Как танк КВ задержал продвижение танковой дивизии вермахта

Нацисты прозвали этот танк Gespenst — "призрак" и признавались: "Слухи об этих бронированных чудовищах повергли нас в ужас". В начале войны советский танк КВ (Клим Ворошилов) стал для вермахта неприятным сюрпризом. "Нам стало понятно, — писал уже 26 июня 1941 года в журнале командир 11-го танкового полка 6-й танковой дивизии вермахта, — что советские танкисты, оснащённые отличной боевой техникой, будут серьёзным противником — и война будет тяжёлой и длительной". К сожалению, к июню 1941 года на вооружении Красной армии находилось всего 57 таких боевых машин. Благодаря превосходной работе контрразведки и НКВД немцы о них не знали.

20 КВ против 100 танков 6-й дивизии вермахта

Первое столкновение немцев с танковыми полками генерала Егора Солянкина произошло 23 июня 1941 года под городом Расейняем в Литве. Наши танкисты вступили в бой с ходу, после марша в 150 километров. Им пришлось противостоять хорошо обученным танковым группам вермахта под командованием Эриха Зекендорфа и Эрхарда Рауса. Последний вскоре станет командиром 6-й танковой дивизии немцев.

В первый же день боя на берегу реки Дубицы советские танкисты разметали 6-й мотоциклетный батальон немцев и стали продвигаться к городу. Чтобы остановить их наступление, нацисты бросили против танков 114-й моторизованный полк, два артдивизиона и 100 танков 6-й дивизии. Однако немцев ждал настоящий сюрприз: советские танки прошли сквозь пехоту, ворвались на позиции артиллеристов, уничтожили их и вступили в бой с танками вермахта, которые позорно бросились наутёк. 100 немецких танков не могли противостоять нашим 20 КВ! Паника нацистов была вызвана тем, что немецкие пушки не могли уничтожить советские танки — снаряды отскакивали от почти сантиметровой брони. Даже прямое попадание с расстояния в 200 метров не причиняло вреда КВ и его экипажу.

Однако силы всё же были не равны. Советским войскам не хватало пехоты, не успевали подвезти горючее — его недостаток танкисты ощутили уже на следующий день, 24 июня. А нацисты тем временем подтянули к Расейняю ещё одну — 1-ю танковую дивизию — и подвезли дивизион 88-миллиметровых зенитный орудий, которые могли уничтожить КВ и которые до самого конца войны пробивали броню всех наших танков. Именно в этот день, 24 июня, и состоялся легендарный бой одного-единственного танка КВ, заблокировавшего дорогу, по которой шло снабжение всей 6-й танковой дивизии вермахта.

Одиночка против всех

Откуда взялся этот танк, немцы не знали. Он неторопливо выполз из леса и занял позицию прямо на дороге, ведущей от Расейняя на север. Именно по этой дороге 6-й танковой дивизии поставлялись снаряды и шло пополнение. Советский танк держал оборону почти двое суток. Обойти его было невозможно — справа и слева от дороги было болото. Сначала он разметал выстрелами и раздавил гусеницами колонну грузовиков со снабжением, затем уничтожил вражескую батарею и повредил линию связи. Немцы запаниковали — намерения танкистов были неясны, и дивизия даже стала ждать атаки с тыла. Вместо того чтобы атаковать, группа Рауса стала минировать дорогу и разворачивать батарею гаубиц на север. Однако танк не двигался, и вскоре стало ясно, что севернее городка больше нет никаких танковых частей. Тем не менее советский КВ сумел доставить много неприятностей Эрхарду Раусу. Из-за него немцы перестали получать подкрепление и пополнение боезапаса, не могли эвакуировать раненых. Обойти танк не получалось — машины вязли, а немцы сталкивались с группами красноармейцев, которые атаковали их.

Чтобы ликвидировать танк, фашисты бросили против КВ батарею противотанковых пушек — её протащили сквозь лес на расстояние в 600 метров и открыли по танку стрельбу. Солдат вермахта ждало полное разочарование. После восьмого попадания снарядов в КВ советский танк неторопливо повернул башню и... аккуратно и даже неспешно уничтожил всю батарею орудий одно за другим. Два орудия были серьёзно повреждены, ещё два — восстановлению не подлежали. Среди личного состава были убитые и раненые. Чтобы избежать потерь, немцы бросили пушки и отошли. Вытащить их из-под огня КВ они сумели только ночью. Сам Эрхард Раус писал, что всю группу "охватило чувство глубочайшего разочарования" в собственном оружии.

