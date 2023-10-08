Питерские "мелочи"

Дом «Зингера», построен в 1904 г. Архитектор: П. Сюзор

«… над башней рвался шар крылатый и имя «Зингер» возносил».

Николай Заболоцкий

Кроме правления фирмы «Зингер» (которая шила форму для русской армии) здесь располагались швейные мастерские, американское консульство, издательства и один из самых крупных книжных магазинов Европы. Фасады здания украшают изваяния валькирий, сверху - башня со стеклянным глобусом (городская управа кстати долго была против такого модернистского купола напротив Казанского собора).

Чтобы не портить фасад дома, Сюзор изобрел скрытые водосточные трубы, которые монтировались прямо в стены. Дом Зингера - первый дореволюционный "небоскрёб", который мог появиться в Петербурге ⠀ Инвесторы здания Зингер хотели возвести в этом престижном месте (участок со старым домом был куплен за 1 миллион рублей) настоящий 11-этажный небоскреб, наподобие своего здания в Нью-Йорке, однако столкнулись с действовавшим в Санкт-Петербурге ограничением, по которому высота дома до карниза не могла превышать 23,5 метра, чтобы не выделяться на фоне остальных зданий Невского проспекта и не закрывать купола главных соборов. Поэтому заказчику пришлось довольствоваться 6-этажным строением с мансардой, высота которого подчеркивалась лишь башней с большим (почти 3 метра в диаметре) стеклянным глобусом на вершине. Это было так же самое современное здание на то время. Именно в Зингере впервые в России были установлены лифты и хранились сейфы. Изюминкой, привлекшей внимание многих зрителей, стала система самоочистки крыш. «В доме устроены три лифта системы Otis. Владельцы дома неохотно согласились на устройство обычных каменных лестниц, отнимающих столько места, так как в Соединеных Штатах удовольствовались бы одними лифтами и одною только на все здание лестницей»

Журнал «Зодчий», 1906

Елагин дворец. Дата постройки 1822 г. Архитектор: Карл Росси Елагинский дворец строился по распоряжению императора Александра I для матери - Марии Федоровны. Ко входу в здание ведет лестница с чугунными львами. Впервые в Петербурге они появились именно здесь. Елагин дворец имеет еще одно название – «Дворец дверей». При наличии множества дверей, ни одна не повторяет другую. Дворец неоднократно становился местом для съемок кинофильмов — «Небесный тихоход» в 1945 году, «Грустить не надо» в 1989 году, «Чужое лицо» в 2012 году.

По Петербургу ходили восторженные стихи:

Какая кисть, какой резец

Изобразит Елагинский дворец! В 1942 г. дворец был сильно разрушен - снаряд попал в дымоход, что привело к пожару. Сегодня это дворец-музей.

Первый в России торговый автомат в Санкт-Петербурге В 1898 г. на углу Невского проспекта и ул. Надеждинской (ул. Маяковского) в кондитерской фирме «Жоржъ Борманъ» появился торговый автомат.

Устройство в виде домика с черепичной крышей выдавало плитку шоколада за монету 15 копеек.

Публика была в восторге! Даже пришлось приставить смотрителя, чтобы в щель для приема денег, не совали другие монеты и купюры.

Интересное из ассортимента в магазине Жоржа:

⁃ монпансье в коробках с портретами великих русских писателей

⁃ шоколадные плитки с изображениями народов России в национальных костюмах,

⁃ серии шоколада «Географический атлас», «Коллекция жуков», «Спорт» и т.д.

⁃ печенье в жестяных банках с надписями: «Мука», «Сахар», «Соль» и пр., чтобы потом хранить в них другие продукты.

⁃ в некоторые изделия вкладывались бумажные заготовки с инструкциями, по которым дети могли изготовить разные фигурки на манер оригами.

Санкт-Петербург — северная Венеция. До 60-х годов XIX века Петербургские каналы называли каналами и канавами даже в официальной печати.

Название Зимней канавки утвердилось лишь к началу XIX века. До этого канал называли Старым или Дворцовым.

В Финляндии, вышедшей из состава России в 1917-м году все каналы, в том числе и телевизионные, называются канавами.

Канал Грибоедова в «Преступлении и наказании» Достоевский называл исключительно канавой: «А Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня».

Много писателей было в домах

Возле "Канавы" известной.

Но почему Грибоедовским стал?

Как разузнать? Интересно!

Сколько же горя хлебнув от ума,

Мучались! И Достоевский

Здесь поселил всех героев. Роман

Мой с Петербургом, как песня!

М. Люблинская.

Памятник Николаю I Памятник Николаю I в Санкт-Петербурге был открыт 25 июня 1859 года. Конную статую высотой 6 метров создал скульптор Петр Клодт.

Памятник перекликается с Медным всадником, расположенным по другую строну от Исаакиевского собора. Высокий пьедестал оформлен барельефами, изображающими знаковые события эпохи правления Николая I. С четырех сторон пьедестала помещены женские фигуры, олицетворяющие Силу, Веру, Мудрость и Правосудие.

После революции неоднократно поднимался вопрос о сносе памятника, но благодаря своей уникальной особенности (статуя имеет всего две точки опоры) он был признан шедевром инженерной мысли и, к счастью, не был уничтожен.

