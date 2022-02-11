Пора остановить британскую агрессию!

Постоянные читатели знают, что у меня есть два существенных недостатка. Во-первых, я хорошо знаю историю (как оказалось, существенно лучше британских министров, выпускников хвалёного Оксфорда). Во-вторых, я обожаю зеркалить. А уж когда два в одном…

В общем, вдохновился я эпическим выступлением британской министерши Элизабет Трасс. Очень вдохновился. Так что теперь накидаю тезисов для дальнейшего общения с британскими дипломатами и чиновниками. Может, МИД или кому-то ещё пригодится.

Итак, поехали.

Монархия – это архаичная деспотичная форма правления, несовместимая с демократией. В результате прогрессивных достижений товарища Кромвеля в Британии монархия была упразднена и установлена республиканская форма правления. Потом, к сожалению, реакционные силы снова восстановили эту средневековую дикость.

Не существует такой королевской династии, как «Виндзоры». Это самозванцы и проходимцы. Они даже не англичане.

Наследственность представительских/парламентских должностей недопустима и несовместима с демократией. Поэтому верхняя палата британского парламента – Палата Пэров – должна быть распущена, а её полномочия упразднены.

Если Британия хочет называться «демократическим государством», то ей нужно решить пункты 1 и 3 – упразднить монархию и распустить дворянское сословие.

Шотландия, Уэльс и Ирландия – независимые государства, оккупированные Англией. Уэльский отличается от английского сильнее, чем украинский от русского. Я уже молчу про гаэльский.

Россия никогда не признавала (и не признает!) суверенитета Британии над Кентом, Уэссексом, Суссексом, Эссексом, Мерсией и Нортумбрией.

Фолклендских островов не существует. Есть Мальвинские острова, и они неотъемлемая часть Аргентины.

Гибралтар – цэ Испания.

Остров Джерси – это Франция.

Так называемое «Содружество», то есть «Commonwealth» – это фантомные боли Англии по Британской Империи. Британия должна отказаться от этого пережитка прошлого и отпустить свободолюбивые народы Канады, Австралии, Новой Зеландии и дальше по списку в самостоятельное плавание (в том числе убрать имперский «Юнион Джек» с их флагов).

Британия должна решительно осудить коварное вторжение во Францию со стороны Эдварда Третьего и покаяться за жестокое убийство невинной французской девушки Жанны д’Арк.

Уэльс и Шотландия сильно пострадали во время сначала английского, а затем саксонского нашествия. Особенно в период между ними.

Россия решительно осуждает поддержку сепаратистских сил в Ольстере со стороны Британии и обеспокоена концентрацией британских войск у границ независимой Ирландии. Ольстер – это Ирландия, а британцы должны немедленно убрать свои войска с её территории.

Иначе Россия начнёт поставки Ирландии комплексов ПВО, противотанковых систем и стрелкового вооружения, чтобы сдерживать агрессию британского авторитаризма, угрожающего всей мировой демократии.

Заметьте, всё строго аналогично тому, как коллективный Запад (и Британия в частности) пытается действовать в отношении России. Как гласит одна древняя книга: «Какой мерой судите, такой и судимы будете».