Территория Героев...(89)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/26507 https://t.me/mod_russia/26535 https://t.me/mod_russia/26570 https://t.me/mod_russia/26576 https://t.me/mod_russia/26602 https://t.me/mod_russia/26617 https://t.me/mod_russia/26625 https://t.me/mod_russia/26647 Основные события на передовой освещаются офицерами пресс-центров. См. видео по ссылкам.

https://t.me/mod_russia/25861

https://t.me/mod_russia/25899

https://t.me/mod_russia/25965

Капитан Михеев Дмитрий Подразделение под командованием капитана Дмитрия Михеева выполняло боевую задачу по штурму одного из опорных пунктов противника.

Оценив обстановку, Дмитрий принял решение использовать эффект внезапности. Первом делом подавив огневые точки противника, российские военнослужащие в ходе боя уничтожили большое количество личного состава украинских националистов, после чего, закрепившись на выгодном рубеже приготовились к атаке боевиков.

Организовав круговую оборону позиций, капитан Михеев грамотно управляя подчиненным личным составом, во взаимодействии с артиллерией не менее десяти раз отражал контратаки противника, уничтожив при этом танк, три БМП, две единицы ББМ, два расчета ПТРК и большое количество живой силы противника, не допустив утраты позиций.

Проявляя мужество и героизм офицер вместе с подразделением выполнил поставленные задачи, обеспечил ввод в бой подразделений второго эшелона, создав тем самым благоприятные условия для выполнения дальнейшей задачи по освобождению населенного пункта.

https://zpobeda.ru/dmitrij-miheev/

Военнослужащий Силантьев Егор Рота под командованием Егора Силантьева выполняла боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от формирований украинских националистов. Рота Егора вела наступление с окраин населенного пункта.

Во время боя офицер грамотно организовал нанесение огневого поражения противнику и прорвал его оборонительный рубеж, после чего продолжил развивать наступление. Дождавшись подкрепления, националисты предприняли попытку вернуть утраченные позиции под свой контроль. Быстро оценив складывающуюся ситуацию и опережая замысел противника, офицер, умело командуя подчиненными, шквальным огнем сковал действия националистов, лишив их возможности развить наступление.

По итогам боестолкновения украинские националисты потеряли четыре машины и до 50 человек личного состава. Грамотные и решительные действия Егора Силантьева позволили российским подразделениям закрепиться в населенном пункте и в последующем развить наступление.

https://zpobeda.ru/egor-silantev/

Ефрейтор Срабионов Роман Батальонная тактическая группа российских войск, в составе которой действовало инженерное подразделение ефрейтора Романа Срабионова, выполняло боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов.

Экипаж инженерной машины разграждения Срабионова проводил инженерную разведку местности для обеспечения безопасности и высоких темпов продвижения российских подразделений по направлению к населенному пункту.

Благодаря грамотным действия экипажа машины под командованием Романа российским подразделениям в кратчайшие сроки выбить противника с занимаемых позиций, обратив его в бегство. Спасаясь бегством, украинские националисты подожгли места хранения вооружения своих подразделений, после чего началась их детонация.

https://zpobeda.ru/roman-srabionov/

Младший сержант Муханов Дмитрий Младший сержант Дмитрий Муханов в составе подразделения выполнял задачу по вытеснению украинских националистов с занимаемых территорий.

Украинские боевики, стремясь сдержать продвижение российских войск, предприняли попытку контратаки. Действуя в составе расчета самоходного артиллерийского орудия, Дмитрий оперативно навел орудие на цель, в результате чего был уничтожен бронетранспортер противника и находящиеся в нем националисты.

Профессионализм и отвага младшего сержанта Муханова позволили сорвать контратаку боевиков и продолжить стремительное продвижение в заданный район.

https://zpobeda.ru/dmitrij-muhanov/

Рядовой Ильясов Шамиль Рядовой Шамиль Ильясов выполнял боевую задачу по охране и обороне одного из участков переднего края линии обороны наших сил.

В ходе несения службы, находясь на наблюдательном посту, Шамиль обнаружил квадрокоптер противника, снаряженный снарядом ВОГ. Он летел в сторону наших позиций и мог сбросить боеприпас на личный состав подразделения Шамиля. Оценив обстановку, рядовой Ильясов произвел несколько прицельных одиночных выстрелов из АК-47 в направлении дрона. Одним из выстрелов рядовой Ильясов смог подбить квадрокоптер противника, который упал, не долетев до позиций наших войск.

В результате грамотных и самоотверженных действий рядовой Ильясов смог предотвратить сброс противником боеприпасов на позиции наших войск, тем самым, не допустив потерь среди личного состава.

https://zpobeda.ru/shamil-ilyasov/

Гвардии рядовой Шариков Артем Гвардии рядовой Артем Шариков в составе расчета парашютно-десантного отделения выполнял боевую задачу по обороне населенного пункта, освобожденного от украинских боевиков.

