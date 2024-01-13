Две судьбы маленьких артистов из фильма "Офицеры".

Родная мать малыша из «Офицеров» отказалась от него. Но увидев сына на экране, забрала обратно

В советском фильме «Офицеры» есть одна сцена, когда показывают маленького ребенка – Ванечку Трофимова, которого мама оставляет на попечение бабушки. С этим малышом связана одна любопытная история.

Итак, фильм режиссера Владимира Рогового стал классикой отечественного кино. «Офицеров» снимали в 1971 году. И это настоящая сага о чести, порядочности и доблести военных, героев своего времени. Всех персонажей этого фильма мы вспоминать сейчас не будем, тем более, что про съемки фильма я ставила материал, поговорим лишь об этом малыше.

Малыш из Дома малютки

Его звали Володя Селиванов. «Роль» в фильме он получил совершенно случайно. 11-месячного малыша «выдали» за Ваню Трофимова. Мать Вани ушла на фронт и была вынуждена оставить крохотулю у его бабушки.

Известно, что создатели фильма кастинг на эту роль не проводили. Они были уверены, что кто-то из друзей, знакомых актеров обязательно согласится снять своего ребенка в кино. Однако съемки уже во всю шли, а маленький актер так и не появлялся.

Оказалось, что никто не собирался «светить» своим ребенком на всю страну. Потому пришлось искать «на стороне». Тогда все же решили сходить в Дом малютки, авось руководители заведения окажутся не такими суеверными. В итоге из десяти отказников выбрали пухляша Вову Селиванова.



Кадр из х/ф «Офицеры»

Мама-кукушка

Когда фильм «Офицеры» появился на экранах, на него шли толпами. Наверное, не было в нашей стране человека, который в 1970-е не посмотрел эту военную мелодраму. Фильм получился очень добрым, патриотичным и возбуждал лишь светлые эмоции.

Фильм этот посмотрела и мама Вовы. И каково же было ее удивление, когда в одной из сцен женщина увидела ребенка, очень похожего на сына. Которого она не так давно бросила в Доме малютки. Что в тот момент происходило в душе матери-кукушки, даже представить трудно.

Конечно, Вову она оставила у чужих людей не от хорошей жизни. Светлана Селиванова трудилась монтажницей на одной их строек под Смоленском. Повстречала молодого человека, влюбилась в него без памяти. Ну, как это обычно бывает, не заметила, как забеременела. Света надеялась, что парень женится, узнав, что у них будет ребенок. Но тот сказал, что бросит девушку, если та не избавится от «не нужного сейчас потомства».

Аборт сделать не смогла, пришлось рожать. Избранник заставил Светлану сдать малыша в Дом малютки, мол, если не сделаешь, то уйду. Женщина испугалась. Не столько слов этого мужчины, сколько осуждения окружающих. Ведь в 1970-е такое дело очень осуждали и к матерям-одиночкам, родившим вне брака, относились, скажем так, не лояльно. Зарплата монтажницы тоже была маленькой, а помогать некому. Вот все это и сделало Светлану Селиванову «кукушкой».



Кадр из х/ф «Офицеры»

Мама вернулась

Однако, когда женщина посмотрела тот фильм, и увидела на экране малыша, то поняла, что дальше так жить не сможет. И что обязательно должна забрать Вову домой. Светлане Селивановой подтвердили, что именно ее сын «снялся» в «Офицерах», препоны чинить не стали и отдали ребенка матери.

Светлана же решила начать жизнь с чистого листа, воссоединившись со своим ребенком. Она бросила нерадивого «отца» и уехала с сыном в другой город. Нашла работу, сменила фамилию и потихоньку вырастила Вову, воспитав очень хорошего и достойного человека.

Когда Володе исполнилось 10 лет, его пригласили на пробы фильма о Гагарине (он должен был сыграть маленького Юрия Алексеевича), но мать выступила с категорическим отказом. Главным аргументом отказа, стал тот факт, что ребёнка со съемок «Офицеров» ей привезли простуженного. Так у Селиванова (Савостьянова) не сложилась актерская карьера.



