядами колонн и с трибуной для руководителей Партии и Правительства. Под трибунами располагаются два этажа с площадью около 2000 кв. метров для музея. Надо будет передвинуть, перенести или разобрать здание Исторического музея, которое затесняет участок и не дает широкого прохода». Пантеон был бы похож на огромную ротонду с куполом. Все здание снаружи опоясывалось бы двумя рядами стройных гранитных колонн.

Цитирую архитектора Ионова: «По своей архитектурной и цветовой выразительности здание должно быть выдержано в строгих формах, цвет стен и колонн темный, но бодрый, говорящий о победном шествии коммунизма (темно-красные граниты и мраморы или темно-серые с отделкой инкрустацией из камней разных цветов и металлом)».

Отделать пантеон также предполагалось керамикой и бронзой. Купол покрыли бы долговечными чешуйчатыми материалами, а шпиль... чистым золотом. На шпиле — ну конечно же — красовалась бы красная рубиновая звезда!



Справка

“Примерные расчеты общей стоимости строительства Пантеона:

а) территория 90 000 кв. м по 200 руб. кв. метр

90000 х 200 = 18 млн. руб.

б) стена 400 х 15 = 6000 кв. м по 1500 руб. кв. метр

1500 х 6000 = 90 млн. руб.

в) здание около 150 000 куб. м по 1000 руб. за 1 куб. м

1000 х 150000 = 150 млн. руб.

г) отделочные работы 22 млн. руб.

Итого 280 млн. руб.”

К сведению, в пантеон перенесли бы тело Сталина, а в дальнейшем там бы захоранивали всех известных личностей. Причем вождей и руководителей партии, членов в саркофагах, а прочих заслуженных рангом ниже — в урнах. Кстати, пантеон был бы объемом 250–300 тысяч кубических метров. В общем хотели из Красной площади сделать могильник "значимых" по их мнению людей. Другой вариант проекта (к нему в ЦК склонялись больше) предполагал строительство пантеона за «зубцами» — в самом Кремле в юго-восточной его части, с левой стороны при входе через Спасскую башню. В этом случае он был бы куда меньших размеров (не должны превышать 100 тыс. кубических метров). Ну и, соответственно, покоились бы там только вожди (ага, приравняли себя к царям!).

Проект пантеона (к счастью или к сожалению — как кому угодно) так и остался на бумаге. А Сталин до сих пор покоится у Кремлевской стены. Среди ученых ходят разговоры, что тело и сейчас сохранилось в хорошем состоянии. Впрочем, ни разу за 60 с лишним лет никому из руководителей государства и в голову не пришло эксгумировать останки генсека.

Некоторые даже убеждены, что вскрыть могилу Сталина без последствий для всей страны нельзя. И проводят аналогию с могилой Тамерлана — по легенде, ведь именно из-за того, что ее вскрыли, началась Вторая мировая война.