Последний бой Руслана Трояна - танкист погиб, не успев ответить своей жене

28-летний ростовчанин не стал дожидаться повестки во время мобилизации и сам отправился в военкомат. Дома остались жена и маленькая дочь, которых он безмерно любил. Но он не мог оставаться дома, тяготился тем, что его умение там, в боях за свободу Донбасса, нужнее. О подвиге оператора-наводчика танка читайте в материале Царьграда.

Родился Руслан тёплым солнечным днём в городе Тихорецк Краснодарского края. Так по жизни и рос: светлым, общительным, жизнерадостным и весёлым. Когда отправился в школу № 1 Тихорецка, на него сразу обратили внимание учителя – уж больно он был любознательным не по годам. Если учительница искала желающих ей помочь, первым тянул руку. фото предоставлено семьёй Троян сайту Царьград

Руслан мог организовать своих одноклассников на любое дело. Собирать металлолом – Руслан тут как тут. Объявили сбор макулатуры – уже спрашивает адреса бабушек и дедушек, которые не откажут в старых газетах и журналах. Надо помочь в сборе урожая яблок, Руслан со своими друзьями уже идёт с корзинами.

Собирать яблоки ему больше всего нравилось. Возьмет в руку наливное и рассматривает его, как будто хочет увидеть внутри зарождение новой жизни. Мечтатель, одним словом, – вспоминает мама.

"Страшная тайна"

Когда мальчишке исполнилось десять лет, на летние каникулы он уехал к тёте, которая работала в плодовом саду. Как-то вечером вызвал её на серьёзный разговор и заговорщицки прошептал: "Возьми меня к себе на работу. Я хочу купить маме подарок на день рождения. Только пусть это останется тайной".

Ну как тут отказать! Так Руслан в свои 10 лет заработал первые деньги, о которых мама даже не догадывалась:

Я ничего не знала о том, что сын уже где-то подрабатывает. Из этого заговорщики устроили страшную тайну.

В день рождения, в сентябре, Руслан преподнёс маме подарок – маленькую плюшевую собачку. Он с детства любил делать сюрпризы. И на этот раз у него получилось. Этот подарок стал самым любимым и до сих пор хранится в семье, потому что мама её никому не разрешала даже трогать. фото предоставлено семьёй Троян сайту Царьград

Стали звать "Котом"

Руслан в детстве пошёл учиться играть в футбол. В команде к нему сразу прилипла кличка – Кот. Скорее всего, за его спортивную гибкость. Но и за большую любовь к животным. Он готов был всех бездомных котов собрать и домой принести. Часто подбирал и приносил с улицы котят…

"Наша дочь будет с его именем всю жизнь"

Со своей будущей женой Руслан познакомился случайно, когда гулял по Ростову-на-Дону. Он уже два года жил в южной столице у деда и искал себя в профессии. У себя в Тихорецке он работал дорожно-путевым рабочим на железной дороге. Его направили на повышение квалификации в Ростов-на-Дону. Город ему так понравился, что он решил остаться.

Так вот, гулял он по солнечным улицам, а навстречу – красивая девушка. Не смог пройти мимо и решил познакомиться. Их мимолётное знакомство стало судьбоносным: сыграли свадьбу. Через время у них родилась дочь-красавица. С именем не пришлось долго решать: назвали Русланой. Даша очень полюбила это имя, а Руслан не стал возражать.

От судьбы не уйдешь. Папа ушёл из жизни, а наша дочка будет с его именем всю жизнь. Когда она подрастёт, я расскажу об отце. Уверена, она будет с гордостью нести это имя, – рассказывает вдова.

фото предоставлено семьёй Троян сайту Царьград

Сейчас малышке почти три года, она ещё не спрашивает, где её папа, но помнит его. Руслан до безумия любил дочку, и она его обожала. Папина дочь.

– Мужем он был таким же прекрасным. Он очень любил нас, – вспоминает Даша.

"Там парни гибнут, а я – дома"

Как только 24 февраля президент объявил специальную военную операцию, Руслан сразу стал собирать вещи. Но Даша была против. Она была в декретном отпуске и просила мужа быть рядом.

