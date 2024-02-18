Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 92

Сегодня (18 января 2024 года) в Курске на стене гимназии №25 состоялось открытие мемориальной доски, посвященной павшему бойцу Группы "Вагнер" Николаю Долженкову. Он родился в Курске, с первого класса учился в гимназии. ㅤ

Погиб 29 октября 2022. Награжден Орденом Мужества посмертно.ㅤ

По словам супруги Юлии, Николай всегда стремился бороться с несправедливостью.ㅤ

"Муж всегда с особым трепетом относился к несправедливости и пытался с ней бороться".

Сейчас в гимназии учатся его дети: 15-летняя дочь и 9-летний сын.

"Папа для нас настоящий пример. Он всегда проводил много времени с нами, уделял много внимания. И время никогда не вылечит эту утрату"

https://t.me/wagner_group_pmc/49501



"Посмотри в глаза Герою"

Презентация проекта "ИМЕНА ПОБЕДЫ: Никто без нас!" состоялась в Москве. Организаторами инициативы выступили творческое объединение "Летописец Донбасса" и инженерные войска ВС РФ.

Проект посвящен увековечиванию памяти военнослужащих инженерных войск ВС РФ и прославлению их подвигов, совершенных в период СВО. "То что написано на холсте — память для наших детей. По портрету много можно сказать о человеке", — сказал Герой России, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Рустам Сайфуллин. Заслуженный художник РФ Татьяна Пономаренко-Ливераш отметила, что в коллекции уже насчитывается более 70 портретов.

https://t.me/izvestia/158585

И это радует. Художники тоже принимают участие в СВО, но своим оружием. Вспомним портреты наших героев от ростовской художницы Елены Бегма. Вот, например Адлександр Попов: Камаев Антон: Неоконченный пока Евгений Петров: Думается есть и еще. Это только те, что я знаю.

Африка. Буркина-Фасо, граффити посвященное Герою России Магомеду Нурбагандову. Работайте Братья! https://t.me/Z13_Separ/24470

События дня на фронтах СВО из-под кисти художников канала "Рыбарь"

Концепты сегодняшних работ наших художников связаны с городскими боями в зоне СВО. При этом оба арта посвящены ожесточенным боям на Бахмутском и Угледарском направлениях.

Какими бы тяжелыми не были эти столкновения мы верим, что для наших бойцов представления о воинском братстве и чести прочнее любых стен и укреплений противника.

Арты в высоком разрешении:

Прочнее стали На Часов Яр

https://t.me/rybar/55965

Следующий арт посвящен оперативной обстановке в районе Серебрянского лесничества, где российские войска продолжают штурмовать опорные пункты противника.

Во второй картине наши художники отразили привычную обстановку на Херсонском направлении, где украинское командование, не взирая на потери, продолжает переброску сил на левый берег Днепра.

Задача «Занять и зачистить» Путь в никуда

https://t.me/rybar/55932

Труды наших творцов-художников посвящены работе тех, о ком редко пишут в сводках и о ком так боятся упоминать ВСУ – российские ДРГ в приграничье.

Они там есть (https://t.me/rybar/51617), они никуда не исчезали. Их работа требует тишины, а не медийного фарса, как у некоторых вырусей из противоположных окопов. Но мы не могли не упомянуть про наших бойцов, так как именно ДРГ – первая линия российской обороны на этом направлении. Призраки Белгорода Остановитесь у обочины!

https://t.me/rybar/56048

А эти арты повествует об активизации российских войск на новом-старом Северском направлении в Донецкой области.

Внимание художников уделено взятию ВС РФ села Веселое, контроль над которым имеет важное значение из-за расположения вблизи местных высот.

Арты в высоком разрешении:

Рассвет в Весёлом Северск на очереди

https://t.me/rybar/56089

Картины и рисунки других художников: Автопортрет художник BAGRINTSEV Автор @bagr1ntsev Автор Ирина М. Боец с позывным Заяц, 155я бригада морской пехоты ТОФ "Обед", художник BAGRINTSEV Канал АртПоддержка Когда Кречет не просто птица, а вот оригинал С Канала ZаПобеду Несколько шевронов Ну и как всегда немного юмора: Мечтатели на Банковской. Диалектика, однако... Вы в берлогу лезли?

- Лезли.

Палкой тыкали?

- Тыкали.

Разбудили медведя?

- Разбудили...

- Ну тады не обижайтесь!!!

Спокойной ночи плохиши.

Залужный - над Львовом было сбито 150 ракет

Гордон - над Львовом было сбито 200 ракет

Зеленский - над Львовом было сбито 300 ракет

Минобороны РФ - мы туда и не стреляли...

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