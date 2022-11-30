Территория Героев...(54)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/21979 https://t.me/mod_russia/22011 https://t.me/mod_russia/22061 https://t.me/mod_russia/22119 https://t.me/mod_russia/22164 https://t.me/mod_russia/22166 https://t.me/mod_russia/22176

«Был обычный день, обычная работа», — так скромно и просто старший наводчик орудия 2С3 «Акация» ефрейтор Вячеслав Дударев рассказывает о боевой задаче, за выполнение которой он был награждён медалью «За боевые отличия» (См. видео по ссылке).

Его главная мотивация для участия в СВО — защита мирных людей. Вячеслав говорит, что за это местные жители на освобождённых территориях часто благодарят наших бойцов.

https://t.me/mod_russia/21939 В своем самом первом бою старлей Федор Малыгин поднял бойцов в атаку. Парни сразу же сориентировались и одолели противника.

Фёдор награждён медалью "За отвагу".

Русский десантник — это многое значит! В видео (см. по ссылке) молодой офицер рассказывает о своих буднях на Украине.

https://t.me/mod_russia/22015 Майор Антон Можара, начальник штаба батальона связи, награжден медалью Жукова.

Подразделения под его руководством разворачивают и поддерживают стабильную работу узлов связи. И даже в сложных боевых условиях, когда противник подавляет сигналы управления, обеспечивают обмен информацией, доведение боевых распоряжений, передачу разведданных и координат для нанесения ударов по врагу (См. видео по ссылке).

https://t.me/mod_russia/22067 Нина Егоршина — начальник аппаратной связи П-260. В спецоперации она участвует с первых дней, и сейчас её экипаж продолжает выполнять боевые задачи.

Быть военнослужащей — значит хладнокровно выполнять приказ, несмотря на риск для жизни. Об этом помнят и женщины, которые наравне с мужчинами участвуют в СВО (Обязательно смотрите видео по ссылке).

За мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях, Нина Егоршина награждена медалью Жукова.

https://t.me/mod_russia/22102 Майор Евгений Жданов руководит дивизионом зенитных ракетных комплексов войсковой ПВО «Бук-M3». «Буки» способны перехватить практически все известные на сегодня аэродинамические цели — это и самолёты, и ракеты иностранных систем залпового огня, которыми противник бьёт и по нашим военным, и по мирным жителям.

За доблестную работу майор Жданов награждён медалью Жукова.

Он признаётся, что рад получить эту награду именно на передовой. Почему? См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/22169 Несмотря на полученное ранение руководил подразделением в бою.

«При развертывании огневой позиции, я на головной машине подорвался на мине. Во фланг колонне выдвинулся противник, начал производить обстрел из боевых разведывательных машин десанта с заранее подготовленных огневых точек пулеметным огнем».

Несмотря на ранение, командир минометной батареи продолжил руководить своим подразделением в бою.

«Было посечено лицо, получил контузию и загорелся. После того как пришел в себя, смог организовать личный состав и развернуть огневую позицию, и начал поддерживать огнем наши мотострелковые подразделения».

Минометная батарея смогла переломить ход боя: бойцы подбили две единицы техники противника, заставив их прекратить огневое воздействие.

За мужество, самоотверженность и грамотное руководство подразделением старший лейтенант Александр Шелухин награжден орденом Мужества.

https://t.me/mod_russia/22120 Нейтрализовал диверсионно-разведывательную группу противника

Старший лейтенант Рустам Баширов выполнял задачу по оборудованию переднего края обороны позиций батальонной тактической группы.

В ходе выполнения задачи он заметил диверсионно-разведывательную группу противника, которая двигалась в направлении оборонительных рубежей наших подразделений. Быстро сориентировавшись в ситуации, Рустам отдал приказ подчинённым остановить группу противника.

Четкие и грамотные приказы старшего лейтенанта Баширова способствовали быстрой нейтрализации диверсионно-разведывательной группы противника, в итоге было уничтожено 13 националистов.

В ходе наступления противника установленные ротой Рустама Баширова инженерные сооружения затрудняли и останавливали движение техники и живой силы противника.

В результате проявленного мужества, отваги и героизма была предотвращена возможность подхода противника на дистанцию открытия прямого огня и поражения личного состава, занятия более выгодных позиций подразделениями противника.

https://t.me/mod_russia/21947 Нанёс сосредоточенный удар во фланг и создал брешь в обороне противника

Подполковник Евгений Артамонов, действуя в составе батальонной тактической группы российских войск, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов, организовавших эшелонированную оборону на подступах к поселку.

