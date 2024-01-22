Наши храмы и усадьбы

Храмы ЗарядьяЦерковь Георгия Победоносца на Псковской гореПравославный храм в Китай-городе в Москве, бывший собор Знаменского монастыря.Желтое здание - церковь Бориса и Глеба. С зеленым кауполом - церковь Максима БлаженногоАнглийский двор и церковь Максима БлаженногоСо стороны парка Зарядья.Церковь Георгия Победоносца на Псковской горе со стороны парка ЗарядьеЦерковь Зачатия Анны на территории самого паркаБывший мужской монастырь в Москве. Основан в 1629-1631 годах. Освящён во имя иконы Божией Матери «Знамение». После 1923 года монастырь был закрыт. До нашего времени сохранился монастырский собор. Вот они в рядок стоят на улице Варварки.
Музей-заповедник Абрамцево.МастерскаяВпервые Абрамцево упоминается в XVI веке, как деревня на землях, принадлежащих помещику Волынскому. Самый же интересный для села период начинается с 1843 года, когда усадьба становится собственностью русского писателя С. Т. Аксакова.Усадебный дом. Баня теремок
Музей-заповедник Абрамцево.
Троицкая церковь в посёлке Гусь-Железный Рязанской области. Строившийся почти 70 лет храм (окончен в 1868 году) — не имеющий аналогов образец провинциальной псевдоготики.
Церковь Архангела ГавриилаНа сегодняшний день "Меншикова башня" 1707г. одна из самых красивых в Москве. Не все храмы могут похвастаться таким количеством украшений снаружи.Всюду - на колоннах, прямоугольных пилястрах, даже между окнами - размещены скульптуры, каменные цветы и другие великолепные украшения, сделавшие здание бесподобным произведением искусства. Стены храма украшены сюжетной живописью.На карнизах и картушах искусно изображены херувимы.Трапезную украшают кариатиды, а над картушами - мастерски исполненные горельефы ангелов. Под высоченным куполом - роспись с христианскими персонажами. Стены и окна наверху тоже отделаны скульптурными орнаментами. В одном из рядов прекрасного иконостаса в красивой серебряной ризе находится Образ Святого Архангела Гавриила.Место: Басманный район, Архангельский переулок, дом 15А, строение 9
Андроников монастырьМонастырь был основан в 1357 г. и до 1918 г. просуществовал как мужской монастырь.
С 1919 по 1922 гг. на территории Андроникова монастыря был открыт лагерь для политических заключенных. В 1922—1928 годах в монастыре располагалась колония для беспризорников. В 1928 году территория была передана в ведение рабочего коллектива завода «Серп и Молот», в монастырских зданиях, в том числе и в храмах, устроили 200 комнат для рабочих. В 1930—1940-х годах там располагались также учреждения наркомата обороны.Возрождение архитектурного комплекса началось после войны, когда выяснилось, что собор монастыря — самое древнее сохранившееся здание Москвы (церковь Рождества Богородицы (Воскрешения Лазаря) в Кремле уцелела лишь до уровня хор). В 1947 году (в год 800-летия Москвы) инициативная группа во главе с академиком Игорем Грабарём обратилась к правительству с просьбой о создании на территории монастыря Музея древнерусской живописи.В 1959—1960 годах произведена реставрация первоначальных форм Спасского собора, в том числе вызывающее споры восстановление формы утраченной главы и кокошников.В 1989 году Спасский собор был освящён, возобновлены богослужения. Позже вместо снесённой колокольни на территории упразднённого монастыря сооружена небольшая деревянная звонница.В 1993 году под престолом Спасского собора обнаружено неизвестное захоронение, которое пока не идентифицировано. По утверждению Сергея Никитина ( советский и российский эксперт-криминалист,), два из них с высокой долей вероятности принадлежат преподобным Андрею Рублёву и Даниилу Чёрному (иконописец, монах, современник и сотрудник Андрея Рублёва).
Увеселительный Дворец Шереметевых.Дворец - главное сооружение в загородной усадьбе графа Петра Шереметева.Его называли «Большой дом» или «увеселительный дом» так как он был предназначен для торжественного приёма гостей в летнее время.В те времена это было самое тусовочное светское место в Москве. Здесь каждое лето не смолкали музыка, звон бокалов и оживленные разговоры - во дворце регулярно проходили роскошные балы и приемы.До сегодняшнего дня дворец никогда не перестраивался – паркет внутри, камины, лепнина, сохранившиеся зеркала и богатая живописная коллекция до сих пор помнят своего хозяина и его гостей. Дворец-усадьба Кусково.
Собор Спаса Нерукотворного Образа в селе КукобойКрасивейшая русская архитектура!Интересный факт: первое упоминание села сделано в купчей князя Кемского, датированной 1526 годом.Собор располагается в небольшом селе Кукобой, что стоит на берегу реки Ухтома на границе Ярославской и Вологодской областей. Необычным названием место обязано финно-угорским племенам, которые ранее населяли эти земли.
Собор был построен в начале ХХ века на средства мецената Ивана Воронина, который вернулся из Петербурга в родные земли состоятельным промышленником. Он не поскупился и выделил миллион рублей золотом на строительство храма, а также пригласил знаменитого петербургского архитектора Василия Косякова, который ранее руководил строительством Морского Собора в Кронштадте.Освящение собора в 1912 году проводил на тот момент митрополит Тихон, будущий Патриарх Московский и Всея Руси.Возведением собора занимались местные мастера и умельцы: строители, каменщики, плотники, резчики. При постройке основали небольшой кирпичный завод. А для облицовки стен из Финляндии привезли необычный бело-розовый кирпич. Полый внутри, он был не только хорошим стройматериалом, но и проявлял теплоизоляционные свойства. Также для отделки шатров колоколен была поставлена и финская черепица, покрытая глазурью цвета морской волны.
