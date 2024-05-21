Жаль, что снесли

Большой Каретный переулок. Двор Преображенской церкви. Москва, 1884 год. Храм снесли в 1934 году.
Детский мозаичный лабиринт в бывшем пионерлагере «Дружба» под Сергиевым Посадом.И это все, что осталось от детского лагеря.
Таганрог рискует утратить историческую ценность своей набережнойВ городе идет реконструкция Пушкинской набережной Таганрогского залива, объекта культурного наследия.
Сейчас есть реальный риск полной утраты или повреждения брусчатки, заложенной в 19 веке.Развивать набережную должны были по проекту, который строится на сохранении брусчатки, единственного исторического элемента, но подрядчик заявляет, что собирается демонтировать, очистить и переложить аутентичное мощение на новое основание.Это может привести к утрате ценности одной из немногих сохранившихся исторических морских набережных в России.
Сетуньское земское училищеСетуньская земская школа построенная в 1909 году.
Земская школа — самый распространённый тип начального учебного заведения Российской империи с конца 1870-х годов и до 1917 года. Школы представляли собой учебные заведения с трёхлетним курсом, где дети всех трёх лет обучения одновременно занимались в одной классной комнате с единственным учителем. Обучение было бесплатным.
После революции в советские годы в здании побывали и красноармейский госпиталь, и средняя школа, и вытрезвитель, и даже поликлиника. Сегодня школа здесь давно не функционирует, здание никак не используется, с некоторых пор оно огорожено забором и постепенно разрушается. А жаль. Красивое здание. Входа нет
Сафоновская ул., 13, Москва
Центральная площадь Ростова-на-Дону. От этого вида не осталось ничего. Начиная от памятника, который переплавили на заводе «Красный Аксай» и заканчивая всем окружением.
Памятники Ленину на чужих постаментахПамятники Ленину на чужих постаментах
А Вы знали, что…В 17 веке на Спасской башне Московского Кремля «поселились» обнаженные скульптуры маленьких фантастических существ, или болванов, как их называли. Интересно, что когда престол занимал Михаил Фёдорович, он хотел, чтобы для этих существ шили одежды, чтобы те не оставались обнаженными. Однако дожить до наших дней фигуркам было не суждено. Они обгорели в московском пожаре, и их демонтировали.Авторами были англичанин Христофор Галовей и русский мастер Божен Огурцов. Именно тогда башня была украшена фигурами львов, единорогов (в некоторых источниках – медведей) и павлинов. Болваны стояли вот в этих нишах.А вот львы с единорогами (символы царской власти, популярные в Московской Руси XVI-XVII веков) сохранились на ярусе декора, проходящем снизу циферблаты часов. Павлины (символы звездного неба) расположены над часами.Свой сегодняшний вид они обрели после реставрации 1917 года (тогда фигуры были повреждены под обстрелом и даже утратили некоторые свои части).
В Ростове-на-Дону снесли Дом общины сестер милосердия Общества Красного Креста, построенный в 1915 году. В начале 2010-х здание исключили из реестра объектов культурного наследия. Кстати и еще более 40 объектов лишились статуса охраняемых. На этом месте будет построен жилой дом с автостоянкой.Т.е. организуют очередной человейник и раздадут, как понимаете, жилье не за бесплатно
Памятник Екатерине II рядом с Собором Григория Просветителя в Нахичевани-на-Дону, Области Войска Донского.
После Октябрьского переворота памятник дважды снимался с постамента, пока в итоге не был переплавлен на заводе «Красный Аксай» в 1920 году. Вместо снесенной императрицы на постаменте был установлен памятник Карлу Марксу.
А собор в 1960-х гг. был снесён и на него месте возведен Дворец культуры завода Красный Аксай.Съезд и церковь Георгия Победоносца, город Нижний Новгород, 1903 год.
Церковь построена в 1702 году, разрушена в 1932 г. На ее месте была возведена гостиница "Россия".Впрочем, ее тоже снесли в 2020 году
«Мои юристы разберутся». В Екатеринбурге бизнесмен искромсал старинный дом, который восстановили горожане
По традиции снос в самом центре города начался поздно вечером в январе 2024 годаНа первом фото — дом после реставрации, на втором — результат попытки сноса. Фото: «Том Сойер Фест»
Под покровом ночи 23 января на улице Чернышевского, 6 начали разбирать старинный дом псаломщика Топоркова, который в 2019 году отреставрировали волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест». Тогда зданию вернули утраченный декор, восстановили фасад и заменили кровлю. Но, как оказалось, на строение у нового владельца были свои планы.