На следующий день, 25 июня, против КВ было решено использовать 88-миллиметровое зенитное орудие. Одну из таких короткоствольных, но мощных пушек сняли с боя под Расейняем и под прикрытием дымящихся грузовиков уже во второй половине дня сумели подтащить к советскому танку на расстояние в 500 метров.

Нацисты надеялись, что первым же выстрелом покончат с экипажем упрямого КВ, но танк оказался по-настоящему "крепким орешком". Его экипаж хладнокровно наблюдал, как немцы готовят орудие к бою, а когда всё было готово, повернул башню и расстрелял зенитку в упор из орудия, а пулемётчик своим огнём добивал расчёт и не давал вытаскивать из-под огня раненых.

Ночная вылазка сапёров

Тем временем из-под Расейняя пришло известие, что атака русских танков отбита. Стало ясно, что русский танк остался в одиночестве. Тем не менее "эта досадная заноза", как называл КВ Раус, заставила немцев понервничать. С обоих сторон дороги уже скопились машины, раненые умирали, не получая помощи, — русский танк буквально в одиночку задерживал дальнейшее наступление группы Рауса! Поэтому немцы взялись за него со всей серьёзностью и стали готовить сразу несколько способов его уничтожения. Сапёры готовились заложить под него 15 кило взрывчатки и взорвать. Ночью они действительно сделали вылазку к танку, но единственное, чего им удалось достичь, — это взрывом повредить гусеницу, обездвижив КВ. Но танк никуда и не собирался уезжать — у него была очень выгодная позиция. Надо сказать, что ночью экипаж танка вполне мог уйти, немецкие сапёры видели, как несколько красноармейцев подходили к танку и даже залезали внутрь, переговариваясь с экипажем. Но танкисты, верные воинскому долгу, не бросили КВ, а остались в нём, чтобы и дальше сдерживать противника.

Геройская смерть

На следующий день немцы развернули против танка активные военные действия — они решили отвлечь внимание экипажа ложной атакой лёгких танков и под прикрытием боя с тыла подтащить 88-миллиметровую зенитку.

Увы, затея удалась. Из восьми выпущенных по танку зенитных снарядов только пять отскочили от брони, оставив на ней крупные вмятины. Три снаряда сумели пробить броню. Танк замолчал, его пушка смотрела вверх, а башня больше не вращалась. Но экипаж был ещё жив, когда сапёры осмелились совершить вылазку и залезли на броню, то ствол пушки задвигался, но кто-то из нацистов сунул в пробоину гранату. После взрыва, из-за которого люк танка отлетел в сторону, всё было кончено. Герои "разменяли" свои жизни на 12 немецких грузовиков с боеприпасами, четыре орудия, зенитку, несколько танков и больше 30 убитых нацистов.

Тайна экипажа КВ

Фашисты, потрясённые героизмом экипажа, похоронили советских героев. Некоторые авторы пишут, что "с почестями", но если вы думаете, что они сами что-то сделали, то вы не правы. Для начала они просто столкнули КВ в сторону, чтобы не мешал, а на следующий день пригнали евреев из соседних сёл, а уже те вытащили и похоронили тела танкистов.

Их имена долгое время оставались неизвестными, потому что генерал Солянкин погиб там же, под Расейняем, и был похоронен сослуживцами. Где-то рядом с его могилой командиры закопали и сейф с документами о личном составе 2-й танковой дивизии Красной армии. Этот сейф не найден до сих пор. Все документы экипажа танка КВ немцы забрали с собой. Позже сам танк немцы утащили в Расейняй, где он долго стоял рядом с комендатурой. 1965 году советские поисковики нашли могилу героев и перезахоронили их на мемориальном кладбище Расейняя. Оказалось, что их шесть человек. Экипаж танка КВ состоял из пяти человек. Кем был шестой — неизвестно до сих пор. В результате длительного расследования поисковиков стало известно, что экипаж КВ служил в составе 3-й роты 1-го батальона 4-го танкового полка 2-й танковой дивизии. Среди личных вещей танкистов была найдена ложка с фамилией "Смирнов", вторая ложка — с инициалами "Ш.Н.А." и документы на имя Павла Егоровича Ершова: комсомольский билет и справка из райвоенкомата города Пскова от 11 февраля 1940 года.

