История скоморохов

Какой юмор лучше: тонкий, полный метафор и недоговорок или грубый, беспощадный ко всем и вся? Каждый выбирает для себя, благо сегодня есть такая возможность. Но в прежние времена, при царях, особой альтернативы не было, потому что и простой народ, и знать смотрели лишь представления, даваемые скоморохами.

Картина: Ф. Н. Рисс. Скоморохи в деревне. 1857

Их шуток боялись и ждали, самих же бродячих артистов то привечали, то гнали прочь — в зависимости от позиции действующего монарха. Бродячие артисты, влияя на народную массу, являлись проводником общественного мнения. А в условиях отсутствия письменной литературы выступали хранителями поэтического творчества того времени. Максим Горький писал, что скоморохи «разносили «лицедейства» и сказания о событиях «великой смуты», о боях, об «Ивашке Болотникове», о победах и о смерти Степана Разина». Часто шутки скоморохов были глуповатыми и примитивными, но это не умаляло популярности народных потешников и их роли в развитии древнего народного эпоса русских. Скоморохи слыли талантливыми музыкантами. Особенно качественным считалось творчество новгородских потешников.

Скомрахи, глумцы, гусельники, игрецы, плясцы...



О гуслях, главном инструменте скоморохов, упоминается еще в старинных русских песнях и былинах Владимирова цикла. Скоморохи смешили простой народ и знатных людей, пользовались их любовью, и вдруг исчезли, оставив после себя только пословицы и поговорки. А ведь эта категория людей имеет свои историю, традиции, тайны, которые и сегодня представляют огромный интерес. Их развернутую характеристику дает В.Даль: «Скоморох, скоморошка, музыкант, дудочник, чудочник, волынщик, гусляр, промышляющий пляской с песнями, шутками и фокусами, актер, комедиант, потешник, медвежатник, ломака, шут». Об одаренных певцах и сказителях - скоромохах - сохранилось немало свидетельств в древней письменности. В частности, о них упоминается в Повести временных лет (1068). Княжескую потеху изображают фрески Софийского собора в Киеве (1037). На одной из фресок – три пляшущих скомороха, на другой трое музыкантов – двое играют на рожках, а один – на гуслях. С языческих времен по русским селам и городам бродили веселые люди в ярких нарядах.О гуслях, главном инструменте скоморохов, упоминается еще в старинных русских песнях и былинах Владимирова цикла. Скоморохи смешили простой народ и знатных людей, пользовались их любовью, и вдруг исчезли, оставив после себя только пословицы и поговорки. А ведь эта категория людей имеет свои историю, традиции, тайны, которые и сегодня представляют огромный интерес. Их развернутую характеристику дает В.Даль: «Скоморох, скоморошка, музыкант, дудочник, чудочник, волынщик, гусляр, промышляющий пляской с песнями, шутками и фокусами, актер, комедиант, потешник, медвежатник, ломака, шут». Об одаренных певцах и сказителях - скоромохах - сохранилось немало свидетельств в древней письменности. В частности, о них упоминается в Повести временных лет (1068). Княжескую потеху изображают фрески Софийского собора в Киеве (1037). На одной из фресок – три пляшущих скомороха, на другой трое музыкантов – двое играют на рожках, а один – на гуслях.

