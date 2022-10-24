Как подводник Александр Маринеско перевозил свой личный автомобиль «Опель» на борту подводной лодки

В жизни Александра Маринеско были не только героические подвиги, но и, к слову сказать, безрассудные поступки. Чего только стоит тот случай, когда Александр Иванович умудрился на борту вверенной ему подводной лодки С-13 переправить из порта в порт свой личный автомобиль «Опель». Что тут скажешь? В этом весь Маринеско! Александр Маринеско

Дочитайте статью до конца, и вы узнаете все подробности.

Доподлинно известно, что все без исключения командиры подводных лодок за потопленные вражеские суда получали не только высокие правительственные награды, но и довольно крупные денежные вознаграждения.

Так, находясь в финском порту Ханко, А.И. Маринеско был премирован внушительной денежной суммой за уничтожение немецких транспортов. Складывать деньги в кубышку или везти их домой не было никакого смысла, так как они были финскими. Ну что на них в СССР купишь?

После недолгих раздумий Александр Иванович приобрел себе новенький автомобиль «Опель» - вещь по тем временам просто шикарная!

Вот как тот случай описывала в одном из своих интервью дочь Александра Маринеско Элеонора Маринеско:

«По возвращении с рейда моряков отпустили в увольнение. Ушел на берег и отец. Увольнительная заканчивалась в 20.00. Без двух минут восемь отца еще не было. Офицеры экипажа заволновались: снова будут разбирательства и наказания. Как вдруг ворота базы распахиваются, и на блестящем роскошном лимузине, за рулем которого сидит очаровательная блондинка, въезжает Александр Маринеско. Все, кто видел эту картину, потеряли дар речи. Машина остановилась. Отец как ни в чем не бывало вышел, подал руку даме, проводил блондинку до ворот базы и, усевшись за руль, подкатил к самому пирсу». Офицеры экипажа заволновались: снова будут разбирательства и наказания. Как вдруг ворота базы распахиваются, и на блестящем роскошном лимузине, за рулем которого сидит очаровательная блондинка, въезжает Александр Маринеско. Все, кто видел эту картину, потеряли дар речи. Машина остановилась. Отец как ни в чем не бывало вышел, подал руку даме, проводил блондинку до ворот базы и, усевшись за руль, подкатил к самому пирсу».

Что все это значит?

На вопрос сослуживцев, что все это значит? Маринеско ответил, что на премиальные деньги купил себе автомобиль. Директор магазина был настолько рад неожиданной продаже, что попросил свою дочь, ту самую очаровательную блондинку, проводить покупателя до дома. В случае с Александром Ивановичем - до пирса.

Автомобиль был действительно хорош! И даже когда командиру подводной лодки С-13 Александру Маринеско был отдан приказ перебазироваться из финского Ханко в советский город Лиепаю, тот он ни за что не захотел расставаться с машиной.

По словам сослуживцев Маринеско, вся эта движуха с перегоном была задумана только с одной целью, заставить прославленного командира оставить свой автомобиль на берегу, т.к. кто из высшего руководства положил на него глаз.

Но Маринеско нашел простое решение. Под покровом ночи он загнал свой «Опель» на борт подводной лодки, а матросы намертво закрепили его около рубки. Александр Маринеско с экипажем

Сделать ночной переход до Лиепаи, сгрузить автомобиль и вернуться под утро обратно в Ханко оказалось для моряков «проще пареной репы».

На следующий день А. Маринеско доложил вышестоящему руководству, что лодка к переходу готова.

Каково же было удивление недоброжелателей Маринеско, когда те увидели его «Опель» на пирсе в Лиепае. Естественно вопросов никто задавать не стал.

Хотел бы я посмотреть на эту «картину маслом».

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

5 мая 1990 года Александру Ивановичу Маринеско было присвоено звание Герой Советского Союза (посмертно). Медаль "Золотая звезда" № 11617)

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