В архивах такой боец не числится. Главный редактор журнала "Фронтовая иллюстрация" Максим Коломиец, который занимается поиском данных о танкистах героического КВ, считает, что в экипаже танка могли находиться командир 3-й роты старший лейтенант Иван Захарович Трященко и помпотех роты, младший воентехник Павел Михайлович Кириков — они оба пропали без вести в бою под Расейняем. Но документальных подтверждений, что это были они, пока нет.

Не единственный подвиг

Этот бой стал не единственным подвигом экипажей КВ. Эпизод неравного боя экипажа танка КВ с превосходящими силами противника описал Захар Карпович Слюсаренко - генерал-лейтенант танковых войск, дважды Герой Советского Союза. Один из танков КВ со сломанной трансмиссией было решено подорвать. Однако экипаж танка, командовал которым лейтенант Каххар Хушваков, попросил отбуксировать обездвиженный танк на удобную позицию, загрузить боекомплект и немного продуктов. Командир экипажа Хушваков, механик-водитель Озеров, заряжающие Григоренко и Ахмедов, и пулеметчик Тюрин хорошо понимали, что «задержать противника» с помощью неподвижного танка - верная смерть. За несколько часов яростного боя экипаж уничтожил два танка противника, несколько цистерн с топливом, попутно «положив» в чернозем до двух рот гитлеровской пехоты. Экипаж танка гитлеровцы пытались взять живьем, однако советские танкисты оборонялись до последнего и геройски погиб, не оставив позицию. Их тела немцы сожгли, облив горючим.

Экипаж другого КВ под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова из 1-й танковой дивизии в бою под Гатчиной уничтожил 22 немецких танка и два орудия. Да, это тот самый Зиновий Колобанов.

Наводчик Андрей Усов, ветеран войн в Польше и Финляндии, первыми меткими выстрелами вывел из строя три головных танка и перенес огонь в хвост колонны, уничтожив замыкающие машины. Остальная техника оказалась в ловушке. Отъехать в сторону не позволяла местность — вокруг раскинулись болота. На шоссе образовалась давка. Задние машины напирали на передние, гитлеровцы метались по обочине. Экипаж танка

Экипаж Колобанова тем временем методично уничтожал один танк за другим. По очереди вспыхивали легкие Pz.kpfw35(t). Всего за час подбили 22 машины. Противник вел ответный огонь, но тщетно. После боя на броне КВ-1 старлея Колобанова насчитали 114 попаданий снарядов.

На этом фронтовая карьера Зиновия Колобанова фактически закончилась. Пятнадцатого сентября 1941-го танковый ас был тяжело ранен осколком снаряда: повреждения головы и позвоночника, контузия головного и спинного мозга. Несколько месяцев он провел в госпиталях. В армию вернулся уже после Победы. О подвиге танкиста Семёна Коновалова не ходит легенд, а ведь его история напоминает остросюжетную военную драму. Один советский танк целый день отбивается от вражеской колонны. Неделю экипаж считают погибшим, но три танкиста возвращаются на передовую, не просто выжив - еще и угнав немецкий танк. Разве в такое можно поверить? Но это отдельная история и я о ней расскажу в другой раз! Впрочем, на этом сражение не закончилось — вскоре в район вышли средние немецкие танки Pz.kpfwIV. Они били осколочными в надежде выкурить советский танк из укрытия. Один из снарядов попал под погон машины Колобанова, серьезно повредив башню. Командиру пришлось положиться на мастерство механика-водителя, который, налегая на рычаги, корректировал наводку орудия. Дуэль с немецкими "четверками" окончилась ничьей.А экипаж КВ под командованием лейтенанта Семёна Коновалова близ хутора Нижнемитякин уничтожил 16 танков и два бронированных автомобиля немцев.

К 1943 году в Советской армии из тяжёлых танков КВ-1 и КВ-85 стали формировать особые подразделения — полки прорыва, которые положили начало новой тактике контрнаступлений нашей армии на всех участках фронта.

https://life.ru/p/1492261

https://cont.ws/@zauralec47/2280484

https://tvzvezda.ru/news/201705091109-rezl.htm

https://ria.ru/20210107/kolobanov-1588356999.html