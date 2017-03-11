Бдительность потерял

В середине 80-х работал я в одной МАПовской (министерства авиационной промышленности) конторе. И была в этой конторе синекура – ночные дежурства в печном зале. По требованиям техники безопасности человек в этом зале должен находиться постоянно. Но печи работали автоматически, практически бесшумно, поэтому что было делать дежурному ночью(?) – правильно, спать. За 50 рублей в месяц (при основной зарплате 150 - 170), ночь через три. И диванчик они там себе скомстролили, и матрац-подушку. И если кто-то с этой работы вдруг уходил – желающих подежурить было море. Даже, говорят, очередь из кандидатов была…

Возвращаюсь как-то из местной командировки. Навстречу мне через проходную идет женщина средних лет. За ней идет…, нет скорее она ведёт… Ну в общем, за ней двигается мужчина. Семёнов из соседнего отдела. Но не сам двигается – женщина влечёт его за собой, намотав его галстук на свой кулак. Лицо у женщины напряжённое – вот-вот заплачет. А у Семёнова – добродушно-извиняющееся. Мол – некоторые пары под ручку любят прогуливаться, а мы – вот таким манером… Непривычно, конечно, вам это видеть, а вообще-то - ничего особенного, дело житейское… Вахта, натурально, охренела, даже пропуск не спросили. Вышли они на улицу и скрылись за углом.

Я челюсть отвисшую подобрал, прихожу в свой отдел. А отдел лежит на столах в изнеможении. Некоторые, правда, ещё хихикают, но таких мало. Я говорю: «Тут сейчас видел – тётка нашего Семёнова за галстук тащила…» - народ хохотом взрывается, на меня руками машут – пощади, дескать, ржать сил больше нет!

Ну, поуспокоились, прояснили ситуацию. Женщина эта – жена Семёнова (а кто бы ещё, кроме благоверного, подобное обращение стерпел?). А благоверный подрабатывал тем самым дежурным в печном зале. Ночь через три дома не ночевал, а в получку по 50 р сверх оклада приносил. И чёрт его дёрнул заказать жене пропуск в нашу контору – что-то ей тут надо было. А потом она в профком зашла, и тут выяснилось, что уже пятый месяц её супруг профвзносы только с оклада платит – уволился он с дежурной работы. Но ночь через три дома не ночует, и в получку по-прежнему - по 50 рэ сверх оклада.

… Долго ещё наши дамы головами качали: «Кто же мог знать, что этот Семенов такой хороший любовник, ежели какая-то женщина по 50 рублей ему платила»