Во время боя Артем с помощью БПЛА выявил 5 БМП и 3 танка, а также до 20 человек живой силы противника, пытающихся обойти поселок с фланга, после чего передал координаты в вышестоящий штаб.

На основе данных, предоставленных гвардии рядовым Шариковым, было нанесено огневое поражение по атакующим силам противника. Понеся потери, противник дождавшись подкрепления, предпринял очередную попытку вернуть утраченные позиции под свой контроль.

Во время обороны командир отделения был ранен. Быстро оценив складывающуюся ситуацию и опережая замысел противника, Артем принял командование отделением на себя, управляя огнем своего отделения, сковал действия противника и тем самым отразил наступление националистов на своем направлении.

https://zpobeda.ru/artem-sharikov/

Гвардии старший прапорщик Цыбенко Михаил Отделение под командованием гвардии старшего прапорщика Михаила Цыбенко выполняло задачу по ведению воздушной разведки территорий, прилегающих к нашим позициям, с применением БПЛА.

Выполнение задачи осложнялось сложными метеоусловиями и низким уровнем видимости. Несмотря на это Цыбенко удалось обнаружить вражеский командный пункт, военную и специальную технику, а также большое количество националистов, оборудовавших позицию в лесополосе.

Оценив обстановку, гвардии старший прапорщик Михаил Цыбенко передал координаты местоположения обнаруженного противника артиллерийскому подразделению, в результате чего противник был уничтожен.

https://zpobeda.ru/mihail-cybenko/

Гвардии ефрейтор Семов Кирилл В ходе выполнения боевой задачи экипажу гвардии ефрейтора Семова была поставлена задача по передислокации командно-штабной машины связи для организации взаимодействия между артиллерийскими подразделениями и подразделениями российских войск ведущих наступательные действия. На маршруте следования в назначенную точку экипаж Кирилла попал под массированный артиллерийский и минометный обстрел со стороны украинских боевиков.

Благодаря грамотно выбранному месту для укрытия вверенной техники, умению пользоваться маскирующими свойствами местности, знаниям эксплуатируемой техники связи и слаженным действиям, экипажу удалось организовать устойчивую связь с артиллерийскими подразделениями, что позволило нанести точный артудар по противнику.

Благодаря смелости и профессиональным действиям Кирилла Семова, связанным с риском для жизни, удалось спасти экипаж, вверенную технику и нанести ответный удар по украинским боевикам.

https://zpobeda.ru/kirill-semov/

Гвардии сержант Абдурахимов Дмитрий Гвардии сержант Дмитрий Абдурахимов во время наступления российских подразделений на одном из тактических направлений в составе расчета выполнял задачу по их артиллерийской поддержке. Украинские националисты выстроили эшелонированную оборону на участке местности и вели непрерывный артиллерийский огонь по наступающим подразделениям российской пехоты, а также по позициям соседнего артиллерийского подразделения.

Попав под ответный минометный огонь, Абдурахимов сохранял работоспособность расчета и не оставил пехотинцев без поддержки. В ходе боя расчет под командованием Дмитрия Абдурахимова подавил две огневые точки противника, чем способствовал продвижению штурмовой группы и закреплению на указанном рубеже.

Самоотверженные, грамотные действия военнослужащего позволили выполнить поставленную боевую задачу, занять указанный рубеж подразделением.

https://zpobeda.ru/dmitrij-abdurahimov/

Старший сержант Роженков Александр Подразделение под командованием понтонера понтонно-переправочного батальона старшего сержанта Александра Роженкова выполняло боевую задачу по оказанию помощи в эвакуации через водную преграду мирного населения освобожденных населенных пунктов, подвергающихся обстрелу со стороны украинских националистов.

В результате очередного артиллерийского обстрела был уничтожен единственный мост, связывающий два берега реки. Оценив обстановку Роженков принял решение лично провести инженерную разведку реки на предмет установки мостовой переправы, после чего было организовано наведение моста личным составом подразделения.

Благодаря умелым действиям в сочетании с волевыми качествами старшего сержанта Александра Роженкова и слаженной работе понтонеров, поставленная боевая задача была выполнена в кратчайшие сроки и без потерь.

https://zpobeda.ru/aleksandr-rozhenkov/

Старший прапорщик Муратов Альмурат В ходе продвижения по населенному пункту подразделение десанта обнаружило хорошо оборудованный рубеж обороны, а также большое количество живой силы противника. Не растерявшись в ситуации, старший прапорщик Альмурат Муратов вместе с подчиненными атаковал позиции врага. В результате огнем из личного стрелкового оружия и огневых средств боевой машины Муратов подавил 6 огневых точек противника, уничтожил 10 человек личного состава и 2 единицы вражеской бронированной техники.

