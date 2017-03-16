Фильм CNN «про Путина» — разбираем поделку дилетантов

В общем, если резюмировать содержимое фильма, то его можно сформулировать фразой «У нас нет никакой конкретики против Путина, но нам страшно до, кхм, упячки».

Трýсы и халтурщики с CNN не осмелились открыть народам мира честную правду.

Вышла новая пропагандистская поделка самого лживого (по словам Дональда Трампа) канала «CNN» под названием «Самый могущественный человек на Земле».

Мне по работе пришлось посмотреть это убожество. Ну, что можно сказать? Измельчали западные пропагандисты. То самое «CNN», которое когда-то многие считали образцом журналистики, снимает дешёвые агитки в стилистике «Рен-ТВ».

0. Манера подачи. Вместо нормального качественного документального фильма смонтирован такой себе клип (слово происходить от английского clip – обманывать, нарезать, стричь). То есть вместо последовательного повествования идёт постоянное мерцание и перескакивание, картинки непрерывно сменяются, каждый из рассказчиков выдаёт короткие фразы. И из-за вот этой рваной манеры подачи нет ни деталей, которые могли бы подтвердить приводимые «факты», ни какого-то логического обоснования излагаемых утверждений.

Постоянно звучат ничем не обоснованные и не доказанные фразы типа «Путин богатейший человек планеты», «Его состояние оценивается в сотни миллиардов долларов» или даже «Он офицер КГБ, поэтому у него по определению нет души».

Где деньги, Зин? На каких счетах? Неужели всемогущая американская финансовая разведка не может найти эти самые «сотни миллиардов долларов»? Это же вам не сто долларов одной бумажкой и не иголка в стоге сена. Но никто не знает, где все эти горы денег.

И что значит «У офицера КГБ нет души»? А у офицера ЦРУ душа есть? А у агента МИ-6? Точно? Есть доказательства? Фотография кармы или справка из Ватикана?

И вот такими дешёвыми манипуляциями забит весь фильм.

1. Дрезден. Рассказывается, как молодой Путин столкнулся в Дрездене с толпой людей, которые хотели громить офис КГБ, и на основании этого делается «психологический» вывод о том, что с тех пор он боится восстания толпы.

Но Путин, как известно, вышел к толпе в одиночку и остановил попытку штурма, фактически отправив всю эту толпу по домам. Где здесь признаки страха?

Какие-то люди, которых там не было (и половина из которых даже не подписана в фильме, кто это – может это проститутки с Манхэттена или бомжи из-под Бруклинского моста), рассказывают «Путин был напуган», «Он прятался за шторой», «Он в страхе сидел в подвале». Откуда они могут это знать? Может он, весёлый и пьяный, сидел на крыше с пулемётом Дегтярёва (шутка)?

Я сам был в очень похожей ситуации несколько лет назад, когда мне в одиночку удалось уговорить толпу в несколько тысяч человек (среди которых были и пьяные, и неадекваты) не идти на штурм госучреждения, а разойтись по домам. Я помню свои ощущения после этого. Страха не было. А вот ощущение собственной крутости было.

Путина в Дрездене не били, как американского посла в Бенгази. Он не получил никаких травм. По факту Путин вчистую выиграл ту ситуацию. После такого не боятся. Тем более кадровые офицеры КГБ, которых всегда учили, как работать с толпой (меня вот учили, хе-хе).

Некая Маша Гессен в фильме заявляет «Путин чувствовал это как глубокое предательство». Подписана она как «Биограф Путина». Хотя википедия говорит нам, что она бывший директор русской службы «Радио Свобода» (ни разу не сотрудник ЦРУ, нет) и активистка ЛГБТ (почему я не удивлён?), но ничего не говорит нам о том, что она контактировала с Путиным или имела доступ к его досье и прочим личным данным.

Зато она написала пропагандистскую книжку о Путине, полную нелепиц, в которой говорится, что «Путин – скрытный одинокий человек, катающийся на сделанном по особому заказу чёрном «Ауди» с номерным знаком 007».

Специально пересмотрел кучу фотографий кортежа Путина, ни одного подобного номера не нашёл, только обычные госномера стандартного типа. У правительственных автомобилей кортежа вообще нет номеров (на фото). Да и охрана президента не допустила бы, чтобы у него был такой приметный номер – это что-то типа очередной «стрелки осциллографа».



И вот такие люди в этом «документальном» фильме выступают экспертами.

2. Инаугурация. Рассказывают об аресте либеральных активистов в Жан-Жаке и некая «журналистка» Юлия Иоффе на голубом глазу заявляет «для 94% жителей России основным источником информации является телевизор». Странно, а независимая статистика говорит нам, что почти половина россиян активно пользуются интернетом (а среди моих знакомых у большинства, как в общем-то и у меня, вообще нет телевизора).

