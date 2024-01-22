Наши храмы и усадьбы

Храмы Зарядья Церковь Георгия Победоносца на Псковской горе Православный храм в Китай-городе в Москве, бывший собор Знаменского монастыря. Желтое здание - церковь Бориса и Глеба. С зеленым кауполом - церковь Максима Блаженного Английский двор и церковь Максима Блаженного Со стороны парка Зарядья. Церковь Георгия Победоносца на Псковской горе со стороны парка Зарядье Церковь Зачатия Анны на территории самого парка Бывший мужской монастырь в Москве. Основан в 1629-1631 годах. Освящён во имя иконы Божией Матери «Знамение». После 1923 года монастырь был закрыт. До нашего времени сохранился монастырский собор. Вот они в рядок стоят на улице Варварки.

Музей-заповедник Абрамцево. Мастерская Впервые Абрамцево упоминается в XVI веке, как деревня на землях, принадлежащих помещику Волынскому. Самый же интересный для села период начинается с 1843 года, когда усадьба становится собственностью русского писателя С. Т. Аксакова. Усадебный дом. Баня теремок

Музей-заповедник Абрамцево.

Троицкая церковь в посёлке Гусь-Железный Рязанской области. Строившийся почти 70 лет храм (окончен в 1868 году) — не имеющий аналогов образец провинциальной псевдоготики.

Церковь Архангела Гавриила На сегодняшний день "Меншикова башня" 1707г. одна из самых красивых в Москве. Не все храмы могут похвастаться таким количеством украшений снаружи. Всюду - на колоннах, прямоугольных пилястрах, даже между окнами - размещены скульптуры, каменные цветы и другие великолепные украшения, сделавшие здание бесподобным произведением искусства. Стены храма украшены сюжетной живописью.На карнизах и картушах искусно изображены херувимы. Трапезную украшают кариатиды, а над картушами - мастерски исполненные горельефы ангелов. Под высоченным куполом - роспись с христианскими персонажами. Стены и окна наверху тоже отделаны скульптурными орнаментами. В одном из рядов прекрасного иконостаса в красивой серебряной ризе находится Образ Святого Архангела Гавриила. Место: Басманный район, Архангельский переулок, дом 15А, строение 9

Андроников монастырь Монастырь был основан в 1357 г. и до 1918 г. просуществовал как мужской монастырь.

С 1919 по 1922 гг. на территории Андроникова монастыря был открыт лагерь для политических заключенных. В 1922—1928 годах в монастыре располагалась колония для беспризорников. В 1928 году территория была передана в ведение рабочего коллектива завода «Серп и Молот», в монастырских зданиях, в том числе и в храмах, устроили 200 комнат для рабочих. В 1930—1940-х годах там располагались также учреждения наркомата обороны. Возрождение архитектурного комплекса началось после войны, когда выяснилось, что собор монастыря — самое древнее сохранившееся здание Москвы (церковь Рождества Богородицы (Воскрешения Лазаря) в Кремле уцелела лишь до уровня хор). В 1947 году (в год 800-летия Москвы) инициативная группа во главе с академиком Игорем Грабарём обратилась к правительству с просьбой о создании на территории монастыря Музея древнерусской живописи. В 1959—1960 годах произведена реставрация первоначальных форм Спасского собора, в том числе вызывающее споры восстановление формы утраченной главы и кокошников. В 1989 году Спасский собор был освящён, возобновлены богослужения. Позже вместо снесённой колокольни на территории упразднённого монастыря сооружена небольшая деревянная звонница. В 1993 году под престолом Спасского собора обнаружено неизвестное захоронение, которое пока не идентифицировано. По утверждению Сергея Никитина ( советский и российский эксперт-криминалист,), два из них с высокой долей вероятности принадлежат преподобным Андрею Рублёву и Даниилу Чёрному (иконописец, монах, современник и сотрудник Андрея Рублёва).

Увеселительный Дворец Шереметевых. Дворец - главное сооружение в загородной усадьбе графа Петра Шереметева. Его называли «Большой дом» или «увеселительный дом» так как он был предназначен для торжественного приёма гостей в летнее время. В те времена это было самое тусовочное светское место в Москве. Здесь каждое лето не смолкали музыка, звон бокалов и оживленные разговоры - во дворце регулярно проходили роскошные балы и приемы. До сегодняшнего дня дворец никогда не перестраивался – паркет внутри, камины, лепнина, сохранившиеся зеркала и богатая живописная коллекция до сих пор помнят своего хозяина и его гостей. Дворец-усадьба Кусково.

Собор Спаса Нерукотворного Образа в селе Кукобой Красивейшая русская архитектура! Интересный факт: первое упоминание села сделано в купчей князя Кемского, датированной 1526 годом. Собор располагается в небольшом селе Кукобой, что стоит на берегу реки Ухтома на границе Ярославской и Вологодской областей. Необычным названием место обязано финно-угорским племенам, которые ранее населяли эти земли.

Собор был построен в начале ХХ века на средства мецената Ивана Воронина, который вернулся из Петербурга в родные земли состоятельным промышленником. Он не поскупился и выделил миллион рублей золотом на строительство храма, а также пригласил знаменитого петербургского архитектора Василия Косякова, который ранее руководил строительством Морского Собора в Кронштадте. Освящение собора в 1912 году проводил на тот момент митрополит Тихон, будущий Патриарх Московский и Всея Руси. Возведением собора занимались местные мастера и умельцы: строители, каменщики, плотники, резчики. При постройке основали небольшой кирпичный завод. А для облицовки стен из Финляндии привезли необычный бело-розовый кирпич. Полый внутри, он был не только хорошим стройматериалом, но и проявлял теплоизоляционные свойства. Также для отделки шатров колоколен была поставлена и финская черепица, покрытая глазурью цвета морской волны.

