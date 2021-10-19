Хрущёв на митинге трудящихся Москвы 30 января 1937 года

«Подымая руку против товарища Сталина, они подымали её против всего лучшего, что имеет человечество»

Правда. 1937. 31 января. №30(6996). С.1

Митинг на Красной площади

Свыше 200 тысяч трудящихся столицы демонстрировали вчера свою солидарность с приговором Верховного суда

Весть о приговоре разнеслась по Москве молниеносно. Ночью на предприятиях проходили митинги — речи ораторов были горячи и взволнованы.

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Митинг начался речью тов. Хрущёва, встреченного бурными приветствиями.

Речь тов. Хрущёва

(Секретарь МК и МГК ВКП(б))

Товарищи рабочие, работницы, инженеры, служащие, работники науки и искусства и все трудящиеся нашей страны! Мы собрались здесь, на Красной площади, чтобы сказать своё пролетарское слово, слово полного одобрения приговору, вынесенному Военной коллегией Верховного суда врагам народа, изменникам родины, предателям дела трудящихся, шпионам, диверсантам, агентам фашизма, подлым, презренным троцкистам.

Здесь, на Красной площади, перед всем народом советской страны, перед трудящимися всего мира мы одобряем этот приговор и заявляем, что какой бы враг ни пытался остановить наше победоносное движение вперёд, к коммунистическому обществу, он будет нами раздавлен и разгромлен!

(Бурные аплодисменты).

Изменники — предатели родины Пятаков, Радек, Сокольников, Серебряков и другие убийцы, представшие перед пролетарским судом, много лет боролись против дела социализма, против дела Ленина–Сталина. Начав с троцкистской антиленинской «теории» о невозможности построения социализма в одной стране, они докатились до предательства родины, шпионажа, диверсий, террора, интервенции, они превратились в самых подлых лакеев фашизма — этого злейшего врага рабочего класса и трудящихся.

Эти подлые ничтожества направляли свои силы на то, чтобы сломить партию и советскую власть. Троцкисты хотели, чтобы опять, как встарь, воцарились на фабриках и заводах прежние, ненавистные капиталистические порядки.

Они хотели, чтобы наши рабочие, ныне полноправные хозяева жизни, снова стали рабами капиталистов, жертвами беспощадной капиталистической эксплуатации.

Троцкисты добивались уничтожения завоеваний рабочего класса СССР — завоеваний, записанных в нашей великой Сталинской Конституции. Они хотели уничтожить 7-часовой рабочий день, уничтожить великие наши права на труд, отдых, образование, возродить ужасы безработицы, от которых избавлены победой социализма трудящиеся нашей страны.

Троцкисты хотели распустить колхозы, троцкистская мразь мечтала, чтобы снова, как когда-то в царской России и теперь во всём капиталистическом мире, росли в нашей деревне на одном полюсе нищета и голод миллионов, на другом полюсе — богатство кучки кулаков.

Иуда-Троцкий и его банда собирались отдать германским и японским империалистам Украину, Приморье и Приамурье и превратить цветущую нашу родину в колонию германского и японского империализма.

Они хотели низвести русский, украинский, белорусский, грузинский и все другие народы СССР на ступень «низшей расы», которой будет повелевать «высшая раса» разбойничьего германского фашизма.

Как и их хозяева, троцкистские холопы надеялись только на поражение СССР в войне с германским и японским империализмом, стремились ускорить эту войну и подготовить поражение СССР. Они устраивали взрывы на предприятиях, они шпионили для фашистских разведок. Они убивали и отравляли рабочих и красноармейцев, взрослых и детей. Они спускали под откос поезда с нашими славными красноармейцами, разрушали транспорт, получая за это деньги от японской разведки. Троцкистские убийцы торговали кровью бойцов нашей доблестной Красной Армии!

Предатели-троцкисты шпионили для подрыва обороноспособности СССР, для подготовки поражения нашей родины в случае войны с германскими и японскими агрессорами. Кучка троцкистов являлась не чем иным, как шпионской бандой наёмных убийц, диверсионно-вредительской агентурой германского и японского фашизма. Падалью смердит от мерзких и низких троцкистских выродков!

Злодеи-троцкисты готовили террористические акты против наших вождей. Предательской пулей был убит незабвенный Сергей Миронович Киров!

Эти убийцы метили в сердце и мозг нашей партии. Они подымали свою злодейскую руку на товарища Сталина. Подымая руку на товарища Сталина, они подымали её против нас всех, против рабочего класса, против трудящихся! Подымая руку против товарища Сталина, они подымали её против учения Маркса–Энгельса–Ленина!

Подымая руку против товарища Сталина, они подымали её против всего лучшего, что имеет человечество, потому что Сталин — это надежда, это — чаяния, это — маяк всего передового и прогрессивного человечества. Сталин — это наше знамя! Сталин — это наша воля! Сталин — это наша победа!

