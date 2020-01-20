Сейчас из каждого утюга слышится «изменение климата», «изменение климата», «изменение климата». Давайте об этом поговорим.

Сразу подчеркну, что я не являюсь климатологом и не претендую на истину в последней инстанции. Но я работал на экспертизе проектов и привык работать с документами.

А также насмотрелся на различных шарлатанов и городских сумасшедших. Новости СМИ2

Так вот, на сегодняшний день я не видел НИ ОДНОГО доклада по изменению климата, который содержал бы какие-то убедительные цифры и/или расчеты.

Вида «мы выбрасываем столько-то СО2 и столько-то тепла в атмосферу, что приводит к изменению температуры воздуха на планете на такое-то значение». Ни одного.

Максимум, есть какие-то данные по изменению температуры воздуха по годам, по таянию ледников и другим показателям.

Но нет никаких доказательств и/или расчётов, что это хотя бы минимально связано с хозяйственной деятельностью человека.

Климат меняется! И что? А я бутерброд жую.

Насколько сильно он изменится? Нет ответа.

Какие могут быть последствия (рассчитываемые, а не взятые с потолка)? Нет ответа.

Мальдивы утонут? Ну и бог с ними. Тоже мне ....

Насколько сильно влияние антропоморфной деятельности на изменение климата? Нет данных.

Влияет ли деятельность человека на климат вообще? Нет доказательств.

Климат меняется всю историю. Данные историков, антропологов, археологов и прочих учёных говорят, что климат на Земле постоянно скачет. То ледниковые периоды (большие и малые), то наоборот потепления.

В Сахаре в 10-11 веках росли сады, а Гренландия когда-то действительно была зелёной (и, возможно, снова будет). Мейк Гренландия грин эгейн!

В чём трагедия, собственно?

Конкретно для России глобальное потепление вообще может быть благом – часть вечной мерзлоты оттает и меньше ресурсов будет уходить на отопление домов. Нет? Докажите!

Причин у потепления может быть масса – начиная с изменения расстояния до Солнца и заканчивая вулканической активностью. А «учёные» климатологи даже не могут внятно сказать, что конкретно вызывает нынешнее потепление и насколько существенным оно будет. Они больше похожи на шаманов с бубнами, камлающих на «мывсеумрём», или на авгуров, гадающих на внутренностях животных, чем на учёных. Без обид, но выглядит именно так.

С моей дилетантской точки зрения один вулкан в Исландии глобально влияет на климат больше, чем вся возня человечества на планете. И считать, что мы как-то там сильно влияем на климат – это больше похоже на манию величия, чем на науку. «Как влиять на климат, не привлекая внимания санитаров».

Ну и, конечно, разнообразные аферисты, которые на теме глобального потепления хотят «нагреться».

Считаете, что я не прав? Прекрасно, обоснуйте! С цифрами и расчётами, пожалуйста.

Самое главное, что есть известные и доказанные проблемы с экологией, которые этими воплями про «Теплеет! Ужас-ужас! Теплеет!» заслоняются. Идёт отвлечение от реальных проблем, вот что ужасно!

Реальная проблема – это количество мусора. Ни США, ни ЕС со своим мусором не справляются (у нас тоже большие проблемы с мусором, но пока не настолько жёсткие, как там), переработка околонулевая. До последнего времени они вывозили его в Китай (что уже идиотизм, возить мусор через половину планеты!), но недавно Китай отказался его принимать.

И теперь возят в Индонезию и ряд других стран, в том числе африканских. Через несколько лет там загадят всё, что можно (местами уже загадили), и дальше что? В океанах огромные «саргассовы моря» пластикового мусора, который и не тонет, и не разлагается.

Причём с мусором все цифры и факты давно известны – сколько производится, из чего состоит, где скопления и так далее. И это, в отличие от изменений климата, проблема, которую реально можно решить.

Нужно развивать переработку, нужно вводить штрафы и налоги за неперерабатываемые отходы, нужно продвигать экологичную упаковку (вместо полиэтилена и пластика – стекло и бумагу, и авоськи возрождать!).

Вернее, это всё есть, конечно, но очень слабо, нужно продвигать данную повестку гораздо сильнее. Но вместо этого всякие Греты Тумберг, лоббисты крупных корпораций и глобалистского истеблишмена, орут «Потепление! Потепление!».

Знаете, почему? Потому что ужесточение стандартов качества, повышение долговечности используемой техники, одежды и прочих вещей – всё это существенно снизит доходы корпораций, продвигающих ускоренное устаревание (приводящее к взрывному росту количества отходов).

Как говорили мои учителя «Любое преступление оставляет экономический след».

И вопли про «глобальное потепление» – это преступление!

Александр Роджерс

https://news-front.info/2020/01/19/aleksandr-rodzhers-klimat-menyaetsya-i-chto-a-ya-buterbrod-zhuyu/