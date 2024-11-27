Первая выставка передвижников

Одним из главных событий в культурной жизни пореформенной России стало создание «Товарищества передвижных художественных выставок», участники которого по-новому понимали значение искусства и написали уникальные картины для эпохи XIX века.

VATNIKSTAN рассказывает, как образовались Товарищество, кто в него входил, а также почему художники решили отказаться от академических тем живописи и сфокусировали внимание на социальной тематике. Новости СМИ2 Группа членов «Товарищества передвижных художественных выставок», 1886 год

Зарождение общества передвижников

Началом нового художественного движения послужил конкурс 9 ноября 1863 года. Темой экзамена, которую представил художникам совет профессоров, должна была стать финская мифология. Будущим передвижникам предложили изобразить «Пир на Вальгалле». Эта тема никак не совпадала с современной русской жизнью. Четырнадцать талантливейших учеников имперской Академии художеств во главе с Иваном Николаевичем Крамским обратились в Совет Академии с просьбой заменить конкурсное задание с возможностью выбрать свободную тему. Получив отказ, все 14 человек покинули академию, образовав независимую «Артель петербургских художников». События остались в истории России под названием «бунт четырнадцати».

Причин такого серьёзного шага было множество: молодое поколение начало борьбу с парадной живописью академизма, с огромным влиянием библейских и мифологических сюжетов, за свободу творчества. Артель стала соперничать с Академией, художники выполняли множество заказов, а сама организация напоминала нечто похожее на коммуну идей Чернышевского.

Дальнейшим шагом стало объединение Артели с московскими художниками: Василием Перовым, Владимиром Маковским, Илларионом Прянишниковым, Алексеем Саврасовым. Впоследствии, в 1870 году, это объединение получило название «Товарищество передвижных художественных выставок». Его идейным вдохновителем стал Иван Крамской.

Устав нового объединения предписывал, что каждый художник должен сам вести свои материальные дела, не завися в этом отношении ни от кого. Также он должен был сам устраивать выставки и представлять картины в разных городах для знакомства аудитории с русским искусством. Эти пункты стали определяющими в деятельности товарищества: они сделали искусство независимым от самодержавия и приблизили его к населению страны.

Открытие первой выставки

Первое собрание общества передвижников состоялось 6 декабря 1870 года, а первая выставка открылась 29 ноября 1870 года и действовала до 2 января 1871 года. На выставке выступили 16 художников:

Владимир Аммон;

Сергей Аммосов;

Алексей. Боголюбов;

Николай Ге;

Карл Гун;

Лев Каменев;

Фёдор Каменский (скульптор);

Михаил Константинович Клодт;

Михаил Петрович Клодт;

Иван Крамской;

Василий Максимов;

Григорий Мясоедов;

Василий Перов;

Илларион Прянишников;

Алексей Саврасов;

Иван Шишкин.

Всего на выставке зрителям представили 47 произведений во всех популярных жанрах — историческом, бытовом, пейзажном, портретном.

Крамской писал своему другу, молодому художнику Фёдору Васильеву, который из-за болезни жил в Крыму:

«Теперь поделюсь с Вами новостью. Мы открыли выставку…, и она имеет успех, по крайней мере, Петербург говорит весь об этом. Это самая крупная городская новость, если верить газетам. Ге царит решительно, затем Перов и даже называют Вашего покорного слугу. Пейзаж Саврасова есть лучший, и он действительно прекрасный, хотя тут же и Боголюбов, и барон Клодт, и Шишкин. Но это всё деревья, вода и даже воздух, а душа есть только в „Грачах“».

И. Н. Крамской, «Автопортрет», 1867 год

Первая выставка передвижников произвела огромное впечатление на публику и вызвала большой приток зрителей. Многие воспринимали выставку как программное выступление художников-демократов. Значение просветительской, идейно-демократической подоплёки, а также активность вторжения в жизнь обычного народа – всё это вызывало симпатию среди зрителей.

