«Я б Америку закрыл…»

Для России такая возможность представится очень скоро. Быстрее, чем может показаться. А именно — со второй стадии санкций, которые объявят США против нашей страны в связи с отравлением англичанами нашего шпиона Скрипаля (уж этого мы им ни за что не простим!). Меньше чем через три месяца.

Во втором пакете санкций заложена одна здравая мысль: понижение уровня дипломатических отношений. Значит, наш посол и посол Соединенных Штатов должны будут вернуться к родным пенатам. А вместе с ними и еще куча дипломатов.

Для нас, когда любой контакт российского дипломата в США трактуется в отношении его собеседника чуть ли ни как акт государственной измены, а не имеющие дипломатического статуса российские граждане просто сажаются в тюрьму (как наша бедная студентка Маша Бутина), посольский уровень дипломатических отношений — это уже просто атавизм.

Ведь для того уровня межгосударственных отношений, которые осуществляют ныне США, дипломатические представительства могут возглавить атташе — молодые ребята, имеющие первый дипломатический ранг. Они будут, не выходя на улицу, изымать из почтового ящика, повешенного на ворота посольства (уже даже не посольства, а миссии) ноты и пересылать их в свои внешнеполитические ведомства. Это могут быть даже не ноты в традиционном смысле, а некие распечатки из Twitter. Но заверенные печатью Госдепа США.

По большому счету для таких целей можно было бы выделить и просто референта, не имеющего дипломатического статуса. Нет, это опасно… В США его могут и арестовать.

Любые контакты не только на высшем, но и на высоком уровне в таком случае станут просто бессмысленны. О чем говорить, когда нечего слушать?

Собственно, в последние годы проходили все политические и дипломатические контакты между нашими странами именно в таком формате.

Никогда не было в истории дипломатии, чтобы президент США в какой-либо нейтральной стране достигал договоренности о необходимости нормализации отношений, а по возвращении домой тут же менял свою позицию на противоположную. И подписывал против страны, с лидером которой только что приятно побеседовал, новые санкции.

Это на высшем уровне. А на высоком? Там дела обстоят еще хуже. Скажите, как могло случиться, что тематика переговоров (именно переговоров, а не сверка позиций) всегда ограничивалась лишь темами, представляющими интересы в основном для США? Если пробежаться по основным этапам подобных встреч за последние годы, то это почти всегда Украина, Сирия и Иран.

Если есть понимание и согласие, что урегулирование ситуации на Донбассе возможно исключительно в рамках Минских договоренностей, то при чем здесь США, которые никаким боком к этим договоренностям отношения не имеют? Какие результаты дали многочисленные переговоры с американским представителем, открытым русофобом Волкером по Донецку и Луганску, если США преследуют там одну цель: не допустить нормализации отношений и прекращения вооруженного конфликта?

Были какие-нибудь положительные результаты от контактов с США по Сирии? Та же тактика — саботировать мирный процесс, поддерживать террористов и затруднять деятельность российской миротворческой миссии.

В Сирии все решило оружие.

А где в наших переговорах с американцами такие темы, как Ирак, Ливия, Косово? Приближение к нашим границам НАТО, размещение под видом ПРО в Восточной Европе пусковых установок для ракет средней и малой дальности?

Вспомните, как США защищают своего пастора, арестованного за реальную подрывную деятельность в Турции! А десятки наших программистов насильственно вывезены в США, арестованы и под угрозой длительного тюремного заключения вынуждены работать на Агентство национальной безопасности или ЦРУ против России. Что сделано для их реального освобождения и прекращения порочной практики использования «правосудия» в политических интересах?

Слабым утешением будет факт, что сам президент США является жертвой установившегося в его стране судебного произвола, сильно напоминающего практику политических репрессий в СССР в 1937 году.

Собственно, речь идет именно о политических репрессиях в худшей трактовке этого понятия. Когда ФБР, верхушка которой укомплектована демократами, ведет открытую подрывную (иначе ее нельзя охарактеризовать) работу против президента-республиканца своей страны. С окружением Трампа поступают, как с российскими программистами: или давай компромат на президента, пусть даже вымышленный, или добро пожаловать на двадцать лет на нары.