В ходе боя одна из боевых машин российских десантников была выведена из строя выстрелом из противотанкового гранатомета. Не теряя времени, Альмурат вытащил из поврежденной машины раненого наводчика, оказал ему первую помощь, укрыв его в безопасном месте, и продолжил вести бой.

Высокий профессионализм старшего прапорщика Альмурата Муратова и умелое руководство им подчиненным подразделением, позволили нанести значительный урон противнику, который был вынужден отступить с укрепленных оборонительных рубежей на неподготовленные позиции.

https://zpobeda.ru/almurat-muratov/

Гвардии старший лейтенант Иневатов Артем Командир десантно-штурмовой роты гвардии старший лейтенант Артем Иневатов принимает участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с первого дня.

Во время наступления Иневатов лично осуществлял руководство действиями трех штурмовых групп по овладению важнейшим рубежом противника. С исходного района, для наступления, выдвигался на БМД-4М, через проделанные в минно-взрывных заграждениях проходы, до рубежа спешивания. Руководя группой, ворвался на опорный пункт и уничтожил из своего стрелкового оружия более 10 радикалов.

В ходе боя противник потерял более 50 военнослужащих и 7 единиц техники. Остальные бежали.

https://zpobeda.ru/artem-inevatov/

Гвардии сержант Рыбаков Дмитрий Наводчик самоходно-артиллерийской батареи десантно-штурмового подразделения гвардии сержант Дмитрий Рыбаков выполняет боевые задачи по нанесению ударов по выявленным огневым позициям боевиков, уничтожению бронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, средств противовоздушной обороны, пунктов управления и долговременных огневых точек украинских националистов.

В ходе боевых действий вооруженные формирования украинских боевиков предприняли попытку выбить наши подразделения из населенного пункта на важном рубеже. При поддержке артиллерии и минометов они атаковали позиции российских десантников подразделениями пехоты, а также силами бронегруппы бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

Оказывая артиллерийскую поддержку обороняющимся российским подразделениям, получая боевые задачи на уничтожение и координаты целей противника, Дмитрий Рыбаков, быстро производил расчеты для стрельбы, безошибочно определял дальность до цели, выбирал точку прицеливания, точно наводил орудие и вел меткий огонь.

https://zpobeda.ru/dmitrij-rybakov/

Ефрейтор Хмелинин Иван Сапер ефрейтор Иван Хмелинин в составе инженерно-разведывательного дозора выполнял боевую задачу по разведке путей движения российских войск, ведущих наступление на позиции украинских националистов.

Перед группой была поставлена задача по проведению инженерной разведки состояния дорожной сети и мостов, анализ проходимости местности, а также проверка на минирование позиций, оставленных украинскими боевиками.

Продвигаясь по установленному маршруту, Хмелинин с товарищами тщательно обследовали с помощью миноискателей и щупов обозначенную местность. При этом ими было найдено и обезврежено большое количество противотанковых мин.

https://zpobeda.ru/ivan-hmelinin/

Старший сержант Билык Виктор Действуя в составе инженерно-саперного отделения, старший сержант Виктор Билык выполнял задачи по разминированию участка местности вблизи одного из населенных пунктов, подконтрольного националистам.

Продвигаясь по местности, Виктор обнаружил действующую на данном направлении диверсионно-разведывательную группу из числа украинских националистов.

Быстро сориентировавшись в ситуации, Билык принял единственное верное решение – внезапно атаковать противника, и, грамотно распределив личный состав, вступил в бой. Противник оказал отчаянное сопротивление, но под напором саперов-десантников стал отступать.

В ходе боя старший сержант Виктор Билык, не только не допустил потерь среди личного состава, но и лично уничтожил 5 националистов.

https://zpobeda.ru/viktor-bilyk/

Майор Суханов Василий Подразделение под командованием заместителя командира батальона майора Василия Суханова выполняло боевые задачи по удержанию занимаемых рубежей и нанесению поражения личному составу и военной технике украинских националистов.

Управляя силами двух мотострелковых рот, Суханов своевременно обнаруживал и уничтожал огневые точки, личный состав и бронетехнику боевиков. Противник, под прикрытием огня минометов и артиллерии предпринял попытку выбить российских мотострелков с занимаемых рубежей и атаковал позиции, удерживаемые российскими военнослужащими.

Благодаря действиям Суханова, который грамотно распределил силы своего подразделения, расставил блокпосты, российские мотострелки завязали бой с националистами на выгодных позициях. Организованная и продуманная оборона, заранее подготовленные оборонительные позиции, позволили батальону отразить атаку превосходящих сил украинских боевиков.

https://zpobeda.ru/vasilij-suhanov/

Гвардии рядовой Малинников Ярослав Гвардии рядовой Ярослав Малинников в составе десантно-штурмового взвода выполнял задачу по поиску диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Малинников обнаружил вооруженных украинских боевиков, двигавшихся в район расположения подразделений РФ. Несмотря на превосходящие силы ВСУ, он принял решение вступить в бой с противником. Грамотно используя условия местности, заняв выгодную позицию, Малинников прицельным огнем из штатного оружия уничтожил пулеметный расчет противника.