Приговор над этими троцкистами — убийцами, диверсантами, агентами фашизма — это предупреждение всем врагам народа, всем тем, кто вздумает поднять руку на нашего Сталина, на наши завоевания, на нашу власть, что против них грудью встанет рабочий класс, все трудящиеся нашей страны и железной рукой сотрут врагов народа с лица земли.

Враг человечества, бешеный пёс, убийца Троцкий является верным союзником фашистов — поджигателей мировой войны. На этом процессе с поличным поймана агентура врагов мира, агентура империалистов — поджигателей войны.

Товарищи, мы знаем, что на нас точат зубы империалисты и, в первую голову, фашисты Германии и Японии. Весь мир знает, что самая миролюбивая страна на земном шаре — это страна социализма, наша советская страна. Но миролюбие наше — не от слабости!

Мы, собравшись сегодня на Красной площади, предупреждаем врагов рабочего класса, врагов трудящихся, что если они навяжут нам войну, это будет война, какой не знала история. Освобождённые трудящиеся, создавшие своё отечество, своё государство, построившие свои социалистические предприятия, уничтожившие эксплуатацию, создавшие свою пролетарскую интеллигенцию, создавшие непобедимую Красную Армию, пробудившие у каждого гражданина пламенную любовь к своей родине, будут биться так, как никогда ещё никто не бился в мире!

Мы предупреждаем: не лезьте к нам, ибо, если вы полезете в драку, вы найдёте в ней себе могилу. (Бурные аплодисменты, крики «ура»).

Наше дело — это дело не только нашей страны, это дело мирового рабочего класса, всего прогрессивного человечества, на симпатии и поддержку которого мы будем опираться в решительной схватке с империализмом, фашизмом.

За чёрную измену родине презренные главари и участники троцкистской банды понесли заслуженную кару. Троцкистская гадина в Советском Союзе раздавлена. Но это не должно усыплять нашу бдительность, а, наоборот, ещё выше поднять её, ещё выше поднять нашу работу на всех участках социалистического строительства, чтобы до конца добить и разгромить все остатки этих подлых убийц, фашистских агентов, троцкистов, зиновьевцев, их правых пособников.

Процесс антисоветского троцкистского центра перед всем миром сорвал маску с главаря шайки предателей, шпионов и поджигателей войны — Иуды-Троцкого.

Товарищи! Каждый из нас камень за камнем воздвигал стройное и величественное здание социализма. Позади остался тяжёлый путь борьбы. Троцкисты, по указке Троцкого и его хозяев — германских и японских фашистов, хотели снова превратить нас в рабов капитализма. Вот откуда жгучая и священная ненависть всех трудящихся к этим изуверам, кровавым псам фашизма, предателям, шпионам, убийцам, этим чудовищам подлости, невиданной в истории.

Эта шайка политических мерзавцев и уголовных бандитов пуще огня боялась масс; она, как позорную болезнь, прятала от масс свою программу, программу реставрации капитализма в СССР. Кровь рабочих, кровь красноармейцев, кровь детей, погибших при катастрофах, организованных троцкистами, горит на руках троцкистских злодеев, атамана разбойничьей шайки — Иуды-Троцкого.

Партия Ленина–Сталина выросла, окрепла в борьбе со всеми врагами рабочего класса и трудящихся и превратилась в громадную и могущественную силу, как партия, опирающаяся на массы, партия, органически связанная с массами. За нашей партией идут миллионы рабочих, трудящихся нашего Союза. Именно поэтому, несмотря на все вредительства подлой шайки, наша промышленность, транспорт и сельское хозяйство неуклонно шли и идут в гору, именно поэтому никакие усилия наших врагов — троцкистов и их сообщников — правых не повернут назад колесо истории.

Под знаменем Ленина–Сталина мы построили социалистическое общество в жестоких боях с классовым врагом, с подлейшим троцкизмом, с правыми — пособниками троцкистов!

Под знаменем Ленина–Сталина многомиллионный советский народ, сметая с лица земли троцкистскую нечисть, всех их пособников и союзников, идёт вперёд, к коммунизму!

Да здравствует великое, непобедимое знамя Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина! Да здравствует наша цветущая социалистическая великая родина! Священны и неприкосновенны её границы! Да здравствует великий советский народ, завоевавший власть трудящихся, создавший непобедимое социалистическое государство!

Да здравствует наше советское правительство, его руководитель председатель Совета Народных Комиссаров товарищ Молотов! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует наш ленинский — сталинский Центральный Комитет!

Да здравствует вождь мирового пролетариата, продолжатель дела Ленина — товарищ Сталин! (Бурные, продолжительные аплодисменты. Крики «ура». «Интернационал»).

Распечатка выполнена Игорем Пыхаловым

https://pyhalov.livejournal.com/683432.html

https://pravda37.files.wordpress.com/2018/08/pravda-1937-30.pdf

https://prorivists.org/pravda/