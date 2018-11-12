Тюмень с высоты - первый русский город Сибири

Тюмень — сибирский город с более чем 400-летней историей, который сегодня носит неофициальный титул нефтегазовой столицы страны. О происхождении слова «Тюмень» историки спорят до сих пор. Наиболее правдоподобно звучит легенда, что оно пошло от угорского «чемген», что значит «город на пути». Население Тюмени составляет всего 768 тысяч человек, но в рейтинге качества жизни она стабильно оказывается выше российских городов-миллионников.

1. Город был заложен в 1586 году русскими воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным по указу царя Федора Иоанновича. Он появился на месте древнего городища Чинги-Тура — столицы Тюменского ханства. Тюменский острог стал оборонительным форпостом от набегов кочевников, который был необходим при освоении Сибири и Дальнего Востока. В XVIII–XIX веках город превратился в крупный транзитный пункт торговли и центр кожевенного, кузнечного, мыловаренного и мебельного ремесла. 2. Важным событием в истории Тюмени стало открытие крупнейших месторождений нефти и газа на территории области. В 1960–1970-х годах среди болот и тундры началась разработка новых мест, что способствовало бурному промышленному росту. В это же время речники активно осваивали новые водные пути на многочисленных реках Западной Сибири. 3. Сегодня Тюмень — это один из промышленных и культурных центров Западной Сибири с развитой деловой и социальной инфраструктурой, город науки и спорта. 4. Набережная на правом берегу Туры — предмет гордости и любимое место отдыха тюменцев. Это единственная набережная в России, которая имеет четыре уровня. Их количество обусловлено высотой и сложным рельефом берега. 5. Первый оборудованный участок набережной открыли в 2012 году, но строительство ещё продолжается. Сегодня её общая протяжённость составляет 3 километра. В будущем планируется обустроить и левый берег Туры. 6. На среднем ярусе набережной установлены скульптуры и бронзовые барельефы, посвящённые истории города. 7. Нижние ярусы целиком сделаны из мрамора. Это связано с тем, что весной их затапливает из-за паводка. 8. В 2014 году набережная вошла в туристический маршрут ЮНЕСКО. 9. Пешеходный мост Влюблённых через Туру — одна из главных достопримечательностей Тюмени. Пары назначают здесь свидания, а молодожёны закрепляют замки со своими именами и устраивают свадебные фотосессии. 10. Вантовый мост, ранее известный как Пешеходный, построили в 1980-е годы взамен рухнувшего деревянного мостика. 11. Своё нынешнее название мост получил в 2003 году, после того как местная радиостанция провела провела здесь конкурс на самый долгий поцелуй. 12. Общая длина моста составляет 248 метров, ширина — 6 метров. Изначально на нём были установлены скамейки для отдыха, но затем их убрали, так как конструкция не рассчитана на значительную нагрузку (не больше 20 тонн). 13. В 2004 году мост Влюблённых украсили подсветкой. С наступлением темноты 650 светодиодных светильников, расположенные по бокам, вверху и на пилонах, подсвечивают его восемью цветами. 14. На мосту работает бесплатная точка доступа Wi-Fi. 15. Река Тура (левый приток Тобола) — главная водная артерия Тюмени. Она делит город на две части: нагорную и заречную. 16. Цветной бульвар.

Его построили в 2004 году на месте обветшавшего Парка культуры и отдыха. Здесь собраны развлекательные и спортивные объекты, торговые центры, рестораны и кафе. 17. Бульвар протяжённостью 800 метров состоит из пяти площадей: Фонтанной, Цирковой, Спортивной, площади Искусств и Влюблённых. 18. В самом центре бульвара расположен самый большой в городе фонтан «Времена года». Он представляет выглядит как купол, под которым стоят бронзовые статуи девушек. Каждая из них олицетворяет определённое время года: зиму, весну, лето и осень. 19. По вечерам Цветной бульвар выглядит особенно эффектно благодаря яркой подсветке аттракционов, фонтана и других объектов. Летом на бульваре проходят концерты и праздники, зимой здесь заливают каток и строят ледовый городок. 20. Здание тюменской администрации. 21. Тюменский цирк стоит на Цветном бульваре, совсем как цирк Никулина в Москве. Перед его фасадом установлены бронзовые фигуры Юрия Никулина и двух других советских клоунов — Олега Попова и Карандаша. 22. Правительство Тюменской области. В народе его называют «жёлтый дом». 23. На Центральной площади перед зданием правительства установлен памятник Ленину, как и во многих других российских городах. До 1860-х годов здесь был пустырь, а потом располагались торговые ряды, поэтому изначально площадь носила название Базарной, Рыночной или Хлебной. 24. Улица Республики — центральная улица Тюмени. Она протянулась почти на 10 километров с северо-запада на юго-восток. 25. Спасская церковь — один из самых красивых храмов города. Каменное здание в стиле сибирского барокко было построено в 1794–1819 годах на месте старого деревянного. Храм пережил несколько реконструкций, поэтому к первоначальной архитектурной задумке добавились элементы псевдорусского стиля начала XX века. 26. Исторический центр Тюмени. Именно здесь вокруг деревянного острога начал формироваться городской посад. Одной из первых улиц стала Большая Спасская проезжая улица, которая сейчас известна как улица Республики. 27. Свято-Троицкий монастырь. Он считается не только одной из старейших обителей, но и одним из самых старых архитектурных ансамблей во всей Сибири. Монастырь был основан в 1616 году, а в 1708–1715 годах на месте сгоревшей деревянной церкви здесь возвели каменную — Троицкий собор. В 1755 году возле этого храма кубической формы выросла крестообразная церковь Петра и Павла с шатровой колокольней. 28. В 2001–2005 годах пост губернатора Тюменской области занимал нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. При нём появился слоган «Тюмень — лучший город земли». 29. Площадь Борцов Революции.

