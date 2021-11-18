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Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово

Степановское-Волосово – усадьба княжеского рода Куракиных, она расположена в деревне Волосово Зубцовского района Тверской области, на левом берегу реки Шоши, правого притока Волги. По фамильному преданию, тверские вотчины принадлежали Куракиным с того времени, как Тверь была присоединена к Москве в начале XVI века.Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоМало кто знает про Куракиных. А еще это место удивительно тем, что этот исторический памятник, восстановливал за счет личных средств современный владелец.Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово

Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоСамый известный представитель княжеского рода Куракиных, Борис Иванович Куракин, был свояком Петра Великого: они были женаты на Лопухиных, родных сёстрах.Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоИ все последующие поколения Куракиных так или иначе были приближены к царским особам.

При Степане Борисовиче Куракине в 90-е годы 18 века началось строение данной усадьбы. Отсюда и название Степановское.Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоАрхитектурный план был составлен знаменитым зодчим Джакомо Кваренги. Строительством, ремонтными работами занимались затем несколько поколений семьи. Здесь был парк, пруды и даже готический замок для театральных постановок.

В 1918 году, после революции, усадьба была национализирована. Часть княжеских коллекций, архив и библиотеку передали в Тверь и Москву, при этом много было расхищено и погибло.

Постройки значительно пострадали во время Великой Отечественной войны, так как в этих местах шли сражения Ржевской битвы. Разрушения продолжились и в последующие годы, когда в усадьбе находилась психиатрическая больница. В 90-е годы 20 века лечебница переехала, а красивое классическое здание и усадебные постройки полностью пришли в упадок.Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоФото 2006 года (до реставрации) Владимира Биберина. Главный дом.Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово

 

Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоУсадьбу купил российский бизнесмен и меценат Сергей Васильев и начал восстанавливать её за свои деньги. Некоторая информация о Сергее Васильеве и о том, как он купил усадьбу. Оказалось, что сначала он взял ее в аренду. Ее стоимость оценивали тогда в 16 миллионов рублей. Сергей начал восстановление, вкладывал деньги и душу.Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоА когда он принял окончательное решение о покупке усадьбы, стоимость ее увеличилась почти в два раза, ведь она уже не была такой развалиной, как несколько лет назад. Получилось, что бизнесмен дважды заплатил за выполненные при аренде работы. Но тогда уже было понятно, что это дело его "затянуло", обратного пути не было.Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоСегодня усадьба принадлежит семье Васильевых, и по-прежнему ведутся восстановительные работы. Экскурсию часто проводит Маргарита, супруга Сергея Васильева. Она очень хорошо владеет историческим материалом, хотя и не является профессиональным экскурсоводом. По рассказам тех, кто там побывал рассказ хозяйки  эмоционален, очень содержателен и продолжается иногда дольше установленного времени. В увеличении времени экскурсии может оказаться и существенный минус: поскольку не хватает времени для прогулки по парку.

Семья Васильевых приобретает экспонаты, так или иначе связанные с княжеским родом Куракиных или с персонами, с которыми те общались. Воссоздана обстановка 18-19 веков. Удивительно, но владельцы усадьбы разрешают гостям садиться на стулья и диваны, листать старинные книги, которые лежат на полках.Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоРека Шоша

Основное здание построено в стиле раннего классицизма, который принято называть палладианским. В основе этого стилевого течения — античное наследие: следование композиционным принципам классической храмовой древнегреческой и римской архитектуры. Используются также достижения римского классицизма начала 16 века.Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоТропинка, ведущая от реки к усадьбе

Закладка главного дома в сельце Волосово состоялась между 1792 и 1798 годами. В июле 1805 года умер Степан Борисович, не успев достроить дом и имение. Сельцо Волосово и село Дорожаево с деревнями перешло брату Степана Борисовича — Александру Борисовичу, который в течение многих лет занимался благоустройством загородного поместья Надеждино в Пензенской губернии.Дворянское поместье в Тверской областиРодовое имение князей Куракиных

Александр Борисович принял решение достроить каменный барский дом в сельце Волосово, поскольку это имение располагалось неподалеку от обеих столиц. Но в связи с отъездом князя за границу работы продвигались медленно. В 1810 году только планировали построить кухню и ограду с каменными воротами, посадить сад и деревья.Дворянское поместье в Тверской областиУсадебный дом

Александр Борисович скончался в 1818 году, имение перешло к его племяннику Борису Алексеевичу Куракину (1783-1850 гг.). Именно при нем развернулись большие строительные работы: «…Невдалеке от барского дома он выстроил целый городок, с театром, каланчой, обелисками, шлагбаумами…»[1], активно благоустраивал парк и пруды.Дворянское поместье в Тверской областиВид на приусадебный парк

К югу от дома были поставлены два белокаменных обелиска с металлической оградой, которые были границей парадного двора и оформляли главный въезд на парадный двор перед домом. По центральной оси въезда на парадный двор, в южной части парка, напротив главного дома, воздвигли третий обелиск. Существует несколько версий установки этого обелиска: 
1. Он был поставлен князем Александром в память умершего брата Степана как трогательный знак дружеской привязанности в силу тех же вкусов пресыщенных людей конца XVIII века. 
2. В честь императора Александра I (1777-1825 гг.). 
3. В честь умершей собачки. Дворянское поместье в Тверской областиОбелиск напротив усадьбы    

