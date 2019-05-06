Наглое вранье про георгиевскую ленточку!



Точнее, правда о ней. Короче — разгребаем ту кашу, которую развели лгуны и демагоги.

На днях человек, причисляющий себя к коммунистам, бросил мне упрёк: «Вы подменили символы Победы своей ленточкой, а теперь хотите чтобы соседи присягали этой фальшивке» — сказано было по поводу недавней истории в Киргизии.

И привёл как доказательство образцовое выступление Невзорова, которое можно считать квинтэссенцией всей лжи по этому поводу.

Ниже сам отрывок записи и текст, а полную версию можно почитать и посмотреть тут

«Определение той ленточки, которую привязывают на себя люди 9 мая как «колорадской» , по цвету расцветки колорадского жука, дал действительно когда-то я в эфире «Пятого канала». Я ничего не имею естественно против 9 мая. Но если Вы так серьёзно к этому относитесь, если это для Вас крайне существенно, то Вы должны быть предельно аккуратны и серьёзны, в том числе и в символике .



Георгиевская ленточка, была не известна в Советской Армии . Орден Славы был учреждён только в 43 году, особой популярностью, даже известностью на фронте не пользовался , у награды должен быть некий исторический путь, чтобы она стала популярной и известной, и как раз наоборот генерал Шкуро, генерал Власов, многие высшие чины СС поддерживали культ георгиевской ленты . Это была лента и власовцев, и высших чинов СС.



Поймите, как бы мы не относились к советскому государству, но цвет победы, и надо к этому относиться спокойно и мужественно, цвет победы – красный . Красного цвета было поднято знамя над Рейхстагом , под красными знамёнами шли люди в Отечественную войну, не под какими другими. И тот, кто внимательно и с болью относится к этому празднику, вероятно, должен быть точен и в соблюдении этой символики тоже».

А теперь давайте разбирать эту БРЕХНЮ. Кстати, Александру Глебовичу можно сказать «спасибо» за то, что он так кратко и толково суммировал почти все основные передёргивания, недомолвки и откровенное враньё по поводу георгиевской ленточки.

И я знаю, конечно, что в советской системе наград и знаков не было понятия «георгиевская лента».

Но хочется ли нам каждый раз окунаться в дебри фалеристики вроде: «лента представляет собой шелковую репсовую муаровую ленту золотисто-оранжевого цвета с нанесенными на ней тремя продольными черными полосами с выпушкой шириной 1 мм»?

Поэтому для простоты изложения давайте будем её условно называть «георгиевская лента» — ведь всем же понятно, о чём мы говорим? Итак…



Символ победы



Вопрос: когда это у вас георгиевская лента успела стать символом Победы?



Ответ: 9 мая 1945 года.



Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»



Была учреждена Указом Президиума ВС СССР от 9 мая 1945 года . Имеющий глаза да увидит, какого цвета лента обтягивает колодку.

Не вдаваясь в подробности, медалью была награждена фактически вся армия, включая участников боевых действий, которые по ранению выбыли со службы или были переведены на другую работу.

В общей сложности было награждено почти 15 миллионов человек.

Но не стоит думать, что георгиевская лента в системе военных знаков и наград Советской армии появилась лишь в 45-ом году. С Победой в частности, и со всей Великой отечественной войной вообще она связана непосредственно, причём почти с самого её начала и, как мы видим, до победного конца. Итак...



Гвардейская лента



Уже с осени 1941 года частям, соединениям и кораблям, за мужество и героизм их личного состава который они проявили при защите Отечества, присваивалось почётное звание «гвардейская», «гвардейский».

На флоте гвардейский знак представлял из себя пластину, обтянутую чёрно-оранжевой лентой, и также лента использовалась на бескозырках матросов. Нарком ВМФ адмирал Т. Г. Кузнецов своим приказом № 142 от 10 июня 1942 г. утвердил эти знаки отличия.

Выглядело это так:



и вот так:



Советские морские гвардейцы на параде Победы

и так:



Гвардейская лента на марке почты СССР (1973 год !!!)

