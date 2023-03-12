День в истории. Последний советский безработный

Руины более развитой цивилизации
13 марта 1930 года закрылась Московская биржа труда. Последнее направление на работу было выдано слесарю Михаилу Шкунову. Советский Союз стал первой в мире страной, покончившей с безработицей.
Из советского диафильма для детей 1963 года о забытых словах и понятиях:Советские плакаты:https://maysuryan.livejournal.com/1640431.html Предыдущий материал:
13 марта 1930 года закрылась Московская биржа труда - Советский Союз первым в мире покончил с безработицей
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