За Александровским обелиском на одной оси с ним находился деревянный «готический замок», имевший сложную конфигурацию плана, башни, пинакли. К середине 1830-х годов строительство постепенно закончилось, а в последние годы жизни князя в усадьбе велись только ремонтные работы.    Дворянское поместье в Тверской областиПарадный въезд в поместье Куракиных

Три поколения Куракиных сформировали свое родовое поместье. При последнем из них усадьба приобрела романтический налет в духе 1830-х — 1840-х годов. Последующие поколения наследников никакого значительного строительства не вели, а лишь ограничивались ремонтными работами. При Алексее Борисовиче Куракине-младшем в 1863 году в северо-западном флигеле была устроена домовая церковь во имя святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.Дворянское поместье в Тверской областиИнтерьеры усадьбы

В 1873 году имение по наследству перешло к дочерям князя Елизавете Алексеевне (в замужестве Нарышкиной) и Александре Алексеевне (в замужестве Козен). Елизавета Алексеевна устроила в юго-восточном флигеле главного дома усадьбы Елизаветинскую общину, передав ей часть хозяйственных строений. «Готический замок», ставший ненужным, полностью разобрали. До Октябрьской революции в главном доме сохранялись княжеский архив, библиотека, коллекции картин, минералов.  Дворянское поместье в Тверской областиУсадебный интерьер

В 1918 году усадьба Куракиных была национализирована. Часть княжеских коллекций, архив и библиотеку передали в Тверь и Москву, при этом много было разграблено и погибло. Портретная галерея осела в Тверском краеведческом музее и не экспонировалась в полном составе вплоть до 2011 года.Дворянское поместье в Тверской областиВ интерьерах усадьбы встречаются и подлинные портреты

Сильно пострадала усадьба во время Великой Отечественной войны и в последующие годы. С начала 1960-х до середины 1990-х здесь размещалась психиатрическая больница. В 2005 г. главный дом сильно пострадал от пожара.   Дворянское поместье в Тверской областиПодлинные предметы в доме есть. Многие приобретены в Европе, некоторые на блошиных рынках

В XXI веке за восстановление заброшенного памятника культурного наследия взялся столичный финансист Сергей Васильев, который купил земельный участок на аукционе и полностью восстановил усадьбу Куракиных и облагородил прилежащие территории.Дворянское поместье в Тверской областиОдна из росписей на тему серии пейзажей Причетникова и Филимонова с видами усадьбы Надеждино (Пензенская область) чудом сохранилась

По словам нынешнего владельца усадьбы Куракиных — Сергея Васильева, основной этап восстановления, от проектирования до внутренней отделки и устройства английского парка, занял около восьми лет. Разбирая в вестибюле главного дома печь советской постройки, мы обнаружили кусок старой фрески. Найденный фрагмент оказался единственным сохранившимся с царской эпохи. В советские годы стены постоянно перекрашивали, а по этому кусочку удалось понять общую идею росписи вестибюля. Удивительным образом удалось разыскать в другом регионе пропавшие скульптуры львов, которые некогда располагались у парадных обелисков на въезде.Дворянское поместье в Тверской областиЛьвы вернулись в усадьбу совсем недавно, в конце 2012 года. Каменный лев на пилоне ворот

«Растёт художественная коллекция, преображаются парк и пруд. У нас появились конюшня, ферма и многое другое. Это проект длиною в жизнь. В Тверской области еще много заброшенных поместий  около 200. Конкуренции за них нет, потому что за каждым охранное обязательство, их нужно восстанавливать, тратить на это большие деньги. Таких энтузиастов, как я знаю, всего несколько человек. С одной стороны, дорого, это я уже понимаю. Но с другой  у нас масса богатых людей, которые строят себе дома, в которых нет ни идеи, ни смысла, на аналогичные суммы, а то и на большие, на маленьком клочке на Рублевке. Я не говорю уже о домах, которые покупают во Франции или Лондоне. Это вообще несравнимые деньги. Обидно. Всякий раз, когда я слышу, что кто-то купил себе дом за границей, в уме высчитываю, сколько бы усадеб он возродил», — отмечает С. Васильев.Дворянское поместье в Тверской областиПарковый фасад дома подобен дворовому, с той только разницей, что вместо четырехколонного портика среднюю часть дома украшает колонная полуротонда, образующая вверху широкую плоскую террасу

Если посчитать, сколько российские бизнесмены вложили в зарубежную недвижимость, то мы бы, наверное, всю Россию уже восстановили. Все мои знакомые уже посмеиваются, что я тронулся на этой теме  пропагандирую. Я в восстановление усадеб влюбился, поэтому, наверное, так с жаром рассказываю. И это точно не бизнес  прогоришь, потому что каждую усадьбу нужно прочувствовать», — считает владелец усадьбы Сергей Анатольевич Васильев.Дворянское поместье в Тверской областиВенецианский мост через реку Шошу, на берегу которой раскинулась красавица-усадьба

