Красоты России. Усадьба Степановское-Волосово

Степановское-Волосово – усадьба княжеского рода Куракиных, она расположена в деревне Волосово Зубцовского района Тверской области, на левом берегу реки Шоши, правого притока Волги. По фамильному преданию, тверские вотчины принадлежали Куракиным с того времени, как Тверь была присоединена к Москве в начале XVI века. Мало кто знает про Куракиных. А еще это место удивительно тем, что этот исторический памятник, восстановливал за счет личных средств современный владелец.

Самый известный представитель княжеского рода Куракиных, Борис Иванович Куракин, был свояком Петра Великого: они были женаты на Лопухиных, родных сёстрах. И все последующие поколения Куракиных так или иначе были приближены к царским особам. Самый известный представитель княжеского рода Куракиных, Борис Иванович Куракин, был свояком Петра Великого: они были женаты на Лопухиных, родных сёстрах.И все последующие поколения Куракиных так или иначе были приближены к царским особам.

При Степане Борисовиче Куракине в 90-е годы 18 века началось строение данной усадьбы. Отсюда и название Степановское. Архитектурный план был составлен знаменитым зодчим Джакомо Кваренги. Строительством, ремонтными работами занимались затем несколько поколений семьи. Здесь был парк, пруды и даже готический замок для театральных постановок.

В 1918 году, после революции, усадьба была национализирована. Часть княжеских коллекций, архив и библиотеку передали в Тверь и Москву, при этом много было расхищено и погибло.

Фото 2006 года (до реставрации) Владимира Биберина. Главный дом.

Постройки значительно пострадали во время Великой Отечественной войны, так как в этих местах шли сражения Ржевской битвы. Разрушения продолжились и в последующие годы, когда в усадьбе находилась психиатрическая больница. В 90-е годы 20 века лечебница переехала, а красивое классическое здание и усадебные постройки полностью пришли в упадок.

Усадьбу купил российский бизнесмен и меценат Сергей Васильев и начал восстанавливать её за свои деньги. Некоторая информация о Сергее Васильеве и о том, как он купил усадьбу. Оказалось, что сначала он взял ее в аренду. Ее стоимость оценивали тогда в 16 миллионов рублей. Сергей начал восстановление, вкладывал деньги и душу. А когда он принял окончательное решение о покупке усадьбы, стоимость ее увеличилась почти в два раза, ведь она уже не была такой развалиной, как несколько лет назад. Получилось, что бизнесмен дважды заплатил за выполненные при аренде работы. Но тогда уже было понятно, что это дело его "затянуло", обратного пути не было. Сегодня усадьба принадлежит семье Васильевых, и по-прежнему ведутся восстановительные работы. Экскурсию часто проводит Маргарита, супруга Сергея Васильева. Она очень хорошо владеет историческим материалом, хотя и не является профессиональным экскурсоводом. По рассказам тех, кто там побывал рассказ хозяйки эмоционален, очень содержателен и продолжается иногда дольше установленного времени. В увеличении времени экскурсии может оказаться и существенный минус: поскольку не хватает времени для прогулки по парку.

Семья Васильевых приобретает экспонаты, так или иначе связанные с княжеским родом Куракиных или с персонами, с которыми те общались. Воссоздана обстановка 18-19 веков. Удивительно, но владельцы усадьбы разрешают гостям садиться на стулья и диваны, листать старинные книги, которые лежат на полках. Река Шоша

Основное здание построено в стиле раннего классицизма, который принято называть палладианским. В основе этого стилевого течения — античное наследие: следование композиционным принципам классической храмовой древнегреческой и римской архитектуры. Используются также достижения римского классицизма начала 16 века. Тропинка, ведущая от реки к усадьбе

Закладка главного дома в сельце Волосово состоялась между 1792 и 1798 годами. В июле 1805 года умер Степан Борисович, не успев достроить дом и имение. Сельцо Волосово и село Дорожаево с деревнями перешло брату Степана Борисовича — Александру Борисовичу, который в течение многих лет занимался благоустройством загородного поместья Надеждино в Пензенской губернии. Родовое имение князей Куракиных

Александр Борисович принял решение достроить каменный барский дом в сельце Волосово, поскольку это имение располагалось неподалеку от обеих столиц. Но в связи с отъездом князя за границу работы продвигались медленно. В 1810 году только планировали построить кухню и ограду с каменными воротами, посадить сад и деревья. Усадебный дом

