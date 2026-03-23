Респектабельное лицо капитализма

Буржуазные СМИ, каналы и ресурсы, политические деятели и публичные лица, да и просто рвущиеся в авторы распространяют какие-то нелогичные концепции и трактовки, трудные для понимания нормальными людьми.

К их т.н. «двойным стандартам» мы в массе своей уже постепенно притерпелись, равно, как и к смещению акцентов в нужную кому-то сторону.

Не в плане их принятия, а в плане притупления нашей реакции на них, что тоже крайне плохо, но устали реагировать.

Но этот же «вирус» поразил и высших чиновников якобы адекватных государств и международных структур.

Например, в одной из заметок, опубликованных на ресурсе «МТ» с названием «Всё, что надо знать про ООН, демократию и Европу» автор пишет:

«Евросоюз ввел санкции против Ирана за... нарушение прав человека. Это после убийства США и Израилем 165 школьниц и еще более чем 1200 гражданских, ежедневных ракетных обстрелов и ковровых бомбардировок.

Совбез ООН принял резолюцию с осуждением атак Ирана на арабские страны и призывом прекратить их. Атаки США и Израиля по Ирану не упоминаются ВООБЩЕ.

Представители Израиля в ООН приходят с жёлтыми звёздами, надрывно напоминая о Холокосте. Клоуны, каким боком тут Холокост, особенно если США и Израиль продолжают ежедневно бомбить Иран. Надо было еще накладные пейсы натянуть, для пущей трагичности.

За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза. Россия и Китай воздержались от голосования, поправки РФ и Китая к резолюции также приняты не были. Иран поблагодарил РФ и Китай за эти попытки поправок.

P.S. В комментариях спрашивают, почему РФ и Китай не голосовали «против».

P.S.S. Так и хочется спросить Марию Захарову и МИД РФ. Это вот от этого ООН вы ждете осуждения ракетных ударов ВСУ по Брянску?».

А выводов Автор так и не решился сделать.

Ну и что мы видим в этом сообщении?

Чиновники международной организации, призванной строго следить за соблюдением законов международного права, обязанные жестко реагировать на любые агрессии и жестко пресекать попытки причинения вреда мирным жителям планеты, и имеющий все полномочия для этого, спокойно смотрит на уничтожение мирных жителей Ближнего Востока, и не решаются сказать явному агрессору ни одного кривого слова!

Это, кстати, тоже «надо знать про ООН» с ее СБ: десятилетиями эта организация прикрывает открытые агрессии владельцев крупного капитала, и даже, когда надо, принимает в них «посильное» участие- вспомните, хотя бы, Югославию.

Более того, выносит резолюцию, осуждающую жертву агрессии только за то, что она посмела защищаться по мере своих скромных возможностей!

А вроде бы адекватные чиновники вроде бы адекватных государств, после отклонения их поправок трусливо… воздерживаются… «…в рамках услуги для монархий Персидского залива»!

Не стыдно, господа?

Ведь там только за отказ встать на колени уничтожают целые народы! И не только иранский, а все народы Ближнего Востока! И не только теперь, а уже не одно десятилетие! Со все нарастающей производительностью.

Тысячами! И взрослых и детей!

Да какое там стыдно?! Бизнес, господа!

Скажи тут «кривое слово», так Трамп осерчает, а он, пока что, вор авторитетный!

Скажут тоже… «нарушение прав человека»…Это какого?!

Права человека есть у «успешного человека», а остальные… а человеки ли?

Вот, Автор пишет, мол «так и хочется спросить Марию Захарову и МИД РФ. Это вот от этого ООН вы ждете осуждения ракетных ударов ВСУ по Брянску?». Ну спросите…

И сравните: в Великую Отечественную чуть менее, чем за четыре года СССР успел отступить до Волги и Кавказа, а потом пройти за Шпрее до Эльбы!

Войска РФ за четыре года не освободили даже Донбасс!

Думаете, тактика поменялась? Да - но для обеих же сторон! И стратегия, надо полагать, тоже? Стратегия - конечная цель мероприятия, грубо говоря. По декларациям все та же: освобождение территорий, оккупированных европейскими фашистами (в форме нацизма) и ликвидация самого фашизма.

А реально?

Тогда да, и освободили оккупированные фашистами территории и народы - и не только свои, но и европейские, и фашизм/нацизм раздавили. Что, собственно, в комплексе и было конечной целью.

А теперь?

А, может быть, теперь и цель другая, а значит, и стратегия?

Тогда социалистический Советский Союз вступил в войну со всей капиталистической… даже не Европой, а со всей системой.

И не важно, что против гитлеровской Германии воевали и британские и американские солдаты - капиталистическая система имела своей задачей нанести максимальные потери и народу Советского Союза, и народу Германии.

А капиталисты тех же США и Британии тихонько, но очень плодотворно приторговывали с ВПК Германии через страны-«нейтралы» - из-под полы, так сказать, и прекрасно наживались на гибели советских людей, немцев, американцев, англичан…

Сегодня постоянно слышно, что украинский нацистский режим совершил кровавую провокацию, и будет ответ.

Какой ответ?! Это что, дискуссия?!

Но страдают-то и гибнут простые люди - с обеих сторон, а «успешные предприниматели» с «успешными менеджерами»- олигархи, владеющие государством с чиновниками, прислуживающими олигархии - на их гибели и страданиях наживаются - так, может быть, в этом конечная цель? Тоже с обеих сторон.

И, если эта цель главная, так она и становится стратегией, разве нет? И она же и тактику диктует: растянутая во времени вялотекущая шизофрения с серией «договорняков» приносит им отличные доходы. Зачастую «успешным предпринимателям» и криминальные, а «успешным менеджерам» - совершенно криминальные. А значит, тактика должна быть такой, чтоб эта их «скатерть-самобранка» не иссякала и не простаивала.

И не беда, что А.В. Суворов учил, что крупная победная битва, несущая победу во всей войне, обходится гораздо меньшими жертвами, чем суммарные жертвы длительной войны. У Суворова задачи другие были, примерно, как и у Советского Союза - победить.

А тех крупных жертвы не интересуют, это же почти и не люди, а только инструмент для их обогащения. А инструменты и менять можно.

А что? Капитализм же!

Жесткая диктатура крупного, капитала, уже полностью ставшего финансовым - паразитическим.

А там, как кому повезет - где она прикрыта маской слащавой американской улыбки и пустыми тезисами о тотальной борьбе за демократию, права человека, о борьбе с коррупцией и террором… а где и без этих масок, просто методом террора.

Да… капитализм… А он обязывает!..

Б. Тросницкий