По итогам боестолкновения, украинские боевики, понеся потери, отступили. Действия Малинникова позволили пресечь деятельность вооруженной группы противника в заданном районе.

https://zpobeda.ru/yaroslav-malinnikov/

Военнослужащий Вертиев Виталий Виталий Вертиев в составе подразделения выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от ВСУ.

Продвигаясь по заданному маршруту, Вертиев обратил внимание на движение, происходящее в одном из дворов частного домовладения. Он подал сигнал товарищам, тогда группа скрытно приблизилась к указанному месту для осмотра и проверки возможного местонахождения сил противника. В этот момент из окна жилого дома бевики открыли огонь. В результате Вертиев получил огнестрельное ранение. Несмотря на угрозу для жизни, военнослужащий не вышел из боя, а принял решение вести отвлекающий противника огонь.

Используя условия местности, заняв удобную позицию для ведения ответного огня, Вертиев сковал действия ВСУ. Благодаря его действиям диверсионно-разведывательная группа противника была уничтожена. В ходе боя Вертиев лично уничтожил трех боевиков.

https://zpobeda.ru/vitalij-vertiev/ Начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов награждён орденом Мужества. Он вышел живым из серьёзного столкновения с врагом: десять часов отстреливался из подбитой машины, был ранен осколками, а покинув танк, заплутал и попал в украинские траншеи. Экипаж серьёзно пострадал — мехводу ранило ноги и лицо, наводчик был «самый целый», но тяжело контужен. Несмотря на это, бойцы смогли дойти до своих.

Сам Илья тот факт, что остался жив, воспринимает как знак: «Значит, у Всевышнего на меня какие-то планы. Надо побеждать фашизм». См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/26604 Лейтенант Никита Душкин — старший офицер батареи гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона. Его артбатарея остановила танковые подразделения ВСУ на одном из направлений в Херсонской области.

Расчет САУ «Гвоздика» под командованием Никиты вступил в неравный бой с противником, машина получила «ранение». Но по координатам, которые передал Никита, его боевые товарищи уничтожили резервы врага. И это позволило мотострелковым подразделениям перегруппироваться для успешного контрнаступления.

Награждён орденом Мужества за самоотверженность и грамотное командование подразделением в бою. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/26624 Герой России Игорь Задорожный поздравляет вас с Днем Победы (пожалуйста, посмотрите до конца его обращение, оно короткое)

В бою этот отважный командир получил тяжелые ранения, лишился обеих ног и руки. Но продолжил бой, спасая своих товарищей, как и сейчас продолжает свою миссию на фронте, поддерживая своим духом и примером бойцов-добровольцев. См. видео по ссылке.

https://t.me/rogozin_do/4128

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

В зоне СВО погиб житель Кинешмы, командир взвода ПТУР Денис Павлов

За проявленные при исполнении воинского долга отвагу и храбрость, мужество и героизм награжден Орденом Мужества посмертно.

Денис Павлов выступал в Первенстве и Чемпионате Ивановской области за городские команды.

https://kineshemec.ru/news/obshhestvo-zhizn/v-zone-svo-pogib-zhitel-kineshmy-komandir-vzvoda-ptur-denis-pavlov-40184.html В Чулыме простились с Константином Семёновым, который погиб во время боевых действий в ходе специальной военной операции. В Новосибирской области у него остались жена и трое детей.

Участвовать в боях Семёнову было не привыкать – срочная служба проходила в разгар чеченской кампании, и он оказался в горячей точке. После объявления частичной мобилизации он получил повестку и снова оказался в рядах вооружённых сил.

Константин, как многодетный отец, имел полное право отказаться от службы, но делать этого не стал. По собственному признанию, иначе он поступить не мог.

В декабре прошлого года прибыл в Херсонскую область. Погиб 10 января 2023 года.

https://t.me/strana_geroev/4244

Военнослужащий Пушко Олег Пушко Олег Игоревич

06.04.1999 - 06 .04.2022

Олег Пушко - выпускник Донецкого военного лицея 2017 года, курсант военного факультета внутренних войск Академии МВД ДНР им. Ф.Э. Дзержинского героически погиб при защите Донецкой Народной Республики в боях за Азовсталь.

https://rvl-dnr.ru/zawitn_dnr/678-pushko-oleg-igorevich.html 1 апреля в ходе спец.операции в зоне СВО погиб отличный парень Михаил Сизов.

Он, капитан вооруженных сил в отставке, не задумываясь, добровольцем отправился выполнять свой воинский долг.

Михаил родился в семье военнослужащих в 1974 году.

В 2009 году занял 1 место в конкурсе «Лучший участковый уполномоченный милиции».

