Советская весна в фотографиях

Политические волнения, режимы, войны, кризисы... природе все равно и она каждый год просыпается заново и дарит всем радость и солнце. Так было всегда и дай бог, так будет!

Весна - это цветение Днепр, 1939. Неизвестный автор/МАММ/МДФ

Весна - это красивые девушки Снайпер Людмила Павличенко, герой СССР, 1942, Владислав Микоша/МАММ/МДФ

Весна - это когда прилетают птицы Школьники готовят скворечники, 1959. Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева

Весна - это яркие краски и вдохновение Весенний пленэр, 1959, Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева

Весна - это время играть Весна, 1963, Юрий Садовников/МАММ/МДФ

Весна - это новая жизнь Студенты сажают деревья, 1972, Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Весна - это время избавиться от прошлогодней грязи и хлама Субботник, 1975, Сергей Сухарев/Архив Павла Сухарева

Весна - это березовый сок и переход на летнюю резину Весна в Кремле, 1971, Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева

Весна - это время дарить цветы 8 марта, 1959, Виктор Ахломов/МАММ/МДФ

Весна - это первомайские демонстрации Парад на Красной площади 1 мая, 1976, Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева

Весна - это долгие праздники Первомайский базар на Пушкинкой площади, 1947, Евгений Умнов/МАММ/МДФ

Весна - это День Победы Победа! 1945, Марк Редькин/МАММ/МДФ

Весна - это про любовь Весна в Батуми, 1971, Дмитрий Ухтомский/МАММ/МДФ

Весна - это прогулки с друзьями Весенний разговор, 1971 Лев Бородулин/МАММ/МДФ

Весна - это время путешествий и планов на лето Весна на черноморском побережье, 1950-ые, Владислав Микоша/МАММ/МДФ

А вы чувствуете, что пришла весна? Девочка с цветами, 1970-ые, Юрий Садовников/МАММ/МДФ