5 самых красивых деревень России, занесенных снегом

Настоящая зима — это не сухие цифры в календаре, а сочный хруст снега под ногами, густой дым из печных труб и звенящая тишина, которую не смеет нарушить городская суета. И если мегаполисы в это время утопают в унылой слякоти, то в российской глубинке по-прежнему живут по законам старой доброй сказки.

Давайте посмотрим пять красивейших деревень, где мороз старательно выводит узоры на окнах, сугробы вырастают выше заборов, а зима выглядит именно так, как мы запомнили её в детстве. Это не просто живописные заснеженные уголки, а полноценные туристические жемчужины, и каждая из них хранит свою уникальную историю.

Вершинино, Архангельская область: сердце Кенозерья

За эталонной русской зимой стоит ехать в Архангельскую область, где деревня Вершинино словно сошла со страниц новогодней открытки. В этом удалённом северном краю зима властвует безраздельно: снег укрывает дома почти до самых крыш, а взгляд тонет в спокойной, ослепительно белой дали. Ровное снежное полотно лишь изредка прорезают силуэты старинных деревянных храмов да припорошенные морозной пылью избы. Вершинино — столица Кенозерского национального парка, где сохранился традиционный уклад северной жизни.

Приютилась деревня в Плесецком районе Архангельской области, заняв живописный полуостров, омываемый озёрами Кенозеро, Долгое и проливом между ними. Говорящее название Вершинино намекает на высокий берег, с которого открываются фантастические виды на Кенозеро — один из глубочайших водоёмов региона, где дно уходит вниз почти на сто метров.

Ещё в XI–XVI веках здесь проходил водный путь новгородского освоения Севера, так что заселение этих земель началось в глубокой древности. Никольская часовня — символ Кенозерского парка, она возвышается над заснеженными просторами Сегодня Вершинино — административный центр Кенозерского национального парка, созданного в 1991 году. Деревня была и остаётся сердцем местного уклада. Столетия назад через неё пролегал почтовый тракт: путники останавливались здесь, чтобы переждать непогоду, поужинать и перевести дух. Традиции северного гостеприимства живы и поныне — в Вершинино открыт отличный ресторан, где подают блюда с местным колоритом: шпроты из ряпушки, сочные щучьи котлеты и таёжные десерты с морошкой и брусникой. Зимой в Вершинино снег лежит толстым слоем, превращая деревню в настоящую сказку По соседству с центром парка, который веками бережёт традиции Поморья, скрываются совсем уединённые деревушки. Летом добраться туда можно лишь по воде, а вот зимой самым надёжным маршрутом становится лёд застывшего Кенозера. Средняя температура в этих краях держится около −15 °C, но, собираясь в дорогу в конце января, будьте готовы и к трескучим морозам до −30 °C. Успенская церковь Кенозерского погоста — главная архитектурная доминанта Вершинино Главные духовные символы деревни — Успенская церковь Кенозерского погоста и стоящая на холме Никольская часовня, знаменитая своими расписными «небесами» — уникальными потолочными росписями XIX века. Кроме того, в Вершинино работает музей эпического наследия «В Начале было Слово», расположенный в бережно восстановленном крестьянском доме 1861 года. А музейный комплекс «Амбарный ряд» погружает гостей в тонкости гончарного, кузнечного и плотницкого мастерства Кенозерья. Доехать до Вершинино можно на автобусе из Архангельска через станцию Плесецкая, дорога займёт около трёх часов. Важный момент: для посещения нацпарка нужно заранее оформить разрешение на официальном сайте заповедника. Кстати, в 2024 году культурный ландшафт Кенозерья включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, признав его уникальную ценность для всего человечества.