В октябре 2022 года Михаил Владимирович был мобилизован. За «ленточкой» он выполнял боевые задачи наравне с сослуживцами. Проявив мужество и героизм, погиб при исполнении воинского долга.

https://zpobeda.ru/mihail-sizov/ Житель Курска Дмитрий Онуфриенко погиб в ходе специальной военной операции.

40-летний Дмитрий Александрович Онуфриенко погиб 16 января при выполнении боевых задач в Луганской области.

С героем простились на мемориале Памяти павших в годы Великой Отечественной войны. В Курске около здания городского лицея №21 прошла церемония открытия мемориальной доски в память о Дмитрии Онуфриенко.

С 1988 по 1999 года Дмитрий Александрович учился здесь. Служил в звании старшего сержанта.

https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/181134-kurjanin-dmitrij-onufrienko-pogib-v-hode-svo.html

Военнослужащий Гарин Александр Гарин Александр Иванович (Донбасс )

23.02.1992-07.04.2022

Умершего от ранения, полученного в ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач под Марьинкой.

https://zpobeda.ru/aleksandr-garin/

Военнослужащий Попов Александр Героически погиб в зоне СВО Попов Александр

08.01.1994 — 04.03.2023

https://zpobeda.ru/aleksandr-popov-9/

Военнослужащий Гиоев Марат В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Северной Осетии Марат Гиоев.

Гиоев был призван в рамках частичной мобилизации в 2022 году.

Ему было 43 года.

https://ru.telegram-store.com/catalog/channels/chp_vld1/8608

Военнослужащий Сергеев Алексей В ходе спецоперации погиб житель Выборгского района Ленобласти Алексей Сергеев. Ему было 28 лет.

Алексей Сергеев проходил военную службу по контракту с 2017 года, он погиб 23 марта.

Алексей учился в Возрожденской школе, окончил в 2014 году Выборгский колледж «Александровский» по специальности сварочное производство, после чего вступил в ряды ВС РФ.

https://zpobeda.ru/aleksej-sergeev/

Военнослужащий Эйсман Александр В Красноярске простились с Эйсман Александром Сергеевичем 22.06.1981 года рождения, погибшим в ходе боевых действий, проводимых в рамках спецоперации.

Александр отправился на фронт по мобилизации 28 сентября 2022 года.

Проходил военную службу в Луганской области под н.п.Кременная.

6 февраля 2023 года героически погиб при выполнении боевой задачи.

Посмертно награжден Орденом Мужества.

У Александра остались жена и двое детей.

https://zpobeda.ru/aleksandr-ejsman/

Военнослужащий Пелишенко Арсентий Пелишенко Арсентий Сергеевич

25.12.1990 - 05.04.2022

г. Макеевка

Учился в Металлургическом техникуме, играл в рок-группах ИМЛА, Androgen Semetry.

Добровольцем вступил в армию ДНР и привел за собой брата Тихона.

Погиб при освобождении г. Попасная в ЛНР

https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/154987568119252

Военнослужащий Пелишенко Тихон Пелишенко Тихон

09.11.1998-28.03.2022,

огиб в г. Мариуполе.

https://герои.24.рф/index.html?view=5126

Военнослужащий Растяпин Андрей 5 марта 2023 года при выполнении воинского долга погиб Растяпин Андрей Кириллович.

Прощание с Андреем прошло в Мытищах Московской области.

Родился 5 апреля 2003 года.

У него была тяжелая судьба, рос без родителей, воспитывали его бабушка и дедушка. Дедушка погиб 2.5 года назад. Осталась одна бабушка, очень за него переживала, но к большому сожалению, Андрея не стало.

Андрей был ко всем очень добр, жил всегда с улыбкой. Никому не желал зла и не делал. Всегда готов был защитить нас всех на передовой. Не боялся и не прятался.

https://vk.com/wall-172803003_1100

Военнослужащий Хренов Евгений 14 апреля простились с погибшим сержантом Хреновым Евгением Сергеевичем, уроженцем Калининского района. Евгений родился 23 октября 1982 года в селе Медное, Калининского района. С первого по девятый класс обучался в Медновской средней школе. После окончания школы работал на птицефабрике «Тверская». В 2000 году был призван в армию. Службу проходил в Московской области. В феврале Хренов Евгений Сергеевич заключил контракт с воинской частью. Служил в должности гранатометчик. Войсковая часть, в которой служил Евгений, приняла участие в специальной военной операции на территории Украины. В марте в пришло печальное известие о том, что сержант Хренов Евгений Сергеевич, верный воинскому долгу и воинской присяге, проявив мужество и отвагу, погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. https://t.me/kalinin_tver/2988

Военнослужащий Якимов Степан 27 марта в посёлке Хоронхой Ресбулики Бурятия проводили в последний путь героически погибшего в ходе специальной военной операции военнослужащего Степана Якимова.

Степан родился в селе Хоронхой Кяхтинского района Бурятии 25 апреля 1991 года.