Фестиваль «Том Сойер» восстанавливает исторические памятники города силами волонтеров и неравнодушных жителей Екатеринбурга. Объектами для реставрации становятся исторические здания, не имеющие охранного статуса архитектурного памятника или исторического наследия.
— Мы полностью почистили от старой краски и покрыли защитными составами древесину. Была проделана большая работа по восстановлению утраченного декора и ремонту оригинальных оконных рам. А также были собраны народные средства на замену кровли на новую фальцевую с резными водоприемными воронками, которую выполняли на возмездной основе реставраторы. Было привлечено более 500 тысяч рублей внебюджетных средств, — написано на официальной странице «Том Сойер Фест» во «ВКонтакте».Команда фестиваля полностью отреставрировала здание. Фото: «Том Сойер Фест»Работы длились около года. Фото: «Том Сойер Фест»В 2020 году дом выставили на продажу. Фото: «Том Сойер Фест»
Собственник здания сообщил корреспонденту E1.RU, что дом поделен на две семьи. Свою половину с земельным участком он намерен продать за 11 миллионов (ага, отреставрированный на дленьги спонсоров). На вопрос о том, почему решил продать, ответил вопросом: «А зачем продают недвижимость?».Был восстановлен утраченный декор. Фото: «Том Сойер Фест»
В конце декабря 2023 года координаторы фестиваля узнали, что новым собственником здания на Чернышевского, 6 стала компания ООО «Экосистема-СМБ», основным видом деятельности которой является строительство. Предприниматель Максим Пузанков — совладелец этой фирмы.
Максим Пузанков — совладелец 11 компаний, занимающихся туристической и рекламной деятельностью, IT, строительно-монтажными работами и оптовой торговлей в разное время. До 2020 года он был собственником ООО «Санвэй» (группа компаний, которая также известна под брендами «Клео Тур», «Виста», «Тур-бокс»), которое в 2022 году было признано судом банкротом. После прекращения деятельности фирмы многие турагентства и туристы остались без денег.
После этой новости организаторы фестиваля связались с юристом компании Маргаритой, чтобы познакомиться и поведать новым владельцам о ценности здания. Вечером 23 января неожиданно для всех начался снос дома.
— Собственник здания в 22:00 начал сносить здание, — рассказала E1.RU Любовь Дегтева.
— На эти события оперативно отреагировали жители, СМИ, волонтеры и координаторы фестиваля. Все уже были на месте в течение получаса. Мы сообщили собственнику, что он своими действиями нарушает два пункта Федерального закона «Об объектах культурного наследия». Дом на Чернышевского, 6 не является объектом культурного наследия, но это не значит, что его можно снести, потому что еще, кроме статуса, существуют охранные зоны объектов культурного наследия.С дома сняли наличники. Фото: читатель E1.RUЧасти строения небрежно лежали на улице. Фото: читатель E1.RUРабочие небрежно снесли стену. Фото: читатель E1.RU
Здание находится в двух зонах объектов культурного наследия: 8 Марта, 23 и Добролюбова, 8. Это значит, что в этих зонах запрещено строительство и демонтаж любых зданий и строений. Снесенная стена, по словам координатора фестиваля, — прямое нарушение Федерального закона.
— Та организация, которая делала демонтаж, сразу испугалась и перестала делать то, что они делали. Они уехали, побросав деревяшки, — добавила координатор фестиваля.
— Приехал директор компании и собственноручно загрузил в «Газель» наличник. Мы подходили и уведомляли, что действия незаконны, показывали документ, который это регламентирует, и просили остановить снос. Он говорил: «Это моя собственность, я делаю что хочу, есть право собственности. Мои юристы разберутся».Во время сноса появился сам Максим Пузанков. Фото: читатель E1.RU
Предприниматель сказал журналистам «Вечерних ведомостей», что здание в аварийном состоянии.
Автор: Вечерние Ведомости.Сейчас на Чернышевского, 6 очень грустно. Фото: читатель E1.RU
Вечером 24 января снос дома продолжили...
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