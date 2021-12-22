Уфа. Было — стало - 4

Большая Казанская улица (ныне Октябрьской революции). Единственная связь между двумя снимками — здание землемерного училища (оно слева). После того как в Оренбурге сгорело землемерное училище, и губернатор в 1879 году перевёл его в Уфу, лесопромышленник Фёдор Егорович Чижов отдал безвозмездно свой дом погорельцам.

Рядом с училищем семья Чижовых построила новый дом. На нижней фотографии слегка видна часть этого большого двухэтажного кирпичного дома с башнями на углах.

На старинном снимке вдали видна Александровская часовня, что стояла до 1926 года на Верхне-Торговой площади посередине дороги от Большой Казанской улицы к Гостиному двору. Поставили часовню в 1892 году. На старинной фотографии дома Чижовых ещё нет. Выходит, что он построен в 1890-х годах.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 125 лет.

Храм Воздвижения Креста Господня в Нижегородской слободе заложен в 1892 году в присутствии Льва Егоровича Норда, уфимского губернатора. Церковь возвели на частные пожертвования, в основном на деньги купца Трофима Петровича Козлова. Он же стал церковным старостой. При храме в 1900-е открыли первое в Уфе училище для глухонемых. Нижегородка тогда, да и сейчас, пожалуй, жила свой жизнью. Это была бедная часть города, где обитал люд преимущественно рабочий.

За 100 лет слобода очень изменилась, но храм каким-то чудом сохранился. Хотя, к примеру, относительно недалеко от церкви стояла мечеть — она не уцелела. Также неподалеку было старообрядческое кладбище. Его тоже уничтожили, на месте погоста теперь стоят жилые дома между улицами Свердлова и Тракторная.

Крестовоздвиженскую ненадолго закрыли в 1930-х и превратили в склад удобрений. Но в годы войны храм открылся вновь и более уже не закрывался.

Какой познавательный вид открывается на старую Уфу, если с Троицкого холма смотреть на устье Сутолоки и Усольскую гору. Летом такое сравнение не сделать — мешают деревья.

Не будем утверждать, что оба снимка сделаны с одной точки. Троицкий холм сильно изменился, его срыли частично при установке Монумента. Современная фотография сделана чуть дальше прежней точки, но оба снимка показывают одно и то же место Уфы.

Изменения разительные. Сутолока теперь заточена в трубу и закопана под землю. Очень необычно видеть красивый деревянный мост через реку и плотную застройку набережной.

Если присмотреться, то в левом верхнем углу старинной фотографии увидите Благовещенский женский монастырь, что стоял на Большой Усольской улице (ныне Сочинская). В 1930-е годы монастырь уничтожили. На нижней фотографии можно разглядеть, что от него осталось к сегодняшнему дню.

65 лет назад была разрушена старая Смоленской соборной церкви, которая в 1840-х года потеряла статус главного храма Уфы и стала приходской церковью во имя Святой Троицы. Изначально здесь — на месте Уфимского кремля — была поставлена деревянная церковь Казанской иконы Божией Матери, которая, впрочем, простояла недолго и сгорела дотла еще во времена Грозного.

Каменный храм возвели в 1600-х годах на месте деревянного. Спустя 10 лет после уничтожения на Троицкой (ныне Первомайской) площади на старом церковном фундаменте возвели монумент Дружбы народов.

Троицкую церковь закрыли в 1933 году решением БашЦИКа и превратили в кинотеатр. В 1940 году храм был даже признан памятником. Жаль, что не сохранили.

Улица Центральная (она же Ленина) с разницей чуть меньше 100 лет. Судя по огромной надписи на арабице на стене дома Николая Кондратьевича Блохина, это 1920-е годы. Сама надпись باشکنیگه означает БАШКНИГА. Это было товарищество, занимавшееся издательством и реализацией книг для татар и башкир «на мусульманском языке». Располагалась «Башкнига» в этом же здании — в самом большом в Уфе книжном магазине, принадлежашем до революции Блохину. Чуть позже магазин переименовали в «Знание». Он работает до сих пор. В 1928-м «Башкнигу» преобразовали в издательство «Башгиз». В соседнем здании с декабря 1922 года начала работу государственная типо-литография Башпрома «Октябрьский натиск». В 1930-е годы типографию надстроили на один этаж. С левого края можно увидеть лавки и магазинчики, что стояли на месте, где в 1937 году возвели дом Башпотребсоюза по проекту Бориса Андреевича Коршунова. Рядом с «Башкнигой» маленькие лавки, включая одноэтажную мастерскую шляп мадам Фани. Их снесли в 1930-е под строительство Дома кооперации. Обе фотографии сделаны с одной точки. Угол Большой Ильинской (ныне З.Валиди) и Спасской (ныне Новомостовая) с разницей около 20 лет. Уцелел лишь доходный дом Гиниатуллы Мусиевича Капкаева. Часть его видна с левого края на двух снимках. Он возведен в 1910-х. На первом этаже размещались лавки, второй этаж сдавался внайм. Капкаев служил казыем в Оренбургском магометанском духовном собрании и жил в соседнем деревянном доме. За последние годы вся деревянная застройка по Большой Ильинской улице пошла под снос.