В ноябре 2022 года, подписав контракт на прохождение службы в рядах добровольческого штурмового отряда, принимал участие в специальной военной операции, направленной на защиту мирных жителей Республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Погиб при выполнении поставленных задач.

У Степана Якимова остались отец, мама, брат, две сёстры.

https://zpobeda.ru/stepan-yakimov/

Рядовой Астафьев Максим 21 февраля 2023 г погиб Астафьев Максим 15.03.1995 г. р. в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО.

Максим родился 15 марта 1995 года в п. Лебяжье, затем его семья переехала в с. Покровское Каменского городского округа.

Учился в Покровской школе, затем поступил Каменский лицей милиции. После его окончания поступил в Уральский институт МВД. После окончания обучения поступил на службу в ГИБДД МО г. Каменск-Уральский. Закончил свою службу в должности следователя МО МВД.

Последним местом работы было МКУ "Управление хозяйством Каменского городского округа". В каждой должности проявлял себя квалифицированным специалистом, знающим своё дело.

Друзья и коллеги всегда считали Максима золотым человеком, придущим на помощь в любой ситуации, он был очень позитивным, доброжелательным, душевным человеком. Всегда верил в лучшее.

У Максима осталось двое сыновей: 6 лет от первого брака и 1 г. 8 мес. от второго брака.

С того момента, как начался конфликт на Украине твёрдо для себя решил, что несмотря ни на что, пойдёт защищать родину.

Он был настоящим патриотом своей страны. И в прошлом году решился и ушёл служить по контракту в в/ч 22316 г. Екатеринбург. Там он попал в отдельный штурмовой батальон "Урал".

В декабре их отправили на СВО. Последний раз выходил на связь 16 февраля. А 21 февраля их батальон попал под обстрел. До последнего была информация, что он ранен, но оказалось, что он погиб.

За время прохождения службы несколько раз менял направленность, так как владел многими техниками военного ремесла, погиб в звании рядового, снайпера.

https://vk.com/wall-74633917_40120

Военнослужащий Шавотин Даниил Шавотин Даниил Александрович

стрелок-помощник пулеметчика 3 отделения 1 взвода 3 роты в/ч 2002 ВВ МВД ДНР

17.01.2003-06.04.2022

Погиб на заводе Азовсталь

https://мвдднр.рус/bessmertnyj-polk/5

Военнослужащий Козлов Анатолий 7 ноября 2022 во время боевых действий на территории Украины погиб дончанин Анатолий Козлов, уроженец села Николаевка Неклиновского района. Он не дожил месяц до своего 33-летия.

Анатолия наградили посмертно орденом Мужества и похоронили в родном селе с воинскими почестям на Аллее Славы.

У погибшего осталась супруга и двое детей.

https://vk.com/wall-54841713_553605

Военнослужащий Сухоруков Виталий Виталий Сухоруков из 200 бригады, разведчик, преградил путь ВСУ ДРГ, будучи раненым в стрелковом бою, не дал взять себя в плен и подорвал себя и подошедших ВСУ гранатой.

Крымский поэт Константин Фролов посвятил ему стихотворение

https://zpobeda.ru/vitalij-suhorukov/

Военнослужащий Иванин Роман Роман Алексеевич Иванин

Убит в плену. Он погиб, чтобы жили мы!

https://zpobeda.ru/roman-ivanin/

Военнослужащий Румянцев Игорь Игорь Александрович Румянцев

Убит в плену. Он погиб, чтобы жили мы!

https://zpobeda.ru/igor-rumyancev/

Военнослужащий Булаев Ярослав В Челябинске простились с 24-летним мобилизованным Ярославом Булаевым, погибшим в ходе специальной военной операции.

Ярослав работал в ломбарде. Ранее проходил срочную службу в полку почетного караула Росгвардии.

У Ярослава остался годовалый сын.

Проводили погибшего с воинскими почестями — с троекратным залпом.

https://74.ru/text/gorod/2022/10/17/71742020/

Военнослужащий Рыжов Артём Состоялась церемония прощания с членом Общества «Царьград», погибшим в зоне СВО при выполнении воинского долга.

Активист Астраханского отделения Общества «Царьград» и Федерации традиционных видов спорта «Двуглавый орёл» Артём Рыжов героически погиб, выполняя боевое задание 2 февраля 2023 года.

https://t.me/DvuglavyiOrel/8460

Военнослужащий Петров Александр 27 марта, героически погиб, Петров Александр Сергеевич на СВО.

https://zpobeda.ru/aleksandr-petrov/

Доброволец Эйвазов Ройшан Погиб участник СВО из Калужской области Ройшан Аярович Эйвазов.

В 2019 году он прибыл в Боровский район, стал гражданином РФ.

Добровольцем ушёл в зону военного конфликта из Калуги.