Верхние Мандроги, Ленинградская область: ожившая история

Деревня Верхние Мандроги раскинулась на живописном берегу реки Свирь, прямо на границе Ленинградской и Вологодской областей, между двумя великими озёрами — Ладожским и Онежским. Это место часто называют «современной деревней с духом старины», и такое определение бьёт в точку. Нынешние Мандроги, несмотря на свой убедительный исторический облик, появились совсем недавно, хотя и выросли на фундаменте реально существовавшего поселения с многовековой судьбой. Верхние Мандроги — музей под открытым небом на берегу Свири Имя деревни пришло из карельского языка и означает «верхние пороги»: река Свирь здесь всегда отличалась крутым нравом и опасным течением. На карты деревня впервые попала в 1844 году — тогда тут числилось восемнадцать дворов и часовня. Ещё в XVIII веке, при Петре I, в этих краях кипела работа на верфях — строили корабли для Балтийского флота. К 1939 году в Мандрогах жило уже 439 человек. Каждый дом в Мандрогах уникален — двух одинаковых не найти Во время Великой Отечественной войны деревня оказалась в зоне финской оккупации и в ходе ожесточённых боёв была стёрта с лица земли. После победы восстанавливать её не стали. Жизнь вернулась сюда лишь в 1996 году, когда на пустыре начали возводить туристический центр. Проект стартовал в 1997-м, а спустя два года деревне официально вернули её историческое имя. Церковь Елисея пророка 1899 года постройки перенесена сюда из обезлюдевшего села Сидозеро Главная особенность Верхних Мандрог в том, что это не дешёвая бутафория. Большинство зданий — настоящие избы XVIII–XIX веков, многим из которых далеко за сотню лет. Их находили в глухих углах Вологодской и Архангельской областей, бережно разбирали, перевозили и собирали заново, наполняя подлинными предметами быта. Здесь нет типовой застройки: каждый дом — личность со своей историей и характером. Избы щедро украшены затейливой резьбой и расписаны яркими красками Зимой Мандроги выглядят просто волшебно, хотя скучать здесь не приходится в любой сезон. Всё вокруг можно трогать, изучать, а многое — даже пробовать на вкус. Инфраструктура продумана до мелочей: работает знаменитый Музей русской водки (в коллекции более 3500 сортов!), сказочный парк «Лукоморье» с деревянными скульптурами пушкинских героев и ремесленная слобода, где мастера учат гостей традиционным промыслам. Исторические срубы везли сюда по бревнышку со всего Русского Севера Остановиться можно в уютных гостевых домах, а после прогулки — попариться в настоящей бане по-чёрному и отведать национальной кухни в этно-ресторане. Любителям активного отдыха предложат верховую езду или рыбалку на Свири. Есть здесь и свой рекордсмен — гигантский валенок высотой 3,2 метра, на создание которого ушло 400 кг шерсти. Добраться до деревни можно на машине (270 км от Петербурга) или на теплоходе — круизные лайнеры делают в Мандрогах обязательную остановку.

Вятское, Ярославская область: самое красивое село России

История села Вятское уходит корнями в глубь веков: впервые оно упоминается в документах начала XV столетия, а основано было, судя по всему, не позднее 1420 года. Это самая что ни на есть живая русская старина. Богатое купеческое село вольготно раскинулось в Некрасовском районе Ярославской области, в сорока километрах от областного центра, на берегах реки Ухтанки. Вятское — уникальный памятник с градостроительной планировкой XVIII века Изначально паломников и туристов привлекал сюда целебный минеральный источник, оформленный как освящённая купель. Вода в нём по составу удивительно похожа на воды знаменитого Баден-Бадена. Но зимой Вятское превращается в оживший лубок: заснеженные купеческие особняки и деревянные дома XVII–XIX веков создают неповторимую атмосферу. Село славится своей редкой планировкой XVIII века и невероятной плотностью архитектурных памятников. Храм Воскресения Христова — барочная доминанта села, возведённая в 1780 году Только представьте: в Вятском более пятидесяти памятников зодчества и полтора десятка музеев на любой вкус! Музей русской предприимчивости поведает истории местных бизнесменов прошлого, а заодно покажет коллекцию старинных музыкальных аппаратов. «Детский мир» погрузит в атмосферу игр прошлых столетий. Есть здесь и уникальная «Печатня» со станками разных эпох, и любопытный «Музей кухонной машинерии», где собраны прадедушки современных миксеров и тостеров. Каменная купеческая застройка напоминает уездный город — Вятское было крупным торговым центром Музей торгующего крестьянина воссоздаёт быт зажиточных селян в подлинных интерьерах, Политехнический музей демонстрирует чудеса инженерной мысли, а Музей возвращённой святыни хранит Евангелие XVIII века, которое когда-то украли, но спустя десятилетия чудесным образом нашли. Даже гостиница «Вятское» занимает два исторических здания XIX века — бывшую богадельню и трактир купчихи Володиной. Здешние пейзажи словно сошли с полотен русских художников XIX века Впрочем, едут сюда не только ради музеев и целебной воды. Вятское — идеальная декорация для русской зимы. Местные виды настолько хороши, что гости увозят отсюда гигабайты атмосферных фотографий. Неспроста Вятское носит титул одной из самых красивых деревень страны, входит в профильную Ассоциацию и даже включено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Возрождение села началось в 2006 году стараниями предпринимателя Олега Жарова. К сегодняшнему дню отреставрировали уже больше половины памятников. Усилия не прошли даром: в 2012 году проект получил Государственную премию РФ, а в 2015-м взял Гран-при на фестивале «Интермузей». Ежегодно по улочкам Вятского прогуливается более ста тысяч туристов.