Произведения художников не описывали, как ранее, образы греческих и римских богов — их творчество было связано с повседневной жизнью. Русская деревня, с её праздниками и работами, картинами труда и отдыха пахаря, виды русской природы, портреты русских людей – всё это увидели зрители на первой выставке передвижников. И. М. Прянишников, «Гостиный двор в Москве», 1865 год И. И. Шишкин, «Вечер», 1871 год А. К. Саврасов, «Грачи прилетели», 1871 год

Действительно, если рассмотреть творчество передвижников, можно увидеть множество мотивов из русской истории, быта и культуры. Например, шедевр Николая Ге «Пётр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе», где изображена яркая сцена из российской истории. Картина показывает нам драматическую сцену, вечная тема двух крайних противоположностей, проблема поколений и различий взглядов! Н. Н. Ге, «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе», 1871 год

Также картины передвижников описывали и простые сюжеты жизни населения Российской империи. Например, картина известного московского художника Василия Перова «Охотники на привале». В. Г. Перов, «Охотники на привале», 1871 год

Нельзя обойти стороной и творчество легендарного Ивана Крамского. Стоит выделить картину «Русалки», где переплетается мифология русской деревни и творчество Николая Гоголя. И. Н. Крамской, «Русалки», 1871 год

Легендарных произведений на выставке было действительно множество. Они произвели впечатление не только на обычную публику, но и на критиков. Вот как резюмировал выставку критик Владимир Васильевич Стасов:

«Ко всему нами сказанному можем прибавить только одно: дай бог, чтоб таких выставок было ещё много у нас впереди и чтоб круг художников, примыкающих к первоначальному зерну Товарищества, с каждым годом всё только расширялся.

Мы не сомневаемся, много тысяч людей перебывает на нынешней выставке, и твёрдо уверены, что большинство будет всякий раз заходить и в соседнюю залу, где на выставке учеников Академии красуется чудесная программа г. Репина: «Воскрешение Иаировой дочери», окружённая целой толпой талантливых товарищей. Нас бесконечно порадовало то, что и на этой выставке всё, что только было хорошего и примечательного, в первые же дни раскуплено. Кажется, нынче художникам жаловаться на публику — просто грех».

После Петербурга выставка переехала в Москву, затем в Киев и Харьков. В дальнейшем выставки передвижников проводились ежегодно во многих городах России, а последняя, 48‑я, состоялась в Москве в 1923 году.

Итоги первой выставки

Итоги первой выставки передвижников были воистину впечатляющими. Огромное количество зрителей, новые образы и идеи в русской живописи, близость художников с обществом. Передвижники действительно стали новаторами в искусстве Российской империи. Если раньше выставки проводились преимущественно в столице и были доступны только знати, то теперь произведения искусства стали доступны провинции. Художники видели огромную воспитательную функцию живописи и не рассматривали полотна как предметы декора. Картины, как и хорошие книги, помогали донести идеи авторов даже до неграмотного населения. Выставки проходили не только в больших и маленьких городах, но даже в деревнях.

На протяжении 1870‑х и 1880‑х годов деятельность Товарищества достигла наивысшего расцвета. Оно объединяло множество талантливых художников. В его состав в разное время входили: Перов, Крамской, Мясоедов, Маковский, Савицкий, Максимов, Прянишников, Ге, Саврасов, Шишкин, Куинджи, Дубовской, Васнецов, Поленов, Костанди, Пимоненко, Гун, Неврев, Репин, Суриков, Серов, Левитан, Ярошенко, Нестеров, Касаткин, Иванов, Позен, Андреев, Попов, Архипов, Бакшеев, Бялыницкий-Бируля и многие другие. В некоторых выставках передвижников участвовали Марк Антокольский, Василий Верещагин, Константин и Сергей Коровины, Филипп Малявин, Андрей Рябушкин, Сергей Волнухин, Сергей Конёнков и другие. Наследие «Товарищества передвижных художественных выставок» сделало огромный вклад в культуру России, а произведения художников стали памятниками искусства.

Егор Тодыков

https://vatnikstan.ru/culture/pervaya-vystavka-peredvizhnikov/