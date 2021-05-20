Главные коррупционные скандалы 1990‑х

Так как обер-борец с казнокрадами Алексей Анатольевич сидит понятно где, его место вакантно. Лавры автора расследований о геленджикских апарт-отелях и самолётах для собак не дают нам покоя. Но увы, заниматься мздоимством наших дней нам не хватит компетенций. Коль уж три года мы занимаемся последними годами века двадцатого, решили рыть именно там.

Итак, VATNIKSTAN представляет вам обзор главных коррупционных скандалов тех лет с подробным разбором нитей казнокрадства.

При Сталине такого не было

Чеченские авизо

Авизо или как принято говорить у нас авизО (итал. avviso) — это официальное извещение об исполнении расчётной или товарной операции. В эпоху развала советской банковской системы и рождения новой аферы были нормой жизни. Самой главной стал скандал с подменой авизо. Жулики брали в сообщники банковского работника, он печатал платёжный документ и направлял его в Центробанк. Из Центробанка на счёт юрлица фирмы-однодневки зачислялась запрашиваемая сумма.

Орудие грабежа — бумага

Так просто? Да! Махинация была вроде школьной задачки, у жуликов хватало времени для обналичивания денег. Особенно отличились чеченцы. Кавказцы приходили на столичные предприятия с незаполненными бланками авизо и предлагали воспользоваться банковским счётом фирмы, на который потом переводилась круглая безналичная сумма.

Прокуратура в 1992–1995 годах возбудила около тысячи уголовных дел, в которых фигурировали сотни миллиардов рублей, похищенных у государства.

В афере были около 900 российских банков и более 1500 предприятий по всей стране. Сам мятежник Дудаев заявлял, что использовал российскую банковскую систему: взамен отправленных бумажек получал самолёты, битком набитые мешками с деньгами. До конца распутать цепочку не удалось — во время войны в Чечне архивы Центробанка были уничтожены. Так что вот причина хорошей подготовки Ичкерии к войне с Россией — это грабёж неверных.

Чемоданы компромата Руцкого

О том, что «борец с привилегиями и воровством» Ельцин был не в силах запрещать своим сторонникам брать что-то сверх зарплаты, знали многие, но говорить пока ещё стеснялись. Так уж вышло, что вместе с Перестройкой в Россию перешла и реальная свобода слова, свобода обсуждения, в том числе и казнокрадства первых лиц.

Первым борцом «Навальным» стал генерал Руцкой. Получилось это случайно. Ельцин сделал его вице-президентом в основном для того, чтобы переманить на свою сторону военных в 1991 году, а также часть женщин и электората коммунистов. Но в 1992 году после победы тандема оказалось, что Руцкой не готов быть «свадебным генералом».

Борис Ельцин с супругой и Александр Руцкой на рождественском богослужении. 1992 год

В итоге, дабы направить активность вице-президента в правильное русло, президент отправляет его поднимать сельское хозяйство. Однако не желая осваивать целину и насаждать капитализм на селе, Руцкой просит дать ему что-то попроще, связанное с наведением порядка в стране. Например, бороться с воровством.

Тогда президент создаёт Межведомственную комиссию Совета безопасности по борьбе с преступностью и коррупцией. Видимо, Ельцин думал, что вице-президент поймёт его верно и начнёт шельмовать мздоимцев из Верховного Совета, красных директоров предприятий или иных врагов демократии. Журналисты начали транслировать эпатажные тирады генерала о том, что и президента толком уже никто не слушает, что Борис Николаевич его ненавидит и хочет выгнать из политики, что Гайдар и его соратники «мальчишки в розовых штанах». Он сразу заявил, что этим поручением Ельцин намеревается его дискредитировать.

16 апреля 1993 года накануне референдума «Да-да-нет-да» были опубликованы итоги работы комиссии. Руцкой в любимой манере хлёстко заявил, что собрал «11 чемоданов компромата на высших чиновников». В мздоимстве он официально обвинил ближайший круг Ельцина. Это был и ненавистный ему Егор Гайдар, и бывший государственный секретарь Геннадий Бурбулис, министр печати и информации Михаил Полторанин, вице-премьер Владимир Шумейко, вице-премьер Александр Шохин, председатель Госкомимущества Анатолий Чубайс и министр иностранных дел Андрей Козырев.

Ровно через два месяца, 16 июня 1993 года Руцкой заявил, что передаст всё в прокуратуру. В газетах начали публиковаться его заявления, в которых он называл противников «проходимцами, ворьём и педерастами». Более того, Прокуратура подтвердила эти факты официально и начала расследование.

Ельцин повелел бить старого друга и нового противника его же оружием — обвинить в воровстве. Некий адвокат Якубовский, уже успевший в 32 года прославиться воровством среди германского гарнизона СССР и сбежавший в Канаду, вернулся. И неожиданно этот казнокрад появляется в Москве с бумагами, из которых общественность узнаёт, что и сам Руцкой частенько отдыхает в Швейцарии, а его жена скупает новые коллекции кутюрье. После Якубовский собрал «неопровержимые доказательства причастности к коррупции широко известного фонда „Возрождение“, работающего под опекой Руцкого». Говорят, что так этот лихой делец заслужил прощение Коржакова, и ему позволили жить в России снова. Одна деталь — ничего из бумаг канадского вояки не подтвердилось. Но посадили Руцкого уже за путч в октябре…

Интервью Руцкого

Холодов и коррупция в Минобороны

О том, что Дмитрий Холодов погиб во взрыве 17 октября 1994 года, знают все. Но за что именно его убили, мало кто знает. 27-летний военкор был уничтожен взрывом дипломата, набитого смертоносным оружием. Это было первое убийство журналиста в ходе теракта.