Жрецы не жрецы, а люди опасные

Скоморохи веселили русский народ еще в языческие, дохристианские времена. Некоторые историки даже считают, что первоначально они являлись чем-то вроде жрецов бога Велеса. Сложно теперь наверняка сказать, так ли это. Но абсолютно точно другое: скоморохи почти всегда были дерзкой, шумной и доставляющей изрядную головную боль властям оппозицией. Передвигаясь группами от селения к селению, бродячие артисты были одновременно и газетой, из которой можно было узнать все новости, и театром, и даже политическими просветителями. Потому что именно они формировали отношение народа к тому или иному событию, видной исторической фигуре, а также указам власти. Представляя любое событие в желаемом свете во время своих песен, шуток-прибауток и сценок, скоморохи были влиятельнейшими людьми. Они не церемонились и зачастую высмеивали видных политиков, государственных деятелей, за что их не любили ни представители власти, ни духовенство. Репертуар бродячих актеров включал фокусы, танцы, небольшие пьески (игрища), песенки, глум (социальную сатиру). Представления они давали обычно в масках под аккомпанемент бубнов, волынок, гудков, жалеек, домр. Инструменты бродячих музыкантов выдавали веселые зажигательные мелодии, заманивающие людей пуститься в задорный пляс. Однако при желании скоморохи могли исполнить и грустную балладу, заставляющую плакать недавно веселящуюся толпу.



Произведения скоморохов иногда носили фривольный характер, что, впрочем, не смущало публику. Такая вольность носила характер ритуальности, пришедшей из языческих обрядов. Почти всегда участие в представлениях принимал выдрессированный медведь - любимец зрителей. Рядом с лесным хищником находился развеселый артист в костюме козы, которая била в ложки, танцевала, вовлекая всех в пляску.

Скоморохи славились как знатоки народной астрологии, а следовательно могли дать совет когда жать, когда хоронить, когда стричься.

Согласно некоторым сведениям, занимались скоморохи и ворожбой. Даже после крещения русский народ долгое время сохранял языческие традиции, доверяя ворожеям, поэтому скоморохи могли свободно творить различные ритуалы. Существует легенда о Замри-горе, расположенной в Московской области. Сюда в свое время собирались скоморохи изо всех уголков страны и творили языческие обряды.

Главный покровитель скоморохов

Впрочем, был среди всех царей и особо ярый любитель их творчества — Иван Грозный. Казалось бы, мрачный, непредсказуемый и дикий характер самодержца предполагал полное непонимание шуток, веселья, но это было не так. Царь не только привечал артистов, но даже создал особый потешный двор, который был прообразом придворного театра. Во время правления Ивана IV количество московских скоморохов увеличилось, по царскому приказу самых талантливых артистов «выписывали» из Новгорода и других городов. Некоторые упоминания в исторических документах свидетельствуют о личном участии Ивана Грозного в скоморошьих забавах.

Также царь не давал своих любимцев никому в обиду и настолько искренне веселился с ними, что его было сложно узнать. Так, он мог вместе со скоморохами внезапно пуститься в пляс на пиру, спеть хулиганскую песню и вообще вести себя так, как один из них. Когда-то близкий царю князь Курбский упрекал его в письмах за столь богоненавистные и греховные увлечения во время пиров, где Иван Грозный был не прочь спеть и сплясать.

Однажды князь Михаил Репнин во время очередного выступления артистов с возмущением отверг предложение царя вести себя так же, разделить с ними скоморошье веселье. Оскорбленный в лучших чувствах царь буквально через несколько дней отдал приказ лишить Репнина жизни. Это было сделано людьми царя прямо в церкви, а поведение князя царь охарактеризовал как «дурное». Сложно как-то комментировать произошедшее, но это еще раз говорит о непредсказуемости Грозного: от веселого угара он тут же мог переходить к жестокости. «Скоморохи», 1904 г. А. М. Васнецов. Государственная Третьяковская галерея

Немецкий путешественник Адам Олеарий, побывавший в России в 1630-х годах, в своем знаменитом «Описании путешествия в Московию» рассказывает о скоморошьих забавах: «Срамные дела уличные скрипачи воспевают всенародно на улицах, другие же комедианты показывают их в своих кукольных представлениях за деньги простонародной молодежи и даже детям, а вожаки медведей имеют при себе таких комедиантов, которые, между прочим, тотчас же могут представить какую-нибудь шутку или шалость, как... голландцы с помощью кукол. Для этого они обвязывают вокруг тела простыню, поднимают свободную ее сторону вверх и устраивают над головой нечто вроде сцены, с которой они и ходят по улицам и показывают на ней из кукол разные представления».