Старинное здание на Большой Казанской улице (она же Октябрьской Революции, 7), где ныне находится педагогический колледж №2. На самом деле, это не одно здание. Просто в 1920-х годах два соседних дома объединили в один.

Здание на первом плане занимало Управленіе вѣдомства государственныхъ имуществъ Имперiи. В соседнем доме заседали инспекторы Уфимскаго отдѣленія Госбанка, надзирающие за земскими кассами мелкого кредита. Оба дома принадлежали купцу 1-й гильдии, легендарному Федору Егоровичу Чижову. На верхней фотографии заметна черно-белая полосатая будка полицейской стражи.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Здание городского совета Уфы начали возводить на проспекте Октября в 1957 году. За основу был взят типовой проект школы, разработанный в 1950 году архитекторами Мосгорпроекта Лидией Арушановной Степановой и С.Д.Юсиным. Уфимский архитектор Александр Михайлович Мышкин изменил и «привязал» проект Степановой-Юсина, но внешне он остался типовой московской пятиэтажной школой, пусть и несколько расширенной пристроями.

Горсовет до этого находился в бывшем здании Уфимской городской думы, но после объединения в 1956 году Уфы с Черниковском, понадобилось вынести органы управления большим городом за пределы исторического центра — между старой Уфой и Черниковском.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти полвека.

Оригинальный проект типовой школы Степановой 1950 года. Он был положен в основу здания горсовета Уфы в 1957 году.

До 1917 года естественным брендом любого бизнеса было собственное имя. Дмитрий Петрович Берштейн дал своё имя кондитерской фабрике, и до сих пор Берштейн — это конфеты. Хотя фабрики давно уже нет. Она размещалась на углу Почтовой (сейчас Пушкина) и Госпитальной (сейчас Вавилова) у Новой Нижегородской слободы. Это здание многие помнят как хлебозавод №1.

Берштейн также владел мыловаренным заводом (тогда говорили салотопленный). Его он выкупил вместе с кондитерской и крендельными фабриками у купца Александра Федоровича Мамина в 1880-х.

В интернете можно купить старинные коробки из под конфет Берштейна. Иногда на них встречаются инициалы А.А. — Анна Александровна, жена Берштейна.

Дмитрий Петрович скончался в 1911-м. После революции его предприятие было национализировано и превращено в хлебный и кондитерский завод. Закрылся недавно. Здание Берштейна ныне одето в баннер и ждёт ремонта и реставрации.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 110 лет.

Проспект Сталина. Ныне улица Первомайская. Въездные ворота в город Черниковск.

Роль ворот играют два восьмиэтажных дома-близнеца.

Такое архитектурное решение было распространённым в послевоенном СССР.

Главную улицу Черниковска распланировали и начали застраивать в 1940-х. Главным архитектором города тогда была Маргарита Николаевна Куприянова. Именно она прочертила на генплане проспект, получивший имя Сталина. Первым зданием на нём стал кинотеатр «Победа».

Восьмитэтажные дома проектировали приглашённые архитекторы из Ленинграда. М.Лысогорский и В.Голосов. К сожалению, информации о них очень мало.

Строили дома не одновременно. Первым возвели тот, что слева, в 1954 году. Правую башню завершили в 1957-м. Несколько лет назад обе башни отреставрировали. Они внесены в реестр памятников архитектуры.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Перед вами два снимка с одной точки на проспекте Октября. Уфимскому цирку уже больше половины века. 52 года, если быть точным. До этого многие годы цирк в Уфе работал в формате шапито в парке Матросова. Но он был неудобен тем, что развлекал только летом.

