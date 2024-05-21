Жаль, что снесли

Большой Каретный переулок. Двор Преображенской церкви. Москва, 1884 год. Храм снесли в 1934 году.

Детский мозаичный лабиринт в бывшем пионерлагере «Дружба» под Сергиевым Посадом. И это все, что осталось от детского лагеря.

Таганрог рискует утратить историческую ценность своей набережной В городе идет реконструкция Пушкинской набережной Таганрогского залива, объекта культурного наследия.

Сейчас есть реальный риск полной утраты или повреждения брусчатки, заложенной в 19 веке. Развивать набережную должны были по проекту, который строится на сохранении брусчатки, единственного исторического элемента, но подрядчик заявляет, что собирается демонтировать, очистить и переложить аутентичное мощение на новое основание. Это может привести к утрате ценности одной из немногих сохранившихся исторических морских набережных в России.

Сетуньское земское училище Сетуньская земская школа построенная в 1909 году.

Земская школа — самый распространённый тип начального учебного заведения Российской империи с конца 1870-х годов и до 1917 года. Школы представляли собой учебные заведения с трёхлетним курсом, где дети всех трёх лет обучения одновременно занимались в одной классной комнате с единственным учителем. Обучение было бесплатным.

После революции в советские годы в здании побывали и красноармейский госпиталь, и средняя школа, и вытрезвитель, и даже поликлиника. Сегодня школа здесь давно не функционирует, здание никак не используется, с некоторых пор оно огорожено забором и постепенно разрушается. А жаль. Красивое здание. Входа нет

Сафоновская ул., 13, Москва

Центральная площадь Ростова-на-Дону. От этого вида не осталось ничего. Начиная от памятника, который переплавили на заводе «Красный Аксай» и заканчивая всем окружением.

Памятники Ленину на чужих постаментах Памятники Ленину на чужих постаментах

А Вы знали, что… В 17 веке на Спасской башне Московского Кремля «поселились» обнаженные скульптуры маленьких фантастических существ, или болванов, как их называли. Интересно, что когда престол занимал Михаил Фёдорович, он хотел, чтобы для этих существ шили одежды, чтобы те не оставались обнаженными. Однако дожить до наших дней фигуркам было не суждено. Они обгорели в московском пожаре, и их демонтировали. Авторами были англичанин Христофор Галовей и русский мастер Божен Огурцов. Именно тогда башня была украшена фигурами львов, единорогов (в некоторых источниках – медведей) и павлинов. Болваны стояли вот в этих нишах. А вот львы с единорогами (символы царской власти, популярные в Московской Руси XVI-XVII веков) сохранились на ярусе декора, проходящем снизу циферблаты часов. Павлины (символы звездного неба) расположены над часами. Свой сегодняшний вид они обрели после реставрации 1917 года (тогда фигуры были повреждены под обстрелом и даже утратили некоторые свои части).



В Ростове-на-Дону снесли Дом общины сестер милосердия Общества Красного Креста, построенный в 1915 году. В начале 2010-х здание исключили из реестра объектов культурного наследия. Кстати и еще более 40 объектов лишились статуса охраняемых. На этом месте будет построен жилой дом с автостоянкой. Т.е. организуют очередной человейник и раздадут, как понимаете, жилье не за бесплатно

Памятник Екатерине II рядом с Собором Григория Просветителя в Нахичевани-на-Дону, Области Войска Донского.

После Октябрьского переворота памятник дважды снимался с постамента, пока в итоге не был переплавлен на заводе «Красный Аксай» в 1920 году. Вместо снесенной императрицы на постаменте был установлен памятник Карлу Марксу.

А собор в 1960-х гг. был снесён и на него месте возведен Дворец культуры завода Красный Аксай. Съезд и церковь Георгия Победоносца, город Нижний Новгород, 1903 год.

Церковь построена в 1702 году, разрушена в 1932 г. На ее месте была возведена гостиница "Россия". Впрочем, ее тоже снесли в 2020 году