В большие ватаги скоморохи начали объединяться с XVI века, и участников таких групп могло быть 60-100 человек. Такое внушительное количество людей давало возможность спокойно путешествовать по всем уголкам Руси в период, когда на артистов начались гонения со стороны царя, духовенства. Кроме того, это позволяло им промышлять время от времени разбоем. В устном творчестве народа образ скомороха-разбойника, обижающего простых людей, отсутствует. Однако такое вольготное существование скоморохи вели далеко не всегда.

Появление скоморохов: тайны древней Руси

Всеобщее веселье. Гравюра из книги Олеария.

До сих пор доподлинно неизвестно, откуда появились бродячие комедианты. Однако существует первоначальная версия, что первыми скоморохами были участники языческих обрядов, оставшиеся без дел. На капищах в период язычества разыгрывались целые представления с участием ряженых.



Необычайный маскарад символизировал единение с духами, перевоплощение и в то же время закрывал ряженого от действия злых сил - они не могли узнать его под чужой личиной. Покровителем скоморохов считался славянский бог Троян, всячески помогавший комедиантам.

За что церковь обозлилась на скоморохов

Веками православные служители открыто проклинали «слуг нечистого». Но никакие церковные запреты не могли до конца избавиться от скоморохов как от светского явления. Самые смелые скоморошьи песни и присказки высмеивали Библию, православные обряды и непосредственно священников. Доставалось и светским властям. Потешные стишки и песни глумились над служебными злоупотреблениями и человеческими слабостями знати, зачастую упоминая конкретные имена.

В первой половине XIX века российскому учёному сообществу начали приоткрываться некоторые документы прошлых столетий. С 1836 года издаются «Акты Археографической экспедиции», в 1841 году напечатан первый том «Актов исторических» и третий том «Полного собрания русских летописей». Появляются сборники других документов.



Самым древним из письменных свидетельств, дошедших до нашего времени, в которых упоминаются скоморохи, является «Слово (Поучение) о казнях божиих», сохранившееся в составе «Повести Временных лет». В нём говорится о поражении трёх русских князей в 1068 году на реке Альте от половцев и последовавшим за ним народным восстанием в Киеве. В качестве главной причины людских страданий авторы «Поучения» называют пороки человеческие. В их числе - увлечение скоморохами, названными «обманом» и «хитpостью» дьявола: «Hо этими и иными способами вводит в обман дьявол, всякими хитpостями отвpащая нас от бога, тpyбами и скомоpохами, гyслями и pyсалиями... когда же пpиходит вpемя молитвы, мало людей оказывается в цеpкви. Поэтомy и казни всяческие пpинимаем от бога» (Повесть вpеменных лет", ч. I. M. Л., 1950, стp. 314. Пеpевод Б. А. Романова).



В «Паисиевском сборнике» XIV века обнаружен документ с длинным названием «Слово истолковано мyдpостью от святых апостол и пpоpок и отец о тваpи и о днии pекомом неделя яко не подобает кpестьяном кланятис неделе не целовать ея зане тваpь есть». По мнению исследователей «Слово» писалось в XI – XIII веках. Основная мысль та же – люди живут во зле и не хотят слушать божественных слов в стенах храма. Зато стоит появиться скоморохам, как с радостью устремляются к ним на встречу: «А на позоpищах ни кpыши, ни затишья, а дождь и ветеp, но все пpеемлют pадyясь, позоpы yстpаивая на пагyбy дyшам. А в цеpкви и кpыша и "заветpие дивно", но не хотят пpидти на поyченье». (H. Гальковский. «Боpьба хpистианства с остатками язычеств в дpевней Рyси», т. И. М., 1913, стp. 82. Перевод А.Белкина).



