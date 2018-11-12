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Тюмень с высоты - первый русский город Сибири

Тюмень с высоты - первый русский город СибириТюмень — сибирский город с более чем 400-летней историей, который сегодня носит неофициальный титул нефтегазовой столицы страны. О происхождении слова «Тюмень» историки спорят до сих пор. Наиболее правдоподобно звучит легенда, что оно пошло от угорского «чемген», что значит «город на пути». Население Тюмени составляет всего 768 тысяч человек, но в рейтинге качества жизни она стабильно оказывается выше российских городов-миллионников.

1. Город был заложен в 1586 году русскими воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным по указу царя Федора Иоанновича. Он появился на месте древнего городища Чинги-Тура — столицы Тюменского ханства. Тюменский острог стал оборонительным форпостом от набегов кочевников, который был необходим при освоении Сибири и Дальнего Востока. В XVIII–XIX веках город превратился в крупный транзитный пункт торговли и центр кожевенного, кузнечного, мыловаренного и мебельного ремесла.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири2. Важным событием в истории Тюмени стало открытие крупнейших месторождений нефти и газа на территории области. В 1960–1970-х годах среди болот и тундры началась разработка новых мест, что способствовало бурному промышленному росту. В это же время речники активно осваивали новые водные пути на многочисленных реках Западной Сибири.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири3. Сегодня Тюмень — это один из промышленных и культурных центров Западной Сибири с развитой деловой и социальной инфраструктурой, город науки и спорта.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири4. Набережная на правом берегу Туры — предмет гордости и любимое место отдыха тюменцев. Это единственная набережная в России, которая имеет четыре уровня. Их количество обусловлено высотой и сложным рельефом берега.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири5. Первый оборудованный участок набережной открыли в 2012 году, но строительство ещё продолжается. Сегодня её общая протяжённость составляет 3 километра. В будущем планируется обустроить и левый берег Туры. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири6. На среднем ярусе набережной установлены скульптуры и бронзовые барельефы, посвящённые истории города.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири7. Нижние ярусы целиком сделаны из мрамора. Это связано с тем, что весной их затапливает из-за паводка.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири8. В 2014 году набережная вошла в туристический маршрут ЮНЕСКО.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири9. Пешеходный мост Влюблённых через Туру — одна из главных достопримечательностей Тюмени. Пары назначают здесь свидания, а молодожёны закрепляют замки со своими именами и устраивают свадебные фотосессии. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири10. Вантовый мост, ранее известный как Пешеходный, построили в 1980-е годы взамен рухнувшего деревянного мостика. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири11. Своё нынешнее название мост получил в 2003 году, после того как местная радиостанция провела провела здесь конкурс на самый долгий поцелуй.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири12. Общая длина моста составляет 248 метров, ширина — 6 метров. Изначально на нём были установлены скамейки для отдыха, но затем их убрали, так как конструкция не рассчитана на значительную нагрузку (не больше 20 тонн).Тюмень с высоты - первый русский город Сибири13. В 2004 году мост Влюблённых украсили подсветкой. С наступлением темноты 650 светодиодных светильников, расположенные по бокам, вверху и на пилонах, подсвечивают его восемью цветами.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири14. На мосту работает бесплатная точка доступа Wi-Fi.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири15. Река Тура (левый приток Тобола) — главная водная артерия Тюмени. Она делит город на две части: нагорную и заречную.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири16. Цветной бульвар.