и, например, вот так:



Гвардейская лента на Гвардейском военно-морском флаге эсминца «Гремящий»



Орден славы



Был учреждён в 1943 году Указом Президиума ВС СССР «Об учреждении ордена Славы I, II и III степени»

Тот самый, который якобы «особой популярностью и даже известностью на фронте не пользовался».

«Непопулярным» орденом было награждено более 1 миллиона человек .

При этом более 46 тысяч бойцов — II степени

И 2 562 человека — I степени. Последнее число означает полных кавалеров ордена Славы всех трёх степеней.



Подвиг народа



Посмотрите: вот они, ненавистные Невзороу, так называемым "либералам" и так называемым "коммунистам" цвета. Про которые так любят говорить, что "они — не символ Победы".

Что у них у всех на груди? Что чаще всего видели на вернувшихся с войны фронтовиков? И это не символ Победы?



На самом деле, именно орден Славы, по моему мнению, больше других орденов отражает боевой подвиг народа в Великой отечественной войне.

Не подвиг тружеников тыла, не успехи командования, не удачные разработки боевой техники и авиации, а именно личное мужество и воинские подвиги простых солдат. Читаем:

«Орденом награждались лица рядового и сержантского состава Красной Армии, а в авиации — и лица, имеющие звание младшего лейтенанта. Вручался только за личные заслуги, воинские части и соединения им не награждались».

Понятно? Его нельзя было получить «за грамотное командование», «за мудрое руководство», «на шару», «за компанию» и так далее. Только за конкретные и именно личные боевые заслуги. Вот некоторые примеры оснований для награждения: читаем статут ордена:

Презирая опасность, первым ворвался в ДЗОТ (ДОТ, окоп или блиндаж) противника, решительными действиями уничтожил его гарнизон;

Лично захватил в плен вражеского офицера;

Ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил его;

Лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позиции противника, уничтожил его пулемёт или миномёт;

Будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с военным имуществом;

Пренебрегая личной опасностью, в бою захватил неприятельское знамя;

В минуту опасности спас знамя своей части от захвата противником;

Находясь в горящем танке, продолжал из оружия танка выполнять боевую задачу;

Под огнём противника проделал для наступающего подразделения проход в проволочных заграждениях противника;

Рискуя жизнью, под огнём противника оказывал помощь раненым в течение ряда боев;

Будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй;

Что, тут нет заслуг типа «За уничтожение Люком Скайуотером «Звезды смерти», «За спасение Вселенной», «За освобождение Польши», да?..

Ну так я же сказал: это орден для рядовых и сержантского состава максимум. Не для высокого командования, а для тех, кто ЛИЧНО, каждый день выполнял рутину этой войны, рискуя тем не менее такой же жизнью, которой, не рисковали многие из высоких чинов, и делая всё, чтобы война действительно выигрывалась, а не проигрывалась.



На фото: Голиков Анатолий Ефимович, младший сержант, 1926 года рождения

В 18 лет — уже полный кавалер ордена Славы. Он ещё не знает, что через 72 года Невзоров назовёт его ордена «колорадскими», «не очень известными», а так называемые «коммунисты» станут называть ленту ордена «фальшивкой»

В переломном 43-ем году уже появилась и приличная авиация в армии (были разработаны и в заметных количествах поставлялись Як-3, Як-9, Ла-5, Ла-7), когда уже в больших выпускался легендарный Т-34, появились в достаточных количествах усовершенствованные модификации «Катюши».

Но война истощила страну, и стало ясно, что теперь даже с уже более-менее паритетным состоянием по техническом оснащению, победить смогут только ЛЮДИ. Мужеством, подвигами, каждодневными сверхусилиями.

И награждать стали именно рядовых и младших офицеров. Потому что на этой войне денег не платили. А рисковать жизнью требовали. Как говорится в пословице: «За деньги могут убивать, но за них не станут умирать».

Поэтому и вернули цвета, которые для тех, кто был старше 30 лет, ассоциировались с великой честью для того, кто обладает такой наградой.

