Как партизан подорвал кинотеатр полный нацистов и был забыт

Все мы помним историю с подрывом кинотеатра в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Там здание взлетело на воздух вместе с Гитлером и всей верхушкой Третьего Рейха. Неизвестно, знал ли режиссер о том, что похожая история произошла в небольшом городе Порхов, в Псковской области в 1943 году.

Правда, фюрера в зрительном зале не было, а операцию провернула не еврейская девушка, а советский партизан Константин Чехович.13 ноября 1943 года оккупированный нацистами городок Порхов потряс чудовищный взрыв. Местный кинотеатр, в котором собрались провести досуг за просмотром комедии «Артисты цирка» немецкие солдаты и офицеры, взорвался, похоронив под собой зрителей.Константин Александрович ЧеховичВ пылающем аду, в который за мгновение превратился зрительный зал провинциального кинотеатра, погибли более 700 солдат вермахта, 40 офицеров и 2 генерала. Из тех, кто пришел посмотреть фильм, выжили единицы и все они получили тяжелые травмы и сильные ожоги. Это была самая крупная по числу жертв диверсия Второй мировой войны и совершил ее один человек — Константин Чехович.Родился Константин Александрович Чехович в 1919 году в Одессе, там же окончил среднюю школу и Индустриальный институт. Инженерное дело очень нравилось парню, и впоследствии его любимая профессия очень помогла ему. В 1939 году Константина призвали в армию и он попал в Литву, где дослужился до должности командира взвода саперов.В самом начале войны Чеховича с четырьмя сослуживцами перебросили под Ленинград, где нужно было организовать диверсионную работу в тылу врага.Но 11 августа 1941 года небольшой отряд попал в засаду, и товарищи Константина погибли, а сам он был ранен и попал в плен.Чехович в партизанском отрядеТяжелая контузия бойца заставила немцев потерять бдительность, что позволило Чеховичу через две недели бежать из плена к партизанам 7-й Ленинградской бригады. Сапера с радостью приняли в дружную партизанскую семью, но в отряде он пробыл недолго.Командование дало Константину задание отправиться в небольшой город Порхов, что в 88 км от Пскова и смешаться с местным населением. Боец должен был стать «спящим агентом» в оккупированном городе и ждать дальнейших указаний. Целых два года Чехович жил жизнью обычного порховского обывателя и втирался в доверие к немцам.Он снял жилье и женился на его хозяйке, Евдокии Васильевой, которая сочувствовала партизанам и ненавидела немцев. В семье родился сын. Дом родителей жены в соседнем селе Радилово стал важной явкой, на которой агент Чехович встречался с партизанскими связными.Порхов. Пересыльный лагерь Dulag 100Константин, бывший с техникой на короткой ноге, устроился работать часовщиком, а потом электриком на местную электростанцию. Командир партизан Михаил Малахов планировал взорвать этот стратегически важный объект, но затея сорвалась. Немцы, словно почувствовав опасность, усилили охрану станции, убрав из ее штата местных жителей.После этого Константин потерял интерес к своей работе и нашел новое место — механиком в порховском кинотеатре. Развлекательное заведение располагалось в построенном на совесть еще до революции здании, принадлежавшем купцу Зацкому. На первом этаже просторного кирпичного дома расположился кинотеатр, а на втором — Служба безопасности СС и офис военной разведки Абвер-Норд.Здание кинотеатра в Порхове (построено из темного кирпича)Лучшее место для диверсии сложно было найти, тем более что нацисты относились к охране здания, в котором находились внушающие всем ужас службы, довольно халатно. На новом месте Чехович быстро дослужился до должности администратора кинотеатра, что дало ему возможность свободно перемещаться по зданию и приходить на работу в любое время.У Чеховича и его руководителей быстро возник дерзкий план. Но чтобы воплотить его в жизнь, нужны были более 60 кг взрывчатки, которую доставить в кишащее эсэсовцами и абверовцами здание было не так-то просто. Долгие месяцы Константин носил в кинотеатр взрывчатку в карманах и маленькой сумке с обедом. Переносить взрывчатку партизану помогала 15-летняя уборщица Евгения Михайлова.