Как удалось хрупкой 18-летней девушке уничтожить почти 80 фашистов - Снайпер Алия Молдагулова

В России немало городов, в которых есть улица Молдагуловой. Название на слуху, однако далеко не все знают, кто же она такая – Алия Молдагулова, память которой увековечена в разных уголках страны. А между тем это героическая девушка-снайпер. Хрупкая 18-летняя девчушка, сумевшая в годы Великой Отечественной войны пристрелить 78 фашистов.

Непростое детство

В памяти современников – земляков и однополчан – казашка Алия осталась миниатюрной красивой девушкой со стильной, как бы выразились в наше время, стрижкой. А еще – как человек отчаянный, смелый и даже в чем-то бесшабашный. Впрочем, именно благодаря таким юными и бесстрашным мы и выиграли войну. Памятник Молдагуловой в городе Актобе.

Чтобы понять характер девушки, хладнокровно уложившей десятки фашистов, стоит узнать о ее детстве. Отец Алии принадлежал к знатному казахскому роду, он был потомком богатого бая и поэтому после революции скрывался от преследования большевиков. Лишь изредка он навещал семью. Мать тянула детей сама. Чтобы накормить малышей, она тайком таскала с колхозных полей картофель и зерно. Однажды при такой вылазке ее застрелил местный сторож. Сейчас это кажется неслыханной жестокостью, однако в советские годы кража «народного добра» расценивалась как одно из самых страшных преступлений.

Вскоре брат Алии заболел корью и умер. А у отца тогда уже была другая семья. Видимо, случившиеся в ранние годы трагические события закалили характер девочки, приучив во всем полагаться только на себя и не отвлекаться на «сантименты».

В восемь лет Алия попала на воспитание в семью маминого брата, Аубакира Молдагулова, через два года вместе со своим дядей девочка переехала в Москву, а еще через некоторое время дядю перевели работать в Ленинград.

Бабушка и дядя Алии. /Фото: vechastana.kz

Семья жила в стесненных условиях, денег не хватало, поэтому когда девочке исполнилось 14 лет, ее перевели учиться в школу-интернат. В учебном заведении Алия стала активисткой. Она получила одни пятерки и стала одной из первых девочек-казашек, награжденных путевкой в Артек.



Когда началась Великая Отечественная война, родственники школьницы эвакуировались, однако Алия решила остаться в интернате. Днем она работала на строительстве оборонительных укреплений, а ночами тушила на крышах домов блокадного Ленинграда «зажигалки».



Когда весной 1942-го интернат эвакуировали в Ярославскую область, Алия поехала со всеми. Вскоре она поступила в Рыбинский авиатехникум, однако вместо перспективы стать летчицей ее ждало разочарование: девушку определили в группу по обработке металла. С первых же дней учебы Алия стала рваться на фронт. Несколько раз подавала заявление, но неизменно получала отказ: слишком мала. Узнав, что в Подмосковье открывается школа женщин-снайперов, Молдагулова добилась того, чтобы ее включили в группу. Алия Молдагулова. Архивные фотографии.

В снайперской школе Алия была одна из самых маленьких по росту и выглядела совсем ребенком. Однако училась она настойчиво и фанатично: тренировалась по 15 часов в сутки. В итоге стала одним из лучших стрелков. Когда подошло дело к выпуску, ей даже предложили остаться в школе инструктором, но она отказалась, потому что хотела на фронт.

При выпуске из школы Алия получила именную винтовку «За отличную стрельбу».

Такой увидел Алию режиссер фильма «Снайперы» (1985 год, актриса Айтурган Темирова).

Окончив школу снайперов, зимой 1943 года ефрейтор Молдагулова приняла присягу, а летом ее направили на Северо-Западный фронт. Уже осенью 18-летняя девушка была в составе действующей армии. Поначалу командир опасался отправлять такого юного бойца на передовую, но уж больно хорошо стреляла эта хрупкая девушка.