Усадьба Куракиных — это не только пример возрождения дворянского поместья и культурно-просветительский комплекс, это еще и уникальный, современный музей, который интересен всем: от мала до велика.  Дворянское поместье в Тверской областиГрот в приусадебном парке

При входе на территорию усадьбы отсутствует охрана, а вместо табличек «въезд запрещен — частная собственность» объявление с просьбой не мусорить. Стоимость входного билета 300 рублей. По усадьбе можно ходить сколько угодно, и не только рассматривать экспонаты, но и трогать, садиться в кресла, кружиться в танце и так далее, за посетителями не ходят по пятам смотрители, как это обычно бывает в музеях.Дворянское поместье в Тверской областиБеседка в приусадебном парке

Думается, поместье Куракиных представляет собой хороший пример восстановления дворянской усадьбы. Было бы неплохо, чтобы и другие усадьбы, пребывающие ныне в плачевном состоянии, стали историческими, рекреационными и культурными центрами. Важной чертой этих усадеб является и то, что они не разрушают природный ландшафт, в отличие от многих современных «фазенд», построенных в 1990-2000-хх годах. Хозяева последних, как известно, не торопятся открывать доступ в свои поместья, строить музеи и парки общего доступа.Дворянское поместье в Тверской областиУсадьба князей КуракиныхКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоВ экспозиции представлены карта и макет усадьбы.Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоВообще, для понимания - до покупки усадьбы Васильевым там многие годы были больница, психдом, санаторий и т.д., последние 5 лет дом стоял пустой и разрушался-расхищался. Так что это все - заново воссозданное.Стэнд с фотографиями в каком состоянии была усадьба.Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоДокументов, конечно, по усадьбе многоКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоИ картины, и гравюрыКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоВыпущены путеводители, лежат везде, красивые. Вот овальные коричневыеКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоОчень красивый макет, этого "готического замка", в котором был театр, сейчас нет, хотят воссоздаватьКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоМожно сфотографироваться с двумя "шаблями"!Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоИз сеней ведут в буфетнуюКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоЕдинственное, что сохранилось в доме не разграбленным - 200-летняя "черная" лестница. В доме еду не готовили, жарили-варили рядом в подсобном помещении, потом приносили укутанное и вот по ней поднимали на второй этаж.Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоКартинная галерея. Здесь все портреты напечатаны фотопринтом на холсте, оригиналы в Тверской галерее, Эрмитаже и т.д. Тут все КуракиныКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоЗа ней Голубая ротонда.Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоSic transit!Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоВот здесь виден почти весь дом - три основные большие части разделены ротондами и коридорами между нимиКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоВторая ротонда КраснаяКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоОт нее идет вторая картинная галереяКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоТут уже подлинники - гравюрыКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоКнязь Алексей Борисович Куракин был назначен верховным маршалом Печальной комиссии по погребению императора Александра I. Впервые за всю историю русского императорского двора его глава умер вдали от места, где ему предстояло быть погребенным, поэтому перед Печальной комиссией стояла основная задача: «распорядить всю церемонию с подобающим Царской особе уважением и составлять обряды тому сообразные, представить оные на высочайшее усмотрение» (Мария Лескинен, Романовы в дороге. Путешествия и поездки членов царской семьи по России и за границу). Куракин составил подробное руководство по доставке гроба с телом императора к месту погребения. а для тех, кто читать не умел, была издана вся церемония в картинках. Один экземпляр хранится в усадьбе.Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоОн находится в специальном цилиндрообразном футляре.Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово

Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоСобрана замечательная коллекция английских гравюр.Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоНа одной из гравюр запечатлен пожар, случившийся в 1810 году в Париже во время бала, который давал австрийский посол. Когда во время пожара началась паника, Александр Борисович Куракин, которого за пристрастие к украшениям и драгоценностям прозвали "бриллиантовым", был сбит с ног толпой. Защитой от высоких температур стал для князя его богато украшенный камзол.Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоКакие удивительные шахматы!Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово

Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоИдем на второй этажКрасоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Красивейшие люстры выполнены современными мастерами на одном из предприятий Тверской области.Красоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоКрасоты России. Усадьба Степановское-ВолосовоВышли на центральный балкон
Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Эти двери подлинные, с фирменной куракинской "гармошкой"
Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Стены пока просто расписаны "под оникс". Вот примерно так
Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Выйдя на улицу можно гулять где пожелаете.
Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Остатки сказочно прекрасного хоз.двора. Он тоже был сделан рыцарским замком. Сейчас осталась только эта арка, угол за ней заново построен
Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
С другой стороны парка Люкшинский пруд. Потому что речка Люкша
Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Гондола не на свадьбу :) Ребята сказали, что она была и в прошлый раз. На краю пруда прекрасный Венецианский мостик
Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Все очень мило. И нет заборов!
Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Он прекрасный
Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Вернулись к дому. Там какие-то загадочные подвалы
Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Розы прекрасные.
Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Еще раз весь дом на прощание
Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Так что со среды по воскресенье - пожалуйста!
Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово
Дом очень красивый, и сад,
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