Александр Борисович скончался в 1818 году, имение перешло к его племяннику Борису Алексеевичу Куракину (1783-1850 гг.). Именно при нем развернулись большие строительные работы: «…Невдалеке от барского дома он выстроил целый городок, с театром, каланчой, обелисками, шлагбаумами…»[1], активно благоустраивал парк и пруды. Вид на приусадебный парк

К югу от дома были поставлены два белокаменных обелиска с металлической оградой, которые были границей парадного двора и оформляли главный въезд на парадный двор перед домом. По центральной оси въезда на парадный двор, в южной части парка, напротив главного дома, воздвигли третий обелиск. Существует несколько версий установки этого обелиска:

1. Он был поставлен князем Александром в память умершего брата Степана как трогательный знак дружеской привязанности в силу тех же вкусов пресыщенных людей конца XVIII века.

2. В честь императора Александра I (1777-1825 гг.).

3. В честь умершей собачки. Обелиск напротив усадьбы

За Александровским обелиском на одной оси с ним находился деревянный «готический замок», имевший сложную конфигурацию плана, башни, пинакли. К середине 1830-х годов строительство постепенно закончилось, а в последние годы жизни князя в усадьбе велись только ремонтные работы. Парадный въезд в поместье Куракиных

Три поколения Куракиных сформировали свое родовое поместье. При последнем из них усадьба приобрела романтический налет в духе 1830-х — 1840-х годов. Последующие поколения наследников никакого значительного строительства не вели, а лишь ограничивались ремонтными работами. При Алексее Борисовиче Куракине-младшем в 1863 году в северо-западном флигеле была устроена домовая церковь во имя святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Интерьеры усадьбы

В 1873 году имение по наследству перешло к дочерям князя Елизавете Алексеевне (в замужестве Нарышкиной) и Александре Алексеевне (в замужестве Козен). Елизавета Алексеевна устроила в юго-восточном флигеле главного дома усадьбы Елизаветинскую общину, передав ей часть хозяйственных строений. «Готический замок», ставший ненужным, полностью разобрали. До Октябрьской революции в главном доме сохранялись княжеский архив, библиотека, коллекции картин, минералов. Усадебный интерьер

В 1918 году усадьба Куракиных была национализирована. Часть княжеских коллекций, архив и библиотеку передали в Тверь и Москву, при этом много было разграблено и погибло. Портретная галерея осела в Тверском краеведческом музее и не экспонировалась в полном составе вплоть до 2011 года. В интерьерах усадьбы встречаются и подлинные портреты

Сильно пострадала усадьба во время Великой Отечественной войны и в последующие годы. С начала 1960-х до середины 1990-х здесь размещалась психиатрическая больница. В 2005 г. главный дом сильно пострадал от пожара. Подлинные предметы в доме есть. Многие приобретены в Европе, некоторые на блошиных рынках

В XXI веке за восстановление заброшенного памятника культурного наследия взялся столичный финансист Сергей Васильев, который купил земельный участок на аукционе и полностью восстановил усадьбу Куракиных и облагородил прилежащие территории. Одна из росписей на тему серии пейзажей Причетникова и Филимонова с видами усадьбы Надеждино (Пензенская область) чудом сохранилась

По словам нынешнего владельца усадьбы Куракиных — Сергея Васильева, основной этап восстановления, от проектирования до внутренней отделки и устройства английского парка, занял около восьми лет. Разбирая в вестибюле главного дома печь советской постройки, мы обнаружили кусок старой фрески. Найденный фрагмент оказался единственным сохранившимся с царской эпохи. В советские годы стены постоянно перекрашивали, а по этому кусочку удалось понять общую идею росписи вестибюля. Удивительным образом удалось разыскать в другом регионе пропавшие скульптуры львов, которые некогда располагались у парадных обелисков на въезде. Львы вернулись в усадьбу совсем недавно, в конце 2012 года. Каменный лев на пилоне ворот

«Растёт художественная коллекция, преображаются парк и пруд. У нас появились конюшня, ферма и многое другое. Это проект длиною в жизнь. В Тверской области еще много заброшенных поместий — около 200. Конкуренции за них нет, потому что за каждым охранное обязательство, их нужно восстанавливать, тратить на это большие деньги. Таких энтузиастов, как я знаю, всего несколько человек. С одной стороны, дорого, это я уже понимаю. Но с другой — у нас масса богатых людей, которые строят себе дома, в которых нет ни идеи, ни смысла, на аналогичные суммы, а то и на большие, на маленьком клочке на Рублевке. Я не говорю уже о домах, которые покупают во Франции или Лондоне. Это вообще несравнимые деньги. Обидно. Всякий раз, когда я слышу, что кто-то купил себе дом за границей, в уме высчитываю, сколько бы усадеб он возродил», — отмечает С. Васильев. Парковый фасад дома подобен дворовому, с той только разницей, что вместо четырехколонного портика среднюю часть дома украшает колонная полуротонда, образующая вверху широкую плоскую террасу