Его построили в 2004 году на месте обветшавшего Парка культуры и отдыха. Здесь собраны развлекательные и спортивные объекты, торговые центры, рестораны и кафе.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири17. Бульвар протяжённостью 800 метров состоит из пяти площадей: Фонтанной, Цирковой, Спортивной, площади Искусств и Влюблённых.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири18. В самом центре бульвара расположен самый большой в городе фонтан «Времена года». Он представляет выглядит как купол, под которым стоят бронзовые статуи девушек. Каждая из них олицетворяет определённое время года: зиму, весну, лето и осень.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири19. По вечерам Цветной бульвар выглядит особенно эффектно благодаря яркой подсветке аттракционов, фонтана и других объектов. Летом на бульваре проходят концерты и праздники, зимой здесь заливают каток и строят ледовый городок.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири20. Здание тюменской администрации. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири21. Тюменский цирк стоит на Цветном бульваре, совсем как цирк Никулина в Москве. Перед его фасадом установлены бронзовые фигуры Юрия Никулина и двух других советских клоунов — Олега Попова и Карандаша. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири22. Правительство Тюменской области. В народе его называют «жёлтый дом». Тюмень с высоты - первый русский город Сибири23. На Центральной площади перед зданием правительства установлен памятник Ленину, как и во многих других российских городах. До 1860-х годов здесь был пустырь, а потом располагались торговые ряды, поэтому изначально площадь носила название Базарной, Рыночной или Хлебной. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири24. Улица Республики — центральная улица Тюмени. Она протянулась почти на 10 километров с северо-запада на юго-восток.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири25. Спасская церковь — один из самых красивых храмов города. Каменное здание в стиле сибирского барокко было построено в 1794–1819 годах на месте старого деревянного. Храм пережил несколько реконструкций, поэтому к первоначальной архитектурной задумке добавились элементы псевдорусского стиля начала XX века. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири26. Исторический центр Тюмени. Именно здесь вокруг деревянного острога начал формироваться городской посад. Одной из первых улиц стала Большая Спасская проезжая улица, которая сейчас известна как улица Республики.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири27. Свято-Троицкий монастырь. Он считается не только одной из старейших обителей, но и одним из самых старых архитектурных ансамблей во всей Сибири. Монастырь был основан в 1616 году, а в 1708–1715 годах на месте сгоревшей деревянной церкви здесь возвели каменную — Троицкий собор. В 1755 году возле этого храма кубической формы выросла крестообразная церковь Петра и Павла с шатровой колокольней. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири28. В 2001–2005 годах пост губернатора Тюменской области занимал нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. При нём появился слоган «Тюмень — лучший город земли». Тюмень с высоты - первый русский город Сибири29. Площадь Борцов Революции.