В создавшейся ситуации у Трампа нет возможности повлиять на эту пагубную ситуацию. А у нас есть, по крайней мере в отношении наших граждан, но мы ею не пользуемся. Пора заканчивать с обличительными выступлениями против беззакония и судебного произвола. Вернее, не ограничиваться только ими.

В международных отношениях существует лишь одно реально действенное средство — ответные меры. Это задача не только дипломатии, но и специальных служб. Собственно, так, как это происходит в самих Соединенных Штатах.

Для этого, разумеется, нужна политическая воля, как было в Крыму и в Сирии.

Понятна позиция руководства нашей страны, стремящегося не доводить дело до крайностей и еще надеющегося на возможность достижения компромиссных решений с Трампом, который много говорил о необходимости нормализации отношений с Россией.

Но ведь сам Трамп уже дышит на ладан с политической точки зрения: в США все больше говорят о его предстоящем импичменте. Правда, не придумали пока за что, но очень хочется. А если нельзя, но очень хочется, то, как писали в юмористическом отделе «Литературной газеты», значит можно.

Между тем постоянно нарастающий санкционный накат в сфере экономики и финансов обрубает какие-либо возможности для поиска компромиссных решений. Мы приближаемся к черте, когда будут эффективны только силовые меры противодействия. К тому же они становятся все более востребованы обществом, которое рассматривает бездействие властей перед лицом унизительных антироссийских акций Штатов как недопустимую политическую слабость.

Нетрудно представить себе реакцию США, если бы в Россию был нелегально вывезен десяток американцев, и перед ними так же, как и перед нашими программистами, была бы поставлена дилемма между многолетней отсидкой в наших передовых тюрьмах или работой против США в наших спецслужбах. Крики, вой в прессе! Но кого это уже волнует.

Дипломатические протесты бросят в ящик на воротах бывшего посольства? Новые санкции? Но санкционировать-то уже почти нечего. Экономические отношения и так балансируют возле нулевой отметки. Бряцание оружием? Но это еще вопрос, у кого погремушка громче.

Уже начали пробовать: американцы предупредили по существующим пока еще дипломатическим каналам, что обрушатся на сирийские объекты, если Асад (у которого нет химического оружия — и это доказано) использует химическое оружие против ставленников США в Идлибе. По данным нашего Минобороны, моджахеды уже завезли туда емкости с хлором, готовясь имитировать «химическую атаку».

О предупреждениях американцев нам сообщили. Как на это среагировала российская сторона, стало известно из заявления замминистра иностранных дел С. Рябкова, который предостерег США и их союзников от «новых опрометчивых шагов» в Сирии. Он утверждает, что цель «западников» — «дальше раскачивать Сирию» и добиваться «предлогов для того, чтобы ставить вопрос о смене режима». «Ничего нового в этом нет, хотя международные отношения получают удар за ударом в прямом и переносном смысле. Мы к такому развитию готовы, мы разоблачаем эти замыслы».

По времени это совпало с одним из заседаний Совбеза. Думается, что неспроста. Раньше начальник генштаба Минобороны России предупредил: в ответ могут не только ракеты сбиваться, но и быть атакованы платформы их запуска.

Не валяй дурака, Америка!

Попытки балансировать на грани войны, испытывая, у кого слабее нервы, могут очень плохо закончиться…

Свертывание политических и дипломатических отношений между США и РФ в условиях нарастающей день ото дня внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах объективно выгодно нашей стране.

Кроме неизбежных «ответок» на провокации против наших граждан, можно преспокойно сидеть на вершине горы и наблюдать, как в долине дерутся тигры, разрушая политическую систему своей страны, систему правосудия и готовя, по словам мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, восстание в случае импичмента Дональда Трампа. Давненько что-то не было в США ни серьезных восстаний, ни гражданской войны! Пора бы уже. Нельзя же так безответственно относиться к собственной истории.

