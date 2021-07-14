ПАПА. Последнее интервью В.В. Меньшова

«Мы сняли это интервью в конце апреля 2021 года.

Я хотела, чтобы именно оно стало первым на моем канале.

Но не знала, что ему предстоит стать последним в жизни папы…

Я не успела показать папе получившийся монтаж, потому что с начала мая его здоровье стало резко ухудшаться, и мы откладывали просмотр…

Я говорила: «Знаешь, получилось очень хорошо», папа улыбался, но отвечал: «Это мы посмотрим».

Сегодня 9 дней, как папы нет.

Пап, надеюсь ты смотришь…» — Юлия Меньшова.

Главы:

0:00 Начало

4:54 Время

8:28 Характер

18:27 Свобода

23:22 Мужчины и женщины

33:53 Успех

38:35 Принципы

50:21 Испытание

53:58 Взгляд на вещи

58:49 Актёр

1:03:09 Кризис

1:11:31 Мораль

1:16:55 Смерть

1:20:18 Судьба

1:22:08 Конец (блиц)

В выпуске были использованы фрагменты:

х/ф «Алёша Птицын вырабатывает характер», реж. А.М. Граник, 1953 г.

х/ф «Москва слезам не верит», реж. В.В. Меньшов, 1979 г.

х/ф «Любовь и голуби», реж. В.В. Меньшов, 1984 г.

х/ф «Розыгрыш», реж. В.В. Меньшов, 1976 г.

х/ф «Счастливый Кукушкин», реж. А.И. Павловский, 1970 г.

х/ф «Последняя встреча», реж. Б.А. Бунеев, 1976 г.

х/ф "Ночной дозор», реж. Т. Бекмамбетов, 2004 г.