Петербургские граффити В арке Доходного дома П. А. Изотова на 7-ой линии В.О. была обнаружена такая красота.

Как самолет Ту-124 посадили на Неву. 21 августа 1963 г. самолет вылетел из аэропорта Юлемисте и взял курс на Москву, на его борту находились 7 членов экипажа и 45 пассажиров.

После взлёта обнаружили, что стойку шасси заклинило. Посадка в Юлемисте была невозможна из-за сгустившегося тумана, и авиадиспетчеры приняли решение посадить в ленинградском аэропорту Пулково.

В 21 километре от аэропорта Пулково двигатель № 1 (левый) остановился. Экипажу разрешили пролететь через центр города к аэропорту, но и двигатель № 2 (правый) остановился.

Экипаж решил попытаться совершить приводнение на поверхность Невы. Второй пилот грамотно сориентировал Ту-124 и не допустил его заныривания в воду и удара хвостовой частью.

Никто из находившихся на его борту 52 человек (45 пассажиров и 7 членов экипажа) не погиб и не пострадал.

Бег троек на Неве Беговая дорожка образует вытянутый эллипс. Сани были расставлены на равном расстоянии друг от друга.

По ровному, очищенному от снега льду, похожему на пласт темного стекла, проносились великолепные лошади!Французский писатель Теофиль Готье пишет в своем тревелоге «Путешествие в Россию», 1867 г.

- Поперек реки простиралось беговое поле со сколоченными из досок трибунами, дорожкой, обозначенной веревками, привязанными к вбитым в лед колышкам, и частоколом из сосновых веток. Приток народа был колоссальным… Вся эта толпа на ледяном поле Невы походила на черный муравейник, и меня до крайности беспокоила мысль, которая решительно никому не приходила в голову, что глубокая река шириной с Темзу у Лондонского моста протекала все-таки под этой ледяной коркой не более двух-трех футов толщиной, а на ней на одном и том же месте толпились тысячи зрителей и значительное число лошадей, не считая всевозможных экипажей. Но русская зима не подведет!

Реставраторы восстановят утраченную лепнину на доме Бадаева Дом Бадаева на улице Восстания, 19 сейчас затянут строительными лесами. Там вовсю идет реставрация. Специалисты уже начали восстанавливать цветочный орнамент здания: розы, ирисы и маки сначала лепят из пластилина, потом делают по ним силиконовые формы и наконец отливают деталь из гипса.

Особняк З.И. Юсуповой на Литейном Проспекте. Построен в 1858 г. архитектором Гаральд-Юлиус Боссе

На Литейном, прямо, прямо,

Возле третьего угла,

Там, где Пиковая дама

По преданию, жила... Популярный городской миф устойчиво связывал Пиковую даму с таинственным домом на Литейном проспекте, 42.

Двухэтажное здание выполнено в стиле итальянского Возрождения с элементами барокко. В своих мемуарах М. Добужинский пишет: «На Литейном проспекте... всегда занимал моё воображение загадочный нежилой серого мрамора дворец против Симеоновской, с его пустыми громадными зеркальными окнами (ходила легенда, что там якобы жила Пиковая дама!)». Зинаиду Юсупову называли "Пиковой дамой". Будто княгиня Голицына - прототип повести Пушкина, ведавшая тайной трех карт, умирая передала ей этот титул.

Парадная музея театрального искусства. Очень красивой парадной можно полюбоваться в музее. Девушку, которая встречает всех у дверей называют «Коломбина».

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Оригинальная церковь построена была в 1708 Храм является воссозданной копией Покровской церкви 1708 года постройки, которая сгорела в 1963 году. Императрица Елизавета Петровна подарила этот участок земли своему духовному отцу протоиерею Дубянскому Фёдору Яковлевичу. Здесь он построил усадьбу и разбил около нее парк. Все постройки в парке также являются восстановленными копиями утраченных памятников деревянного зодчества. На территории находится копия жилого дома крестьянина Е.А.Костина 1817 года из деревни Верховье. Неподалеку от дома находится принадлежащая ему мастерская. У Церкви Покрова Пресвятой Богородицы 25 глав. На сегодняшний день это самая многоглавая церковь в мире. Лес, из которого делали церковь, был привезен из Карелии.

Как спасались от мороза в Петербурге?

В 1740 г. в Петербурге была минимальная в истории температура -40°C. Зимой можно было зайти в трактир и выпить горячего чая или погреться на улице у одного из костров. Первоначально их устраивали домовладельцы.

А за счет государства разжигались костры у зданий полицейских участков, так же устраивались пункты обогрева: специальные шатры и «пожаробезопасные» грелки. Попав домой горожане использовали кухонные плиты и для приготовления пищи, и для обогрева. Печи топили сосновыми или еловыми дровами, остальное сырье было дорогое.

Во второй половине XIX в. в подвалах домов начали устанавливать котлы, а насос пускал воду по трубам в помещения, где устанавливались батареи. Так же появилось паровое отопление-система труб с горячим воздухом шла внутри стен, обогревая помещения через небольшие отверстия в нижней части стены. Только в 50-х гг. XX в. в городе появляется единая система центрального парового отопления.