Уфе дали типовой проект цирка, разработаный в московском Госинституте по проектированию театрально-зрелищных предприятий. Такой же построили в Самаре, Перми, Донецке. Открыли к 51-й годовщине Октябрьской революции, в ноябре 1968 года.

Немного жаль, что не удалось сохранить историческое деревянное здание водной станции «Динамо». Она открылась в июне 1933 года, то есть 88 лет назад. Спустя 11 месяцев в Ушаковском парке (где уже снесли Воскресенский собор) возвели стадион «Динамо». Получился первый уфимский спорткомплекс. Лестницу с Архииерейской горы от стадиона к станции сделали лишь в 1953-м. На станции был свой бассейн — огороженный лягушатник с дорожками прямо в Белой. Также была деревянная вышка для прыжков в воду, рядом лодочная станция. Здесь же устраивали соревнования байдарочники. Великое было время.

Станция продержалась до 1980-х. С 2010 года на этом месте открытый бассейн «Юность», довольно приличный, если судить по фоткам. Хотя архитектура «Юности» проигрывает в сравнении с деревянным великолепием первых советских стадионов.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Уфимский архитектурный таксидермизм. Это когда красивая старинная застройка пожирается монструозным сооружением и от прежнего дома остаётся только фасад.

Улица Мустая Карима, она же Социалистическая, она же Бекетовская. Дом принадлежал купцу Хуснутдину Хисамутдиновичу Амирову. Он торговал рыбой и фруктами на Верхне-Торговой площади. Отсюда до неё рукой подать. Известно про Амирова мало, только то, что жил на Бекетовской улице, в собственном доме №18. В нулевые старинное здание было фактически снесено при строительстве галереи АРТ.

Печально стало от новости, что уфимский стадион «Нефтяник», теперь называется «Betboom арена». Впервые в России букмекерская контора отслюнявила денежки, чтобы её именем назывался центральный стадион республики с полувековой историей. «Нефтяник» был возведён в 1967 году как главная спортивная арена столицы Башкирской АССР. Имя «Нефтяник» — это история. Зачем торговать своей историей? Трудно себе представить, чтобы лондонский «Уэмбли» стал каким-нибудь бетбумом. Очень жаль, что у нас такое возможно. Не говоря уже про откровенную пропаганду азартных игр. Верните «Нефтянику» имя! Кажется, это самый молодой памятник в Уфе — реконструированное в 2000-е годы здание Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури. Оно было признано объектом культурного наследия в 2017 году. В сентябре 1965 года на пустыре бывшего Ушаковского парка, названного в честь уфимского губернатора Сергея Петровича Ушакова, открылся новый корпус Башдрамтеатра. Говорят, что он стоит на фундаменте Уфимского кафедрального собора во имя Воскресения Христова, что был уничтожен в начале 1930-х годов. Кирпичи собора потом пошли на стройку Дома специалистов на улице Ленина, 2. Здание театра в 1965 году смотрелось интересно. Хотя, сейчас, спустя почти 60 лет, оно кажется несколько простоватым. В 2000 году после небольшого пожара театр был кардинально перестроен архитекторами из Петербурга. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 55 лет. Стадион «Нефтяник» был переименован в «Betboom арена». Вроде, стадион переименован не навсегда, а на время — как минимум на три года. Рассмотрим как изменилась за последние годы главная спортивная арена столицы Башкирской АССР. «Нефтяник», возвращайся скорее! Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 30 лет.

Распространённый силуэт эпохи конструктивизма: два корпуса, соединённых полуцилиндрическим выступом.

Корпус на углу Карла Марса и Пушкина возведен в 1932-м для треста «Башжелдорстрой» и железнодорожного техникума. Архитектором стал проектировщик «Башгоспроекта» Валентин Оттович Вайднер.

«Башжелдорстрой» в 1934 году был упразднен. Здание ненадолго передали управлению треста «Башнефть». В соседний корпус в 1940 году заехал авиатехникум. До 1963 года в угловом здании размещался Башкирский сельхозинститут. У входа стояли гипсовые статуи доярок с вёдрами. Их убрали, когда здание передали УАИ, нынешнему УГАТУ.

Корпус практически не изменился, только высокий фриз (слева на старом снимке) разобрали.

Одна из достопримечательностей Уфы — мечеть «Ихлас» в бывшем здании кинотеатра «Луч» (перекрёсток Сочинской, Кавказской и Софьи Перовской).