Попытки Госдепа США дестабилизировать обстановку по периметру наших границ, используя в первую очередь украинскую карту, обречены на провал, поскольку деструктивный потенциал этой дьявольской задумки разбился об экономический крах Украины и олимпийское спокойствие российского руководства. Оно не дало напрямую втянуть себя в развязанный американцами конфликт на Донбассе. А это была одна из основных задач американской дипломатии — развалить экономику этой страны, втянуть Россию во внутренний конфликт. А потом «вручить» Украину, разрушенную и враждебную России, для восстановления экономической, политической и социальной жизни, потребовав в обмен сдачу наших позиций где-нибудь на Ближнем Востоке, в Сирии, Иране или другой болезненной для США точке.

Прежде чем пойти на какой-нибудь отчаянный шаг в отношении Украины (типа поставки туда современного оружия для продолжения гражданской войны в Донбассе), американцы должны будут крепко подумать.

Во-первых, с учетом всеобщей коррупции на Украине после этого американское оружие может быть легко обнаружено в самых неожиданных военных конфликтах или в руках террористов, в том числе и на территории США.

А во-вторых, у России тоже есть что и кому поставить в ответ, чтобы лишить покоя американских политиков и специальные службы этой страны.

У нас, по существу, тем для согласования по Украине с Соединенными Штатами нет. Американцы теряют к ней последний интерес, поскольку так и не удалось эффективно использовать ее против России. И перспектив не просматривается. А вкладывать деньги в пустышку они не привыкли. До недавнего времени оставалась надежда втянуть в это европейцев, но после развязанной с ними экономической войны и эта надежда улетучивается, хотя Порошенко и говорит об обещании миллиарда евро в качестве помощи. Но обещать — не значит жениться.

Как разваливается экономика некогда крепкой союзной республики СССР под чутким руководством правительства, парламента и Совета национальной безопасности и обороны Украины, российскому руководству сейчас достаточно просто спокойно наблюдать. И при этом развивать экономические связи с Донбассом, обеспечивая более высокий жизненный уровень его населения.

Массовые поездки украинцев на отдых в Крым тоже крайне полезны, поскольку крымское бытие весьма эффективно определяет украинское сознание. И не нужны никакие хирургические операции: все, что «отморожено», отпадет само по себе (как утверждается в известном медицинском анекдоте).

Снижение уровня дипломатических отношений с США в создавшейся ситуации нам весьма выгодно. Для России это не только существенное уменьшение расходов на международную деятельность в результате сокращения дипсостава (работать российским дипломатам все равно не дают!).

Наконец-то мы сможем на законных основаниях разогнать гадюшник американского посольства в Москве и в генконсульствах по стране. Ведь, как известно, более 75% всего до безобразия раздутого персонала в диппредставительствах США в России составляли представители различных разведывательных подразделений.

У СССР в отношениях с Западом существовала система квот при формировании диппредставительств. При Горбачеве она была разрушена. И американцы получили возможность направлять в нашу страну столько сотрудников посольств и консульств, сколько считали нужным.

Такая же ситуация сложилась и в бывших союзных республиках. На Украине, например, в период подготовки и проведения цветной революции и нацистского переворота 2014 года американских дипломатов насчитывалось более четырех тысяч. Это не считая сотрудников разведки, работавших под прикрытием т.н. неправительственных организаций. Добавьте сюда сотрудников разведки и Госдепа, напрямую направленных из США для работы в правительственных учреждениях Украины. Достаточно сказать, что сотрудницей Госдепа является Катерина — жена президента Ющенко, американскими эмиссарами были председатель СБУ В. Наливайченко, ряд министров и председатель Нацбанка.

Для сравнения: в российском посольстве на Украине в это время было около 30 дипломатов. Еще примерно столько же работало в генеральных консульствах в Харькове, Львове и Одессе.

В России после известных событий на Болотной площади в Москве, инспирированных посольством США и рядом финансируемых ими НПО, была проведена известная зачистка этих НПО, в том числе и на законодательном уровне. Почистили и американские диппредставительства, существенно сократив их состав после выдворения 60 российских дипломатов из США.

Результат не заставил себя ждать: в американские спецслужбы резко сократился поток информации от их осведомителей. Об этом со ссылкой на свои источники в разведке горестно посетовала The New York Times.

Для России в отношениях с США наступили библейские времена разбрасывания камней. Остается пока неясным, когда начнем собирать камни. Но главное, чтобы они не были камнями, оплавленными ядерными взрывами.

http://rusvesna.su/news/1536346648