Поэтому сделали ордена ИМЕННО для рядовых. Чтобы носящий орден мог стоять перед капитаном, и чувствовать чуть ли не превосходство: «Вот у меня орден на груди, которого у тебя никогда не будет, потому что ты командуешь да руководишь, а я — делаю». А уж полный кавалер этих орденов пользовался уважением и сослуживцев, и командования.



Лобода Андрей Автономович — разведчик взвода конной разведки 78-го гвардейского стрелкового полка (25-я гвардейская стрелковая дивизия, 53-я армия, 2-й Украинский фронт), гвардии сержант — на момент представления к награждению орденом Славы I степени.



9 августа 1944 года, находясь в составе группы в районе городов Бырлад, Васлуй Румыния, первым обнаружил противника. В завязавшемся бою огнём из автомата уничтожил шесть и вместе с бойцами взял в плен девять пехотинцев. 8 октября 1944 года за мужество, проявленное в боях с врагом, гвардии ефрейтор Лобода награждён орденом Славы III степени.

1-5 декабря 1944 года при подготовке прорыва обороны противника близ населённых пунктов Дэмант, Феньехараст, Вершаг восточнее города Будапешт гвардии ефрейтор Лобода 7-я гвардейская армия неоднократно ходил во вражеский тыл и приносил ценные сведения о силах, средствах и оборонительных сооружениях врага. 13 февраля 1945 года гвардии ефрейтор Лобода награждён орденом Славы II степени.

В бою 4 апреля 1945 года в районе города Братислава Чехословакия сержант Лобода возвращаясь с задания в тылу врага, вступил в единоборство с вражеской группой, уничтожил двух противников, а одного взял в плен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу и героизм гвардии сержант Лобода Андрей Автономович награждён орденом Славы I степени.

Жил в городе Будённовске скончался 11 октября 1965 года, похоронен на городском кладбище № 1.

К тому же возникало здоровое желание стремиться к достижением. «У него есть орден — я хочу, чтобы у меня тоже был», «У него две степени — а я хочу стать полным кавалером» — и так далее.

Орден Славы был учреждён I, II и III степени. И заметьте (кто не знал), что орден первой степени был изготовлен целиком из золота! Во время войны, когда не хватало на ни что — но на это не пожалели, потому что это — для главных героев войны было: для РЯДОВЫХ СОЛДАТ!!! Которые эту Победу буквально ковали каждый день.

Я же говорю: для меня этот орден — всем орденам орден. Не хотелось бы сейчас ранжировать, какой был «круче», но отношение именно к ордену Славы у меня особенное.



Девушки-снайперы 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, кавалеры орденов Славы. Выпускники ЦЖШСП. Германия, май 1945 года

Поэтому орден Славы, который Невзоров так подло извалял в грязи ИМЕННО «ради красного словца» — чтобы оболгать ленту этого орден — был не просто одним из символов победы, а одним из главных символов народного подвига в той войне. Как раз того подвига, который мы и чтим 9 мая — десятков миллионов погибших, искалеченных, раненых и рисковавших жизнью для того, чтобы добыть стране ту победу. О символах которой так презрительно смеет рассуждать Невзоров, в втаптывая в грязь один из самых славных орденов той войны.

Повезло ещё, что ему не поставили задачу «мочить» цвета ленты ордена Отечественной войны, а то он бы и его утопил в помоях. Чтобы напомнить знающим, и сообщить тем, кто не в курсе, давайте я процитирую пару фраз Невзорова, сказанных им о самом же себе. Оба отрыка из его интервью Сергею Минаеву, полную версию можно прочитать и посмотреть тут:

А.НЕВЗОРОВ:

Друг мой Минаев, не забывай про мою бывшую профессию. Я же все-таки когда-то был репортером. То есть я обязан быть абсолютно бесстыж и беспринципен.

