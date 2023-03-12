День в истории. Последний советский безработный

Мы из Советского Союза

Руины более развитой цивилизации

13 марта 1930 года закрылась Московская биржа труда. Последнее направление на работу было выдано слесарю Михаилу Шкунову. Советский Союз стал первой в мире страной, покончившей с безработицей.

Из советского диафильма для детей 1963 года о забытых словах и понятиях: Советские плакаты: https://maysuryan.livejournal.com/1640431.html Предыдущий материал:

13 марта 1930 года закрылась Московская биржа труда - Советский Союз первым в мире покончил с безработицей