Школьные правила 1872 года...

После просмотра этих школьных правил в типичной школе 1872 года, вы поймете, что современное наказание выйти из кабинета или дежурить всю неделю это цветочки...

Провинности и количество ударов розгами:

1. Мальчики и девочки играют вместе – 4

2. Драка в школе – 5

3. Ссора в школе – 5

4. Игра на деньги или пари в школе – 4

5. Игра в карты в школе – 10

6. Залезание на дерево выше трех футов (за каждый фут) – 1

7. За вранье – 7

8. За вранье за пределами школы – 8

9. За обзывание друг друга кличками – 3

10. За ругательства в школе – 8

11. За приставание к девочкам – 10

12. За распивание спиртных напитков в школе – 8

13. За конструирование качелей и качание на них – 7

14. За отращивание длинных ногтей – 2

15. За неправильное поведение на дороге – 4

16. За поход в места, где играют девочки – 3

17. Это же касается девочек, которые приходят туда, где играют мальчики – 3

18. За приход в школу с грязным лицом или грязными руками – 2

19. За называние другого лжецом – 4

20. За борьбу в школе – 4

21. За обливание водой во время игры – 2

22. За шарканье ногами в школе – 4

23. За игру рядом с мельницей и ручьем – 6

24. За игру рядом с конюшней или любым опасным местом – 7



https://p-i-f.livejournal.com/4950051.html