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День в истории. Последний советский безработный

День в истории. Последний советский безработныйРуины более развитой цивилизации

13 марта 1930 года закрылась Московская биржа труда. Последнее направление на работу было выдано слесарю Михаилу Шкунову. Советский Союз стал первой в мире страной, покончившей с безработицей.

Из советского диафильма для детей 1963 года о забытых словах и понятиях:День в истории. Последний советский безработныйДень в истории. Последний советский безработныйДень в истории. Последний советский безработныйДень в истории. Последний советский безработныйСоветские плакаты:День в истории. Последний советский безработныйДень в истории. Последний советский безработныйhttps://maysuryan.livejournal.com/1640431.html День в истории. Последний советский безработныйДень в истории. Последний советский безработныйДень в истории. Последний советский безработныйДень в истории. Последний советский безработныйДень в истории. Последний советский безработныйДень в истории. Последний советский безработныйДень в истории. Последний советский безработныйПредыдущий материал:

13 марта 1930 года закрылась Московская биржа труда - Советский Союз первым в мире покончил с безработицей

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