Боевые подруги вспоминали, что Алия была очень темпераментным человеком, и когда нужно было терпеливо ждать, карауля цель, она еле сдерживала себя, чтобы не прокричать: «Фриц, покажись!». Иногда все-таки эмоции брали вверх и она это делала. Девушка славилась не только отвагой, но и хитростью, например, раскладывала осколки стекла. Немцы стреляли по бликам солнца, принимая их за прицелы наших снайперов, и выдавали свое расположение.

О ней и других девушках-снайперах буквально ходили легенды. Рассказывали вот про такой случай. Молдагулова и её боевые подруги решили пробраться по нейтральной полосе поближе к вражеским позициям. Хотели укрыться в таких местах, откуда можно было бы бить наверняка. Но немцы засекли девушек и устроили засаду - решили взять их живыми. Не вышло. Хотя и с некоторым опозданием, Алия заметила фашистов. Крикнув: "Бей гадов !" - первой выстрелила почти в упор в ближайшего. Ещё двух фрицев убили снайперы Зина и Надя, оставшихся двух солдат противника девушки под конвоем привели на командный пункт.

А когда шли бои, снайпер выносила из-под огня раненых.

По воспоминаниям товарищей, за эти месяцы службы Алия застрелила три десятка фашистов. Когда началась война, она была совсем ребенком, но рвалась на фронт. /Портрет Молдагуловой

Серия подвигов перед гибелью

Увы, жизнь юной девушки оборвалась слишком рано. В декабре 1943-го 54-я стрелковая бригада передала оборону под Холмом другим частям и маршем выступила в сторону города Новосокольники. Там готовилось сражение, которое должно было стать этапом масштабного советского наступления под Ленинградом. Но храброй девушке Лие не суждено было дожить до освобождения любимого города.

Письмо Алии в Ташкент:

"Здравствуй, родная Сапура! С большой задержкой отвечаю на твои письма. Этой задержке были причины. Во-первых, когда письмо пришло, то я была на "охоте". Вот сегодня 2 января 1944 года. В тылу радуются, веселятся, наверно. А мы расположились на морозе, под открытым небом. Метель, пурга кругом, ни жилья, ничего, кроме единственной землянки, в которой народу набито столько, что яблоку упасть негде. Пишу на коленях, неудобно, к тому же так темно, что не видно строчек. Извини, дорогая, что вместо новогоднего поздравительного письма пишу такое скучное: это зависит от условий жизни. Ну ладно, хватить расстраивать. Поздравляю тебя с Новым годом! Желаю счастливо жить и здравствовать. Целую. Лия. Привет от "кочевников" наших.

В январе 1944-го в ходе Ленинградско-Новгородской операции 54-я стрелковая бригада маршем выдвинулась вдоль фронта к городу Новосокольники Псковской области. Части бригады вышли к железной дороге у станции Насва, где были встречены огнем противника. Заняв ночью исходные рубежи, на рассвете 14 января красноармейцы атаковали врага. В тот день, 15 января 1944 года, советским войскам пришлось несколько раз отражать атаку врага под городом Новосокольники (Псковская область). И вот пал в бою командир роты...



Чтобы воодушевить бойцов, снайпер Молдагулова встала и закричала по-казахски: «Казактар алга! (Казахи, вперед! – прич.), а потом по-русски: «Братья-солдаты, за мной!». И первой рванула в атаку. Бойцы последовали ее примеру. Наградной лист снайпера Молдагуловой.

В течение того дня Алия убила в бою ещё несколько десятков фашистов. Итого, по данным однополчан, она застрелила 78 врагов. Также они вспоминали, что, заметив немецкий миномет, она закидала его гранатами, освободив для советских бойцов подход к железнодорожной станции.



О том, как погибла Алия, позже вспоминал в своих мемуарах политрук 4-го батальона, в котором служила девушка. Он написал, что бойцы ворвалась в траншею фашистов, и первой была Алия. Тут разорвалась мина, и один из осколков попал девушке в руку. Однако, словно не чувствуя боли, она продолжала держать автомат и вступила в схватку с немецким офицером. Он выстрелил ей в грудь, и ранение оказалось смертельным. Однако последний выстрел остался за девушкой: теряя сознание, она успела навести на фашиста ствол и убить его.

