Креативные скульптуры из утилизированных шин от Александра Замесина

Вдохновляясь фактурными особенностями авторезины и широким спектром её возможного применения, российский скульптор Александр Замесин из Стерлитамака, Башкортостан, утилизирует автомобильные шины и создаёт из этого материала необыкновенные скульптуры в стиле стимпанк.

«Год назад я увидел в интернете работы, выполненные из авторезины, и заинтересовался необыкновенными свойствами этого материала.

Идея очень понравилась, и я задумался над созданием своих арт-объектов. Всё это оказалось полным экспромтом, так как свои секреты никто не рассказывает. Сначала я порезал колеса на лоскуты и удалил кортовую часть. Затем я сделал проволочный силовой каркас и закрепил на нём заготовленную резину при помощи саморезов. Таким образом, начав с простого объекта, я постепенно усложнял технологию и качество своих скульптур».

Скульптуры Александра Замесина представляют собой антивандальные произведения, которые хорошо смотрятся в парках и других общественных местах. Кроме того, с помощью своих работ скульптор обращает внимание общества на необходимость утилизации использованной авторезины. На одну скульптуру, вес которой может достигать 300 килограмм, уходит до месяца работы. «В будущем планирую создать несколько скульптур насекомых. Это чудо природы и верх совершенства, если разглядывать их под микроскопом».





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