Храм получился необычайной красоты в псевдорусском стиле с нарядными кокошниками, шатровыми башенками, нишами и ажурными арками. Приехавшие на освящение гости признали, что подобного собора доселе не встречали не только на Ярославской земле, но и во всей России.
Сразу после революции собор закрыли, сорвали купола, уничтожили внутренние росписи, резной иконостас и иконы, которые были изломаны и сожжены. До нас дошли лишь воспоминания о внутреннем убранстве: полы были выложены цветными плитками, стены опоясывала красивая кованая решетка, а по центру стоял резной одноярусный иконостас с иконами Спаса и Богородицы. Здание храма при советской власти использовали как склад, а в подвале организовали тюремные камеры.
В 1989 году собор передали православной церкви. На сегодняшний день храм находится на реставрации, но по факту из-за недостатка средств здание медленно разрушается. Внутрь собора не попасть.
Собор святителя Николая в Павшинской поймеХрам построен в два этажа: верхний храм посвящен святителю Николаю Чудотворцу, нижний — святому апостолу Андрею Первозванному. Внутреннее и внешнее убранство Андреевского храма ориентировано на лучшие образцы византийского и древнерусского зодчества.Первый камень Никольского храма был заложен 19 января 2013 года митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Автор проекта – известный архитектор А.Н. Оболенский. Высота храма – 55 метров. Храм рассчитан на полторы тысячи человек. Монолитное железобетонное здание храма, общей площадью около 4500 квадратных метров, построено в два этажа, соединенных между собой тремя лестницами. Для удобства прихожан в церкви имеется 3 лифта. Бетонные элементы купола покрыты смальтовой керамикой, а в окошки вставлены светопрозрачные элементы. В зависимости от праздника купола храма будут светиться разными цветами.
Собор Бориса и Глеба в Борисоглебском Дмитровском монастыреВозведение главной святыни мужской обители – собора Бориса и Глеба – относят к XVI столетию. Кроме этой церкви, на территории монастыря находятся храм Николая Чудотворца и две часовни – Водосвятская и во имя Сошествия Святого Духа.Монастырь окружен высокими стенами. Вход на его территорию проходит через врата, называемые Святыми. Земли обители – царство зеленых насаждений. Особенно выделяется красотой огромный цветник, разбитый рядом с Борисоглебским храмом.Побывать в этих местах самостоятельно лучше поздней весной или летом. Тогда, кроме положительных эмоций от путешествия к святым местам, можно получить и огромное удовольствие от, блистающей во всей красе, природы.
Гефсиманский Черниговский скитБольшая достопримечательность Сергиева Посада – Черниговский скит, расположенный неподалеку от комплекса Лавры. Первые монахи появились здесь в середине XIX века: они селились в маленьких пещерных кельях, которые хорошо сохранились.Гефсиманский Черниговский скит был основан в 1845—1850 гг., большая часть построек дошла до наших дней.Архитектурная доминанта — пятиярусная колокольня с двумя приделами (1895), возвышающаяся над округой. Пещерные храмы, часовня, монашеские кельи и святой подземный источник под Черниговским собором (1886—1893) притягивают туристов и паломников и по сей день.По скиту проводятся экскурсии. Монашеское общежитие было возобновлено в 1990 г.
Можайский кремльИстория старинного Можайска началась с возведения небольшой крепости. Стены кремля начали строить в XII столетии. Зодчие хотели сделать укрепление в стиле московского Китай-города. Когда-то Можайский кремль имел несколько башен и мощные стены, сложенные из камня.От древних городских укреплений почти ничего не сохранилось. Сейчас в Можайске можно осмотреть лишь насыпные валы, некогда защищавшие кремль и остатки Никольских ворот. С прежних времен остались еще Петропавловский собор и некоторые детали старинных укреплений.Ново-Никольский храм появился на территории кремля в XIX веке. В архитектуре собора сохранены элементы первых укреплений Можайска.В оформлении церкви присутствует масонская символика. Она обязана своим появлением тогдашней моде на все мистическое и непознанное.
Церковь Святого князя Владимира в Старых Садах
Необычное название храма связано с княжескими садами, которые существовали в окрестностях в прошлом. В 15 веке князь Василий I, построил здесь свой летний дворец с домовой церковью, освящённой во имя святого князя Владимира; дворец расположился на живописном холме, а на его склонах были разбиты сады с фруктовыми деревьями. Позже княжескую резиденцию перенесли на новое место, где были разбиты новые сады, и прежние сады стали именовать старыми.В 1990г., когда завершились внешние реставрационные работы, храм был передан Русской Православной церкви, в 1991г. в нём состоялась первая после длительного перерыва литургия.В наши дни при храме действуют воскресная школа и православная гимназия, школа церковного пения и Благотворительное братство во имя равноапостольного князя Владимира.Место: Старосадский пер-к, 11/1 стр. 2
Ну и напоследок утро в Соборе Василия Блаженного.Утро в Соборе Василия Блаженного в объективе Юрия Дегтярева.
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