Доставлял тротил в Порхов от партизан тоже Чехович — для этого он использовал телегу с яблоками. Времена были трудные и то, что администратор кинотеатра возит откуда-то яблоки на продажу не вызывало у немцев подозрений. Под кучей фруктов Константин всегда ввозил в город небольшой сверток тротила, который прятал дома.Оккупированный Порхов. Ул. Ленина. 1943 годЛегенда гласит, что однажды немцы остановили телегу Чеховича для проверки и, попробовав яблоки, отпустили партизана. Из-за тротиловой пыли плоды стали горькими и почти несъедобными.Взрывчатку нужно было не просто доставить в здание, но еще и расположить так, чтобы взрыв повредил наиболее важные несущие конструкции и заставил кинотеатр сложиться как карточный домик. Переносить свертки с тротилом внутри помещений помогала юная помощница Чеховича Михайлова. Девушка прятала свой смертельный груз в ведре с грязной водой, куда ни за что не догадались бы заглянуть враги.В час «Ч» в кинотеатре Порхова, рассчитанном на 600 зрителей, собрались 764 человека. Здесь были простые солдаты, офицеры вермахта и абвера, два генерала и даже начальник местного концлагеря «Заполянье» Холомек. Каждый десятый оккупант Порхова пришел посмотреть популярную немецкую комедию «Артисты цирка».Вход в кинотеатр. Фото 1943 года13 ноября 1943 года, ровно через час после начала сеанса, в 20.00, кинотеатр взлетел на воздух, похоронив под своими руинами всех, кто был внутри. Чехович организовал диверсию идеально — не пострадал ни один мирный житель. Его помощница Михайлова и киномеханик Сергей Шелковников в момент взрыва уже были далеко от Порхова, в псковских лесах, направляясь к партизанам. Чехович также сумел ускользнуть из города, а несколькими днями раньше в партизанский отряд были отправлены его жена и сын.Пытаясь скрыть масштабы потерь, немецкое командование похоронило погибших всего в 192 могилах. Но весть об огромных потерях в результате всего одной хорошо спланированной партизанской операции быстро разлетелась по свету.Взрыв в Порхове имел огромный резонанс. О диверсии доложили лично Гитлеру и тот объявил Чеховича своим личным врагом и назначил крупную награду за его поимку. Десятки отрядов прочесывали леса в поисках партизан, с неба чащу осматривали с самолетов, но все тщетно — Константин и его соратники как будто растворились.От кинотеатра осталась только одна стенаПосле блестящей операции Чеховича назначили начальником штаба 2-го отряда 7-й Ленинградской партизанской бригады. Константин Александрович продолжил свой славный боевой путь — под его руководством были пущены под откос 49 поездов, взорваны 4 железнодорожных и 9 автомобильных мостов, уничтожены более 3500 немецких захватчиков.Обидно, но этот героический человек так и не был награжден за свой невероятный подвиг. Известно, что Чеховича представляли к званию Героя СССР, но в последний момент передумали давать награду. Возможно, партизан показался кому-то не слишком лояльным к сталинской власти? Сегодня говорить об этом сложно.Немецкое кладбище в Порхове, заполненное Чеховичем за одно мгновениеТочно известно, что взрыв в порховском кинотеатре пытались даже выдать за несчастный случай, ссылаясь на некоего информатора из числа немцев. Но в 60-х годах КГБ провело собственное расследование и развеяло все сомнения — диверсия была спланирована и осуществлена Константином Чеховичем, при участии нескольких помощников.И даже запоздалое признание заслуг Чеховича так и не стало поводом к его награждению. Сам бывший партизан никогда не стремился к известности, славе и почету. Константин Александрович после войны работал на руководящих постах в строительно-монтажных организациях. По иронии судьбы ему пришлось участвовать в восстановлении тех самых мостов, которые он взрывал в бытность свою партизаном.Статьи в газетах о подвиге ЧеховичаНа склоне лет Чехович вернулся в родную Одессу, где продолжал даже на пенсии трудиться начальником цеха Одесского механического завода. Умер герой в 1997 году и похоронен в родном городе. В 2014 году псковские коммунисты предложили присвоить партизану звание Героя России посмертно, но их инициатива так и не была поддержана. И очень зря! Именно на таких примерах надо воспитывать подростков в школе.