И вот нам (и западным зрителям) втирают, что задержание нескольких либеральных активистов в Москве в 2012 году – это ужасное проявление тоталитаризма. А вот, мне интересно, разгон с применением слезоточивого газа и резиновых пуль нескольких тысяч участников «Occupy Wall Street» – это проявление демократии? Демократические резиновые пули бьют людей как-то мягче, либеральнее, чем обычные? А разгоны массовых демонстраций в Фергюсоне, Сент-Луисе и других местах в США за последние пару лет – это не тоталитаризм, не диктатура?

Потом чувак в плохо сидящем парике, редактор «Нью-Йоркера» Дэвид Рэмник, который никогда не бывал в России, рассказывает доверчивым зрителям «Путин полностью контролирует СМИ, и в российской прессе абсолютно нет критических статей в его адрес. Ни единого слова».

И вот тут я понимаю, что Конгресс США и ЦРУ зря тратят деньги американских налогоплательщиков на финансирование различных «Эхов Москвы», «Медуз», «Снобов», «Дождей» и прочих грантоедских СМИ. Потому что, оказывается, они не отрабатывают ни доллара и не публикуют ни слова критики в адрес Путина. НИ СЛОВА! Венедиктов, Латынина, Шендерович и Зильбертруд с утра и до вечера только хвалят Тирана.

Я одного не понимаю: как можно с таким серьёзным и уверенным видом нести полную ахинею о том, чего совершенно не знаешь? Впрочем, всем давно очевидно, что продажные западные медиа Правда совершенно не волнует.

3. Тотальный контроль. Бывший секретарь обороны Роберт Гейтс заявляет «Путин контролирует всё в России, тотально». Сейчас получу разрешение, схожу на кухню за чаем, а потом напишу отчёт, сколько ложек сахара положил и в какую сторону размешивал. Вот честно, я даже не знаю, как комментировать подобный бред. Поехали дальше.

4. Путин назначил Трампа президентом. «Для всего мира пoбеда Трампа была неожиданностью, и лишь один человек не был удивлён». Конечно, это был Путин.

Хотя и тут они врут. Нас было двое – я тоже писал и заявлял во всех интервью, что победит Трамп.

Потому что он не пугал американцев мифической «российской угрозой», как всю кампанию делала Клинтон, а разговаривал с ними о том, что их действительно интересует – об экономике, рабочих местах, налогах, нелегальных мигрантах и прочих значимых для большинства граждан США вещах. Но для убогих политтехнологов-сатанистов из команды Клинтон это, безусловно, был сюрприз.

5. Джедаи и ситхи. Тут, на фразе «Путин видит Трампа своим учеником (apprentice)» даже я, привычный к маразму, с психикой, закалённой общением с украинскими майданутыми, упал со стула. Дарт Путин и его ученик Дарт Трамп.

Ну и дальше идут рассуждения о глубоком влиянии Путина на Трампа, и рассказывается, что Путин тяжело переживал распад СССР, поскольку для него это была вторая Российская Империя (на словах о Второй Империи я откровенно заржал), а теперь он строит Третью. То есть Путин – это всё же не Палпатин, а Сноук, а Трамп – не Дарт Вейдер, а Кайло Рен. Понятно, а то я слегка запутался.

6. Восхождение к власти. Дальше там очень длинный и такой же поверхностный рассказ о распаде СССР, бухающем Ельцине и его отставке в пользу Путина. Как Путин наводил порядок в постельцинской России и завоёвывал беспрецедентную поддержку народа.

7. Вражда с Клинтон и снова «боязнь перед восстанием». Рассказывается, что в 2011 году произошла смена власти в ряде арабских стран, и Путин боялся, что начавшееся в России «восстание» (так названы в фильме дебильные акции «стратегии 31») приведёт к тому, что он повторит судьбу Хусейна, Каддафи и Мубарака.

Прямым текстом утверждается, что «выборы 2012 года были фальсифицированы», а Путин был «прижат к стенке» заявлениями по этому поводу Клинтон, за что её и возненавидел. А дальше там чёс про «Клинтон постарела и забыла, а Путин вырос и не забыл».

В результате «Путин лично приказал хакерам повлиять на американские выборы», а результат оказался «таким, как Путин и задумал».

Как по мне, так это у госпожи Клинтон классический рессентимент, она никак не может смириться с мыслью, что проиграла. Как говорили в одном американском фильме «Ты слишком привык к тому, что у тебя всё получается, и тебе в жизни не хватает лечебного пинка под зад».

И поскольку её психотип (а вернее, психические отклонения) не позволяет ей признать, что она сама виновата в своём поражении, то ей нужен кто-то, кого можно в этом обвинить. И Владимир Путин, в отношении которого у неё и раньше была заметная нездоровая акцентуация, идеально подходит на роль назначенного виновника её поражения. «Если Клинтон проиграт, это Путин виноват».