О народных предпочтениях говорится и в «Поучении святых отец к детям душевным» (рукописи XVI-XVII веков): «Вы бы хоть в воскресенье послушали святого ученья. Hо если и пpидете в воскpесенье к цеpкви, то только на кощyны, на сваpы, на клеветы, на игpы, на величанье, на yкоpенье дpyг дpyга, бpат бpата, на объяденье и пьянство. Hи пения не слyшаете, ни поyчения из святых книг, котоpые на спасение дyше». (С. Смиpнов. Дpевнеpyсский дyховник. М., 1914, стp. 200. Пеpевод А.Белкина).

Уводили скоморохи паству, а за ней и доходы из христианских храмов. В «Поучении» 1068 года читаем об этом: «Видим ведь игpища yтоптанные, с такими толпами людей на них, что они давят дpyг дpyга... а цеpкви стоят пyсты». Не могла мириться церковь с таким положением, ненавистью отвечала любимцам народа, боролась с ними яростно, как некогда с волхвами-ведунами, наследниками которых и были скоморохи.



В 1854 году во «Временнике императорского Московского общества истории и древностей российских» опубликована статья Ивана Беляева «О скоморохах». Приведя ссылку на Стоглав (сборник решений Стоглавого собора 1551 года), в котором говорится о скоморохах, как заводилах песен и плясок на кладбищах (жальниках), автор пишет: «Hет сомнения, что здесь скомоpохи, несмотpя на свой комический хаpактеp, осмеливались являться на гpyстные жальники по стаpой памяти о каком-то некогда всем понятном обpяде поминок с плясками и игpами. Hет сомнения, что и наpод допyскал их на могилы и не считал непpиличным yвлекаться их песнями и игpами, по той же стаpой памяти».



Участием в поминальных обрядах деятельность скоморохов не ограничивалась. Свадьбы без них тоже не обходились. И.Беляев об этом: «Нет сомнения, что и здесь участие скоморохов в свадебных поездах до церкви основывалось на древних языческих основаниях».



Далее автор пишет о профессиональном характере скоморошества: «их можно назвать цехом музыкантов и фигляров», они «составляли род трупп, которые снискивали себе пропитание музыкой, песнями и плясками». При этом скоморохи использовали богатый арсенал: «гyсли, гyдки со смыками, сypны или волынки, и вообще дyховые инстpyменты -- тpyбы, сопели, домpы, бyбны и, наконец, маски и платье скомоpошеское».



Главным, непримиримым противником их во все века было духовенство. И.Беляев об этом: «Помня связь скомоpохов с язычеством, оно постоянно пpоповедовало пpотив пеpвого, как пpотив дела бесовского».



Благодаря поддержке народа, благосклонности власть и собственность имущих дожили представители скоморошьего цеха до XVI века. В документах его первой половины негативные упоминания о скоморохах довольно часты. В семи из двенадцати уставных грамот, выданных с 1448 по 1554 год царями по просьбе населения, недовольного действиями наместников, содержатся правила- запреты на «игры» скоморохов на территориях, получивших грамоты.



В первой половине XVI века по Руси прокатилась волна народных выступлений, вершиной которых явилось Московское восстание 1547 года. Напугали они молодого царя Ивана IV. В 1551 году состоялся Стоглавый собор. Пытались его сторонники склонить царя к принятию нужных церкви решений. Митрополит Иосаф в послании к царю умолял: «Бога pади, госyдаpь, вели их (скоморохов) извести, кое бы их не было в твоем цаpстве, се тебе госyдаpю в великое спасение, аще бесовская игpа их не бyдет» («Стоглав», изд. Д. Кожанчикова, стp. 311).

Не уступил царь. Существует версия, согласно которой Иван IV не хотел мешать антицерковным настроениям, поддерживаемым в народе скоморохами. Да и просто благоволил он им. По свидетельству Пискаревского летописца царь еще в пятнадцатилетнем возрасте, «пашню пахал вешнюю и з бояры и сеял гречиху, и иные потехи: на ходулех ходил и в саван нарежался» (ПЛ. С. 189).