Кинерма, Республика Карелия: самая живописная деревня

Карельскую Кинерму тоже часто величают самой живописной в России. И это не субъективное мнение: в 2016 году она официально заняла первое место на всероссийском конкурсе, получив звание самой красивой деревни страны. Название у неё под стать облику. Журналисты любят романтично переводить его как «драгоценная земля», хотя на самом деле «Киннермяги» означает «гора» — деревня действительно стоит на возвышенности. Кинерма — памятник деревянного зодчества, основанный ещё в XVI веке Кинерма появилась в XVI столетии: в Писцовой книге 1563 года она упоминается как «Самсонково посиденье» всего на четыре двора. Многие нынешние постройки если не ровесники деревни, то уж точно видели немало на своём веку. Поселение дважды выгорало дотла — в конце XV и в XVII веках, но упрямые жители, влюблённые в свою землю, каждый раз отстраивали его заново. Самому старому дому Кинермы уже 265 лет — его срубили ещё при Екатерине II, и, представьте себе, в нём до сих пор живут люди. Часовня Смоленской Богоматери XVIII века — духовный центр деревни Всего в Кинерме семнадцать деревянных строений, и десять из них — признанные памятники архитектуры XVIII–XIX веков. Дома сохранили традиционный облик и старинную планировку, когда жилые и хозяйственные помещения прячутся под одной огромной крышей. Называют их по фамилиям владельцев: например, мощный дом Гавриловой, которому около 140 лет, считается самым большим в округе. Деревня сохранила уникальную круговую планировку XVI века Древние избы плотным кольцом обступили главную святыню — часовню Смоленской Богородицы. Её поставили в XVIII веке на месте сгоревшего предшественника. Находится эта красота в Пряжинском районе, примерно в сотне километров от Петрозаводска. Главная фишка Кинермы — та самая круговая планировка: дома смотрят фасадами в центр, где расположены часовня и старинный погост. Зимой в Кинерму добираются по «путику» — временной снегоходной трассе Зимой Кинерма превращается из музея под открытым небом в декорацию к волшебной сказке. Но чтобы попасть в неё, придётся преодолеть небольшое приключение: проехать по «путику» — зимней дороге на снегоходе через заснеженный карельский лес. Эта поездка сама по себе становится ярким впечатлением. Деревня никогда не была мегаполисом — сто лет назад здесь жило 168 человек, а сейчас постоянных зимовщиков осталось всего пятеро. Остальные дома оживают только летом. Впрочем, это не мешает Кинерме принимать по четыре тысячи гостей в год. Туристы едут сюда не только погулять, но и пожить в историческом доме, научиться карельским ремёслам, отведать калиток из настоящей печи и испытать на себе жар бани по-чёрному.

Великий Устюг, Вологодская область: родина Деда Мороза

Говоря о зимней красоте России, невозможно обойти вниманием Великий Устюг. С 1998 года этот небольшой провинциальный городок на реке Северная Двина стал местом силы для всех, кто верит в чудеса. Именно тогда здесь прописался главный волшебник страны, и появилась его резиденция. Официальный статус родины Деда Мороза город получил в 1999 году благодаря совместному проекту столичного мэра Юрия Лужкова и вологодского губернатора Вячеслава Позгалёва. Великий Устюг — древний город с величественными соборами, известный ещё с XII века Великий Устюг — город с сединой в бороде. Трудно поверить, но титул «Великий» он носит ещё с XII века! Основанный как форпост Ростово-Суздальского княжества, он играл ключевую роль в торговле с севером. Сегодня это тихий, уютный уголок с потрясающей архитектурой и густой атмосферой старины. Особенно хорош Устюг зимой, когда его укутывает пушистое снежное одеяло. Сказочный терем в Вотчине Деда Мороза — место притяжения детворы со всей страны Но главная цель путешественников находится в одиннадцати километрах от города, в густом сосновом бору. Там возвышается резной терем — сердце Вотчины Деда Мороза. Территория огромная: тут и офис волшебника с роскошными палатами для приёма гостей, и собственное почтовое отделение. Кстати, пишут дедушке активно: ежегодно сюда приходит более двухсот тысяч писем со всех уголков страны. В зоосаде Вотчины живут в просторных вольерах около четырёхсот зверей В Вотчине работает отличный зоопарк, где в просторных лесных вольерах живут олени, медведи, филины, лисы — всего около четырёхсот постояльцев. Есть и Зимний сад, где среди зимы цветут розы, зреют ананасы с лимонами, а в зарослях кричат попугаи. А для контраста — Ледник: терем с ледяными скульптурами, где даже в летний зной поддерживают бодрящие −11 °C. Тропа сказок, населённая деревянными героями фольклора Прогуляйтесь по Тропе сказок, загляните в кузницу или столярную мастерскую, где умельцы охотно делятся секретами ремесла. В центре «Горница» научат работать с берестой и льном. Проголодались? К услугам гостей кафе и рестораны, а для тех, кто решил задержаться, открыт гостиничный комплекс с тёплыми деревянными теремами. Дед Мороз принимает гостей круглый год, но настоящий аншлаг здесь случается в декабре и на каникулах. В новогоднюю ночь в Вотчине гремит грандиозное трёхчасовое шоу. Ещё одна важная дата — 17 ноября, день рождения зимнего волшебника, который отмечают с большим размахом. Добраться до сказки можно поездом из Москвы до станции Котлас-Южный, а дальше пересесть на автобус или такси. Весь путь — около тысячи километров. В самом Великом Устюге обязательно посмотрите старинные храмы, загляните в городскую резиденцию на Советском проспекте и на Почту Деда Мороза — отправить открытку с фирменным штемпелем будет приятно и детям, и взрослым.

А что для вас идеальная зима — уют городских огней или звенящая тишина заснеженной деревнюшки? Хотели бы сбежать в одно из этих мест или у вас есть свои секретные локации, где зима творит настоящие чудеса?