Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

14 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Рыбчинская
    Очень грустно...😢Подвиг 12-й погра...
  • Роман Орманин
    В России люди должны газ бесплатно получать а гейропейцы должны оплачивать наш газ за 27 000 000 миллионов жизней!Набег европейских...
  • Юрий Астахов
    А я всегда считал гимном бардов песню Б.Окуджавы "Поднявший меч на наш союз..."История создания ...

Креативные скульптуры из утилизированных шин от Александра Замесина

Креативные скульптуры из утилизированных шин от Александра Замесина

Вдохновляясь фактурными особенностями авторезины и широким спектром её возможного применения, российский скульптор Александр Замесин из Стерлитамака, Башкортостан, утилизирует автомобильные шины и создаёт из этого материала необыкновенные скульптуры в стиле стимпанк.
«Год назад я увидел в интернете работы, выполненные из авторезины, и заинтересовался необыкновенными свойствами этого материала.

Идея очень понравилась, и я задумался над созданием своих арт-объектов. Всё это оказалось полным экспромтом, так как свои секреты никто не рассказывает. Сначала я порезал колеса на лоскуты и удалил кортовую часть. Затем я сделал проволочный силовой каркас и закрепил на нём заготовленную резину при помощи саморезов. Таким образом, начав с простого объекта, я постепенно усложнял технологию и качество своих скульптур».
Скульптуры Александра Замесина представляют собой антивандальные произведения, которые хорошо смотрятся в парках и других общественных местах. Кроме того, с помощью своих работ скульптор обращает внимание общества на необходимость утилизации использованной авторезины. На одну скульптуру, вес которой может достигать 300 килограмм, уходит до месяца работы. «В будущем планирую создать несколько скульптур насекомых. Это чудо природы и верх совершенства, если разглядывать их под микроскопом».

Креативные скульптуры из утилизированных шин от Александра Замесина

Креативные скульптуры из утилизированных шин от Александра Замесина

Креативные скульптуры из утилизированных шин от Александра Замесина

Креативные скульптуры из утилизированных шин от Александра Замесина

 


Креативные скульптуры из утилизированных шин от Александра Замесина

 

Креативные скульптуры из утилизированных шин от Александра Замесина

Креативные скульптуры из утилизированных шин от Александра Замесина

Креативные скульптуры из утилизированных шин от Александра ЗамесинаСтраничка Александра Замесина: ВКонтакте

вконтакте
наверх