Отблагодарили скоморохи царя, сказки и песни, в том числе и добрые, о нём слагали и пели. За традиционное использование масок скоморохов обвиняли в приверженности язычеству.

К началу XVII века против скоморохов выступила объединенная сила церковных и государственных правителей. Поначалу артистов негласно преследовали, запрещая впредь появляться в том или ином месте.



Считается, что имена с негативным компонентом деревням давали именно скоморохи. Т.е. Козлы, Дешевки, Овнище и Ловки – это их рук дело.

Возможно большинство ремесленных деревень ( в первую очередь гончарных) также наследие скоморохов, живущих по правилу «и швец, и жнец, и на дуде игрец».

Конец веселью

Между тем наступление на потехи народные продолжалось. В 1640 году издан совместный царско-церковный указ, запрещающий кулачные бои. В 1647 году появился ещё один, запрещающий «господину и госпоже, рабам и свободным» работать в субботу после того, «как начнут благовестить в соборной церкви к вечерне», а в воскресные и праздничные дни запрет полный. Люди должны идти в церкви и молиться». («Акты, собранные Археографической экспедицией", т. IV).

В июле 1648 года вспыхнуло очередное московское восстание, а уже в ноябре, после его подавления, появился указ царя Алексея Михайловича, называемый ещё антискоморошьим, в соответствии с которым на несколько лет запрещены гуляния, игры, старинные обряды. Архиепископ Никон усердными стараниями добился указа царя Алексея Михайловича о полнейшем запрете скоморошества. После этого и других царских указов начались гонения на бродячих комедиантов и их слушателей.



Не исполнял народ указ, сопротивлялся. Спустя пять лет после его издания, тобольский архиеписком Симон пишет царю в челобитной: «Умножилось скоморошества и всяких игр и кулачного бою и на качелях качаютца и иных всяких неподобных дел умножилось много» (А. Копылов. «Культура русского населения Сибири в XVII -- XVIII вв». Новосибирск, 1968, стр. 28). В ответ на челобитную тобольскому воеводе прислан ещё один «запретный» документ.



И снова не удалось победить скоморохов. Об этом свидетельствует «Патриарший указ от 24 декабря 7193 (1684) года о запрещении чинить игрища в навечери рождества Христова, также и в продолжение святок», адресованный населению Москвы. («Полное собрание законов». Собрание первое, т. II. СПб.).

Скоморохов били батогами, бросали в тюрьмы, инвентарь уничтожали. Причина гонений крылась в нетерпимости церковных деятелей к народным увеселениям, центром которых были скоморохи. В поучениях повторялись пришедшие из Византии запрещения плясок, музыки, переодеваний, других видов увеселений, которые, по мнению византийцев, были связаны с языческими культами и преданиями.

Был даже издан специальный запрет, в котором гражданам стало запрещено пускать артистов к себе на порог. Под запрет попали также все их музыкальные инструменты — волынки, гусли, домры. Русский царь принял решение об истреблении всех музыкальных инструментов, на которых играли и устраивали представления скоморохи. Найденные у людей инструменты изымались и уничтожались.

Впустившего в свой дом скоморохов, как и их самих, ожидало битье батогами. Бывало, что сторонников подобных забав даже постигала еще более незавидная участь — ссылка. «Скоморох», 2007 г. С. А. Кириллов



Скоморошьи забавы, песни и представления стали описываться как дьявольские, вредные для души. Постепенно количество артистов стало падать, точнее, они просто переквалифицировались в представителей других жанров. Стали медвежатниками, весельчаками на ярмарках и балаганщиками. А часть скоморохов даже пошла по преступному пути, сколачивая преступные группы самых разных размеров. «Скоморохи в деревне», 1857 г. Ф. Рисс



Досаду у властей и церкви вызывали также сатирические выступления актеров, выставляющие духовную и светскую власти в нелицеприятном виде. Скоморохи со временем превратились в кукольников, балаганщиков, медвежатников, ярмарочных увеселителей.