Владимир Викторович Савостьянов

На этой фотографии Владимир Селиванов-Савостьянов – он участвует в одной из телепередач Первого канала, рассказывая о том, как в дальнейшем сложилась его судьба – судьба самого маленького актера из фильма «Офицеры». Но это уже другая история.

Второй артист-ребенок, принимавший участие в съемках фильма "Офицеры" Был Андрей Громов. Андрей был обычным школьником и в кино попал случайно. Впоследствии он так и не стал актером. Как и его маленький герой в «Офицерах» он выбрал профессию, связанную со служением Родине. Только не в окопах на передовой, а на дипломатическом фронте.

Андрей учился в простой советской школе, ни о каком актерстве не помышлял. Но однажды в его школу пришли кинематографисты со студии имени Горького. Им нужен был мальчуган для фильма «Приключения желтого чемоданчика». Киношники присутствовали на уроках, с интересом наблюдали за ребятами. И составили список тех, кого сочли походящими для съемок. В эту группу попал и второклассник Андрюша Громов. Парня на киностудию отвела мама.

Мальчишку сразу же взяли в оборот два режиссера – Илья Фрэз и Владимир Роговой. Попросили наизусть рассказать какие-нибудь стихи. Да так, чтобы один раз было смешно, а второй – стало страшно. И парень отлично справился с задачей. После съемок в «Приключениях желтого чемоданчика» Громов снялся в короткометражке «Валерка, Рэмка +…». А потом Владимир Роговой без всяких проб взял его в свой фильм «Офицеры».

На съемках кинокартины Андрей чуть не пострадал. Помните эпизод с бегемотами в зоопарке? Сцену снимали по отдельности. Вначале отсняли животных. А затем – зрителей, толпившихся возле решетки. При этом решетку из чугуна ничем не закрепили – просто придерживали руками. Когда эпизод был отснят, массовка начала расходиться. Ничем не закрепленный чугун медленно стал заваливаться. Возле решетки оставался только Андрей, который чудом успел отскочить. Иначе его попросту придавило бы тяжестью.

После выхода «Офицеров» на экраны Громов проснулся знаменитым. Мальчишку стали узнавать на улицах. Взрослые дяди и тети даже просили у него автограф. Юноше прочили в кино большое будущее. Режиссеры предлагали ему новые роли. Но Андрей больше сниматься не захотел. Категорически против высказались и его родители. Громов был прилежным учеником. По многим предметам получал хорошие отметки. Но из-за частых съемок пропускал много занятий и в учебе сильно отстал. Одноклассников потом пришлось срочно догонять, наверстывая упущенное.

Андрей решил, что актерство – это не для него. Отказался от роли принца в фильме «Принцесса на горошине». И сосредоточился на учебе, чтобы в будущем получить хорошее образование. Выучил иностранные языки. А после школы поступил в МГИМО. Окончил его с дипломом экономиста-международника, потом защитил диссертацию в области международного права. А во второй половине 90-х годов Громов устроился на работу в Министерство иностранных дел. И сделал блистательную карьеру дипломата.

Долгие годы Андрей Громов работал в Нью-Йорке в представительстве нашей страны при ООН. Занимал высокие должности в посольствах России в других странах. Так, с 2015 по 2017 годы он защищал интересы страны на Кипре. А в 2018 году был назначен на должность Генерального консула РФ в Болгарии. Сегодня 63-летний дипломат имеет звание Чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.

Все в порядке у Громова и в личной жизни. Андрей Юрьевич счастливо женат. Жену зовут Татьяна, по профессии – врач. Супруги воспитали двоих детей: сына Андрея и дочь Владу. Интересно, что Громов-младший пошел по отцовским cтопам и тоже поступил в МГИМО.

Вот так, мальчуган, сыгравший когда-то воспитанника суворовского военного училища Ваню Трофимова в легендарных «Офицерах», стал порядочным человеком и в жизни. И посвятил свою жизнь служению родной стране. Ведь есть такая профессия – Родину защищать.

https://w ww.youtube.com/watch?v=NeWtagUhfNw

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=82540&pid=697768&am...

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=92611&hl=%EE%F4%E8%...