Родственники похоронили бойца в Азербайджане.

https://zpobeda.ru/rojshan-ejvazov/

Военнослужащий Русанов Кирилл Русанов Кирилл Александрович

23.08.1979 г.р.

п.Володарское, Ленинградская область

https://zpobeda.ru/kirill-rusanov/

Военнослужащий Беляков Максим В ходе спецоперации погиб Максим Беляков из Чановского района Новосибирской области.

Максим получил смертельное ранение при исполнении служебного долга на Донбассе в середине марта. Врачи не смогли его спасти.

Ему было 22 года.

Награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/maksim-belyakov/

Военнослужащий Ночвей Артем Ночвей Артем Евгеньевич

23.07.1993

г.Осинники, Кемеровская область

https://zpobeda.ru/artem-nochvej/

Военнослужащий Карпов Евгений Карпов Евгений Анатольевич

31.03.1980-01.03.2023

https://zpobeda.ru/evgenij-karpov/

Военнослужащий Клычев Владислав В ходе боевых действий в зоне СВО при исполнении воинского долга погиб Клычев Владислав Александрович,

житель п. Хрустальный.

https://zpobeda.ru/vladislav-klychev/

Военнослужащий Зорин Александр Состоялось прощание с жителем Киселёвска Александром Зориным, погибшим 13 марта в зоне проведения СВО.

https://zpobeda.ru/aleksandr-zorin/

Доброволец Хомяков Антон В зоне СВО погиб Антон Хомяков.

Сын известного поэта Владимира Хомякова отправился на спецоперацию добровольцем.

Ему было 35 лет.

https://zpobeda.ru/anton-homyakov/

Военнослужащий Куштаев Владимир Уроженец Кабардино-Балкарской Республики - Куштаев Владимир, позывной «Казак», представлен к награждению орденом Мужества (посмертно)

«Да ладно, всё нормально. Пойду, нашим ребятам помогу и вернусь», - говорил Владимир уходя на войну.

17 декабря 2022 года при выполнении специального задания по зачистке острова Большой Потёмкин, во время следования в головном дозоре группы Владимира сразила пуля вражеского снайпера.

https://t.me/strana_geroev/4235

Доброволец Карагужин Ирмак В Абзелиловском районе Башкирии простились с 45-летним бойцом СВО Ирмаком Карагужиным.

Ирмак ушел добровольцем 5 сентября прошлого года. Он служил рядовым контрактной службы.

Во время выполнения боевого задания, попав в окружение, он смог вывести группу из 6 человек к позициям российской армии. Получил тяжелое осколочное ранение. Его отправили в госпиталь.

После реабилитации Ирмак Карагужин решил вернуться в войсковую часть Тоцкое‑2. Находясь там, 21 января он внезапно скончался из-за резкого ухудшения здоровья.

Родные Ирмака Карагужина рассказали, что перед смертью, находясь в отпуске после госпиталя, он сделал подарок трем сестрам. Им он оставил на память по теплому пуховому платку.

https://t.me/strana_geroev/4251

Доброволец Петров Александр Власти Ленинградской области сообщили о гибели сержанта Александра Петрова.

Александр Петров погиб в феврале.

https://lentv24.ru/v-xode-specoperacii-na-donbasse-pogib-dobrovolec-iz-lenoblasti-aleksandr-petrov.htm

Военнослужащий Горбунов Фёдор 21 марта 2023 г. погиб Фёдор Горбунов

Житель села Алабуга, Челябинская область.

https://zpobeda.ru/fjodor-gorbunov/

Сержант Скакун Александр В Твери простились с Александром Скакуном, погибшим во время выполнения боевых задач на территории Донбасса.

Александр Скакун родился в Иркутске в 1977 году, однако позже переехал жить в Тверь, где окончил ПТУ №53. В 1995 году отправился на прохождение срочной службы. За два года смог стать сержантом в должности снайпера.

https://tver.mk.ru/social/2023/04/11/proshhanie-s-pogibshim-na-donbasse-aleksandrom-skakunom-proshlo-v-tveri.html

Военнослужащий Дятлов Денис Защищая Родину, героически погиб на Украине Дятлов Денис.

https://zpobeda.ru/denis-dyatlov/

Военнослужащий Сомсиков Денис Денис Сомсиков, выпускник Донецкого техникума отраслевых технологий, навсегда останется в памяти педагогов, работников техникума и своих однокурсников как веселый и жизнерадостный студент, искренний и порядочный парень.

https://vk.com/wall-4474198_7427

Военнослужащий Рудь Сергей Погиб в ДНР в Попасном, в посёлке Нырково 9.06.2022.

Рудь Сергей Владимирович

7.04.1976 г.р., уроженец г. Торез.

https://zpobeda.ru/sergej-rud/

Военнослужащий Довлетов Артем Артем Юрьевич Довлетов

05.02.1985 — 15.03.2023

Героически погиб!