Феномен скоморошества отражает развитие русского народа от родовых общин до современного государства. Это часть самобытной культуры, рожденной народом, обеспечивающая потребность человека в самовыражении. Скоморошество - народное явление, элемент естественного развития творческой природы народа.



Еще одна неприглядная сторона деятельности скоморохов в том, что, учитывая их образ жизни, они могли легко собирать сведения из богатых домов, продавать полученную информацию либо шантажировать с ее помощью. Кстати, до сих пор не выяснено происхождение самого слова «скоморох». Одни исследователи объяснял его глаголом «скомати» – производить шум. Другие считают, что слово «скоморох» происходит от византийского «скоммарх», в переводе – мастер смехотворства.

Некоторые ученые и вовсе настаивают, что термин «скоморох» произошел от лангобардского scamar(a), что так и переводится — «шпион».

Шесть веков минуло после издания «Поучения о казнях божиих»,

разбрелись от гонений скоморохи по городам и весям, пополнили ряды крестьян, посадских и казацких людей. Казаками в те времена бродяг называли. И всё же не исчезло племя скоморошье. Более того, находило поддержку не только в народе, но и у властей светских.



Л. Шептаев, ссылаясь на архивные документы, пишет: «В Волхове в 1674 годy возникло дело по челобитью митpополита Саpского Павла на воеводy Петpа Елагина во вмешательстве в дyховные дела. Воевода, по yтвеpждению митpополита, вызывал для допpосов в пpиказнyю избy священников,- поощpял yстpойство ночных игpищ, кyлачных боев, не позволял дyховенствy yнимать yстpоителей игp и боев, называя попов и игyмнов бyнтовщиками и блyдниками». (Л. Шептаев. Рyсское скомоpошество в XVII веке. «Ученые записки Уpальского гос. Унивеpситета», вып. VI, филологический. Свеpдловск, 1949, стp. 59).



Кстати, на подобного рода противодействие ранее указывалось в «Житие» протопопа Аввакума. За разгон странствующих скоморохов, у которых он «и хаpи бyбны изломал на поле один y многих и медведей двyх великих отнял одного yшиб и паки ожил, а дpyгова отпyстил в поле….И за сие меня Василий Петpович Шеpеметев пловyчи Волгою в Казань на воеводство, взяв на сyдно и бpаня много... велел меня бpосить в Волгy». («Житие пpотопопа Аввакyма...» М., 1960, стp. 62).



Бывало, и суровее обходились с обидчиками скоморохов простые и знатные люди, в том числе даже из числа священнослужителей. Молодого попа Ивана Неронова (впоследствии идейного вдохновителя протопопа Аввакума) за обличения «бесовского» действа, происходившего в доме вологодского архирея (!), сначала поколотили, а когда это не помогло и «биемый обличаше их» избили до полусмерти и бросили в таком состоянии на дороге. («Материалы для истории раскола», т. I. M., 1875, стр. 246-247). Немало подобного рода свидетельств содержится в других документах.



Имеющиеся документы позволяют с известной долей уверенности предположить, что в центральных областях России, поражённых крепостным правом, следы скоморошества исчезают в конце XVII века. В Сибири и на Урале они наблюдались до середины XVIII века. На Русском Севере свидетельства о существовании скоморохов встречались в XIX веке.

О скоморохах и в фольклоре сохранилось немало чудных преданий. Так, близ деревни Шапкино, что под Можайском, находится загадочное место — Замри-гора, на которой несколько столетий назад проходили скоморошьи сборища. Говорят, в эти дни там можно было наблюдать самые настоящие чудеса… Об этом поведал известный историк, этнограф и путешественник Андрей Синельников.

— Андрей, расскажите, чем знаменита Замри-гора.