Она впервые появилась на градостроительном плане в 1765 году, затем получила название Полицейской, а в 1837-м была переименована в Александровскую — в честь будущего императора Александра II, который побывал в Тюмени проездом. В 1918 году здесь в братской могиле были захоронены тела бойцов Красной Армии, погибших в схватках с белогвардейцами. Память об этом увековечена в современном названии площади, которое она носит с 1967 года.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири30. Знаменский кафедральный собор — главный православный храм Тюмени. Первая церковь на этом месте появилась в первой половине XVII века, но как и многие другие деревянные строения, была уничтожена крупным городским пожаром в 1697 году. Вторая церковь тоже сгорела, и в 1768-м ей на замену начали возводить каменную. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири31. В 2017 году Тюмень возглавила «Рейтинг российских мегаполисов», составленный журналом «Русский репортёр». В исследовании приняли участие жители 21 города с населением свыше 600 тысяч человек, и 86% опрошенных тюменцев отметили, что довольны жизнью в этом месте. Москва и Санкт-Петербург в рейтинге не участвовали. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири32. Тюменский драматический театр — самый большой драмтеатр в России. На площади в 36 тысяч квадратных метров разместились три зрительных зала, которые могут одновременно принять больше тысячи человек. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири33. Площадь перед театром долгое время была безымянной, но к празднованию юбилея города в 1986 году стала площадью 400-летия Тюмени. В 2016-м её начали реконструировать, а к 9 мая 2018-го — открыли «сухой» фонтан с водным экраном, на который можно проецировать видеоролики. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири34. Зелёный островок у пересечения улиц Мельникайте и Республики — Текутьевское кладбище, на котором в 1885—1962 годах были захоронены многие известные тюменцы. Сейчас это объект культурного наследия.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири35. Площадь Памяти. В центре установлена стела в виде свечи — мемориал в память о тюменцах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири36. Деловой дом «Пётр Столыпин» — 20-этажный бизнес-центр высотой 88 метров.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири37. «Пётр Столыпин» считается самым высоким зданием города. На крыше делового центра обустроена смотровая площадка. Изначально здесь собирались сделать место для взлёта и посадки вертолётов. В итоге от этой идеи отказались. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири38. Улица 50 лет Октября.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири39. Жилые кварталы вдоль улиц Федюнинского и Широтной.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири40. Жилой квартал «Суходолье».Тюмень с высоты - первый русский город Сибири41. «Суходолье» — это комплекс 17-этажных кирпичных домов, вокруг которых оборудованы парковки, детские площадки, живые изгороди и газоны.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири42. Раньше на этом месте была деревня с таким же названием.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири43. Сквер Серебряные ключи в микрорайоне «Войновка». Его создали в 2016 году по эскизу, за который проголосовали сами горожане. Здесь есть игровая площадка, пространство для воркаута, велодорожка и искусственный пруд.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири44. Заречный район и микрорайон «Европейский». Они расположены рядом с одной из главных магистралей города — улицей Профсоюзнoй.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири45. Аквапарк «ЛетоЛето», в котором одновременно могут отдыхать 1300 человек.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири46. Церковь Трёх Святителей, построенная в 1862 году на Парфёновском кладбище. Идея строительства принадлежит купцам Ивану и Фёдору Дьяконовым. В советское время здесь находился склад боеприпасов, пекарня, хранилище киноплёнки и даже похоронное бюро. С 1968 года здание стояло заброшенным, а в 1988-м его передали церкви и начали реставрировать.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири47. Железнодорожный вокзал станции Тюмень. Его первое здание построили 5 декабря 1885 года на тупиковой ветке, соединявшей Тюмень с Екатеринбургом и Пермью.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири48. Современный вокзальный комплекс открыли 7 октября 1974 года. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири49. Для среднего по величине города в Тюмени очень много транспортных развязок. Причём в ближайшее время их станет ещё больше: к 2025 году власти собираются построить 12 новых развязок и путепровод через железную дорогу в створе улицы Первомайской. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири50. Развязка на пересечении улиц Тореза, 50-лет ВЛКСМ, Трактовой и Запольной.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири51. Сортировочная станция Войновка на улице 30 лет Победы.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири52. Войновка состоит из двух сортировочных и семи приемоотправочных парков. Фактически она является узловой станцией на ветке Сургут — Новый Уренгой. На север отсюда отправляется около 20 поездов в сутки.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири53. ТЭЦ-2 расположена в юго-восточной части Тюмени. Она поставляет около 40% тепла, необходимого городу. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири54. Гостиница DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири55.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири56. Расстояние от Москвы до Тюмени по прямой составляет 1711 километров, по трассе — 2111. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири57. Разница во времени со столицей — плюс два часа. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири58. Помимо нефти и газа, Тюмень славится коврами ручной работы с фирменным цветочным орнаментом. Они имеют богатую историю (с XVI века) и широко известны в мире искусства. В 2012 году американский дизайнер Ян Кат выпустил коллекцию ковров, вдохновившись традиционными тюменскими узорами.Тюмень с высоты - первый русский город Сибири59. В 2017 году Тюмень в третий раз возглавила рейтинг лучших городов России по качеству жизни, составленный Финансовым университетом при Правительстве РФ. Тюмень с высоты - первый русский город Сибири

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Там же в комментариях:

"10. Вантовый мост, ранее известный как Пешеходный, построили в 1980-е годы взамен рухнувшего деревянного мостика."

Это не совсем так. Скорее уж пешеходный вантовый можно назвать мостиком, потому что рухнувший деревянный был полноценным двухполосным автомобильным и пешеходным мостом, по которому двигался грузовой транспорт. Причем одним из двух, на тот момент.Тюмень с высоты - первый русский город СибириТюмень с высоты - первый русский город СибириТюмень с высоты - первый русский город СибириТюмень с высоты - первый русский город Сибири

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