Умело руководя действиями подчиненных и учитывая условия местности, Евгений принял решение нанести сосредоточенный удар во фланг противника.

Несмотря на превосходящие силы боевиков, в ходе боев подчиненными подполковника Артамонова были уничтожены два опорных пункта, боевая машина пехоты и более 15 националистов.

Благодаря умелому руководству вверенным личным составом, профессионализму и опыту подполковника Евгения Артамонова, а также слаженным действиям его подчиненных, в оборонительных редутах противника была создана брешь, что позволило развить наступление и освободить населенный пункт.

https://t.me/mod_russia/21984

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Дунаев Ярослав Ярослав Германович Дунаев (13.05.2000 — 31.08.2022)

Погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на Украине.

https://zpobeda.ru/yaroslav-dunaev/

Доброволец Крюков Анатолий В Мурашах простились с Анатолием Крюковым — бойцом батальона «Вятка» погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

Анатолий Юрьевич Крюков родился в 1982 г. в городе Мураши в многодетной семье. Окончил школу №2 г. Мураши и ПТУ, после чего, в 2000 г. ушёл в армию. Демобилизовавшись сержантом в 2002 г. Анатолий вернулся на родину. Анатолий Юрьевич трудился на предприятиях железнодорожного транспорта и лесопромышленного комплекса.

В 2019 году поступил на работу в ООО «Мурашинский фанерный завод», получил специальность вентилевого гидравлического пресса. Руководство предприятия и коллеги отзываются о нем, как о трудолюбивом и ответственном работнике, который был готов прийти на помощь в любую минуту. В 2022 году его имя по ходатайству администрации завода занесено на районную Доску Почета.

В августе 2022 г. Анатолий Крюков добровольцев, в рядах батальона «Вятка» отправился в зону боевых действий.

https://zpobeda.ru/anatolij-krjukov/

Мойсеев Николай На Урале похоронили мобилизованного Николая Мойсеева, погибшего в боях под Лиманом

Мужчина родился в Нефтеюганске. После школы и училища пошел в армию, где служил в Шалинском районе Чечни. Затем устроился работать на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, сменил профессию на строителя и обзавелся семьей.

Повестка уральцу пришла в сентябре.

У него остались жена и двое детей.

https://zpobeda.ru/nikolaj-mojseev/

Гвардии подполковник Никулин Сергей В ходе проведения СВО на территории Украины пал смертью храбрых начальник по связи заместитель начальника штаба 76 Гвардейской Десантно-Штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Гвардии подполковник Никулин Сергей Леонидович.

Он отдал службе более 28 лет.

С первых дней проведения СВО Подполковник Никулин Сергей Леонидович принимал участие, проявляя профессионализм и отвагу.

Так же участвовал в специальной операции в Сирийской Арабской республике и контртеррористической операции в Чеченской республике.

За Мужество и Героизм проявленные при выполнении воинского долга указом Президента Российской Федерации награжден Орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/nikulin-sergej/

Ефрейтор Караваев Алексей Алексей Караваев – ефрейтор, командир машины, служил в одной из военных частей, дислоцирующихся в Камышине.

Погиб 4 сентября 2022 года.

Двигаясь в составе колонны тактической группы бригады, в районе поселка Христофоровка, принял решение на увод от столкновения с основной колонной потерявшего управления автомобиля.

Алексею было 25 лет.

В спецоперации по освобождению ЛНР и ДНР он участвовал с самого ее начала. Был одним из участников боевых действий по освобождению населенного пункта Попасная.

Информация получена от мамы Алексея

Военнослужащий Ризатдинов Леонид Ризатдинов Леонид родился 25.02.1998 г. в городе Рязани.

За время прохождения службы, Леонид многократно выполнял боевые и специальные задачи, проявляя при этом мужество и героизм.

В семье он был единственным любящим и любимым сыном. Он был чень эрудированным, отзывчивым, добродушным, ответственным, защитником слабых. У Леонида была любимая девушка, они мечтали создать семью, иметь троих детишек и любить друг друга всю жизнь. Леонид был хорошим товарищем и среди сослуживцев, и среди одноклассников. Всегда был готов прийти на помощь.

Леонид Героически погиб в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, в неравном бою с диверсионно-разведывательной группой противника.

За проявленный героизм награждён Орденом Мужества (посмертно) указом Президента Российской Федерации.

https://zpobeda.ru/rizatdinov-leonid/

Софуев Хомиджон В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб уроженец Ивановской области Хомиджон Софуев.