— Во-первых, это самая высокая точка Московской области. Так сказать, макушка Смоленско-Московской возвышенности. Во-вторых, недалеко от Замри-горы берут начало реки Москва, Протва и Колочь. Там же находится и водораздел бассейнов Балтийского и Черного морей.

В глубокой древности в этих местах практически никто не жил. Но уже тогда ходили слухи о Замри-горе. Сегодня она — всего лишь большой холм. Однако в прошлом, как утверждают жители близлежащих сел Уваровка и Хващевка, он на самом деле был горой. Потом она то ли просела, то ли усохла, и кроме имени от нее ничего не осталось.

Название же горы связано с тем, что раз в году, на Ивана Купалу, здесь устраивали свой праздник скоморохи. В этот день они съезжались сюда со всей Руси и проводили на вершине свои таинственные обряды.

— У скоморохов были свои обряды? Расскажите, пожалуйста, поподробнее!



— Во времена язычества существовал культ бога Трояна, который покровительствовал скоморохам. Согласно древней легенде, путешествовал как-то Троян из теплых стран на север и присел отдохнуть у большого холма… Вдруг взгрустнулось ему, ведь прошел он только половину пути, а устал, как будто весь путь отшагал… И тут, откуда ни возьмись, явилась перед его взором веселая компания пестро одетых людей, которые плясали, пели, свистели… Всю ночь они веселили Трояна, а в награду за это, на рассвете, когда кончились пляски, довольный бог угостил весельчаков южным вином и сказал: «Не растет в ваших землях виноград, зато есть много меда. Ваш мед слаще любой ягоды, из него и готовьте «льющееся веселье»». Затем достал Троян из-за пазухи серебряную маску и передал ее вожаку скоморохов, пообещав, что эта маска будет отгонять от них любое зло и наказывать всякого, кто замыслит против них недоброе… Впоследствии у маски оказалась еще одна особенность — с ее помощью любой скоморох мог менять свою внешность и голос...

Вот отсюда и повелось скоморохам играть в масках. Троян двинулся своей дорогой, а скоморохи спрятали ценный подарок на вершине Замри-горы. И с тех пор раз в году, на Ивана Купалу, когда, по древним поверьям, день равен ночи, а огонь и вода очищают человека, приходили туда, чтобы совершать свои обряды в честь Трояна...



«Гора, расти!»



— Это только легенда, или кто-то действительно наблюдал обряды скоморохов?

— Сейчас, конечно, ничего подобного нет, но старики рассказывали, что до революции и впрямь стекались сюда скоморохи со всей России-матушки. Разжигали на вершине костры и проводили различные ритуалы: скакали сквозь огонь, обливались ночной и рассветной водой, танцевали, а также сжигали и топили в реке чучела своих врагов... А потом они якобы начинали водить хоровод и петь песню, призывая: «Гора, расти!». И спустя некоторое время гора и в самом деле начинала расти! Когда ее вершина уже скрывалась за облаками, один из скоморохов говорил: «Гора, замри!». И она замирала… В тот же миг на ее вершине начинал бить родник. По преданию, его вода, если в ней омыться, даровала молодым скоморохам мудрость, старым — молодость, больным — исцеление… А также очищала от всех сглазов и порчей...

Перед самым рассветом наступало основное таинство — главный скоморох доставал из тайника серебряную маску, поднимал ее вверх, читал заговор, и после этого маска шла по рукам. Каждый из присутствующих примерял ее на себя, при этом одни просили изменить внешность, другие — голос, третьи — наказать врагов… И каждому маска давала желаемое. С первыми лучами солнца Троянов подарок вновь прятали в тайник, а усталые скоморохи засыпали. Гора же медленно опускалась и к утру вновь становилась холмом.



— Но ведь скоморохи были всего лишь шутами и лицедеями, а тут получается, что они волшебники какие-то...



