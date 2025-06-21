22 июня... победили тогда, победим и сейчас!

22 июня 1941 года в 4 часа утра началась Великая Отечественная война. В 4 часа утра, без объявления войны, нацистская Германия вероломно напала на СССР. Та война принесла невиданные страдания, миллионы советских граждан погибли. Но, несмотря на все ужасы, мы выстояли, одержали Великую победу, освободили мир от нацизма. Сегодня, как и тогда, мы уверены в своей победе! Мы вновь готовы защитить Донбасс, Россию и весь мир от этой чумы. Наши воины, с честью продолжая дело своих предков, показывают силу и решимость. Мы победили тогда и победим сейчас! https://t.me/geroirossii/7049 Е. Н. Левин «22 июня 1941 г.». 1975 г. 84 года назад началась Великая Отечественная война: ранним утром без объявления войны нацистская Германия напала на Советский Союз. Советский народ принял на себя самый большой удар, который стоил ему 26,6 млн людских потерь, свыше 1,7 тысячи разрушенных городов и поселков, более 70 тысяч уничтоженных сел, деревень. В этот день мы скорбим по соотечественникам, которые ценой своей жизни, благодаря мужеству, стойкости и героизму, защитили Отечество. Тот самый длинный день в году

С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду

На всех, на все четыре года. Она такой вдавила след

И стольких наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет

Живым не верится, что живы <…> Константин Симонов, 1971 г.

https://t.me/sovrhistory/3825 https://t.me/SpicynEY/1297 В КАНУН ВОЙНЫ

Брест в сорок первом.

Ночь в разгаре лета.

На сцене — самодеятельный хор.

Потом: «Джульетта, о моя Джульетта!» —

Вздымает руки молодой майор.

Да, репетиции сегодня затянулись,

Но не беда: ведь завтра выходной.

Спешат домой вдоль сладко спящих улиц

Майор Ромео с девочкой-женой.

Она и впрямь похожа на Джульетту

И, как Джульетта, страстно влюблена…

Брест в сорок первом.

Ночь в разгаре лета.

И тишина, такая тишина!

Летят последние минуты мира!

Проходит час, потом пройдет другой,

И мрачная трагедия Шекспира

Покажется забавною игрой...

Ю.В. Друнина.

На снимке монумент "Жажда" в Брестской крепости.

https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/3094 84 года назад началась Великая Отечественная война.

СССР был первой на планете страной, где рабочие, крестьяне и трудящаяся интеллигенция по-настоящему обрели своё Отечество. Советский солдат воевал не за прибыли, рынки сбыта и "жизненное пространство" для своих господ, национальной буржуазии, а за Родину, свободную от эксплуатации человека человеком. Забыть о том, за что именно сражались наши советские предки, значит окончательно предать их память, их подвиги и жертвы.

Великая Отечественная была войной классовой. Победу в ней над германскими империалистами и их союзниками одержал советский народ под руководством партии большевиков, а не абстрактная "историческая Россия". Точка.

https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/3095

Первые месяцы войны Уникальные фотографии и рассекреченные материалы

Собрал по сети эти уникальные фото с первых месяцев войны и уникальные рассекреченные фото из архива Мин.обороны. Всем мира!

На фронт! 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Мирная жизнь миллионов людей закончилась, на смену ей пришли страшные месяцы боли и смертей. И сегодня фотографии, которые были сделаны военными корреспондентами в первые дни войны, вызывают особые чувства. Эти чёрно-белые снимки - яркое напоминание о том, что никогда не должно повториться.

Последние известия Наступление на Дорогобуж После разгрома основных сил советского Западного фронта в Белостокско-Минском сражении немецкие подвижные силы группы армий «Центр» вышли к Западной Двине в районе Витебска и Могилёва. Смоленское сражение началось 10—12 июля наступлением подвижных соединений 4-й армии Вермахта двумя клиньями на Витебск и Могилёв. В новом наступлении на московском направлении немецкое командование рассчитывало добиться решающего успеха. Общий замысел предусматривал рассечение фронта советской обороны на три части, окружение и ликвидацию полоцко-невельской, смоленской и могилёвской группировок Западного фронта и создание благоприятных условий для беспрепятственного наступления на Москву.