Если посчитать, сколько российские бизнесмены вложили в зарубежную недвижимость, то мы бы, наверное, всю Россию уже восстановили. Все мои знакомые уже посмеиваются, что я тронулся на этой теме — пропагандирую. Я в восстановление усадеб влюбился, поэтому, наверное, так с жаром рассказываю. И это точно не бизнес — прогоришь, потому что каждую усадьбу нужно прочувствовать», — считает владелец усадьбы Сергей Анатольевич Васильев. Венецианский мост через реку Шошу, на берегу которой раскинулась красавица-усадьба

Усадьба Куракиных — это не только пример возрождения дворянского поместья и культурно-просветительский комплекс, это еще и уникальный, современный музей, который интересен всем: от мала до велика. Грот в приусадебном парке

При входе на территорию усадьбы отсутствует охрана, а вместо табличек «въезд запрещен — частная собственность» объявление с просьбой не мусорить. Стоимость входного билета 300 рублей. По усадьбе можно ходить сколько угодно, и не только рассматривать экспонаты, но и трогать, садиться в кресла, кружиться в танце и так далее, за посетителями не ходят по пятам смотрители, как это обычно бывает в музеях. Беседка в приусадебном парке

Думается, поместье Куракиных представляет собой хороший пример восстановления дворянской усадьбы. Было бы неплохо, чтобы и другие усадьбы, пребывающие ныне в плачевном состоянии, стали историческими, рекреационными и культурными центрами. Важной чертой этих усадеб является и то, что они не разрушают природный ландшафт, в отличие от многих современных «фазенд», построенных в 1990-2000-хх годах. Хозяева последних, как известно, не торопятся открывать доступ в свои поместья, строить музеи и парки общего доступа. Усадьба князей Куракиных В экспозиции представлены карта и макет усадьбы. Вообще, для понимания - до покупки усадьбы Васильевым там многие годы были больница, психдом, санаторий и т.д., последние 5 лет дом стоял пустой и разрушался-расхищался. Так что это все - заново воссозданное.Стэнд с фотографиями в каком состоянии была усадьба. Документов, конечно, по усадьбе много И картины, и гравюры Выпущены путеводители, лежат везде, красивые. Вот овальные коричневые Очень красивый макет, этого "готического замка", в котором был театр, сейчас нет, хотят воссоздавать Можно сфотографироваться с двумя "шаблями"! Из сеней ведут в буфетную Единственное, что сохранилось в доме не разграбленным - 200-летняя "черная" лестница. В доме еду не готовили, жарили-варили рядом в подсобном помещении, потом приносили укутанное и вот по ней поднимали на второй этаж. Картинная галерея. Здесь все портреты напечатаны фотопринтом на холсте, оригиналы в Тверской галерее, Эрмитаже и т.д. Тут все Куракины За ней Голубая ротонда. Sic transit! Вот здесь виден почти весь дом - три основные большие части разделены ротондами и коридорами между ними Вторая ротонда Красная От нее идет вторая картинная галерея Тут уже подлинники - гравюры Князь Алексей Борисович Куракин был назначен верховным маршалом Печальной комиссии по погребению императора Александра I. Впервые за всю историю русского императорского двора его глава умер вдали от места, где ему предстояло быть погребенным, поэтому перед Печальной комиссией стояла основная задача: «распорядить всю церемонию с подобающим Царской особе уважением и составлять обряды тому сообразные, представить оные на высочайшее усмотрение» (Мария Лескинен, Романовы в дороге. Путешествия и поездки членов царской семьи по России и за границу). Куракин составил подробное руководство по доставке гроба с телом императора к месту погребения. а для тех, кто читать не умел, была издана вся церемония в картинках. Один экземпляр хранится в усадьбе. Он находится в специальном цилиндрообразном футляре.

Собрана замечательная коллекция английских гравюр. На одной из гравюр запечатлен пожар, случившийся в 1810 году в Париже во время бала, который давал австрийский посол. Когда во время пожара началась паника, Александр Борисович Куракин, которого за пристрастие к украшениям и драгоценностям прозвали "бриллиантовым", был сбит с ног толпой. Защитой от высоких температур стал для князя его богато украшенный камзол. Какие удивительные шахматы!

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