Истекавшую кровью Алию вынесли с места сражения товарищи. Умерла она в медсанчасти той же ночью. Как вспоминала медсестра, в бреду Алия говорила по-казахски. А за несколько минут до смерти она пришла в себя и попросила принести карандаш и бумагу. И продиктовала прощальное письмо для младшей сестры. Предположительное место захоронения Алии Молдагуловой, которое в последние годы оспаривается местными краеведами. В июне 1944 года Алие Молдагуловой посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. На месте трагических событий, во время которых погибла девушка-снайпер, позже возвели мемориальный комплекс. Самая известная фотография Алии

Официальную версию гибели Алии, приведённую в наградном листе, поколебало в конце 1990-х годов прошлого века письмо её фронтовой подруги Зинаиды Поляковой и данные из книги "Новосокольники. Земля, опалённая войной", псковского краеведа Юрия Алексеева (издана в 2008 году):

"О гибели Алии Молдагуловой в различных литературных публикациях много версий: от малодостоверных до абсурдных. В письме Поляковым (снайпер Зинаида Полякова и командир взвода разведки А. Поляков после войны поженились) комбат Моисеев вспоминает, что приказал Алие и Зине поднять роту, не добежавшую до вражеских траншей... Алия была ранена. Пехоты совсем не оставалось. В бой вступила разведка. Алия упала, она была ранена в живот. Четверо разведчиков вынесли Алию и положили в сарай, крытый соломой. Там были и другие раненые - около 10 человек. Положили Алию на сено и пошли снова в бой. От снаряда сеновал загорелся. Кто там мог спастись - неизвестно. Сарай был разбит..." Памятник Алие Молдагуловой в Новосокольниках, Псковская обл. На берегу реки Малый Удрай. Работа казахского скульптора Марата Айнекова. Установлен в 1979 г.

Следует отметить, что подробности последнего боя Алии Молдагуловой в точности не известны, за исключением отдельных эпизодов. Что было дальше - есть две версии - смерть по дороге в медсанбат или попадание мины в сарай, где была Алия вместе с другими раненными. 15 января 1944 года Алии не стало. Но есть и такая версия: Алия была ранена, её вынесли в безопасное место, оказали первую медицинскую помощь и отправили в санроту (которая находилась в 15 км от Насвы). Раненых доставляли туда на конных санях, по дороге Алия умерла... Что осталось нам в память об Алие? Не так уж и мало: улицы, названные ее именем в Москве и Ленинграде (Санкт-Петербурге), а также в Нур-Султане и Караганде; в казахстанском городе Актобе ( раньше он назывался Актюбинск) есть проспект Молдагуловой, на котором находится музей девушки-снайпера. Мемориальная доска на московской школе №891 Есть памятник Алие и в Алматы, бывшей столице Казахстана, где они вместе с другой казашкой - Маншук Маметовой, хотя в жизни девушки никогда не встречались, стоят на гранитном постаменте с их именами и звездами Героев. Памятник Алие в Санкт-Петербурге. Установлен в мае 2019 года Послесловие от поисковика Николая Моисеева:

"Летом 2013 года наш поисковый отряд и прибывшие отряды из Казахстана начали подъём останков погибших. Время и кислая лесная почва сделали своё дело. Все останки были в очень плохом состоянии и найти среди них останки Алии Молдагуловой было не реально. Казахские поисковики очень старались это сделать, но у них ни чего не получилось.

Сданные на генетическую экспертизу останки одного бойца, которые могли быть останками Алии, это не подтвердили, т.к. это был мужчина. Из сданных других останков не смогли выделить ДНК из-за плохого их состояния. Конечно, казахстанских поисковиков можно было понять, они хотели сенсации, возможно хотели отвезти останки Героини на Родину и там захоронить. Но ничего не получилось. А мы и так были уверены, что она там, среди погибших... и что перезахороним Алию вместе с другими бойцами. Перезахоронения проходили на воинском братском кладбище в д. Монаково. В 2013 году перезахоронили 173 бойца, а 2014 году остальных. Всего 578 человек. В 2015 году к 70-летию Победы имена всех перезахороненных были увековечены на мемориальных плитах. Есть на них и имя Алии Молдагуловой."