г. Артемовск (Бахмут)

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://t.me/zpobeda2022/3823

Военнослужащий Таранов Вадим Таранов Вадим

27.12.1980 - 07.04.2022.

Командир стрелкового взвода снайперов.

Погиб в Рубежном.

Самый лучший сын, муж и папа.

https://ru.telegram-store.com/catalog/channels/memorial_dn/1111

Военнослужащий Корчагин Павел Корчагин Павел Михайлович

03.09.1999 г.р.

с.Высоцкое, Ставропольский край

https://zpobeda.ru/pavel-korchagin/

Военнослужащий Попов Александр Попов Александр Михайлович

12.01.2023 геройски погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО.

Он навсегда останется в нашей памяти добрым, принципиальным, любящим семью, настоящим патриотом России.

https://zpobeda.ru/aleksandr-popov-8/

Доброволец Кузнецов Дмитрий Дмитрий Кузнецов поехал в Донбасс добровольцем, выполнял самую сложную работу - в тылу противника. Десантник погиб как герой, прикрывая товарищей. См. видео по ссылке.

https://t.me/iikhu/17780

Капитан Кунтеев Алексей Заместитель командира мотострелкового батальона (горного) по военно-политической работе Алексей Владимирович Кунтеев.

Алексей Владимирович – кадровый военный. Сибирская земля стала основой его характера: Алексей родился в Ангарске, учился в школе в Усолье-Сибирском, отслужил в армии и принял решение посвятить себя военной службе. Алексей окончил 34 курсы младших лейтенантов, служил в Кяхте, Чите, Козульке, Юрге, Нижнеудинске, Кызыле. В 2021 году прошёл профессиональную переподготовку в Новосибирском высшем военном командном училище по специальности «Военный специалист для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области военно-политической работы в войсках». В декабре 2022 года Алексей получил звание капитана, стал заместителем командира мотострелкового батальона (горного) по военно-политической работе.

Выносливый и собранный, ответственный и цельный, открытый и отзывчивый... Человек, который умел помогать делом, умел радоваться редким минутам отдыха. Заботливый, внимательный отец и надёжный друг, прекрасно ладивший с детьми.

Летом Алексей получил ранение, прошёл лечение, реабилитацию в санатории и сразу же после госпиталя уехал туда, не долечился до конца. Превозмогающий боль от ранений и вернувшийся в строй сразу, как только стало возможно ходить без трости... Таким Алексей останется в памяти навсегда.

Алексей мечтал служить России столько, сколько сможет, и потом остаться с семьёй жить в Абакане. Но 19 января сорокалетний капитан Алексей Кунтеев погиб во время специальной военной операции на Донбассе, защищая Россию, оберегая людей, выбравших нашу страну своим домом…

За мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения возложенных задач спецоперации, капитан Алексей Владимирович Кунтеев представлен к государственной награде (посмертно).

https://vk.com/wall-187718994_15419

Младший сержант Дятлов Владислав Младший сержант Дятлов погиб 25 сентября 2022 года в ходе специальной военной операции.

Владислав Дятлов родился 1 мая 1992 года в городе Кургане. В 2009 году окончил среднюю общеобразовательную школу в селе Введенское. Затем обучился по специальности «Юрист» в Курганском технологическом колледже. После учебы в 2012 году был призван в армию. С июля 2014 года проходил военную службу по контракту.

Указом Президента Российской Федерации за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награжден орденом Мужества. В Курганской области состоялась церемония открытия мемориальной доски павшему воину правопорядка на его малой Родине - в селе Введенское. Мемориальную доску установили на фасаде средней общеобразовательной школы № 1 имени Огненного выпуска 1941 года. Право открыть памятный знак было предоставлено матери Владислава и братьям героя.

https://45.rosguard.gov.ru/News/Article/seme-pogibshego-rosgvardejca-iz-kurganskoj-oblasti-peredan-orden-muzhestva

Полковник Бровко Евгений В Донецкой народной республике (ДНР) героически погиб заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.

Бровко погиб при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он получил множество осколочных ранений. Бровко руководил действиями личного состава, находясь на одном из участков отражения атак противника.

https://lenta.ru/news/2023/05/14/bravkopogib/

Российский полковник Вячеслав Макаров, командовавший 4-й мотострелковой бригадой, погиб при отражении трех атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) к югу от населенного пункта Красное в Донецкой народной республике (ДНР).

Подразделения, возглавляемые Макаровым, отразили несколько атак противника. При этом полковник находился на передовой и лично командовал боем. В ходе третьей атаки он получил тяжелое ранение и позже скончался во время эвакуации с поля боя.

При этом благодаря действиям бригады удалось уничтожить три украинских танка, два бронеавтомобиля и четыре боевые машины пехоты.

Противник потерял здесь около двухсот военнослужащих убитыми и ранеными, и отошел. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/26589

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

ЗВЕРОБОЙ - Доброволец

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