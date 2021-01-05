В Дагестане (Каспийск) сегодня решается, действуют в России законы гор или законы РФ

2 января в час ночи в дежурную часть отдела МВД России по городу Каспийску Дагестана поступило сообщение о нападении на женщину, сотрудники патрульно-постовой службы направились по предполагаемому адресу. Полицейский, увидев, что 43-летний мужчина избивает женщину, потребовал прекратить противоправные действия. Но вместо этого, избивавший женщину дагестанец напал на полицейского. Далее свалка, выстрел и труп нападавшего.

Полицейский оказался из Ярославля. И теперь местный следственный комитет возбудил уголовное дело, полицейскому шьют часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и пункты "б, в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий).

Это если вкратце. А далее вариантов всего два:

1. Полицейского посадят и по всей России мы снова будем наблюдать презрительное отношение к полиции лиц "без национальности", нападения и прочие радости.

2. Полицейского оправдывают (потому что нападать на полицию нельзя, тут все просто) и в России и далее действуют законы РФ.

В яндексе по слову "Каспийск" всё легко найдете. Прошу распространить, потому как надежда у полицейского только на огласку.

UPD. Подборка новостей по теме здесь: https://t. me/SergeyKolyasnikov

UPD. Убитый оказался пенсионером МВД (это в 43 года). То бишь про то, что женщин избивать нельзя - знал. И чем чревато нападение на сотрудника полиции при исполнении - тоже. https://t.me/SergeyKolyasnikov...

UPD. Позвонили и рассказали такое, что я до сих пор в офигении полном. То, как все представлено в СМИ и телеграм-каналах - криво чуть более чем полностью. Разъяснения будут верхним постом и в ТГ https://t.me/SergeyKolyasnikov

Сергей Колясников