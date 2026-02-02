«Сразу же перешли в наступление» - историк Александр Колпакиди — об отмене Брестского мира

13 ноября 1918 года, председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов РСФСР Яков Свердлов подписал декрет «Об аннулировании Брестского мира». Этим документом условия мирного договора, подписанного Советской Россией с Германией 3 марта 1918 года, лишались силы. Сам Брестский мир объявлялся «миром насилия и грабежа».Советские власти заявили о намерении впредь строить отношения с Германией и Австро-Венгрией на основе «союза трудящихся масс». Сразу после аннулирования Брестского мира Красная армия приступила к вытеснению войск Центрального блока из западных регионов бывшей Российской империи. О значении отмены Брестского мира в интервью RT рассказал

— Брестский мир сам Владимир Ленин называл «похабным». Что заставило большевиков пойти на переговоры о мире с Германией и Австро-Венгрией, условия которого их же самих потом не устроили?

— Главная причина заключалась в том, что российская армия в буквальном смысле разбегалась. Солдаты бросали окопы, склады, оружие, уходили в свои деревни вглубь страны, поэтому остановить немецкое и австро-венгерское наступление было просто физически невозможно. Иначе таких огромных уступок большевики бы не сделали. Старая армия разбегалась, а новую большевики организовывали буквально с нуля, и это было тяжело. Так что мир был заведомо вынужденным.

Следует отметить, что большевики раскололись в отношении к подписанию мира с державами Центрального блока.

Сторонники Владимира Ленина, выступавшего за подписание мирного договора, сначала оказались в меньшинстве, и только чудовищной волей ему удалось продавить этот мир. Почему большинство было против? Потому что рассчитывало на революцию в Германии. Но она всё затягивалась. Большевики ещё 8 ноября 1917 года приняли Декрет о мире, а Германия продолжала наступать. Никому не хотелось уступать территории, и поэтому представители части партии предлагали ещё немного подождать. Но ничего не происходило, и условия становились только хуже.

Большевики выдвинули лозунг «Социалистическое отечество в опасности!» и стали создавать новую армию, но части, сформированные из рабочих, были необучены и не имели опыта боевых действий. Единственным относительным успехом была победа на юге над румынами. Но её одержали старые части, перешедшие под командование большевиков. А на других участках фронта немцам противопоставить было нечего.

Германские войска продвигались вперёд с огромной скоростью — буквально на поездах. Увидев, что возникла угроза Петрограду, Ленин пошёл ва-банк. Он угрожал однопартийцам, шантажировал их, кричал на них, чего никогда раньше не делал. Но он переломил ситуацию и добился согласия на Брестский мир. При этом параллельно он организовывал подрывную работу против немцев, отправлял на контролируемые ими территории партизанские отряды, людей для организации повстанческого движения.

Забегая наперёд, нужно сказать, что, когда Германия рухнула, эти отряды объединились и быстро провели советизацию Украины. Ленин сформулировал тезис о том, что Советскую Россию необходимо сохранить как бастион, с которого будет поддерживаться революционное движение в других странах.

— Условия Брестского мира были очень болезненными. Советская Россия отказывалась от прав на Украину, Прибалтику, Финляндию, часть Белоруссии и Закавказья, согласилась на невыгодный режим торговли с Германией, на уплату контрибуции. Как подписание Брестского мирного договора влияло на международную обстановку?

— Державы Антанты были заинтересованы в том, чтобы Россия абсолютно любой ценой продолжала воевать с Германией. Для этого они плели заговоры, рассматривали возможность переворота в России. Им нужно было, чтобы наша страна оттягивала на себя силы немцев. Германия, наоборот, получила от Брестского мира серьёзные преференции. Немцы в условиях, когда у них фактически начинался голод, обрели территории, с которых можно было вывозить продукты, на которых оставались склады с военным имуществом. Однако, как мы знаем, Германию это всё равно не спасло. Это усилило её лишь на время. Подписание Брестского мира. © Bundesarchiv

Что касается России, то ещё при Временном правительстве военные профессионалы понимали, что без кардинальных изменений она войну с Германией продолжать не могла. Страна находилась на грани краха. Если бы не Брестский мир, немцы бы просто взяли Петроград. Большевики не собирались играть на руку Германии. Вопреки тому, что можно услышать сегодня, они не были немецкими ставленниками, и в Германии потом горько пожалели даже о том, что просто пропустили Ленина через свою территорию. Ленин всячески тормошил немецких коммунистов, чтобы организовать в Германии революцию.