Сапер взвода инженерных заграждений Хомиджон Голибович Софуев проходил военную службу по контракту в другом регионе. За проявленные при исполнении воинского долга героизм и отвагу представлен к награждению орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/homidzhon-sofuev/

Младший сержант Епимахов Юрий Младший сержант Епимахов Юрий Сергеевич, 1-го января 1993 года рождения.

Заместитель командира боевой машины — наводчик-оператор 2 мотострелкового взвода 1 мотострелковой роты мотострелкового батальона воинской части 87441, погиб 5го ноября 2022 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции в ЛНР, село Чернопоповка.

Светлая память воину и соболезнования его родным.

https://zpobeda.ru/epimahov-jurij/

Младший сержант Гуня Александр В ноябре ушёл из жизни младший сержант Гуня Александр Александрович. Союзовец, окончивший 9 классов в кадетском корпусе. Был прапорщиком МЧС, но по зову сердца выбрал службу в рядах Воздушно-десантных войск.

Александр принимал участие в специальной военной операции, с доблестью и честью прошёл свой боевой путь от Гостомеля до Попасной.

При проведении операции был награждён медалью "За отвагу".

В ходе боевых действий выносил из под огня противника раненых товарищей, оказывал им помощь и сам же доставлял в безопасное место. В одном из штурмов получил ранение, но продолжил вести бой, не покинул подразделение.

Был тяжело ранен в период боев в районе Попасной (ЛНР) и долгое время провел в военном госпитале.

https://vk.com/wall-210977916_36584

Сержант Гоношвили Роман Гоношвили Роман Валентинович родился 6 мая 1990 года, в селе Новоильинск Заиграевского района.

В 2020 году принимал участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики. Роман является ветераном боевых действий. Приказами Министра обороны РФ награждён медалями.

16 мая 2022 года во время специальной военной операции на территории Украины, выполняя боевую задачу, в результате артиллерийского обстрела был ранен и доставлен в больницу. Получив ранение, несовместимое с жизнью, скончался 17 мая 2022 года.

Указом Президента за проявленный героизм, мужество и отвагу, при выполнении гражданского и воинского долга, сержант награждён орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/gonoshvili-roman/

Старший лейтенант Крынин Александр В Воронеже открыли мемориальную доску в память о погибшем в ходе спецоперации Герое России Александре Крынине.

Старший лейтенант Александр Крынин принимал участие в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Во время штурма боевиками ВСУ 25 марта села Малая Рогань Харьковской области офицер уничтожил до десяти украинских военнослужащих и нанес огневое поражение бронемашине пехоты. В результате действий военнослужащего наступление противника было отброшено. Спустя три дня, 28 марта, выходя из окружения, герой с помощью ручных гранат и личного оружия поразил еще двух солдат ВСУ, но получил осколочные ранения, не совместимые с жизнью.

Указом президента России Александр Крынин награжден званием Героя России (посмертно).

https://zpobeda.ru/aleksandr-krynin/

Лейтенант Вернигор Антон Погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО.

Командир взвода морской пехоты лейтенант Антон Вернигора погиб при зачистке лесополосы возле Павловки. Его взводу была поставлена задача двигаться вдоль лесопосадки, досмотреть её и в случае обнаружения противника – уничтожить его. В ходе зачистки Антон первым обнаружил опорный пункт ВСУ и вовремя подал команду подчинённым на открытие огня.

Когда командование ВСУ осознало, что в лесопосадке находятся морпехи, уничтожившие их опорный пункт, противник нанёс артиллерийский удар по лесополосе. Один из снарядов разорвался рядом с Антоном. Спасти его не удалось.

За отвагу и самоотверженность лейтенант Вернигора Антон Олегович награждён орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/anton-vernigor/

Доброволец Новиков Александр Казак погиб смертью храбрых.

Лейтенант Александр Владимирович Новиков служил в разведывательном батальоне 90-й гвардейской танковой дивизии. Александр проходил службу по контракту, на спецоперации был с 20 сентября.

Погиб в Херсонской области при выполнении боевой задачи в составе разведгруппы из 4 человек. Задачу выполнили. В ходе боя уничтожили танк противника. Двое выживших вынесли тела двух погибших.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/aleksandr-novikov/

Гвардии ефрейтор Иванов Дмитрий В спецоперации на Украине погиб гвардии ефрейтор Иванов Дмитрий Викторович. 9 августа ему исполнилось бы 22 года…

Дима pодилcя 9 aвгycтa 2000 гoдa в Kлюeвке. Первые классы окончил в Клюевской школе, потом перевёлся в Танхойскую школу-интернат. В 2017 году поступил в Иpкyтcкий гocyдapcтвeнный yнивepcитeт пyтeй cooбщeния, а с третьего курса ушёл в армию. Отслужив срочную, остался на контрактную службу.