«Луч» построен в 1956 году по типовому проекту архитектора Зои Осиповны Брод. По всему СССР возведено около сотни подобных кинотеатров. В 1990-е годы он закрылся и медленно разрушался. В 1997 году здание передано мусульманской общине и с тех пор у него вторая жизнь, не менее интересная, чем была. «Луч» был несколько перестроен и пристроен. Из-за того, что изначально это не религиозное здание, мечеть стоит не по кибле.

Современная фотография сделана чуть дальше прежней точки съёмки — так лучше видны произошедшие изменения и два строящихся ныне больших минарета.

Завораживающие и печальные фотографии старой и современной Уфы. С фасада дома Василия Ильича Видинеева сняли баннер, которым был скрыт остров здания после большого пожара 2018 года. Даже сгоревший и полуразрушенный он выглядит прекрасным.

Доходный дом на Александровской улице (она же Карла Маркса) возведён в начале 1900-х, незадолго до смерти Видинеева, хозяина винокуренных заводов в Уфимской губернии.

В 1917 году дом продан татарскому купцу Мухаметназипу Абдуллатифу Хакиму. Вскоре после революции — национализирован. При советской власти дом надстроили. За последние годы здесь дважды случались крупные пожары — в 2012-м и 2018 годах.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Загородная дача Софии Николаевны Блохиной на Кавказской улице. Впрочем, улица называется так с 1930 года, а когда-то она была Блохинской, названной в честь Блохиных, известных в Уфе меценатов и благотворителей.

София Николаевна — жена Николая Кондратьевича Блохина — считается соосновательницей вместе с мужем первой в Уфе публичной библиотеки-читальни. Она была открыта в 1868 году при книжном магазине Николая Блохина. Сохранилась до их пор. Блохина умерла в декабре 1913 года в возрасте 61 года. Её муж закончил свои дни после революции в советской тюрьме.

Кинотеатры были особым видом архитектуры в СССР, поскольку само кино было особым видом советского искусства (важнейшим по выражению Ленина: инструментом пропаганды и просвещения масс).

По фасадам уфимских кинотеатров можно изучать историю страны: от старинного домика, где ютился кинотеатр имени Матросова, к помпезным сталинским «Победе» и «Родине»; от хрущевского псевдоклассического «Луча», к лаконичному брежневскому «Салюту».

«Салют» на 300 мест построили в конце 1960-х на бульваре Славы. Это был типовой проект со скромным интернациональным орнаментом на фасаде. Здесь давно уже не показывают кино. «Салют» ныне — это магазин, студия, школы и так далее.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 40 лет.

Мы у дома Василия Ильича Видинеева на Карла Маркса. У городских властей нет денег на реставрацию памятника.

Недавно с фасада сняли баннер, скрывающий от горожан следы пожара, чтобы провести 3d-сканирование.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Красивый краснокирпичный дом на Вавиловской улице (сейчас улица Зенцова). В историю Уфы вошёл под именем последнего владельца — Степана Сергеевича Тикунова.

В 1910-е годы в доме жил Александр Федорович Ница, просветитель Уфимской губернии.

Дому Тикунова ужасно не повезло. Его ломали много лет, пока от старинного здания не остались только стены. В 2015 году с фронтона здания был выломан чудом сохранившийся двуглавый орёл — герб Имперiи.

Стало известно, что планируют восстановить памятник.

Оба снимка с одной точки.

Большая Сибирская улица (она же Мингажева), Покровская церковь — старейшая из сохранившихся уфимских церквей. Ей 204 года. Покровскую возвели из кирпича вместо древней деревянной и ветхой церквушки. Рядом стоял ещё один храм — Никольский, но он сгорел в 1808-м.

Деньги на строительство выделил купец Данила Степанович Жульбин. Колокольню обустраивали на средства князя Ивана Афанасьевича Уракова. В 1817-м освятили один из возведенных приделов, а полностью закончили храм только через шесть лет. Помешал Большой уфимский пожар 1821 года, устроенный, как полагают недоброжелатели, по вине губернатора Матвея Андреевича Наврозова.

Храм при советской власти закрывали, но ненадолго. Там были воинская часть и аптечный склад. В марте 1957 года Покровскую вернули верующим.

Обе фотографии сделаны с одного места с разницей около 110 лет.

p.s. Удивительно, как за минувший век уцелела тропинка, ведущая к колокольне.