Дмитрий Холодов

Бывший морпех и выпускник МИФИ мечтал писать книги для детей. Но время распорядилось иначе —с 1992 года он был журналистом «Московского комсомольца». Писал о российской армии, побывал в Абхазии, Чечне, Азербайджане, на таджикско-афганской границе. Главными материалами стали публикации о коррупции среди военачальников. В одной из публикаций Холодов обвинял некоторых бывших сотрудников ГРУ в подготовке киллеров для бандитов. По его данным, это было на базе спецназа в Чучкове (Рязанская область). Учебные стрельбы действительно проводились для секты «Аум Синрикё». Нет, вы просто вдумайтесь, японская секта нанимала бывших разведчиков… для подготовки боевиков!

А чему удивляться, сектантов везде встречали хлебосольно

Ему стоило жизни расследование коррупции в Западной группе войск. Некогда ГСВГ (Группа советских войск в Германии) была местом, где воровали бесстыдно. Во время вывода контингента пресловутый Якубовский был разжалован именно за «чересчур активную работу» с собственностью, жалобы немцев тогда возымели место. Но свято место пусто не бывает. Надзор был слаб, а низкая зарплата мотивировала к тому, чтоб накопить на жизнь после перевода в Россию.

Расследования Холодова разоблачали жуткие факты. Мало того что вооружения регулярно «исчезали» в неизвестном направлении. Частенько наши военные просто продавали его тем, кто платил, как в фильме «Оружейный барон». Только таких «баронов» было много. Старшие офицеры нелегально перевели на банковские счета в США, Швейцарии и Финляндии около 17 миллионов дойчмарок. Сколько всего было украдено, так и неизвестно.

Павел Грачёв

Как говорят, неприязнь Грачёва была давней, ещё в интервью Познеру незадолго до гибели журналиста министр сказал:

«Главный враг страны — Холодов».

«МК» вышел со статьёй «Паша-Мерседес», подзаголовок к которой гласил:

«Вор должен сидеть в тюрьме, а не быть министром обороны».

Там были неопровержимые доказательства того, что деньги на постройку домов в России для офицеров ГСВГ Министерство обороны ворует. Так для Грачёва купили два «Мерседеса». Один ему вывез его формальный собственник, некий прапорщик, а другой подарили сыну министра командующим ЗГВ Бурлаковым.

Эта статья не стоила карьеры министру, но Бурлакова отправили на пенсию…



«Час пик» с Листьевым об убийстве

Дело «Мабетекс»

Международный коррупционный скандал. Воровство на этот раз было связано с реставрацией. Дело расследовали власти сразу трёх стран — России, Швейцарии и Италии. Первый скандал, где открыто говорили о коррупции лично Ельцина. Именно тогда Россия узнала о том, как «Семья» делает это.

Бехджет Паколли

В июне 1990 года предприниматель Бехджет Паколли, будущий президент Косово, создал в Швейцарии строительную фирму «Мабетекс». В это время Паколли познакомился с Павлом Бородиным, занимавшим тогда пост мэра Якутска. Когда Бородин в 1993 году стал завхозом всея Кремля, в карьере Паколли случился рывок. Бородин желал перестройки цитадели власти с имперским шиком, чтобы золото на куполах блистало, а не мерцало.



Паколли оправдывается

В 1993–1996 годах «Мабетекс» получает контракты на ремонт Дома правительства России, Государственной думы и зданий Московского Кремля. Видимо, тогда и были выплачены первые подношения царю Борису и его свите. Всё было хорошо, золото светилось на солнце. Но Европа не очень оценила деловую жилку Паколли. Весной 1998 года советник швейцарского банка «Готтардо» дал показания о том, что от «Мабетекс» в Россию на имя Бородина и его коллег поступали очень большие суммы, точно не на ротбанд или обои. Генпрокурор страны Карла дель Понте сообщила об этом своему коллеге Юрию Скуратову. Сумма «опасных доходов» составила около 60 миллионов долларов. Расследование показало — сметы были завышены на 30–60%.

Юрий Скуратов и Борис Ельцин

В октябре 1998 года по указанию Скуратова было возбуждено дело в отношении должностных лиц Управления делами президента России по подозрению в злоупотреблениях. Среди фигурантов был муж дочери Ельцина, Леонид Дьяченко. Такого удара «Семья» не могла перенести. Пришлось показывать знаменитый компромат на генпрокурора с двумя девочками и отстранять его в обход Конституции РФ. Проблему надо было решить любой ценой.

Дело замяли, допросы западных судей ничего не дали. Но 18 января 2001 года в нью-йоркском аэропорту Бородин был задержан ФБР на основании запроса Швейцарии. 7 апреля 2001 года Бородин был доставлен в женевскую тюрьму. Только залог в пять миллионов франков спас его.



Парфёнов о мученике

Семён Извеков

https://vatnikstan.ru/history/korrupczia-1990e/