Храм получился необычайной красоты в псевдорусском стиле с нарядными кокошниками, шатровыми башенками, нишами и ажурными арками. Приехавшие на освящение гости признали, что подобного собора доселе не встречали не только на Ярославской земле, но и во всей России.

Сразу после революции собор закрыли, сорвали купола, уничтожили внутренние росписи, резной иконостас и иконы, которые были изломаны и сожжены. До нас дошли лишь воспоминания о внутреннем убранстве: полы были выложены цветными плитками, стены опоясывала красивая кованая решетка, а по центру стоял резной одноярусный иконостас с иконами Спаса и Богородицы. Здание храма при советской власти использовали как склад, а в подвале организовали тюремные камеры.

В 1989 году собор передали православной церкви. На сегодняшний день храм находится на реставрации, но по факту из-за недостатка средств здание медленно разрушается. Внутрь собора не попасть.

Собор святителя Николая в Павшинской пойме Храм построен в два этажа: верхний храм посвящен святителю Николаю Чудотворцу, нижний — святому апостолу Андрею Первозванному. Внутреннее и внешнее убранство Андреевского храма ориентировано на лучшие образцы византийского и древнерусского зодчества. Первый камень Никольского храма был заложен 19 января 2013 года митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Автор проекта – известный архитектор А.Н. Оболенский. Высота храма – 55 метров. Храм рассчитан на полторы тысячи человек. Монолитное железобетонное здание храма, общей площадью около 4500 квадратных метров, построено в два этажа, соединенных между собой тремя лестницами. Для удобства прихожан в церкви имеется 3 лифта. Бетонные элементы купола покрыты смальтовой керамикой, а в окошки вставлены светопрозрачные элементы. В зависимости от праздника купола храма будут светиться разными цветами.

Собор Бориса и Глеба в Борисоглебском Дмитровском монастыре Возведение главной святыни мужской обители – собора Бориса и Глеба – относят к XVI столетию. Кроме этой церкви, на территории монастыря находятся храм Николая Чудотворца и две часовни – Водосвятская и во имя Сошествия Святого Духа. Монастырь окружен высокими стенами. Вход на его территорию проходит через врата, называемые Святыми. Земли обители – царство зеленых насаждений. Особенно выделяется красотой огромный цветник, разбитый рядом с Борисоглебским храмом. Побывать в этих местах самостоятельно лучше поздней весной или летом. Тогда, кроме положительных эмоций от путешествия к святым местам, можно получить и огромное удовольствие от, блистающей во всей красе, природы.

Гефсиманский Черниговский скит Большая достопримечательность Сергиева Посада – Черниговский скит, расположенный неподалеку от комплекса Лавры. Первые монахи появились здесь в середине XIX века: они селились в маленьких пещерных кельях, которые хорошо сохранились. Гефсиманский Черниговский скит был основан в 1845—1850 гг., большая часть построек дошла до наших дней. Архитектурная доминанта — пятиярусная колокольня с двумя приделами (1895), возвышающаяся над округой. Пещерные храмы, часовня, монашеские кельи и святой подземный источник под Черниговским собором (1886—1893) притягивают туристов и паломников и по сей день. По скиту проводятся экскурсии. Монашеское общежитие было возобновлено в 1990 г.

Можайский кремль История старинного Можайска началась с возведения небольшой крепости. Стены кремля начали строить в XII столетии. Зодчие хотели сделать укрепление в стиле московского Китай-города. Когда-то Можайский кремль имел несколько башен и мощные стены, сложенные из камня. От древних городских укреплений почти ничего не сохранилось. Сейчас в Можайске можно осмотреть лишь насыпные валы, некогда защищавшие кремль и остатки Никольских ворот. С прежних времен остались еще Петропавловский собор и некоторые детали старинных укреплений. Ново-Никольский храм появился на территории кремля в XIX веке. В архитектуре собора сохранены элементы первых укреплений Можайска. В оформлении церкви присутствует масонская символика. Она обязана своим появлением тогдашней моде на все мистическое и непознанное.

Церковь Святого князя Владимира в Старых Садах

Необычное название храма связано с княжескими садами, которые существовали в окрестностях в прошлом. В 15 веке князь Василий I, построил здесь свой летний дворец с домовой церковью, освящённой во имя святого князя Владимира; дворец расположился на живописном холме, а на его склонах были разбиты сады с фруктовыми деревьями. Позже княжескую резиденцию перенесли на новое место, где были разбиты новые сады, и прежние сады стали именовать старыми. В 1990г., когда завершились внешние реставрационные работы, храм был передан Русской Православной церкви, в 1991г. в нём состоялась первая после длительного перерыва литургия. В наши дни при храме действуют воскресная школа и православная гимназия, школа церковного пения и Благотворительное братство во имя равноапостольного князя Владимира. Место: Старосадский пер-к, 11/1 стр. 2

Ну и напоследок утро в Соборе Василия Блаженного. Утро в Соборе Василия Блаженного в объективе Юрия Дегтярева.