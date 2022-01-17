Школьные правила 1872 года...

После просмотра этих школьных правил в типичной школе 1872 года, вы поймете, что современное наказание выйти из кабинета или дежурить всю неделю это цветочки...
Провинности и количество ударов розгами:
1. Мальчики и девочки играют вместе – 4
2. Драка в школе – 5
3. Ссора в школе – 5
4. Игра на деньги или пари в школе – 4
5. Игра в карты в школе – 10
6. Залезание на дерево выше трех футов (за каждый фут) – 1
7. За вранье – 7
8. За вранье за пределами школы – 8
9. За обзывание друг друга кличками – 3
10. За ругательства в школе – 8
11. За приставание к девочкам – 10
12. За распивание спиртных напитков в школе – 8
13. За конструирование качелей и качание на них – 7
14. За отращивание длинных ногтей – 2
15. За неправильное поведение на дороге – 4
16. За поход в места, где играют девочки – 3
17. Это же касается девочек, которые приходят туда, где играют мальчики – 3
18. За приход в школу с грязным лицом или грязными руками – 2
19. За называние другого лжецом – 4
20. За борьбу в школе – 4
21. За обливание водой во время игры – 2
22. За шарканье ногами в школе – 4
23. За игру рядом с мельницей и ручьем – 6
24. За игру рядом с конюшней или любым опасным местом – 7
https://p-i-f.livejournal.com/4950051.html
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