Отчаянное сопротивление советских войск С июля 1941 года 37-мм автоматические зенитные орудия 61-К наряду с 85-мм орудиями 52-К включались в состав противотанковых полков Резерва Верховного Главнокомандования. Эти полки вооружались восемью 37-мм и восемью 85-мм зенитными пушками. В годы войны 37-мм автоматические зенитные орудия довольно часто использовались для стрельбы по наземным целям.

Советские лёгкие бронеавтомобили Дети в импровизированном бункере Военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции Военный парад, проведённый во время Московской битвы, когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от города по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение по поднятию морального духа армии и всей страны, показав всему миру, что Москва не сдаётся, и боевой дух армии не сломлен.

Линия укреплений Оборонительный рубеж вокруг Москвы в декабре 1941 года.

К началу декабря 1941 года была закончена линия укреплений от Москвы реки в районе села Крылатское через западную окраину Кунцево и до Царицыно.

Эвакуация скота Митинг на Ленинградском заводе имени Кирова Первые немецкие потери на советской земле Первый день войны в Перемышле и первые немецкие потери на советской земле. Немецкие войска заняли пограничный город 22 июня, на следующее утро Красная Армия и пограничники освободили его, удерживая до 27 июня.

Добровольцы А теперь рассекреченный архив! Выводы делаем сами! Телеграфные переговоры И. Сталина с командующим Юго-Западным фронтом генералом М. П. Кирпоносом.

8 августа 1941 г. Подлинник (фрагмент).

Письмо от Зорге До сих пор выдумкой писателей считалось донесение нашего разведчика Рихарда Зорге («Рамзай»), предупреждавшего о войне за несколько дней до нападения Германии на СССР. Но вот он - текст этого сообщения из архивов соответствующих органов. Обратите внимание на дату. До войны осталось меньше пяти дней. Текст печатается с сохранением орфографии подлинника. Еще одно подтверждение того, что считалось почти байкой. Якобы Сталин, получая донесения разведки, некоторым не верил и посылал, как говорится, по матушке... Перед вами фотофрагмент (весь документ до сих пор не рассекречен) письма наркома госбезопасности В. Меркулова с сообщением, что война начнется через несколько дней, с резолюцией И. Сталина. Сталин из-за противоречивости информации, поступающей от наркома (тот ранее сообщал, что войны не будет), не может скрыть раздражения: «Может послать ваш «источник» из штаба германской) авиации к е... матери. Это не «источник», а дезинформатор». Самая первая советская листовка, которую разбрасывали с самолетов над наступавшими гитлеровцами: «Долой грабительскую войну, развязанную Гитлером! Да здравствует дружба немецкого и русского народов!» Считалось, что команды войскам о приведении в боевую готовность 21 июня 1941 года на бумаге не отдавалось. Но позже глухо всплывали упоминания о некой шифровке. Вот она - перед вами: шифровка с приказом № 1 наркома обороны, полученная штабом Западного особого военного округа в 1 ч. 45 мин. 22 июня 1941 г. Вы можете ее прочесть сами. Еще 21 июня около 5 часов дня Сталин поручил начальнику Генштаба РККА Г. Жукову и наркому обороны С. Тимошенко выработать и отправить в войска директиву с целью привести войска приграничных округов в боевую готовность в связи с возможным внезапным нападением немцев утром 22 июня. Почему ее передали в штабы округов только поздно ночью? Почему только нарком ВМФ Н. Кузнецов, получив шифровку, незамедлительно привел флоты в боевую готовность? Вопросы, вопросы...