Когда в конце сентября в стране объявили частичную мобилизацию, тут Руслан не сдержался:

Всё! Иду в военкомат. Там ребята гибнут, а я тут дома сижу, за юбкой прячусь. Ждать повестки не буду. Я танкист, такие там нужны.

Собрал документы и пошёл на призывной пункт. Однако попасть на спецоперацию оказалось не так просто. Бойцу отказали из-за прописки по месту рождения – Тихорецк. фото предоставлено семьёй Троян сайту Царьград

Тогда Руслан применил военную хитрость. Быстро сделал себе временную прописку в Ростове-на-Дону и вновь появился в кабинете военкомата. Сотрудник мобилизационного отдела удивился смекалке и выдал предписание.

Доблестная дивизия

Руслана, как оператора-наводчика танка, отправили в поселок Персиановский Ростовской области, где дислоцируется 150-я гвардейская мотострелковая дивизия. Бойцы этой дивизии в мае 1945 года водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.

Вскоре подразделение Руслана отправили в Донецк. Там с первого дня он стал выполнять боевые задачи по зачистке донбасской земли от националистов.

Не успел прочитать сообщение

В тот злополучный день, седьмого ноября, Руслан с Дашей долго говорили по телефону. Не могли наговориться, ведь до этого он сутки был в карауле.

В 15:55 он мне написал. Я ему ответила, но он так и не прочитал моё последнее сообщение. Написала позднее, опять не прочитал. Написала утром – тишина, – вспоминает Даша.

Потом она неделю ждала весточки, но вместо этого к ним домой пришли из военкомата со страшной вестью: рядовой Руслан Троян героически погиб при выполнении боевого задания.

Погиб, отбивая атаку врага

Руслану поступила срочная боевая задача – помочь атакой танков пехоте. Враг в очередной раз пошёл в контрнаступление на окраине посёлка Марьинка в Донецкой республике.

"По машинам!" – прозвучал зычно приказ командира. Танкисты кинулись, заняли боевое положение. Атаку врага надо было отбить во что бы то ни стало, чтобы спасти пехотинцев. Украинские боевики шли на позиции мотострелковой роты превосходящими в несколько раз силами. Фото предоставлено семьёй Троян сайту Царьград

По танкам начала бить тяжёлая вражеская артиллерия. Один из снарядов попал точно в танк, где оператором-наводчиком был Руслан. Машина моментально загорелась. Когда бой стих, стало ясно – экипаж погиб. Руслану осколком снаряда пробило грудь. Он умер мгновенно, как и его боевые товарищи.

Через десять дней тело погибшего танкиста Руслана Трояна привезли в Ростов-на-Дону. Его похоронили со всеми воинскими почестями на Северном кладбище города на Аллее Славы.

Сорок дней молитвы

Руслан был некрещёный. Даша просила его: "Пошли в церковь". Но он всё откладывал на потом. Когда ушёл на Украину, написал, что когда вернётся, обязательно крестится, купит новые обручальные кольца. Но не успел. Как говорят святые, Бог и намерения целует. И Крещение для него стало не водой, а кровью.

Я начала сразу читать молитву утром и вечером за Руслана, чтобы Боженька место ему нашёл. Отмаливала место для него.

Как-то раз Даша пропустила молитву вечером, её дома не было. И в эту же ночь он приснился ей. Впервые за столько времени, что его не было.

– Сон обычный. Мы с ним вместе просто разговаривали, я спрашиваю, где ты сейчас работаешь? Он отвечает: "Всё там же". А кем, спрашиваю? Он говорит: "То тут, то там, всё место мне найти не могут". Я проснулась в холодном поту, понимая, что пропустила молитву. И больше не пропускала. Читала 40 дней. А потом он приснился мне и просто сказал: "Я не мог уйти по-другому".

Рядовой контрактной службы Руслан Троян указом президента России награждён орденом Мужества (посмертно).

Россия должна знать своих героев!

https://tsargrad.tv/articles/poslednij-boj-ruslana-trojana-t...