Служить в Кяхте Диме нравилось. Общительный, коммуникабельный, ответственный, он приобрёл в армии много друзей. Это было настоящее боевое братство.

Спoкoйный, ypaвнoвeшeнный, тактичный, дoбpoжeлaтeльный, пpeкpacнo лaдил c oднoклaccникaми, пeдaгoгaми, сослуживцами, командирами.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Дмитрий представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

https://dzen.ru/media/id/5c49688678e51100ad6217d8/v-kliuevke-prostilis-s-gvardii-efreitorom-ivanovym-dmitriem-pogibshim-na-specoperacii-v-ukraine-62e1ea0f05ff6b7359a4d765

Военнослужащий Анфимов Сергей Анфимов Сергей Николаевич

04.01.1994-04.11.2022г.

Погиб при выполнении боевой задачи на территории ДНР.

https://zpobeda.ru/anfimov-sergej/

Военнослужащий Новиков Евгений Новиков Евгений Александрович 11.05.1977 г.р

Проживал в городе Йошкар-Оле.

Погиб при исполнении служебных обязанностей на территории Луганской Народной Республики 29.10.2022 г.

Награжден государственной наградой — посмертно.

Остались родители, жена и двое детей.

https://zpobeda.ru/novikov-evgenij/

Военнослужащий Марков Александр В Βышнeвoлoцкoм гopoдcкoм oкpугe пpocтилиcь c вoeннocлужaщим, пoгибшим в хoдe cпeцoпepaции нa тeppитopии Укpaины, Александром Μapкoвым.

Β 2002-м был пpизвaн в pяды Рoccийcкoй Аpмии, зaтeм пpoдoлжил cлужбу пo кoнтpaкту. Πpинимaл учacтиe в бoeвых дeйcтвиях в Чeчeнcкoй Рecпубликe.

В июнe этoгo гoдa oн oтпpaвилcя нa вoeнную cлужбу пo кoнтpaкту. Служил в дoлжнocти cтapшeгo paдиoтeлeфoниcтa-гpaнaтoмeтчикa 2-й тaнкoвoй poты. Тpaгичecки пoгиб пpи выпoлнeнии бoeвoгo зaдaния в Χapькoвcкoй oблacти.

Πocмepтнo нaгpaждeн opдeнoм Μужecтвa РΦ.

https://zpobeda.ru/aleksandr-markov/

Военнослужащий Гордеев Александр В Матвеевском районе простились с Александром Гордеевым, погибшим во в ходе специальной военной операции на Украине.

Уроженец села Емельяновка, родился в 1984 году. Закончил Емельяновскую среднюю школу в 2001 году. Трудовую деятельность начал в АО «Кинельское» штурвальным комбайнера.

В ноябре 2002 года был призван на срочную службу. Служил в Белгороде, где в учебной части получил профессию крановщика. Продолжил службу в г. Энгельс в войсках военно-воздушных сил России, демобилизовался в 2004 году.

Работал вахтовым методом на Севере, в Москве.

6 сентября 2022 года добровольно подписал контракт на службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, после чего был направлен на территорию Украины для выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции. Службу проходил в должности заместителя помощника командира по эвакуации. Погиб 22 октября 2022 года.

Женат, имеет двоих детей.

https://zpobeda.ru/aleksandr-gordeev-2/

Герус Игорь Герус Игорь Викторович

18.03.1973

Погиб н-п Майорск

25.11.2022

https://zpobeda.ru/igor-gerus/

Младший сержант Каргапольцев Иван Младший сержант Каргапольцев Иван Владимирович.

Погиб во время военной спецоперации на территории Украины.

Ему было 28 лет. Иван Владимирович родился в с. Кабанск 1 декабря 1993 г.

Иван участвовал в проведении контртеррористической операции на территории Сирийской Арабской Республики, за что Приказом Министерства обороны награжден медалью «Участник военной операции в Сирии».

Каргапольцев Иван Владимирович трагически погиб в неравном бою при выполнении специальной операции по демилитаризации Украины.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Иван награжден орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/ivan-kargapolcev/

Младший лейтенант Тубаров Рауф Житель Чистоозерного района Новосибирской области погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Рауф Тубаров был командиром мотострелкового взвода.

