Большие перемены - русские начинают бить наотмашь

Дан приказ

Одними из главных мировых новостей стали произведённые министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу новые назначения в руководстве спецоперацией на Украине и приоритетные задачи, поставленные министром обороны российским войскам.

Украина сегодня - самый болевой нервный узел планеты. В донецких степях идут бои не за овладение Соледаром и Бахмутом, здесь идёт борьба за переформатирование мирового порядка. Выстоит Россия против объединённого Запада, накачивающего марионеточный киевский режим оружием, деньгами и наёмниками, значит займёт достойное место в новом многополярном мире. Нет - безжалостный враг изничтожит и страну нашу, и народ.

Или - или. Или они нас, или мы их.

Поэтому сейчас невероятно важно: и кто возглавит русские полки, и какими штыками усилятся эти полки в ходе идущего по приказу Верховного Главнокомандующего реформирования российских Вооружённых сил на основе полученного в боях нового опыта. © РИА Новости

Командующий Объединённой группировкой войск России в районе проведения спецоперации Валерий Герасимов и его заместитель Сергей Суровикин (слева).

Официально

«Командующим Объединённой группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе её проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооружённых сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. 11 января 2023 года.

Целеуказание приоритетов

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось первое в этом году тематическое селекторное совещание с руководящим составом армии и флота.

Открывая совещание, министр обороны по традиции поблагодарил всех военнослужащих - как участников специальной военной операции, так и тех, кто в праздничные новогодние дни находился на боевом посту, нёс службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях. © РИА Новости

Селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ, 10 января 2023 г.

«С учётом опыта специальной военной операции Верховный Главнокомандующий поставил перед нами ряд первоочередных задач, - сказал далее Сергей Шойгу. - Базой для совершенствования боевой учёбы должна стать практика, полученная нашими войсками. Для этого необходимо постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий российских группировок войск на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники».

Министр обороны также заявил, что в России продолжатся развитие ядерной триады и поддержание её боеготовности. Будут повышаться боевые возможности Воздушно-космических сил: и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов. Не менее важная задача, по словам Сергея Шойгу, в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. В ближайшее время предстоит также модернизировать работу военных комиссариатов - провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, обновить всю систему организации гражданской и территориальной обороны.

«Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооружённых сил, обеспечить сдерживание агрессии против России и её союзников», - резюмировал министр обороны России.

Прямая речь

Нам нужно, безусловно, в ближайшее время абсолютно добиться решения вопросов, связанных с суверенным - именно с суверенным, независимым развитием вопреки любому внешнему давлению и угрозам.

Подчеркну: мы надёжно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооружённых сил, частей, задействованных в специальной военной операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин. Из выступления на совещании (в режиме видеоконференции) с членами Правительства РФ. 11 января 2023 года. Московская область, Ново-Огарёво.

Современность и надёжность

«Всё, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надёжным, - подчеркнул министр обороны на совещании в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. - Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта». © РИА Новости

На смену «Ратнику» скоро придёт «Легионер».

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны уже «заряжен» на выполнение этих задач. Так, президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что созданием новой экипировки для военнослужащих «Легионер» сегодня уже занимаются специалисты входящего в состав знаменитого оружейного концерна Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш). «Легионер» должен стать экипировкой принципиально нового поколения, которая придёт на смену поставляемым сейчас в российские войска комплектам «Ратник» и «Сотник». Работа сложная, многоцелевая.

«Когда мы говорим об экипировке, там несколько систем, в том числе система поражения, - рассказал Алан Лушников. - Туда, конечно, входят и боеприпасы к стрелковому оружию. Сейчас рассматриваются разные варианты баллистических решений».

Одновременно с разработкой новинки по поручению российского военного ведомства сейчас в ЦНИИточмаше для снабжения действующих в зоне спецоперации войск ускорены и темпы производства экипировки военнослужащего «Ратник».

Интересные решения, которые скоро могут войти в боевую практику действующих войск, предлагают российские учёные и в области применения в военных целях технологий искусственного интеллекта (ИИ). Алгоритм одновременной групповой атаки цели с беспилотников разработали специалисты Балтийского государственного технического университета «Военмех». Ими представлен сценарий обстрела наземной цели с нескольких разноудалённых дронов, наносящих удар одновременно. Это снижает вероятность отражения атаки средствами ПВО противника. © mil.ru

Разработан алгоритм одновременной групповой атаки цели с беспилотников.

Технология искусственного интеллекта выполняет задачу с помощью алгоритма, который использует данные, получаемые с аппаратуры беспилотников. При этом каждый БПЛА наводится на объект отдельно с помощью модифицированного алгоритма пропорционального трёхмерного наведения. ИИ формирует управляющие сигналы ускорения беспилотников, пропорциональные угловой скорости линии визирования.

