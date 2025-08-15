Ох уж этот MAX

MAX ускоренно превращают в единое (впоследствии - единственное) цифровое окно взаимодействия гражданина с государством

Ресурс, связанный с Ксенией Анатольевной, опубликовал документ под названием «Популяризация национального мессенджера в регионах». Изначально методичка была выложена 7 августа администрацией Нукутского района Иркутской области, но рекомендации предназначаются для всех регионов.

Из документа следует, что:

— В MAX переведут все ключевые государственные сервисы. Среди них Госуслуги, сервис подписания документов «Госключ» и цифровой ID, а также сервисы коммерческих компаний. Цифровой ID можно будет использовать вместо паспорта — для подтверждения статуса многодетной семьи, регистрации в гостинице или покупке товаров с возрастными ограничениями.

— Уже «согласованы планы по переводу в мессенджер школьного общения»: в августе туда перейдут педагоги и чаты системы «управления образованием», в сентябре — пройдет «массовая миграция пользователей Сферум в МАХ». В ноябре процесс завершат.

— В MAX также хотят «перевести все уведомление и информирование клиентов МФЦ региона». Кроме того, ожидается запуск чат-бота МФЦ.

— Информирование пациентов поликлиник тоже предлагают перевести в MAX. Там также хотят «создать новые клиентские сервисы в социальной среде». В документе можно найти планируемые услуги: запуск сервисов по записи к врачу и закрытию больничных, подтверждение льгот, информирование от социальных служб региона.

— Домовые чаты и сервисы УК отправят в MAX. Все информирование клиентов управляющих компаний тоже хотят осуществлять там.

— С 1 сентября в MAX запустят «ведение каналов государственных организаций».

Авторы методички предлагают «реализовать взаимодействие через Центр управления регионом (ЦУР) для перевода ключевые официальных информационных каналов Руководителя субъекта и ключевых СМИ». Иными словами, речь идет о том, что каналы всех чиновников, губернаторов и структуры АНО «Диалог» (региональные паблики городов и областей) также теперь будут в MAX.

— Создатели методички не скрывают, что интерфейс чатов в MAX почти идентичен «ВКонтакте» и Telegram». Пользователей туда легче перевести, потому что там есть «стикеры, эмодзи, реакции — всё, к чему пользователи привыкли в других мессенджерах, есть и в MAX».

Регионам рекомендуют «определить перечень приоритетных приложений субъекта», который нужно перевести в MAX, и верифицировать список с «ответственным по внедрению национального мессенджера, руководителем цифровой трансформации субъекта».

Комментарий РИА "Катюша":

Ладно бы, это было принадлежащее государству, а не частнику приложение. Ладно бы, у него была надежная криптозащита передаваемой через открытый интернет информации. Ладно бы, он не лез в поисковые запросы в интернете и геолокацию всех пользователей, причем без стандартных разрешений (которые можно дать или не дать), а внаглую, как вредоносная программа. Но и это все можно пережить.

Но вот тот факт, что в это федеральное единое болото тотальной слежки и всяческих госуслуг переводят всех граждан как в единственный (который нам оставят вскоре) мессенджер для общения нас друг с другом, в сообществах по интересам, для подписок на новостные и не только каналы, аудио и видео-звонков - это уже очень чересчур. Нас просто ломают через колено, показывая истинное отношение цифросекты к народу. К глубинному народу, прежде всего. Собственно, она его и раньше не очень скрывала.

Народу впаривали, что это национальный продукт (ага, слепленный на коленке из зарубежных огрызков), что он безопасен, что по нему не смогут звонить мошенники (из-за чего, якобы отключили связь телеграмма и ватсапа) и тут случилась прекрасная новость, как гром среди ясного неба.

Первый случай мошенничества в MAX на полмиллиона рублей

В УМВД по Курской области рассказали о случае мошенничества через навязываемый властями мессенджер MAX. После звонка злоумышленников через этот мессенджер 34-летняя жительница Курска лишилась 444 тысяч рублей.

Все было по классической схеме – один из аферистов сообщил о доставке на имя девушки и попросил продиктовать код из сообщения, после чего на потерпевшую обрушились звонки из «госучреждений». Один из них был от лжесотрудника Роскомнадзора. Мужчина убедил курянку, что ранее она говорила с мошенником и тот пытался украсть ее деньги.

Девушка стала действовать согласно инструкции «добродетеля». Новый собеседник, чтобы «сохранить» ее сбережения, посоветовал перевести их на реквизиты, которые он продиктует. По логике мошенника, эти деньги отправят в «безопасную» ячейку, а позже вернутся. Таким образом, курянка перевела 444 тысяч рублей в два этапа.

«Полиция напоминает жителям региона, что мошенники могут звонить и писать на различных ресурсах. Каждый раз правила безопасности одинаковы: не передавать секретные данные посторонним, любую информацию перепроверять через официальные источники, ни в коем случае не совершать финансовые операции под руководством посторонних лиц», – напомнили в МВД.

Аналитики компании МТС так комментируют ситуацию:

«Мошенники продолжают совершенствовать схемы обмана, а также создавать новые. Например, мы уже видим, схемы, связанные с мессенджером MAX. Сейчас это единичные случаи, но это говорит о том, что мошенники уже тестируют различные гипотезы, которые в последствии могут использовать массово».

Как бы государственный (за проблемы при пользовании которым государство никакой ответственности де-юре не несет) и как бы национальный (на самом деле - на 100% частный, принадлежащий "дочке" ООО "ВК") мессенджер должен вроде как вызывать больше доверия у россиян. Так что обворовывать нас через него станет для мошенников "делом чести".

Одна из вероятных схем, которая просматривается прямо сейчас - регистрация мошенниками аккаунтов на россиян, у которых нет учетки на Госуслугах. Также они могут делать это, используя аккаунты пожилых/недавно ушедших из жизни людей. Нередки случаи, когда профили "мертвых душ" очень долго не удаляются администрацией mos.ru и Госуслуг. А потом, с помощью липовых аккаунтов, нас будут разводить уже внутри "национального" мессенджера.

Как говорится, хохлы за это ответят...

А народу: что воля, что неволя!