И ещё:

С.МИНАЕВ:

Слушай, это потрясающе, потому что ты совершенно цинично отвечаешь на вопросы, вокруг которых обычно все начинают ковырять подушечки пальцев и говорить, что просто такое время было.



А.НЕВЗОРОВ:

Да не было такого времени. Мы все сидели в той или иной степени на золотых цепях у разных олигархов, нами хвастались, нас перекупали. Мы старались свалить, унеся с собой, по возможности, золотую цепь.

И наконец чтобы расставить все точки над «i» — ещё одна цитата:

«Та берендеева избушка, которую построили на развалинах моей родины, никакой святыней для меня не является»

Поэтому, слушая рассуждения об орденах, о славе, о войне и подвигах, о колорадских жуках и «серьёзном отношении к символике» — не забывайте (просто ради объективности) КТО ИМЕННО обо всём этом рассуждает.



«Власовская ленточка»



Как многие вдохновенные вруны, Невзоров, ища цифры для подтверждения своих спекуляций, забыл о здравом смысле.

Он сам же сказал, что орден Славы был учреждён в 1943 году. А гвардейская лента — и того раньше, летом 42-го. А так называемая «Русская освободительная армия» только официально была учреждена полгода спустя, и действовала преимущественно в 43-44 годах, при этом официально подчиняясь Третьему рейху.

Вот скажите, вы можете себе представить, чтобы официальные военные ордена и знаки отличия Вермахта совпадали с наградами армии противника? Чтобы немецкие генералы создавали воинские подразделения и официально закрепляли использование в них знаков отличия Советской армии?

Достоверно известно, что «Русская освободительная армия» воевала под триколором, а в качестве символики использовала некую пародию на Андреевский флаг.

Сухопутный флот в степях Украины оказался, как видите, совсем не анекдотом… :)



А выглядело это вот так:



И на этом всё. Награды они получали от германского Вермахта согласно установленному им же регламенту.



Орден Отечественной войны



За время войны этим орденом были награждены 1,276 миллиона человек , в том числе около 350 тыс. — орденом I степени.

Именно с ним вернули (впервые за время советской власти!) ордена разных степеней: орден Отечественной войны (I и II степени) и позже — орден Славы (I, II и III степени), о котором уже шла речь. Вдумайтесь: тоже более миллиона! Неудивительно, что он стал одним из наиболее популярных и узнаваемых символов Победы. Именно этот орден — вместе с орденом Славы и медалью «За победу» видели почти всегда на вернувшихся с войны фронтовиках.

Орден «Победа»

высший военный орден страны. Тут история немного обратная ордену Славы — его учредили для особо отличившихся полководцев, это был Название говорящее. И почему он стал одним из символов победы потом, после 45-го года, тоже понятно. Одним из трёх главных символов.

Его лента сочетает в себе цвета 6 других советских орденов, разделённые белыми промежутками шириной в полмиллиметра:

Оранжевый с чёрным посередине — орден Славы ( по краям ленты; те самые ненавистные Невзорову и некоторым современным «коммунистам» цвета )

Голубой — орден Богдана Хмельницкого

Тёмно-красный (бордо) — орден Александра Невского

Тёмно-синий — орден Кутузова

Зелёный — орден Суворова

Красный (центральная секция), шириной 15 мм — орден Ленина (высшая награда в Советском Союзе, если кто не помнит)

Напомню исторический факт, что первым этот орден получил маршал Жуков (был дважды кавалером этого ордена), второй достался Василевскому (также был дважды кавалером этого ордена), а у Сталина был только №3.

Сегодня, когда любят попереписывать историю, не вредно будет вспомнить, с каким уважением хранятся за границей эти ордена, которыми были награждены союзники:

Награда Эйзенхауэра находится в Мемориальной библиотеке 34-го Президента США в его родном городе Абилин (штат Канзас);

Награда маршала Тито экспонируется в музее «25 мая» в Белграде (Сербия);

Награда фельдмаршала Монтгомери экспонируется в Имперском военном музее в Лондоне;

Формулировку для награждения из статута ордена вы можете оценить сами:

«Орденом «Победа», как высшим военным орденом, награждаются лица высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение таких боевых операций в масштабе нескольких или одного фронта, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной Армии».