— Может, и волшебники… Возьмем, к примеру, колоду карт Таро. Считается, что система гадания по этим картам возникла в средневековой Европе на основе древнееврейской каббалистики, которая, в свою очередь, опиралась на еще более раннюю оккультную традицию Древнего Египта. Наши же игральные карты — это усеченный вариант полной колоды Таро. Самая первая карта в полной колоде изображает молодого человека, стоящего в саду с поднятой вверх правой рукой, в которой зажат магический жезл. Называется она Маг, или Волшебник. В современных колодах иногда — Фокусник. Так вот, в колодах Таро, имевших хождение в европейском Средневековье и в России до революции, она называлась Шут!



Артели, дружины, ватаги...



— А как на Руси появились скоморохи?

— Мне пришлось много заниматься изучением этого вопроса. Считаю, что скоморохи действительно были жрецами языческого культа бога Трояна. В Великом Новгороде это трехглавое крылатое божество почитали под именем Ящер-Велес-Сварог. Но куда более оно известно в народном фольклоре как Змей Горыныч. Были у него и другие имена. Однако, будучи очень оборотистым божеством, тесно связанным с хитростью и обманом, Троян, видимо, выполнял также функцию покровителя торговцев и воров, подобно лукавому древнеримскому богу Меркурию и древнегреческому Гермесу.



Скорее всего, гонения на Трояна начались еще при князе Владимире Красное Солнышко, до введения на Руси христианства. Повсеместно идолы этого божества на капищах были повержены и заменены изображениями бога грома и молнии Перуна. Перед жрецами культа остро встала задача выживания. И решение вскоре нашлось.

В 988 году происходит Крещение Руси, а в 1068 году в летописях встречается первое упоминание о скоморохах. Бродили они по Руси артелями (тогда они назывались дружинами) из нескольких человек, иногда объединялись в ватаги до 70-100 человек, не имели ни собственности, ни семьи… Насколько можно судить, «культурно-развлекательная» деятельность была для них всего лишь прикрытием.



«Бог дал попа, а черт — скомороха»



— А чем же они занимались на самом деле?



— Колдовством! Они ходили по Руси и «правили мир», лечили, предсказывали будущее, проводили обряды посвящения молодежи, таинства, связанные с бракосочетанием, и многие другие ритуалы. В составе «актерской труппы» нередко имелся ученый медведь. А ведь медведь у древних славян издавна почитался священным животным! Помимо всего прочего, он был еще и участником многих магических обрядов. Вот лишь один пример. Очень важным считалось в молодой крестьянской семье рождение ребенка мужского пола, опоры родителям в старости… Для этого, как верили наши предки, будущая мать должна была обязательно дотронуться до медведя. А найти его можно было у скоморохов! Много позже, когда скоморохов не стало, с этой же целью русские женщины клали под подушку игрушечного медведя, керамического или деревянного... В определенные дни года скоморохи собирались на местах былых Трояновых капищ, совершали свои обряды и расходились бродяжничать дальше. Конечно, эта сторона их деятельности не могла оставаться тайной. На них ополчилась власть — светская и духовная. «Бог дал попа, а черт — скомороха», — такая крылатая поговорка бытовала на Руси. Бродить по пыльным дорогам под видом скоморохов стало опасно, и тогда было решено выбрать новую маскировку. И пошли по тем же дорогам от села к селу, от ярмарки к ярмарке офени-коробейники, ходебщики-лотошники...

А что же Замри-гора? Возможно, до сих пор где-то в потайном месте на ней хранится магическая серебряная маска, исполняющая желания. Но давно уже не случается на вершине горы скоморошьих плясок, вот и не являет маска никому свою силу...

https://cyrillitsa.ru/past/25881-chem-zanimalis-skomorokhi-n...

https://selyanka1.livejournal.com/175666.html

https://kulturologia.ru/blogs/050418/38380/

https://kulturologia.ru/blogs/230118/37556/

http://rusnord.ru/culture/38927-skomorohi-uhodyat-na-sever-c...