Она впервые появилась на градостроительном плане в 1765 году, затем получила название Полицейской, а в 1837-м была переименована в Александровскую — в честь будущего императора Александра II, который побывал в Тюмени проездом. В 1918 году здесь в братской могиле были захоронены тела бойцов Красной Армии, погибших в схватках с белогвардейцами. Память об этом увековечена в современном названии площади, которое она носит с 1967 года. 30. Знаменский кафедральный собор — главный православный храм Тюмени. Первая церковь на этом месте появилась в первой половине XVII века, но как и многие другие деревянные строения, была уничтожена крупным городским пожаром в 1697 году. Вторая церковь тоже сгорела, и в 1768-м ей на замену начали возводить каменную. 31. В 2017 году Тюмень возглавила «Рейтинг российских мегаполисов», составленный журналом «Русский репортёр». В исследовании приняли участие жители 21 города с населением свыше 600 тысяч человек, и 86% опрошенных тюменцев отметили, что довольны жизнью в этом месте. Москва и Санкт-Петербург в рейтинге не участвовали. 32. Тюменский драматический театр — самый большой драмтеатр в России. На площади в 36 тысяч квадратных метров разместились три зрительных зала, которые могут одновременно принять больше тысячи человек. 33. Площадь перед театром долгое время была безымянной, но к празднованию юбилея города в 1986 году стала площадью 400-летия Тюмени. В 2016-м её начали реконструировать, а к 9 мая 2018-го — открыли «сухой» фонтан с водным экраном, на который можно проецировать видеоролики. 34. Зелёный островок у пересечения улиц Мельникайте и Республики — Текутьевское кладбище, на котором в 1885—1962 годах были захоронены многие известные тюменцы. Сейчас это объект культурного наследия. 35. Площадь Памяти. В центре установлена стела в виде свечи — мемориал в память о тюменцах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 36. Деловой дом «Пётр Столыпин» — 20-этажный бизнес-центр высотой 88 метров. 37. «Пётр Столыпин» считается самым высоким зданием города. На крыше делового центра обустроена смотровая площадка. Изначально здесь собирались сделать место для взлёта и посадки вертолётов. В итоге от этой идеи отказались. 38. Улица 50 лет Октября. 39. Жилые кварталы вдоль улиц Федюнинского и Широтной. 40. Жилой квартал «Суходолье». 41. «Суходолье» — это комплекс 17-этажных кирпичных домов, вокруг которых оборудованы парковки, детские площадки, живые изгороди и газоны. 42. Раньше на этом месте была деревня с таким же названием. 43. Сквер Серебряные ключи в микрорайоне «Войновка». Его создали в 2016 году по эскизу, за который проголосовали сами горожане. Здесь есть игровая площадка, пространство для воркаута, велодорожка и искусственный пруд. 44. Заречный район и микрорайон «Европейский». Они расположены рядом с одной из главных магистралей города — улицей Профсоюзнoй. 45. Аквапарк «ЛетоЛето», в котором одновременно могут отдыхать 1300 человек. 46. Церковь Трёх Святителей, построенная в 1862 году на Парфёновском кладбище. Идея строительства принадлежит купцам Ивану и Фёдору Дьяконовым. В советское время здесь находился склад боеприпасов, пекарня, хранилище киноплёнки и даже похоронное бюро. С 1968 года здание стояло заброшенным, а в 1988-м его передали церкви и начали реставрировать. 47. Железнодорожный вокзал станции Тюмень. Его первое здание построили 5 декабря 1885 года на тупиковой ветке, соединявшей Тюмень с Екатеринбургом и Пермью. 48. Современный вокзальный комплекс открыли 7 октября 1974 года. 49. Для среднего по величине города в Тюмени очень много транспортных развязок. Причём в ближайшее время их станет ещё больше: к 2025 году власти собираются построить 12 новых развязок и путепровод через железную дорогу в створе улицы Первомайской. 50. Развязка на пересечении улиц Тореза, 50-лет ВЛКСМ, Трактовой и Запольной. 51. Сортировочная станция Войновка на улице 30 лет Победы. 52. Войновка состоит из двух сортировочных и семи приемоотправочных парков. Фактически она является узловой станцией на ветке Сургут — Новый Уренгой. На север отсюда отправляется около 20 поездов в сутки. 53. ТЭЦ-2 расположена в юго-восточной части Тюмени. Она поставляет около 40% тепла, необходимого городу. 54. Гостиница DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen. 55. 56. Расстояние от Москвы до Тюмени по прямой составляет 1711 километров, по трассе — 2111. 57. Разница во времени со столицей — плюс два часа. 58. Помимо нефти и газа, Тюмень славится коврами ручной работы с фирменным цветочным орнаментом. Они имеют богатую историю (с XVI века) и широко известны в мире искусства. В 2012 году американский дизайнер Ян Кат выпустил коллекцию ковров, вдохновившись традиционными тюменскими узорами. 59. В 2017 году Тюмень в третий раз возглавила рейтинг лучших городов России по качеству жизни, составленный Финансовым университетом при Правительстве РФ.



______________________________________________________

Там же в комментариях:

"10. Вантовый мост, ранее известный как Пешеходный, построили в 1980-е годы взамен рухнувшего деревянного мостика."

Это не совсем так. Скорее уж пешеходный вантовый можно назвать мостиком, потому что рухнувший деревянный был полноценным двухполосным автомобильным и пешеходным мостом, по которому двигался грузовой транспорт. Причем одним из двух, на тот момент.

________________________________________________

Смотрите также:

