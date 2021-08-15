Командование ВВС США такого поворота не ожидало

В настоящее время на совершенствование истребителей ежегодно уходят миллиарды долларов. Современные боевые машины становятся все более уникальными и более сложными, и отчасти даже независимыми от пилота.

В скором будущем искусственный интеллект истребителей сможет самостоятельно принимать решение. И безусловно мастерство пилотов и воздушный бой один на один, все это уйдет в прошлое.

Однако по этой теме остается много вопросов. И пожалуй одним из самых важных является, то что если сейчас летчик, который в настоящее время в большей степени доминирует над искусственным интеллектом истребителя при принятии того или иного решения и может оценить какие последствия будут если начнется реальный бой в небе, то сможет ли искусственный интеллект сделать правильный выбор.

В одном из интервью главный летчик-испытатель самолетов Сухого Сергей Богдан, которому доверили первым поднимать в воздух последние новинки, рассказывал, что на сегодняшний день Су-35С, как и Су-57 отвечает всем основным требованиям высокоманевренного самолета 5-го поколения. А пилотировать теперь им можно не глядя в кабину.

Такой конструкторский подход в управлении современными российскими истребителями позволяет непрерывно вести наблюдение за целью.

То есть, нет необходимости при пилотировании отвлекаться на снятие показаний приборов высоты, скорости, угол атаки, перегрузка и т.д. Конечно же, это в разы упрощает пилотирование боевой машиной.

Богдан Сергей Леонидович – лётчик-испытатель ОАО «ОКБ Сухого»

Стоит отметить, что Су-35 внешне очень похож на Су-27. Однако в отличие от Су-27, на нем установлено то же бортовое оборудование, что и на Су-57. Но самая главная изюминка Су-35С это, конечно же новые двигатели АЛ-41Ф1С с всеракурсным изменяемым вектором тяги - говорит Сергей Богдан

Он так же отметил, что новые двигатели АЛ-41Ф1С позволяют Су-35С маневрировать во всех диапазонах, при этом летчик может потерять скорость вплоть до «нуля», при этом самолет остается управляемым. Причем без проблем можно «доворачивать» на такой скорости без потери контроля над машиной.

В этом заключается основное преимущество Су-35С и Су-57, по сравнению с другими самолетами, включая западные образцы. То есть западные самолеты, которые не обладают управляемым вектором тяги, при встречи с Су-35С и Су-57 в воздушной схватке будут просто вынуждены всякими путями выходить из воздушного боя, так как изначально будут находиться в проигрыше.

Да и Су-27 еще очень даже актуальная машина, особенно если вспомнить тот случай, когда Генерал-майор России, заслуженный военный летчик РФ и командир Липецкого авиацентра с 1997 по 2015 гг.

Алескандр Харчевский рассказал журналистам, что на первой же встречи в конце 90-х российских летчиков с американскими пилотами на базе ВВС США Лэнгли в штате Виргиния, стало все понятно о их распиаренной боевой подготовке.

Герой России, летчик высшего класса Алескандр Харчевский . Источник фото photosight.ru

Харчевский сказал: «Их боевая подготовка на истребителях F-15 и F-16 и на наших самолетах МиГ-29 и Су-27 уже тогда сильно отличалась. Они пошли по пути дальнего воздушного боя и почему то этим ограничились.

То есть получается даже тогда на своих самолетах, которые создавались для завоевания превосходства в воздухе, вступать в ближний воздушный бой они и не предполагали. Эти выводы были нами основаны после того, как мы провели с ними первый дружеский воздушный бой».

Напомню, что летчик высшего класса и бывший командир пилотажной группы «Соколы России» Александр Харчевский в 90-х годах учувствовал в уникальном эксперименте, где российские и американские летчики должны были продемонстрировать в воздушном бою собственные навыки и боевые возможности своих самолетов.

Во время дружественного визита в США наши летчики уговорили американских пилотов провести учебный воздушный бой на глазах у тысяч зрителей, причем прямо над аэродромом авиабазы. Однако командование ВВС США наотрез отказались.

Алескандр Харчевский вспоминал: «Командование сразу отказалось проводить воздушный бой над аэродромом. Однако согласились провести его над морем. Мы переглянулись друг с другом – над морем, так над морем.

В задней кабине на Су-27 со мной сидел командир базы ВВС США генерал Маклауд, а к американскому коллеге в кабину F-15 посадили нашего военного атташе, который так же раньше был боевым летчиком. Это было больше сделано для объективности оценки боя.

Так же в воздух с нами поднялся третий самолет, из которого проходила съемка, что бы запечатлеть полную картину. В результате мы провели 2 воздушных боя и оба боя американский пилот проиграл».

Стоит отметить, что Алескандр Харчевский при каждой попытки атаки, со стороны F-15, умудрялся увернуться и занять положение в хвосте у американского истребителя . Однако о реальных результатах поединка между русским и американским летчиком знали только непосредственные свидетели этого события.

Конечно же доказательством победы русской Сушки была еще видеозапись с камеры американского самолета, которую по какой-то надуманной причине американская сторона отказалась предоставить прессе.

Алескандр Харчевский вспоминал этот момент так: «Первыми, кто нас встретил на земле, это пресса, журналисты который сразу задали вопрос, как прошел бой, и кто выиграл. И тут я впервые столкнулся с американским высокомерием, цинизмом и наглостью, когда услышал от генерала Маклаунда – «Примерно на равных».

Это первое, что меня очень удивило. Но мы не стали ничего больше говорить прессе на эту тему, так как понимали, что присутствовали в качестве гостей. Но сами были поражены таким беспринципным отношением к себе.

И мы решили не останавливаться на этом. Следующий полет выполнял Георгий Карабасов, который так же победил F-16 в двух учебных боях. Но почему то результат у американского командования остался прежним – НИЧЬЯ. С тех пор американцы на такое больше никогда не соглашались, хотя и мы уже не видели смысла в этом».

Видимо еще тогда командование ВВС США приняло решение, что американским пилотам нет необходимости воевать с равным противником. Да и действительно – «зачем?». Ведь во всех последних конфликтах, которые были развязаны США, они действовали, не встречая практически никакого сопротивления.