Ему был 41 год.

https://zpobeda.ru/rauf-tubarov/

Военнослужащий Киньябузов Талгат В Башкирии простились с погибшим мобилизованным Талгатом Киньябузовым

Талгат родился 13 декабря 1995 года в селе Верхнеиткулово Ишимбайского района.

С будущей женой Аделиной встречались год, перед тем как Талгата призвали на СВО.

Встретил свою любимую, потом буквально перед объявлением мобилизации они узнали, что ждут ребенка. Расписаться паре не удалось, решили пожениться в Пензе, где погибший проходил боевое слаживание.

В Пензенском ЗАГСе они расписались, она успела фамилию поменять. Вся деревня его ждала.

И мама, и сестра Талгата помнят его как примерного сына и лучшего на свете брата.

https://zpobeda.ru/talgat-kinyabuzov/

Военнослужащий Рoмaшoв Πaвeл Κуpянин Πaвeл Рoмaшoв пoгиб в хoдe СΒО нa Укpaинe.

Рoднoe ceлo Πaвлa – Πoлитoтдeл Γлушкoвcкoгo paйoнa. Здecь oн зaкoнчил шкoлу, пpoвёл дeтcтвo и юнocть. Πaвeл был цeлeуcтpeмлeнным чeлoвeкoм, гoтoвым вceгдa пpийти нa пoмoщь, oтзывaютcя o нём зeмляки.

Βo вpeмя бoeвых дeйcтвий нa Укpaинe cлужил в paзвeдывaтeльнoм бaтaльoнe, кoмaндoвaл oтдeлeниeм взвoдa.

Πaвeл пoгиб пpи иcпoлнeнии вoинcкoгo дoлгa.

У вoинa ocтaлиcь жeнa, дoчь, poдитeли.

https://zpobeda.ru/avel-romashov/

Доброволец Тишковец Алексей В станице Богучанская Красноярского края простились с казаком-добровольцем

Алексей Тишковец 25 апреля убыл из Красноярского края добровольцем на специальную военную операцию по освобождению Донбасса от фашистов и националистов.

Исполняя свой гражданский, воинский и медицинский долг по спасению раненных солдат ВС РФ, ЛНР и ДНР.

1 сентября 2022 года он погиб.

По словам родной сестры Анастасии — Алексей после первого ранения в мае не поехал долечиваться, а начал обучать солдат по самоспасанию во время ранения на поле боя. Вёл практические занятия, чем спас ещё больше жизней.

https://zpobeda.ru/aleksej-tishkovec/

Доброволец Афонасьев Сергей В поселке Черноречье Оренбургского района простились с погибшим в зону СВО на Украине казаком Сергеем Афонасьевым.

Сергей Афонасьев принял казачью присягу и ступил в ряды Оренбургского казачьего войска. В сентябре этого года он отправился защищать Донбасс в рядах подразделения добровольцев.

Оренбуржец погиб под Красным Лиманом от разрыва мины. При обороне города он попал под минометный обстрел.

https://zpobeda.ru/sergej-afonasev/

Казак Полковников Николай (Кузнец) В поселок Ахтырский Николай Полковников со своей семьей приехал из Самарской области в 2007 году. О казаках до 15 лет знал только по книгам, в марте он поехал принимать участие в специальной операции.

– За что получили награду?

– В Херсонской области держали оборону, чтобы не было прорыва. Вдруг вышел танковый взвод – три танка. Я был оператором противотанкового ракетного устройства «Фагот», уничтожил танки противника, не дав им прорвать оборону. За это был представлен к награде. В бою получил ранение в паховую область, осколок задел область кишечника. Но операцию сделали, сейчас готовлюсь ко второй, а затем – реабилитация.

За проявленный героизм Николай был награжден Георгиевским крестом IV степени.

Позывной героя — Кузнец, в мирное время он был кузнецом, во время операции остался прикрывать ребят, сам погиб, отдал свою жизнь за других.

https://zpobeda.ru/nikolaj-polkovnikov/

Гвардии сержант Куклин Петр Гвардии сержант Куклин Петр Дмитриевич

Родился 30.08.1987г.р. — 09.11.2022г погиб.

Награжден Орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/kuklin-petr/

Красиков Владимир В ходе спецоперации на Украине героически погиб Владимир Красиков.