— Но всё же Советская Россия аннулировала Брестский мир декретом от 13 ноября 1918 года. Почему так произошло?

— Аннулировали потому, что большевики даже не скрывали — это был вынужденный мир. Как мы уже вспоминали, Ленин открыто называл его похабным. На самом деле все прекрасно осознавали, что как только Германия капитулирует, большевики сразу же начнут возвращать себе потерянное. И сами немцы это осознавали, и державы Антанты. Так и произошло после того, как Германия подписала Компьенское перемирие и вышла из войны. Как только был официально аннулирован Брестский мир, большевики сразу же перешли в наступление. Ленин никогда не скрывал, что он стремится к созданию насколько возможно большего государства. Немецкие войска на Украине в 1918 году. © Bundesarchiv

Сегодня в адрес большевиков звучат обвинения в том, что они якобы «отдали» Прибалтику, Финляндию и Польшу, но это — ложь. Возьмём Финляндию. Большевики натравили местных социалистов на Карла Густава Маннергейма, устроили там гражданскую войну. Находившиеся в Финляндии русские матросы участвовали в этом процессе. Другое дело, что немцы совершили интервенцию в Финляндию и выбили красные отряды с её территории. Похожая ситуация сложилась в Прибалтике, где существовали сильные просоветские настроения, но Англия и Франция создали «свои» правительства и «свои» армии. И огромное количество местных большевиков погибли в борьбе с ними.

Что же касается Польши, то она была потеряна фактически ещё при царском правительстве, но большевики делали всё возможное, чтобы её вернуть. Было создано польское советское правительство, польская красная армия, польская ЧК. Большевики искренне стремились привести к власти в Польше местных коммунистов.

Против прозападных политиков в Финляндии, Прибалтике и Польше плечом к плечу с представителями местных левых сил сражались русские люди. Большевики приложили огромные усилия, чтобы вернуть эти регионы, но не вышло, так как Антанта была против, и оказывала активную поддержку своим ставленникам.

— Мы уже сказали, что сразу после аннулирования Брестского мира большевики перешли в наступление. А что было дальше? Как развивалась ситуация в Восточной Европе? Повлияло ли это решение на ход Гражданской войны?

— Восточная и Центральная Европа была охвачена революционными выступлениями. Советы создавались далеко не только на территории бывшей Российской империи. Появилась Венгерская советская республика, Словацкая советская республика, Баварская советская республика, другие советские политические образования на территории Германии. Российские большевики на волне после аннулирования Брестского мира хотели прорваться в Европу. И у них могло всё получиться: из Венгрии в Словакию, а дальше — в Германию. Причём, венгры сами их звали. Но большевикам помешало масштабное наступление белогвардейцев под командованием Антона Деникина. Если бы не это, Венгрия, Австрия и другие европейские страны с большой долей вероятности оказались бы со временем в составе Советского Союза. Подозреваю, что белогвардейское наступление в 1919 году началось не без пожеланий Антанты. 1-я Советская дивизия в Киеве в 1919 году. © Bundesarchiv

В то же самое время ни интервенция Антанты, ни белогвардейское движение не смогли сломить большевиков в России. На Западе резко выросла популярность левых идей, и солдаты войск интервентов массово отказывались воевать против Советской России.

Если говорить о конкретных результатах аннулирования Брестского мира, то мы смогли вернуть себе Украину и часть Белоруссии. Сотни тысяч украинцев вступили в ряды Красной армии. Большевики установили контроль над плодородными регионами, которые решили проблему снабжения страны продовольствием. Советская Россия смогла выстоять в сложнейших условиях и развиваться дальше.

