Медведи на гербах

Медведи водятся не только в России, но почему-то именно про российские улицы ходят слухи за границей – дескать, на каждом шагу тут медведи. И в геральдике этот зверь забыт не был, увековечение медведя на гербе города – распространенная и очень давняя русская традиция.

И нет, это не тот медвежонок, которого хочется обнять и защитить, как англичан Винни-Пуха и Паддингтона, и причина тому известна.

«Хозяин леса»

У славян, у народов Сибири и Дальнего Востока существовало множество ритуалов, связанных с медведем. «Хозяин» не только требовал к себе уважения из-за физической мощи и внушительных размеров. Он просыпался с приходом весны, то есть был связан еще и с языческими божествами, управлявшими природой и погодой. Культ медведя получил развитие и в разных языках, где само название животного стало табуированным.

Оттиск Большой государственной печати Ивана Грозного, на которой были собраны гербы входивших в Московское княжество земель.

Для упоминания о косолапом хозяине леса использовали эвфемизм, «медведь» означало «ведающий, где мед». То же наблюдается и в других славянских языках, где для верности еще и заменяли одну букву другой (nedvěd по-чешски). Говорили о медведе и еще более иносказательно – «Михайло Потапыч», «косолапый», лишь бы не вызвать неудовольствия зверя, который ведь может, рассердившись, через Перуна и наслать какую-нибудь напасть.

Старинных «медвежьих» гербов российских городов – три. Самым первым стал знак Новгорода в 1565 году. Печать новгородского наместника появилась тогда для подписания грамот о перемирии со шведами по повелению царя Ивана Грозного. Кроме медведя на печати изобразили рысь и двух рыбин – хищники символизировали защиту русской земли от неприятелей, рыба – изобилие. Современный герб Новгорода. На Большой печати первоначальному варианту герба было отведено место над левой головой орла.

Герб новгородского наместника вошел в состав Большой государственной печати Ивана Грозного – первого в истории герба Московского царства, где были изображены символы основных городов и земель. С тех пор новгородский герб изменился, медведей стало двое. Нынешний вид символа города появился в правление царя Михаила Романова. В «Титулярнике» 1672 года – «Большой государевой книге» - «медвежьим» был изображен герб еще одного русского города, Ярославля, - герб, который при Иване Грозном был «рыбным» - из-за расположения на берегу Волги.

Слева - герб Ярославля, справа - герб города Мышкина Ярославской области.

С гербом Ярославля связана своя легенда. Якобы когда князь Ярослав пришел в селение язычников, на него выпустили разъяренного медведя (или медведицу). В схватке зверь был побежден, и над язычеством тоже была одержана символическая победа. Город, основанный князем, стал христианским. Медведь, стоящий на задних лапах и держащий на плече оружие, остался на гербе – в знак уважения к прежнему языческому культу.

«Медвежьи» гербы

При Иване Грозном на гербе Перми изображали лисицу, а с конца XVII века символом города опять-таки стал медведь, причем на спине его разместили Евангелие – снова отсылка к языческому прошлому и христианскому настоящему. Медведь с давних пор был у народа коми самым почитаемым животным, «хозяином тайги», героем множества местных сказок, легенд, преданий. Он якобы мог обращаться в человека, обладал разумом, а когда после сотворения мира земля была гладкой и плоской, по легенде, именно медведь своими когтями сотворил горы и впадины. Гербы города Пермь - старый, советского образца и современный.

Нынешний герб Перми, ненадолго забытый в период советской власти и вновь восстановленный в 1998 году, был утвержден Екатериной II. А в самом городе установлена скульптура «Легенда о пермском медведе», по следам устоявшегося стереотипа о том, что по улицам уральских городов свободно бродят медведи. Впрочем, медвежья тема в уральской геральдике Пермью не ограничивается – тот же персонаж украшает собой и герб Екатеринбурга. Слева - вариант древнего герба Смоленска, справа - современный герб.

Медведей на российских городских гербах – не три и не четыре, хоть это и не единственный зверь, украшавший собой государственные символы нашей страны (встречаются там и разные кошачьи, и даже единорог, который был личным знаком Ивана Грозного). Самым старым можно считать герб Смоленска, который появился, правда, еще до того, как этот город вошел в состав Руси и принадлежал к Великому княжеству Литовскому, в начале XV века. На современном гербе города изображены пушка и сидящая на ней птица Гамаюн. Гербы городов Сыктывкар и Хабаровск.

Утвержденный Екатериной II герб Усть-Сысольска, города, который потом станет Сыктывкаром, содержал изображение медведя в берлоге, а над ним – появляющейся из облака руки, держащей меч. Современный герб сохранил берлогу – теперь она золотая – а вместо руки и меча в верхней части изображена серебряная звезда в виде национального орнамента.

Не только бурому медведю доставалось место на символах российских городов. На гербе Хабаровска появился гималайский медведь, он в паре с амурским тигром символизирует защиту города от вторжения извне. А на норильском гербе – полярный медведь, он держит над головой золотой ключ, причем бородка ключа изображена в виде буквы «Н» - первая буква в названии города. Три кольца символизируют три добываемых здесь вида полезных ископаемых - кобальт, медь и никель.

Герб города Анадырь.

Помимо перечисленных городов, гербами с изображением медведя могут похвастаться и много других городов – несколько городов в той же Ярославской области, Когалым и Югорск в Ханты-Мансийском автономном округе Вольск в Саратовской области

Современный справа и 1870 года слева, Анадырь на Чукотке – и это далеко не все. Но не только в нашей стране медведь удостоился подобного внимания – и за границей его можно увидеть на официальных городских символах. В первую очередь это Берн в Швейцарии, Берлин в Германии, Мадрид в Испании.

Медведь в русской истории

Медведю в отечественной культуре и истории отведено особенное место. Традиция охоты на «хозяина леса» древнерусскими князьями сохранялась вплоть до первых царей Романовых. Заядлым охотником на медведя считался и Лжедмитрий I. При этом в житиях святых не раз встречается рассказ о том, как грозный зверь оказался приручен – этот сюжет есть в преданиях и о Сергии Радонежском, и о Серафиме Саровском. М.В. Нестеров. Юность преподобного Сергия.

По легенде, царя Алексея Михайловича однажды спас от нападения медведя святой Савва Сторожевский, и тут тоже прослеживается идея о победе христианства над древними языческими культами, только победе мирной, без оружия. Кстати, похожая символика есть и в католической традиции, а папа римский Бенедикт XVI даже использовал фигуру медведя в своей личной печати.

Медвежат, потерявших мать или отнятых сразу после рождения, растили как домашних животных, обучали трюкам, показывали на ярмарках. Потому и возникла ассоциация - связь русского человека с медведем: на любом большом и не очень народном празднике можно было встретить «медведчиков». О британских же медведях известно другое – их завозили на остров для развлечения и охоты, и, по мнению историков, делали это еще в древнеримские времена. Скульптура в Перми.

Кстати. памятников медведям у нас по стране тоже не мало.