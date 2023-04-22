Советская весна в фотографиях

Весна - это цветениеДнепр, 1939. Неизвестный автор/МАММ/МДФ
Весна - это красивые девушкиСнайпер Людмила Павличенко, герой СССР, 1942, Владислав Микоша/МАММ/МДФ
Весна - это когда прилетают птицыШкольники готовят скворечники, 1959. Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева
Весна - это яркие краски и вдохновение Весенний пленэр, 1959, Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева
Весна - это время игратьВесна, 1963, Юрий Садовников/МАММ/МДФ
Весна - это новая жизньСтуденты сажают деревья, 1972, Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Весна - это время избавиться от прошлогодней грязи и хламаСубботник, 1975, Сергей Сухарев/Архив Павла Сухарева
Весна - это березовый сок и переход на летнюю резинуВесна в Кремле, 1971, Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева
Весна - это время дарить цветы8 марта, 1959, Виктор Ахломов/МАММ/МДФ
Весна - это первомайские демонстрацииПарад на Красной площади 1 мая, 1976, Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева
Весна - это долгие праздникиПервомайский базар на Пушкинкой площади, 1947, Евгений Умнов/МАММ/МДФ
Весна - это День ПобедыПобеда! 1945, Марк Редькин/МАММ/МДФ
Весна - это про любовьВесна в Батуми, 1971, Дмитрий Ухтомский/МАММ/МДФ
Весна - это прогулки с друзьямиВесенний разговор, 1971 Лев Бородулин/МАММ/МДФ
Весна - это время путешествий и планов на лето Весна на черноморском побережье, 1950-ые, Владислав Микоша/МАММ/МДФ
А вы чувствуете, что пришла весна?Девочка с цветами, 1970-ые, Юрий Садовников/МАММ/МДФ
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