Символы победы

А теперь давайте делать простые как три копейки и очевидные выводы.

С фронта возвращаются домой десятки миллионов солдат. Какой-то там процент старших офицеров, чуть больше — младшего командного состава, но в основном — рядовые и сержанты.

Медаль «За Победу» вообще у всех. Ордена Славы — у многих, причём у некоторых ещё и по 2-3 степени. Понятно, полных кавалеров чествуют особо, именно их портреты в прессе и на встречах, концертах и прочих массовых мероприятиях — там они тоже при всех своих орденах.

Флотские гвардейцы тоже, естественно, с гордостью носят свои знаки отличия. Мол, не лыком шиты — гвардия!

Ну и что, скажите на милость, удивительного, что главными, наиболее популярными и узнаваемыми становятся три символа: орден «Победа», орден «Отечественная война» и георгиевская лента?

Давайте не будем голословными. В Советском Союзе, как и сегодня, печатались плакаты и поздравительные открытки.

Кого там не устраивает георгиевская лента на сегодняшних плакатах? Ну давайте все сюда, будем смотреть советские. Будем смотреть, как «подменили историю».



«Дошли!»

Один из самых известных плакатов. Нарисован вскоре после Победы. И уже там содержится символика этой Победы. Была небольшая предыстория.



В 1944 году Леонид Голованов на своем плакате «Дойдем до Берлина!» изобразил смеющегося воина. Прототипом улыбающегося богатыря на марше стал реальный герой – снайпер Голосов, фронтовые портреты которого легли в основу знаменитого листа.

А в 1945 появился уже легендарный «Красной Армии – Слава!», в левом верхнем углу которого цитируется предыдущая работа художника:



Итак, вот они — подлинные символы Победы. На легендарном плакате.

На правой стороне груди красноармейца — орден Отечественной войны.

Слева — орден Славы («непопулярный», ага), медаль «За победу» (с такой же георгиевской ленточкой на колодке) и медаль «За взятие Берлина».

Этот плакат знала вся страна! Его узнают до сих пор. Популярнее него, пожалуй, только «Родина-мать зовёт!» Ираклия Тоидзе.

Сейчас кто-нибудь скажет: «Плакат нарисовать нетрудно, а в жизни было не так». Хорошо, вот вам «в жизни»



Иванов, Виктор Сергеевич. Фото 1945 года.

Убедил?

Вот другой плакат. Чем окантована звезда?



Ладно, это конец 70-ых, кто-то скажет, что не труЪ. Возьмём что-нибудь сталинских лет:



Ну что? «Власовская ленточка», да? При Сталине? Серьёзно?!!

Как там Невзоров врал-то? «Ленточка была не известна в Советской Армии».

Ну что же, мы видим, как она «была не известна». Уже при Сталине стала и символом Красной армии, и символом Победы.

А вот из брежневской эпохи плакат:

Что там на груди у бойца? Один лишь только «не пользовавшийся популярностью и даже мало известный орден», насколько я вижу. И ничего более. Между прочим, этим подчёркивается, что боец -- рядовой. Нет культа "командиров", это был подвиг народа.

(Кстати, большинство плакатов кликабельно).

А вот ещё один, к 25-летнему юбилею Победы. 1970-ый год прописан на плакате:

А славная дата написана «не известной в Советской армии ленточкой», которая «не является символом Победы».

Ты погляди, что творится! Наша нынешняя власть-то какова! И до 1945-го года дотянулась, и в 60-ые годы свои «фальшивки» подсунула, и в 70-ые!

И вот опять они за своё! Снова «их» ленточка:

«Открытка СССР на 9 Мая

"9 Мая - День Победы"

Издательство "Планета". Фото Е. Савалов, 1974 год .

Орден Отечественной войны II степени»



И вот снова очередная:



«Открытка "Слава Советским Вооружённым Силам. 1941-1945"