Владимир родился 21 апреля 1992 года, проживал в поселке «Зверосовхозе“ Республики Бурятия, был старшим из многодетной семьи (пятеро детей).

В рассвете сил героически погиб, защищая рубежи нашей Родины.

Остался маленький сын.

Герою было всего 30 лет.

https://zpobeda.ru/vladimir-krasikov/

Военнослужащий Будник Виталий «Соловей» Будник Виталий Сергеевич (13.12.1999) из Донецка. Вступил в Народную милицию ДНР под позывным «Соловей».

Погиб 14 ноября 2022 во время Освободительного похода.

https://yadocent.livejournal.com/1512797.html

Рядовой Антоновский Илья В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Республики Коми – рядовой Илья Максимович Антоновский.

Илья Максимович родился в Сыктывкаре.

С 2022 года проходил военную службу по контракту в посёлке Каменка Ленинградской области в должности наводчика танка.

https://zpobeda.ru/ilya-antonovskij/

Липин Βитaлий Βитaлий Липин пoгиб в peзультaтe выпoлнeния бoeвoгo зaдaния в хoдe cпeцoпepaции нa Укpaинe.

Рoдилcя 30 июня 1986 гoдa.

Обучaлcя в ceмeнникoвcкoй шкoлe c 1992 пo 2003 гг.

Β пepиoд c нoябpя 2006 пo 2007 гг. пpoшeл cлужбу в apмии в дecaнтных вoйcкaх 106 Тульcкoй вoздушнo-дecaнтнoй дивизии.

Πocлe oкoнчaния cpoчнoй cлужбы, ocтaлcя cлужить пo кoнтpaкту в дecaнтных вoйcкaх г. Тулы.

Β мapтe 2022 был пpизвaн выпoлнить бoeвoe зaдaниe нa Укpaинe.

Пoгиб пpи выпoлнeнии cпeцoпepaции в ceлe Μaлaя Κaмышeвaхa Изюмcкoгo paйoнa Χapькoвcкoй oблacти.

Ηaгpaждeн Оpдeнoм Μужecтвa пocмepтнo.

https://zpobeda.ru/italij-lipin/

Гвардии младший сержант Воробьев Валерий В Севастополе простились с гвардии младшим сержантом запаса Валерием Николаевичем Воробьевым.

Валерий родился в Костроме, больше 10 лет прожил в Севастополе. В сентябре он решил стать добровольцем, чтобы участвовать в специальной военной операции на Украине. Не мог оставаться в стороне от происходящих событий.

Валерий погиб, защищая землю Запорожской области от украинских нацистов.

https://zpobeda.ru/valerij-vorobev/

Старший лейтенант Иванов Сергей В СВО погиб 31-летний старший лейтенант из Первомайского района Новосибирска

В зоне СВО он находился в первых дней.

Военный окончил Военный университет радиоэлектроники МО РФ. Перед отправкой на спецоперацию занимал должность помощника начальника разведки Алейской мотострелковой бригады.

Погибшего военного посмертно представили к ордену Мужества.

У Сергея остались жена, маленькие дочь и сын.

https://zpobeda.ru/sergej-ivanov/

Военнослужащий Вечерка Николай Во время спец. операции погиб военнослужащий по контракту 247 гвардейского десантно-штурмового полка г. Ставрополя Ставропольского края Вечерка Николай Анатольевич.

https://zpobeda.ru/vecherka-nikolaj/

Атаман Кучеров Алексей Во время спецоперации погиб атаман из отряда «Кубань»

В Кубанском казачьем войске сообщили о смерти 44-летнего Алексея Кучерова, атамана Петропавловского хуторского казачьего общества. В апреле он отправился в Донбасс в составе добровольческого отряда «Кубань». 5 октября он погиб в результате минометного обстрела. В ККВ уточняют, что он погиб за шесть дней до окончания контракта.

До участия в боевых действиях он возглавлял местное отделение «Юнармии». В 2015 году его избрали атаманом Петропавловского хуторского казачьего общества Лабинского отдела. А через пару лет — заместителем председателя районного совета ветеранов.

Сам Алексей Кучеров родился в Баку.

В 2000 году он окончил Военно-морской институт радиоэлектроники в Санкт-Петербурге.

Служил капитаном 3-го ранга на атомной подводной лодке в должности командира.

https://zpobeda.ru/aleksej-kucherov/

Доброволец Вильякайнен Петри Вильякайнен Петри Юхана 46 лет

г.Пиексямяки, Финляндия

https://zpobeda.ru/vilyakajnen-petri/

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