На врагов мы натравим умных «собак»

Военные учёные Михайловской артиллерийской академии разработали тактику поражения оптических приборов противника с применением робототехнических комплексов. Зооморфная платформа в виде роботов-собак вооружена боевыми лазерными комплексами.

Технология применения проста в эксплуатации. Роботы доставляются в назначенный район, где оператор «спускает собак» и включает их зондирующие лазеры в режим поиска. При обнаружении бликующих оптико-электронных приборов противника активируется силовой лазер, ослепляющий системы разведки противника.

Время диктует: быстрей!

В 2022 году российским ОПК была проведена большая работа по наращиванию темпов и количества поставляемого вооружения с опережением на год плановых показателей. Например, опережающая поставка техники для решения задач нестратегической противоракетной обороны и увеличения боевых возможностей по противодействию головным частям баллистических ракет позволила заменить устаревшее вооружение одного из дивизионов зенитной ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО), а к исходу 2023 года её подразделения будут полностью перевооружены на современную зенитную ракетную систему (ЗРС) дальнего действия С-300В4. Также раньше плановых сроков осуществлена поставка в войска первого дивизионного комплекта ЗРК «Бук-МЗ». В ближайшей перспективе спланирована поставка ещё шести таких комплектов для перевооружения двух зенитных ракетных бригад. © mil.ru

Зенитная ракетная система дальнего действия С-300В4.

12 января 2023 года пресс-служба «Уралвагонзавода» (входит в состав госкорпорации Ростех) сообщила, что в войска Минобороны досрочно поставлена очередная партия новейших танков Т-90М «Прорыв». Сейчас танковый конвейер «Уралвагонзавода» работает круглосуточно - так же, как и другие цехи механосборочного производства оборонного предприятия.

Ударное «изделие»

«В наших ближайших планах - расширение арсеналов современных ударных средств», - анонсировал в ходе селекторного совещания глава военного ведомства России Сергей Шойгу.

Первые новинки уже пошли в бой. В январе 2023 года российская армейская авиация в ходе спецоперации на Украине начала применять новые многоцелевые управляемые ракеты идущие под кодом «Изделие 305». Ракеты применяются с бортов ударных вертолётов Ми-28НМ и Ка-52М. Такие авиационные боеприпасы обеспечивают высокую точность поражения целей. Новая ракета предназначена для поражения одиночных неподвижных и движущихся целей как днём, так и ночью. Она оснащена сопряжённой с ГЛОНАСС бесплатформенной инерциальной навигационной системой, тепловизионной головкой самонаведения, высотомером и каналом связи с вертолётом.

В открытых источниках информации сообщалось, что разработчик - коломенское «Конструкторское бюро машиностроения» - сейчас прорабатывает вопрос оснащения новыми ракетами и боевых самолётов.

Ядерный оберег

«Ядерный щит был и остаётся главным гарантом суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации», - констатировал на селекторном совещании с высшим генералитетом Сергей Шойгу.

Стратегические ракетчики несут дежурство в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач без выходных и праздников. На боевых постах встретили Новый год более 500 расчётов Ракетных войск стратегического назначения. Всего в новогоднюю ночь в составе дежурных сил РВСН находилось около шести тысяч военнослужащих. © РИА Новости

Межконтинентальная баллистическая ракета «Авангард» во время установки в пусковую шахту в Оренбургской области.

В самых грозных войсках России идёт плановое перевооружение на новейшее оружие. В декабре минувшего года в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард». Поступившая на вооружение Ясненского ракетного соединения новая межконтинентальная баллистическая ракета с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит систему РВСН, расширит боевые возможности группировки ракетных войск.

В 2023 году постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка Бологовского соединения Ракетные войска стратегического назначения в целом завершат переоснащение мобильной группировки на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс».

В конце прошлого года в самом западном соединении РВСН на боевое дежурство уже заступил ракетный полк перевооружённый на «Ярсы». Вводимый в боевой состав новый ПГРК приходит на смену мобильному ракетному комплексу «Тополь».

Ядерная компонента скоро усилится и на Военно-Морском флоте России. Экипаж атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения «Белгород» завершил серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон». Испытания проводились для того, чтобы уточнить поведение АПЛ на разных глубинах после выполнения пуска. Как сообщил информагентствам источник в военном ведомстве России, цель бросковых испытаний по проверке действия систем запуска «Посейдона» была достигнута. © topwar.ru

Атомная подводная лодка «Белгород» провела бросковые испытания макета торпеды «Посейдон».

Автономный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» на Западе называют «самым страшным оружием Путина». Один такой подводный беспилотник способен вывести из строя сразу несколько авианосцев и других кораблей противника. А может, как считают некоторые иностранные военные эксперты, мегатонной силы взрывом и целую страну «вывести» с карты мира.

Поэтому с попытками развязать агрессию против России лучше никому не экспериментировать...

https://zvezdaweekly.ru/news/20231121233-dUQ3A.html