Классическая идея фикс, вовремя не подвергнутая лечению в стационаре и поэтому сильно запущенная. Поэтому клан Клинтон и продолжает оплачивать съёмки таких очевидно бессмысленных фильмов.

8. Убийство «великого лидера оппозиции» Немцова. Рассказывают, что Немцов якобы представлял угрозу для Путина, но при этом не рассказывают, что его украинская подружка, приведшая Немцова на мост, где его убили, купила в Киеве несколько квартир на деньги СБУ. Украинский след в убийстве Немцова? Не, не слышали, и для пропагандистской агитки не интересно.

И какой смысл убивать Немцова, как сказано в фильме, чтобы «помешать публикации доклада о российском вторжении на Украину», если доклад

а) всё равно вышел;

б) оказался унылой пустышкой?

9. Сказочное богатство Путина. Тут отдельно ржачно. По ходу повествования звучат фразы типа «Слухи о богатстве Путина просто поражают».

Это из разряда анекдотов наподобие «Сосед говорит, что может шесть раз за ночь? А вы говорите, что можете восемь» или «Мне сосед напел Паваротти». Как вообще могут люди, считающие себя журналистами, обсуждать ничем не подтверждённые слухи? Не документы из Панамских оффшоров, как в случае с Порошенко, а СЛУХИ (причём, как я подозреваю, придуманные в недрах того же ЦРУ)?

Или фраза «Некоторые люди, в том числе и я, считают Путина богатейшим человеком на планете». А я считаю автора этой фразы тупейшим человеком на планете, и что?

«Я верю, что у него 200 миллиардов долларов. Я верю в это». А я верю, что у этого «эксперта» необратимая атрофия головного мозга. Сонную артерию пережало галстуком, что вызвало хроническую недостачу снабжения мозга кислородом. Я верю!

Затем они приводят декларацию о доходах и имуществе Путина, и не верят, что он владеет таким малым имуществом. И это на самом деле говорит больше не о Путине, а о создателях фильма и США в целом. Они просто не верят, что можно обладать большой властью и не стать коррупционером. То есть судят по себе, по СВОИМ реалиям.

Действительно, чем выше положение человека в США, тем более он коррумпирован. Но кто сказал, что так должно быть везде? У нас есть пример Сталина, после которого практически не осталось никакого личного имущества. А у американцев нет примеров подобной бескорысности, все их президенты были богатыми людьми, которые во время своего президентства становились ещё значительно богаче (и я не говорю сейчас о зарплате, потому что официальная зарплата президента США относительно невелика, некоторые корпоративные топ-менеджеры получают существенно больше).

Реальность такова, что Путин владеет лишь двумя автомобилями и квартирой в примерно 100 квадратных метров, но развращённые американцы отказываются в это верить. У них так не бывает.

10. Популярность. О популярности Путина авторы фильма говорят с плохо скрываемо завистью. Правда, они объясняют её «культом Путина». Ну, конечно, кто бы сомневался – у них ведь ни один президент не в состоянии летать на истребителе, а рейтинг поддержки в 55% считается верхом мечтаний.

Может это не в России «культ Путина», а в США чмошные политики?

11. Экономика. Авторы фильма рассказывают страшную сказку о том, что после введения санкций

- были прекращены социальные расходы;

- внедрена программа жесткой экономии (austerity);

- обвалилась валюта.

Ничего, ребятки, что

а) это стандартные рекомендации МВФ на все случаи жизни;

б) в реальности ничего подобного?

12. Национализм. А ещё, оказывается, Путин – националист. Не знаю, в чём это выражается. Демушкин и Мальцев в этом месте должны слегка подофигеть, потому что все националисты годами втирают, что Путин притесняет русских в пользу других народов России (зачастую даже утверждают, что в пользу евреев). А тут вон оно чё, Михалыч, амеры увидели в нём ультранационалиста.

13. «Аннексия Крыма». Как утверждает очередной «искперд», «западный мир был потрясён» и «так действовал Адольф Гитлер в тридцатых». Может рассказать ему, как Техас вошёл в состав США, и роль генерала Хьюстона в этом процессе?

С таким же основанием я могу утверждать, что США аннексировали Пуэрто-Рико, как Гитлер аннексировал Австрию. А «God bless America» ничем не лучше нацистского «Got mit uns». Утверждения об избранности своей нации, которые мы регулярно слышим от американских правителей, ни одну страну до добра ещё не доводили.

В общем, если резюмировать содержимое фильма, то его можно сформулировать фразой «У нас нет никакой конкретики против Путина, но нам страшно до, кхм, упячки». Ну и ещё слегка завидно, что такой президент у России, а не у США.

Александр Роджерс

Опубликовано: https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-film-cnn-pro-putina-razbiraem-podelku-diletantov/

Самый могущественный человек мира