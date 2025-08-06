Хороший надлом

В выпуске газеты «Диапазон» от 22 мая текущего года был проведен опрос на тему «Как защититься от интернет-мошенников?». Пятеро человек ответило, что против мошенников должны бороться правоохранительные органы, а не сами граждане, а один человек прямо ответил: «Люди имеют право быть наивными».

Хорошо, что среди респондентов не нашлось людей считающих, что ответственность за интернет-мошенничество лежит на самих жертвах, так как всего каких-то лет пять назад подобное мнение доминировало в обществе.

И сам факт того, что сам вопрос «Как защититься от Интернет- мошенников?» общественное сознание переадресовывает с отдельных граждан на государство. Люди понимают, что, какими бы умными не были отдельные граждане, но против мошенников-профессионалов они могут бороться лишь любительски. Ну нет у всех людей возможности каждый день тренироваться, отрабатывать навыки борьбы. Люди заняты работой, хобби, повседневными заботами, т.е. жизненными хлопотами. Борьбой против мошенников должны заниматься профессионалы.

Правы и те, кто считает, что надо лишать банки лицензий за выдачу информации о клиентах мошенникам. А чтобы банкиры поняли, что за них взялись всерьёз – необходимо провести пару максимально громких уголовных процессов (показательную «порку»). Однако правоохранительные органы занимаются этим крайне вяло, не охотно, без энтузиазма. Потому, что чиновники заинтересованы в том, чтобы простые граждане думали, будто их защита от мошенников – не проблема государства. И дело совсем не в лени полицейских и даже не в коррупционном их сговоре с мошенниками. Всё гораздо хуже – им надо культивировать в людях недоверие друг к другу. Именно оно объективно выгодно нашему господствующему классу – буржуазии.

На самом деле, если пролетарии не доверяют друг другу, то такое настроение переходит и на членов коллектива. Рабочие в коллективе перестают доверять друг другу. Недоверие внутри коллектива ослабляет его сплоченность. В таких условиях они не организуются в самостоятельный профсоюз, не организуют забастовку с самыми примитивными экономическими требованиями.

Страх за личную безопасность отвлекает людей от политической активности и критики системы. Если человек беспокоится о своей безопасности, он, чаще всего, не думает о политике, о несправедливости строя, о его неразумности, о том, как и на что его сменить. Ему просто не до этого. Это тоже выгодно буржуазии и прислуживающему ей чиновничеству.

Конечно, прислужники буржуа внушают людям, будто потерпевшие от мошенников сами виноваты, что проявили излишнюю доверчивость и беспечность. И внушают, конечно, не прямо в лоб – тогда бы сразу поняли, чьи уши торчат за пропагандой, а делают это завуалированно. Например, утверждают, что можно защититься от мошенников, но скрывают что для установки специальных приложений нужны определённые знания, умения и навыки, которыми обладают только профессионалы. И очень отрадно, что люди, как показал опрос, этому внушению сопротивляются.

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