Первая сводка Главного командования Красной Армии. Опубликована 23 июня 1941 г. Подлинник Многим псевдоисторикам страшно нравится рассказывать о том, что Сталин, потрясенный вероломством Гитлера, впал в ступор, заперся на даче и к нему несколько дней не могли попасть даже члены Политбюро. Но в архивах сохранился журнал записей лиц, принятых Сталиным. Перед вами записи от 22 июня: кто и когда вошел в его кабинет, когда вышел. Вчитайтесь: уже в 5.40 Сталин собирает в своем кремлевском кабинете чрезвычайное заседание с участием наркома иностранных дел В. Молотова, заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР Л. Берия, начальника Генштаба РККА Г. Жукова, наркома обороны СССР С. Тимошенко и начальника Главного политуправления Л. Мехлиса. Сталин редактировал ее лично. Он очень краток, тщательно подбирает слова. Он хочет успокоить страну: «Противник отбит». Но сам понимает, что произошло нечто страшное. Впервые за многие годы на карту поставлена судьба СССР.

Автор: Agent.stopudov

https://fishki.net/2440164-pervye-mesjacy-vojny-unikalynye-fotografii-i-rassekrechennye-materialy.html

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в нашей истории, День памяти и скорби, день, когда началась Великая Отечественная война.

Кто предупреждал о начале немецкого вторжения заранее, почему нападение фашистов оказалось таким внезапным и какой город принял на себя первый удар вражеской авиации — рассказали в карточках. https://t.me/infomoscow24/64664 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков, мечтавших стереть с лица земли наш народ. Она стоила жизни миллионам жителей нашей Родины. Эта война - трагедия, боль и слава, память о которой нужно бережно хранить.

К сожалению, в последнее время встречаются те, кому хочется исказить настоящую историю войны, создать сомнительные мифы о ней. Поэтому наша задача - знать правду и донести её до потомков. Ведь забыть - значит предать.

https://t.me/rabotaembrat/8355

22 июня 1941 года случилось самое крупное вторжение в мировой истории. Неисчислимое количество трагедий и ужаса обрушилось на народы Советского Союза 84 года назад, когда пришли те, кто считал, что фашизм прав.

Это, впрочем, не мешает потомкам называть учебные заведения именами тех, кто считал также (уже после войны) и не мешает предлагать ставить памятники пособникам.

Посмотреть же посоветую подзабытый, но искренний фильм по теме - «На семи ветрах», в котором снялись великолепные Вячеслав Тихонов, Леонид Быков и ещё совсем молодой, в одной из первых ролей, Савелий Крамаров.

На семи ветрах (1962)

https://t.me/TheBadComedian/1307

22 июня ровно в 4 часа - Песни военных лет

22.06. КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ. Стихотворение «МЫ» Ольги ЕРШОВОЙ читают Сергей БЕЗРУКОВ и автор

«Я хотел бы молчать, но, кажется, не могу;

Я ребёнок, искавший крошки зимой в снегу,

Я солдат, что за ночь побоища стал седым,

Партизан, на последнем вздохе сглотнувший дым,

Я блокадник, застывший замертво у станка,

Я девчонка, сестру схватившая за рукав,

Я еврей, пробуривший дырочку из земли,

Чтобы... вдруг не найдут...(заметили и нашли),

Я подопытный кролик вермахтских лагерей -

Чей-то сын, что для них не стоил и двух рублей,

Я та мать, что в одно мгновенье сошла с ума,

Я гора похоронок, скорби людской тюрьма,

Я Хелмно, Треблинка, Белжец и Собибор,

Я от мук и крови выгоревший простор,

Нерождённый ребёнок, отнятая судьба,

Я в яру распятом щуплых людей гурьба,

Я над грудой тел склонённая медсестра,

Я истошный крик земных и душевных ран;

Огнемётом и потом выбитая стезя,

Я огромное что-то, что предавать нельзя». Проникновенное, пронзительное стихотворение - напоминание о страшных преступлениях фашизма. Чтобы помнили. Видео создано при поддержке продюсерского центра «Интеграция», режиссер-постановщик - А. Голубев. https://t.me/oper_goblin/30254 Предыдущие материалы:

Чёрный день календаря

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С чем на самом деле столкнулся Гитлер 22 июня 1941 года

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Первые дни Великой Отечественной войны - рассекреченные документы из архива Министерства Обороны

22 июня 1941 года – о советском экономическом чуде и готовности к отражению врага. Валентин Катасонов

Кто и как предал Родину в июне 1941 года - факты, даты, фамилии

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